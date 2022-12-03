Пєсков анонсував візит Путіна на окупований Донбас

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив про плани Володимира Путіна "згодом" приїхати на окуповані території України.

Про це повідомляє російське пропагандистське агенство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Путін згодом відвідає Донбас", - заявив Пєсков.

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Він не повідомив жодних подробиць чи дат.

Також Пєсков каже, нібито в РФ "мобілізація завершена", а жодної додаткової інформації російська влада повідомляти не буде.