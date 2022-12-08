РФ не планує "приєднувати" нові території, - Пєсков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі РФ не планує "приєднувати" нові території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Про приєднання ще нових територій не йдеться, принаймні жодних заяв із цього приводу не було, але все одно чекає багато роботи зі звільнення територій - ще в низці нових регіонів Росії є окуповані території, які мають бути визволені", - сказав речник Путіна.

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