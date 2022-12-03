УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6695 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 068 78

Пєсков анонсував візит Путіна на окупований Донбас

путін

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив про плани Володимира Путіна "згодом" приїхати на окуповані території України.

Про це повідомляє російське пропагандистське агенство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Путін згодом відвідає Донбас", - заявив Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін може використати переговори для переозброєння своєї армії, - глава МЗС Британії

Він не повідомив жодних подробиць чи дат.

Також Пєсков каже, нібито в РФ "мобілізація завершена", а жодної додаткової інформації російська влада повідомляти не буде.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1608) путін володимир (23761) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
А чому не в Херсон?
показати весь коментар
03.12.2022 16:29
+24
Чекаємо:

показати весь коментар
03.12.2022 16:35
+24
Був вже один мандрівник!

показати весь коментар
03.12.2022 16:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому не в Херсон?
показати весь коментар
03.12.2022 16:29 Відповісти
Да хз... Бункер далеко по ходу везти.
показати весь коментар
03.12.2022 16:31 Відповісти
Бо то був хєр- овий сон 😂
показати весь коментар
03.12.2022 16:45 Відповісти
Как бы ***** там ☠️Утилизировать ⁉️Или будет двойник ⁉️
показати весь коментар
03.12.2022 16:55 Відповісти
Если москвичей разгоняют в радиусе 10 км от пути его следования, то можно представить что будет в Донецке ...

А может это спецоперация Патрушева? Привезут на площадь ленина, разберут, вместе с руководством республики, на запчасти, посыпят осколками от Хаймерсов(благо насобирали их уже 100500) и визитками Яроша, спишут всё на киевскую хунту и вуаля- все довольны, все смеются, Патрушев полетит в вашингтонский обком за гонораром
показати весь коментар
03.12.2022 18:00 Відповісти
Если в мокше 10км то на Донбассе 700км+-!так это плюс?легче Пацанам гасить будет!!!ОРКОВ!!!
показати весь коментар
03.12.2022 19:54 Відповісти
Тому що в Україні Херсон, а росії ХерВам
показати весь коментар
03.12.2022 17:59 Відповісти
А это выход для него!

Приехал в Донецк. Попал под обстрел. Геройски погиб…
Все облегченно вздохнули.

А сам в Аргентину, как Гитлер после второй мировой.
показати весь коментар
03.12.2022 18:19 Відповісти
можливо, тільки тушкою.................
показати весь коментар
03.12.2022 18:24 Відповісти
его в Гааге ждут... а оно вечно не туда ...
показати весь коментар
03.12.2022 16:31 Відповісти
Как Усаму бен Ладена💥💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
показати весь коментар
03.12.2022 16:56 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2022 16:59 Відповісти
Якого з них?...
показати весь коментар
03.12.2022 16:31 Відповісти
Прощатись іде -- остання гастроль .
показати весь коментар
03.12.2022 16:31 Відповісти
зверніть увагу !

"згодом" приїхати
а Хімери згоди не дають !
показати весь коментар
03.12.2022 17:18 Відповісти
Да,навєрна вмєстє с бункєрам...
показати весь коментар
03.12.2022 16:31 Відповісти
Знач ! Тре наймарсами зустрічати !
показати весь коментар
03.12.2022 16:31 Відповісти
Підняти місцеву партизанку, сплячих агентів для визначення координатів
показати весь коментар
03.12.2022 16:46 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2022 16:32 Відповісти
КРАСИВИЙ ТЕЖ!!!
показати весь коментар
03.12.2022 19:55 Відповісти
Решил посетить город Шахты в ростовской области
показати весь коментар
03.12.2022 16:34 Відповісти
ЇЇ величність,смерть,видайте рашистському вбивці- куйлу ,будь- ласка, безплатний білет на концерт до кабздона.
показати весь коментар
03.12.2022 16:34 Відповісти
Декорації ослобуждйонного бамбасу вже почали зводити під Челябінськом
Після твєрі, де побачивши наш прапор, обдристалося півміста це розумна передсторога.
показати весь коментар
03.12.2022 16:35 Відповісти
Навіщо декорації?

Прикрутять плямкаючого писка до пиджака у фотошопі і... вул а ля -
буйло на дамбабве 😂
показати весь коментар
03.12.2022 16:50 Відповісти
Відома історія, як Сталін їзди на фронт. Сміх тай годі! Скоріше всього путін сам не поїде. Може двійник. А скоріше всього проведуть показуху по типу "встреча с матерями".
показати весь коментар
03.12.2022 16:35 Відповісти
Чекаємо:

показати весь коментар
03.12.2022 16:35 Відповісти
"урочистим салютом" 😂
показати весь коментар
03.12.2022 16:51 Відповісти
Хмм...хуйло когда в Европу летает, серет в чемодан,что ж за тару придется брать при визите в Домбас???
показати весь коментар
03.12.2022 16:36 Відповісти
Двiйники поприi'жджають, а ***** залишиться у бункерi.
показати весь коментар
03.12.2022 16:36 Відповісти
може сразу в Киев - оформлять явку с повинной...
показати весь коментар
03.12.2022 16:36 Відповісти
А на парад в Києві бункерний сцикун вже з'їздив чи ще не підібрав грибну суміш для мандрівок?
показати весь коментар
03.12.2022 16:37 Відповісти
Ху#ло-мандрівник ...
показати весь коментар
03.12.2022 16:39 Відповісти
Був вже один мандрівник!

показати весь коментар
03.12.2022 16:48 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2022 17:23 Відповісти
Та отож, домандрувався до 200км ...
показати весь коментар
03.12.2022 19:02 Відповісти
Хіба що в якості засудженого...
кацапи, завжди туди весь свій непотріб звозили.,
показати весь коментар
03.12.2022 16:42 Відповісти
Та ляльку чергову привезуть. Комедія.
показати весь коментар
03.12.2022 16:46 Відповісти
Свято наближається, Хаймарс посміхається
показати весь коментар
03.12.2022 16:46 Відповісти
Приїде двійник,чи трійник))Ловля на живця : хочуть ,щоб ЗСУ ****...ли хаймерсом,щоб хаймерс засікти.Двійник того вартий,бо менше цілей буде.
показати весь коментар
03.12.2022 16:49 Відповісти
Гітлер свого часу теж відвідував Україну
показати весь коментар
03.12.2022 16:57 Відповісти
Гарний натяк....
показати весь коментар
03.12.2022 17:02 Відповісти
І не страшно?
показати весь коментар
03.12.2022 16:58 Відповісти
буде буде, аякже. Ми ж казали - трибунал буде в Маріуполі, на місці драмтеатру. там його і судить
показати весь коментар
03.12.2022 17:01 Відповісти
плани в ЗСУ!
в ху@ла - шаманьі.
показати весь коментар
03.12.2022 17:04 Відповісти
ага...прям собрал свой сральный чемоданчик и попер !!))))
писькову верить - ***** уважать )))) а оно нам надо???
показати весь коментар
03.12.2022 17:08 Відповісти
А чьо, мож на пыне уже крест стоит и беловежская-2 намечается... Главбур уже там... Походу пригожино-дону - трында тоже.
показати весь коментар
03.12.2022 17:33 Відповісти
Та там чемоданчика маловато буде, здоровенний сундук треба!
показати весь коментар
03.12.2022 20:08 Відповісти
не ...ну они ж не все-все с собой носят )))))) часть наверное где-то ...хранят ))) на память)))
фу-фу-фу...даже представлять не хочу)))))
показати весь коментар
03.12.2022 21:53 Відповісти
Когда уже он анонсует его визит до бога, а лучше вместе.
показати весь коментар
03.12.2022 17:08 Відповісти
То буде картонний Донбас, як Рейхстаг, десь під Москвою, і путін буде або банкетний екземпляр або удмурт
показати весь коментар
03.12.2022 17:08 Відповісти
ну да, ну да.. так само на Донбас приїде як і на Балі поїхав. )
показати весь коментар
03.12.2022 17:34 Відповісти
Двійничок поїде? Той, якого не жаль якщо пристукнуть
показати весь коментар
03.12.2022 17:41 Відповісти
Ну якщо піськов це сказав то - точно не приїде . . Все що говорить піськов , в реальності є - навпаки .
показати весь коментар
03.12.2022 17:41 Відповісти
Чекаємо з нетерпінням, не забудьте вказати тільки час та локацію
показати весь коментар
03.12.2022 18:01 Відповісти
А якби кувалдою, та по цій морді? Непогано б вийшло...
показати весь коментар
03.12.2022 18:14 Відповісти
Це скоріше для підняття морального духу в рашистів а насправді ПУТЛЕР нікуди не їде б знає що його скрізь ненавидять і можуть вбити
показати весь коментар
03.12.2022 18:15 Відповісти
Вискочить лукашенко з сокирою...
показати весь коментар
03.12.2022 18:27 Відповісти
Пятый двойник приедет?
показати весь коментар
03.12.2022 18:25 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2022 18:44 Відповісти
*****
показати весь коментар
03.12.2022 18:45 Відповісти
Не впоследствии, а ПОД следствием!
показати весь коментар
03.12.2022 18:50 Відповісти
Буде піднімати в'ялий патріотичний дух чмобіків?
показати весь коментар
03.12.2022 19:01 Відповісти
Двійник чи тройник?. Бо на рф ботоксів багато. а реальний вже давно засучив ратицями.
показати весь коментар
03.12.2022 19:03 Відповісти
Шо у маем кейсе коврикам для сартиру.
показати весь коментар
03.12.2022 19:27 Відповісти
Прощальний візіт, так сказать!
показати весь коментар
03.12.2022 19:34 Відповісти
Ага. Снимут картинку по москвой. Радостными дончано-луганчано будут служаки из госохраны(как не раз уже бывало). А стадо овец проглотнет.
показати весь коментар
03.12.2022 20:03 Відповісти
його там вже чекають
показати весь коментар
03.12.2022 20:07 Відповісти
Пис дец котёнку.
 Хоть и двойнику.
показати весь коментар
03.12.2022 20:14 Відповісти
По следам кобздона прямо.
показати весь коментар
03.12.2022 20:22 Відповісти
Который из двойников поедет?
Дамбасята губу раскатали фюрера живого увидеть? Болт вам, лобызайте калмыка. Бункерный из норы не выползет.
показати весь коментар
03.12.2022 20:31 Відповісти
Безумовно поїде. Його повезуть на трибунал у Маріуполь через усю донецьку область.
показати весь коментар
03.12.2022 20:50 Відповісти
Це його повезуть,щоб піднять "моральний" дух орків,бо вже цілі роти в отказ ідуть.
А ще він не може зрозуміти своїми мозгами,як це так друга армія світу,яка наштампувала всякого заліза,не може захопити Бахмут..не може пробити нашу оборону.
показати весь коментар
03.12.2022 21:42 Відповісти
Годов через сто?
показати весь коментар
03.12.2022 21:47 Відповісти
Ото сцикло що навіть по мацкві коли ходить всіх на 10 кварталів розганяють ))) ага. Приїде. Тільки валізу для лайна побільше прикупіть.
показати весь коментар
03.12.2022 22:10 Відповісти
В американских газетах пишут что Путин в Донбассе обосрался .... наскoлько правда .. незнаю.
показати весь коментар
04.12.2022 01:42 Відповісти
а можно поточнее , дату время и место😜
показати весь коментар
04.12.2022 02:46 Відповісти
...обдумать вариант захвата ***** в плен, если будет уничтожен тоже хорошо.Слава Солдатам Великой Ukrainy
показати весь коментар
04.12.2022 08:56 Відповісти
О! Нарешті збудеться мрія дамбазюрської вати - путєнпріді!
...Шкода, що в ЗСУ нема такої бімби, щоб ******* нею по місцю перебування ***** разом з його фанклюбом.
показати весь коментар
04.12.2022 14:18 Відповісти
 
 