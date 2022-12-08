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Новини Війна
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РФ не планує "приєднувати" нові території, - Пєсков

пєсков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі РФ не планує "приєднувати" нові території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Про приєднання ще нових територій не йдеться, принаймні жодних заяв із цього приводу не було, але все одно чекає багато роботи зі звільнення територій - ще в низці нових регіонів Росії є окуповані території, які мають бути визволені", - сказав речник Путіна.

Також читайте: Пєсков анонсував візит Путіна на окупований Донбас

Автор: 

окупація (6680) Пєсков Дмитро (1610) росія (65007)


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Топ коментарі
+31
Как бы вас Китай к себе не присоединил через пару лет...
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08.12.2022 12:03
+27
А що ж так. Скрепи зламалися
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08.12.2022 12:02
+17
курська та белгородська республіки будуть звільнені
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08.12.2022 12:05
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Та ясно , план сво зберегти старі . Ой як сумніваюсь
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08.12.2022 12:02 Відповісти
паРаша *****, по завершені цієї війни, має розпастися - окуповані кацапами народи недо-імперії мають отримати свою свободу і незалежність, а країни сусіди - окуповані мацковітами за останні 300-500 років свої автентичні території !!!



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08.12.2022 12:21 Відповісти
ингерманландцы еще остались ???
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08.12.2022 12:51 Відповісти
не знаю ... ціком можливо ...
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08.12.2022 12:55 Відповісти
я вам рамтрою нет атм уже народов что занимали эту территорию
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08.12.2022 16:34 Відповісти
Там еще води и ижорцы есть
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08.12.2022 13:29 Відповісти
Писько, твое слова, как и путлера, стоит 3 копейки в базарный день.
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08.12.2022 14:22 Відповісти
А чого так дорого?
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08.12.2022 22:03 Відповісти
А що ж так. Скрепи зламалися
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08.12.2022 12:02 Відповісти
саме так-пряма мєжду лапатнимі булкамі...
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08.12.2022 12:04 Відповісти
не вистачає часу - в Аргентині бункер треба строїти
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08.12.2022 12:04 Відповісти
прес-секретар із неадекватним розумінням слів😂

втім, "війна це мир" 😕
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08.12.2022 12:19 Відповісти
кацапи П Н Х з України !!!
переговори з кацапами можна і треба вести тільки повну, безумовну капітуляцію паРаші-мацковії в цій війні, що будуть включати:
- звільнення від кацапської окупації усіх українських територій згідно чинної Конституції України;
- повна демілітаризація, денацифікація і денуклеризація паРаші;
- виплата репарацій і контрибуцій Україні за більш як 8.5 років війни;
- надання країнами Заходу безумовних гарантій безпеки для України -
терміновий вступ України в НАТО та ЕС або як мінімус вступ в ЕС + статус основного військового союзника США поза НАТО на кшталт Ізраєлю, Півд.Кореї, Японії, Тайваню
- новітній Нюренберг 2.0 над злочинами теперішніх кацапо-нацистів, кацапо-фашистів конче потрібен, як і над їх попередниками червоножопими комуно-нацстами, кацапо-совками !!!
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08.12.2022 12:02 Відповісти
Как бы вас Китай к себе не присоединил через пару лет...
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08.12.2022 12:03 Відповісти
Китай приєдноає паРаші скільки захоче, хоч по Урал !!!
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08.12.2022 12:05 Відповісти
Украино-Китайска граница должна проходить по уральским горам..
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08.12.2022 12:10 Відповісти
сировинна та сексуальна експлуатація рашки не передбачає обов'язкового приєднання територій 😕
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08.12.2022 12:21 Відповісти
расєя-провінция Кітая...
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08.12.2022 12:05 Відповісти
навіщо?

навіщо китайській цивілізації "північні варвари"?
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08.12.2022 12:22 Відповісти
Потому шо получілі @ізди(с)
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08.12.2022 12:05 Відповісти
ну да, пирамидки же наставили в Курске и Белгороде. Ублюдки. Мы все равно вас всех достанем твари!
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08.12.2022 12:05 Відповісти
курська та белгородська республіки будуть звільнені
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08.12.2022 12:05 Відповісти
Вся ерефія по суті територія окупована московією ...
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08.12.2022 12:05 Відповісти
Кацапы тупо воруют фразы из заявлений Украины. Практически слово в слово, только Украина и хрюсия местами поменяли.
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08.12.2022 12:07 Відповісти
Коz ломорді скоти точно так само подають ніби то втрати України: беруть своїх трупаків і міняють місцями з живим фаршиком.

Їх не бентежить банальна невідповідність співвідношення 1:2,5-3
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08.12.2022 12:28 Відповісти
Как там "господин Песков", он же Николай Чоулз, уже в воюет?
И, заодно, чтобы два раза с лавки не вставать, Илья Медведев мобилизовался?
А то папки у них голосистые и очень страшные в своих угрозах.
Вот с сыновьями как, интересно?
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08.12.2022 12:07 Відповісти
Эти уже под шконкой, у петушка жени пригожего!))) Рядом с парашей.())
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08.12.2022 13:23 Відповісти
Щось піськов намолов - то терріторії він не приєднує але є якісь окуповані терріторії. які мають бути визволені. Видно має на увазі Крим але прямо сказати не може.
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08.12.2022 12:08 Відповісти
мокша устал воровать
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08.12.2022 12:10 Відповісти
А как же "ХЕРСОН навсегда Россией???
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08.12.2022 12:12 Відповісти
Путин хозяин своего слова.
Захотел - слово дал, передумал - забрал.
Его слово, что хочет, то с ним и делает.
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08.12.2022 12:15 Відповісти
Просто "сон" відвалився, а інше вони таки отримали.
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08.12.2022 12:26 Відповісти
А слабо приєднати Аляску чи Вашінгтон? Герої лізти до слабеньких, але і слабенькі показали вам "кузькіну мать".
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08.12.2022 12:14 Відповісти
Бо не може!
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08.12.2022 12:14 Відповісти
....цікаво, в рішенні трибуналу буде - примусове лікування?
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08.12.2022 12:25 Відповісти
Кремлевским падлам верить - себя не уважать
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08.12.2022 12:34 Відповісти
Сказал песков и подумал: "Боже, шо я несу..."
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08.12.2022 12:35 Відповісти
Пургу.
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08.12.2022 12:48 Відповісти
Значить планує приєднати ті українські територіі, які навіть не окуповані.
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08.12.2022 12:47 Відповісти
Йоршик, а про русскоязычную Харьковскую область забыл? Вон Терехов пошел на уплату штрафа, чтобы нам государственный язык не переходить, а ты его отдаешь на съедение фашисту Зеленскому?
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08.12.2022 12:50 Відповісти
Песков не сменит свою работу даже в украинской тюрьме - прододжит работу ртом
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08.12.2022 12:52 Відповісти
Росія не планує приєднувати нові території? Херсон був приєднаний після референдуми як рашисти казали (РОССИЯ НАВСЕГДА) Але тепер про Херсон пєсков буде лише мріяти.
Як вони можуть приєднувати коли це приєднання тимчасове і рашисти знають що не втримають територію -тому ось таку картинку для громадян Росії показують МИ НЕ ЗБИРАЄМОСЬ ПРИЄДНУВАТИ ТЕРИТОРІЇ .
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08.12.2022 12:58 Відповісти
С кацапами совсем плохо.

Вы понимаете, это очень тяжелая форма заболевания.

На почве алкоголизма у них появляются навязчивые идеи.

Русский мир.

Они рвутся все время кого-то освобождать, просто помутнение рассудка, честное слово.

Ясно.

Делириум тременс.

Белая горячка.
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08.12.2022 13:02 Відповісти
вони постійно підмінюють поняття, постійно брешуть, брешуть навіть вже тоді, коли не має жодної необхідності, і це тільки питання часу, коли це все звалиться їм на голови. І що ж вони зроблять?
На руїнах багатвікової брехні почнуть будувати нову. Вони паталогічні брехуни. Як по-латині ця хвороба називається?
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08.12.2022 13:22 Відповісти
Окупанти говорять про звільнення окупованих ними ж територій? Маразм зашкалює...
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08.12.2022 13:04 Відповісти
Письков несёт очередную пургу.
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08.12.2022 13:06 Відповісти
ви, курви, вдавитеся і тим, що вже приєднали.
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08.12.2022 13:19 Відповісти
Северный Казахстан приготовиться..мавзолейных хмырей надо понимать с точностью до наоборот...
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08.12.2022 13:21 Відповісти
От мавзолейноц Могилизации в Казахстан удрали около 100 000 мавзолейного быдла..отсюда вывод
..будут защищать рюZkoговоряящее насэлэние... Мавзолейная фишка типа отмазка... защитниски долбанные
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08.12.2022 13:24 Відповісти
Та що таке кажеш! Поки русні не буде ПІСТА, такі потуги будуть.
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08.12.2022 13:30 Відповісти
А воно в очи сцить майже як Зеля...
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08.12.2022 14:34 Відповісти
спробуйте приєднати. вже зуби обламали, а зараз і челюсті зламають. не зазіхайся на чуже. раша це штучно створена держава,яка силою приєднувала всю свою історію обмануті і поневолені народи. вам гнидам на слово ніхто всвіті не вірить.
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08.12.2022 14:36 Відповісти
**** этот ******** радает коменты,скоро ЗСУ наведет порядок у нас а потом прийдет в рашку ******* всех
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08.12.2022 16:19 Відповісти
Ложь...
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08.12.2022 20:46 Відповісти
он заявляет что у них есть территории, оккупированные Украиной и которые надо освобождать....у меня аж голова разболелась.
Это еще не дно?
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08.12.2022 22:14 Відповісти
 
 