РФ не планирует "присоединять" новые территории, - Песков
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не планирует "присоединять" новые территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"О присоединении еще новых территорий речь не идет, по крайней мере, никаких заявлений по этому поводу не было, но все равно ждет много работы по освобождению территорий - еще в ряде новых регионов России есть оккупированные территории, которые должны быть освобождены", - сказал спикер Путина.
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+31 Прощай немытая раССея
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+27 Валентина Саюн #523841
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+17 акаб акабіч
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втім, "війна це мир" 😕
переговори з кацапами можна і треба вести тільки повну, безумовну капітуляцію паРаші-мацковії в цій війні, що будуть включати:
- звільнення від кацапської окупації усіх українських територій згідно чинної Конституції України;
- повна демілітаризація, денацифікація і денуклеризація паРаші;
- виплата репарацій і контрибуцій Україні за більш як 8.5 років війни;
- надання країнами Заходу безумовних гарантій безпеки для України -
терміновий вступ України в НАТО та ЕС або як мінімус вступ в ЕС + статус основного військового союзника США поза НАТО на кшталт Ізраєлю, Півд.Кореї, Японії, Тайваню
- новітній Нюренберг 2.0 над злочинами теперішніх кацапо-нацистів, кацапо-фашистів конче потрібен, як і над їх попередниками червоножопими комуно-нацстами, кацапо-совками !!!
навіщо китайській цивілізації "північні варвари"?
Їх не бентежить банальна невідповідність співвідношення 1:2,5-3
И, заодно, чтобы два раза с лавки не вставать, Илья Медведев мобилизовался?
А то папки у них голосистые и очень страшные в своих угрозах.
Вот с сыновьями как, интересно?
СОНнавсегда Россией???
Захотел - слово дал, передумал - забрал.
Его слово, что хочет, то с ним и делает.
Як вони можуть приєднувати коли це приєднання тимчасове і рашисти знають що не втримають територію -тому ось таку картинку для громадян Росії показують МИ НЕ ЗБИРАЄМОСЬ ПРИЄДНУВАТИ ТЕРИТОРІЇ .
Вы понимаете, это очень тяжелая форма заболевания.
На почве алкоголизма у них появляются навязчивые идеи.
Русский мир.
Они рвутся все время кого-то освобождать, просто помутнение рассудка, честное слово.
Ясно.
Делириум тременс.
Белая горячка.
На руїнах багатвікової брехні почнуть будувати нову. Вони паталогічні брехуни. Як по-латині ця хвороба називається?
..будут защищать рюZkoговоряящее насэлэние... Мавзолейная фишка типа отмазка... защитниски долбанные
Это еще не дно?