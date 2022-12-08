РФ не планирует "присоединять" новые территории, - Песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не планирует "присоединять" новые территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"О присоединении еще новых территорий речь не идет, по крайней мере, никаких заявлений по этому поводу не было, но все равно ждет много работы по освобождению территорий - еще в ряде новых регионов России есть оккупированные территории, которые должны быть освобождены", - сказал спикер Путина.

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