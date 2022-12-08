РФ не планує "приєднувати" нові території, - Пєсков
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі РФ не планує "приєднувати" нові території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Про приєднання ще нових територій не йдеться, принаймні жодних заяв із цього приводу не було, але все одно чекає багато роботи зі звільнення територій - ще в низці нових регіонів Росії є окуповані території, які мають бути визволені", - сказав речник Путіна.
Топ коментарі
+31 Прощай немытая раССея
показати весь коментар08.12.2022 12:03
+27 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар08.12.2022 12:02
+17 акаб акабіч
показати весь коментар08.12.2022 12:05
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втім, "війна це мир" 😕
переговори з кацапами можна і треба вести тільки повну, безумовну капітуляцію паРаші-мацковії в цій війні, що будуть включати:
- звільнення від кацапської окупації усіх українських територій згідно чинної Конституції України;
- повна демілітаризація, денацифікація і денуклеризація паРаші;
- виплата репарацій і контрибуцій Україні за більш як 8.5 років війни;
- надання країнами Заходу безумовних гарантій безпеки для України -
терміновий вступ України в НАТО та ЕС або як мінімус вступ в ЕС + статус основного військового союзника США поза НАТО на кшталт Ізраєлю, Півд.Кореї, Японії, Тайваню
- новітній Нюренберг 2.0 над злочинами теперішніх кацапо-нацистів, кацапо-фашистів конче потрібен, як і над їх попередниками червоножопими комуно-нацстами, кацапо-совками !!!
навіщо китайській цивілізації "північні варвари"?
Їх не бентежить банальна невідповідність співвідношення 1:2,5-3
И, заодно, чтобы два раза с лавки не вставать, Илья Медведев мобилизовался?
А то папки у них голосистые и очень страшные в своих угрозах.
Вот с сыновьями как, интересно?
СОНнавсегда Россией???
Захотел - слово дал, передумал - забрал.
Его слово, что хочет, то с ним и делает.
Як вони можуть приєднувати коли це приєднання тимчасове і рашисти знають що не втримають територію -тому ось таку картинку для громадян Росії показують МИ НЕ ЗБИРАЄМОСЬ ПРИЄДНУВАТИ ТЕРИТОРІЇ .
Вы понимаете, это очень тяжелая форма заболевания.
На почве алкоголизма у них появляются навязчивые идеи.
Русский мир.
Они рвутся все время кого-то освобождать, просто помутнение рассудка, честное слово.
Ясно.
Делириум тременс.
Белая горячка.
На руїнах багатвікової брехні почнуть будувати нову. Вони паталогічні брехуни. Як по-латині ця хвороба називається?
..будут защищать рюZkoговоряящее насэлэние... Мавзолейная фишка типа отмазка... защитниски долбанные
Это еще не дно?