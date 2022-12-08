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Новости Война
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РФ не планирует "присоединять" новые территории, - Песков

пєсков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не планирует "присоединять" новые территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"О присоединении еще новых территорий речь не идет, по крайней мере, никаких заявлений по этому поводу не было, но все равно ждет много работы по освобождению территорий - еще в ряде новых регионов России есть оккупированные территории, которые должны быть освобождены", - сказал спикер Путина.

Читайте также: Из-за "украинских атак" на территорию РФ будут "приниматься необходимые меры", - Песков

Автор: 

оккупация (10130) Песков Дмитрий (1858) россия (95418)


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Топ комментарии
+31
Как бы вас Китай к себе не присоединил через пару лет...
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08.12.2022 12:03
+27
А що ж так. Скрепи зламалися
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08.12.2022 12:02
+17
курська та белгородська республіки будуть звільнені
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08.12.2022 12:05
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Правила форума Совет форумчан
Та ясно , план сво зберегти старі . Ой як сумніваюсь
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08.12.2022 12:02 Ответить
паРаша *****, по завершені цієї війни, має розпастися - окуповані кацапами народи недо-імперії мають отримати свою свободу і незалежність, а країни сусіди - окуповані мацковітами за останні 300-500 років свої автентичні території !!!



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08.12.2022 12:21 Ответить
ингерманландцы еще остались ???
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08.12.2022 12:51 Ответить
не знаю ... ціком можливо ...
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08.12.2022 12:55 Ответить
я вам рамтрою нет атм уже народов что занимали эту территорию
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08.12.2022 16:34 Ответить
Там еще води и ижорцы есть
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08.12.2022 13:29 Ответить
Писько, твое слова, как и путлера, стоит 3 копейки в базарный день.
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08.12.2022 14:22 Ответить
А чого так дорого?
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08.12.2022 22:03 Ответить
А що ж так. Скрепи зламалися
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08.12.2022 12:02 Ответить
саме так-пряма мєжду лапатнимі булкамі...
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08.12.2022 12:04 Ответить
не вистачає часу - в Аргентині бункер треба строїти
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08.12.2022 12:04 Ответить
прес-секретар із неадекватним розумінням слів😂

втім, "війна це мир" 😕
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08.12.2022 12:19 Ответить
кацапи П Н Х з України !!!
переговори з кацапами можна і треба вести тільки повну, безумовну капітуляцію паРаші-мацковії в цій війні, що будуть включати:
- звільнення від кацапської окупації усіх українських територій згідно чинної Конституції України;
- повна демілітаризація, денацифікація і денуклеризація паРаші;
- виплата репарацій і контрибуцій Україні за більш як 8.5 років війни;
- надання країнами Заходу безумовних гарантій безпеки для України -
терміновий вступ України в НАТО та ЕС або як мінімус вступ в ЕС + статус основного військового союзника США поза НАТО на кшталт Ізраєлю, Півд.Кореї, Японії, Тайваню
- новітній Нюренберг 2.0 над злочинами теперішніх кацапо-нацистів, кацапо-фашистів конче потрібен, як і над їх попередниками червоножопими комуно-нацстами, кацапо-совками !!!
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08.12.2022 12:02 Ответить
Как бы вас Китай к себе не присоединил через пару лет...
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08.12.2022 12:03 Ответить
Китай приєдноає паРаші скільки захоче, хоч по Урал !!!
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08.12.2022 12:05 Ответить
Украино-Китайска граница должна проходить по уральским горам..
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08.12.2022 12:10 Ответить
сировинна та сексуальна експлуатація рашки не передбачає обов'язкового приєднання територій 😕
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08.12.2022 12:21 Ответить
расєя-провінция Кітая...
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08.12.2022 12:05 Ответить
навіщо?

навіщо китайській цивілізації "північні варвари"?
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08.12.2022 12:22 Ответить
Потому шо получілі @ізди(с)
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08.12.2022 12:05 Ответить
ну да, пирамидки же наставили в Курске и Белгороде. Ублюдки. Мы все равно вас всех достанем твари!
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08.12.2022 12:05 Ответить
курська та белгородська республіки будуть звільнені
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08.12.2022 12:05 Ответить
Вся ерефія по суті територія окупована московією ...
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08.12.2022 12:05 Ответить
Кацапы тупо воруют фразы из заявлений Украины. Практически слово в слово, только Украина и хрюсия местами поменяли.
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08.12.2022 12:07 Ответить
Коz ломорді скоти точно так само подають ніби то втрати України: беруть своїх трупаків і міняють місцями з живим фаршиком.

Їх не бентежить банальна невідповідність співвідношення 1:2,5-3
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08.12.2022 12:28 Ответить
Как там "господин Песков", он же Николай Чоулз, уже в воюет?
И, заодно, чтобы два раза с лавки не вставать, Илья Медведев мобилизовался?
А то папки у них голосистые и очень страшные в своих угрозах.
Вот с сыновьями как, интересно?
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08.12.2022 12:07 Ответить
Эти уже под шконкой, у петушка жени пригожего!))) Рядом с парашей.())
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08.12.2022 13:23 Ответить
Щось піськов намолов - то терріторії він не приєднує але є якісь окуповані терріторії. які мають бути визволені. Видно має на увазі Крим але прямо сказати не може.
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08.12.2022 12:08 Ответить
мокша устал воровать
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08.12.2022 12:10 Ответить
А как же "ХЕРСОН навсегда Россией???
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08.12.2022 12:12 Ответить
Путин хозяин своего слова.
Захотел - слово дал, передумал - забрал.
Его слово, что хочет, то с ним и делает.
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08.12.2022 12:15 Ответить
Просто "сон" відвалився, а інше вони таки отримали.
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08.12.2022 12:26 Ответить
А слабо приєднати Аляску чи Вашінгтон? Герої лізти до слабеньких, але і слабенькі показали вам "кузькіну мать".
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08.12.2022 12:14 Ответить
Бо не може!
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08.12.2022 12:14 Ответить
....цікаво, в рішенні трибуналу буде - примусове лікування?
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08.12.2022 12:25 Ответить
Кремлевским падлам верить - себя не уважать
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08.12.2022 12:34 Ответить
Сказал песков и подумал: "Боже, шо я несу..."
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08.12.2022 12:35 Ответить
Пургу.
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08.12.2022 12:48 Ответить
Значить планує приєднати ті українські територіі, які навіть не окуповані.
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08.12.2022 12:47 Ответить
Йоршик, а про русскоязычную Харьковскую область забыл? Вон Терехов пошел на уплату штрафа, чтобы нам государственный язык не переходить, а ты его отдаешь на съедение фашисту Зеленскому?
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08.12.2022 12:50 Ответить
Песков не сменит свою работу даже в украинской тюрьме - прододжит работу ртом
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08.12.2022 12:52 Ответить
Росія не планує приєднувати нові території? Херсон був приєднаний після референдуми як рашисти казали (РОССИЯ НАВСЕГДА) Але тепер про Херсон пєсков буде лише мріяти.
Як вони можуть приєднувати коли це приєднання тимчасове і рашисти знають що не втримають територію -тому ось таку картинку для громадян Росії показують МИ НЕ ЗБИРАЄМОСЬ ПРИЄДНУВАТИ ТЕРИТОРІЇ .
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08.12.2022 12:58 Ответить
С кацапами совсем плохо.

Вы понимаете, это очень тяжелая форма заболевания.

На почве алкоголизма у них появляются навязчивые идеи.

Русский мир.

Они рвутся все время кого-то освобождать, просто помутнение рассудка, честное слово.

Ясно.

Делириум тременс.

Белая горячка.
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08.12.2022 13:02 Ответить
вони постійно підмінюють поняття, постійно брешуть, брешуть навіть вже тоді, коли не має жодної необхідності, і це тільки питання часу, коли це все звалиться їм на голови. І що ж вони зроблять?
На руїнах багатвікової брехні почнуть будувати нову. Вони паталогічні брехуни. Як по-латині ця хвороба називається?
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08.12.2022 13:22 Ответить
Окупанти говорять про звільнення окупованих ними ж територій? Маразм зашкалює...
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08.12.2022 13:04 Ответить
Письков несёт очередную пургу.
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08.12.2022 13:06 Ответить
ви, курви, вдавитеся і тим, що вже приєднали.
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08.12.2022 13:19 Ответить
Северный Казахстан приготовиться..мавзолейных хмырей надо понимать с точностью до наоборот...
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08.12.2022 13:21 Ответить
От мавзолейноц Могилизации в Казахстан удрали около 100 000 мавзолейного быдла..отсюда вывод
..будут защищать рюZkoговоряящее насэлэние... Мавзолейная фишка типа отмазка... защитниски долбанные
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08.12.2022 13:24 Ответить
Та що таке кажеш! Поки русні не буде ПІСТА, такі потуги будуть.
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08.12.2022 13:30 Ответить
А воно в очи сцить майже як Зеля...
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08.12.2022 14:34 Ответить
спробуйте приєднати. вже зуби обламали, а зараз і челюсті зламають. не зазіхайся на чуже. раша це штучно створена держава,яка силою приєднувала всю свою історію обмануті і поневолені народи. вам гнидам на слово ніхто всвіті не вірить.
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08.12.2022 14:36 Ответить
**** этот ******** радает коменты,скоро ЗСУ наведет порядок у нас а потом прийдет в рашку ******* всех
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08.12.2022 16:19 Ответить
Ложь...
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08.12.2022 20:46 Ответить
он заявляет что у них есть территории, оккупированные Украиной и которые надо освобождать....у меня аж голова разболелась.
Это еще не дно?
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08.12.2022 22:14 Ответить
 
 