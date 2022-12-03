Пєсков анонсував візит Путіна на окупований Донбас
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив про плани Володимира Путіна "згодом" приїхати на окуповані території України.
Про це повідомляє російське пропагандистське агенство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
"Путін згодом відвідає Донбас", - заявив Пєсков.
Він не повідомив жодних подробиць чи дат.
Також Пєсков каже, нібито в РФ "мобілізація завершена", а жодної додаткової інформації російська влада повідомляти не буде.
Топ коментарі
+29 Кацапам Здесь Не Место
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+24 Randall Flag #387882
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+24 vitaliymkua
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А может это спецоперация Патрушева? Привезут на площадь ленина, разберут, вместе с руководством республики, на запчасти, посыпят осколками от Хаймерсов(благо насобирали их уже 100500) и визитками Яроша, спишут всё на киевскую хунту и вуаля- все довольны, все смеются, Патрушев полетит в вашингтонский обком за гонораром
Приехал в Донецк. Попал под обстрел. Геройски погиб…
Все облегченно вздохнули.
А сам в Аргентину, как Гитлер после второй мировой.
"згодом" приїхати
а Хімери згоди не дають !
Після твєрі, де побачивши наш прапор, обдристалося півміста це розумна передсторога.
Прикрутять плямкаючого писка до пиджака у фотошопі і... вул а ля -
буйло на дамбабве 😂
кацапи, завжди туди весь свій непотріб звозили.,
в ху@ла - шаманьі.
писькову верить - ***** уважать )))) а оно нам надо???
фу-фу-фу...даже представлять не хочу)))))
Хоть и двойнику.
Дамбасята губу раскатали фюрера живого увидеть? Болт вам, лобызайте калмыка. Бункерный из норы не выползет.
А ще він не може зрозуміти своїми мозгами,як це так друга армія світу,яка наштампувала всякого заліза,не може захопити Бахмут..не може пробити нашу оборону.
...Шкода, що в ЗСУ нема такої бімби, щоб ******* нею по місцю перебування ***** разом з його фанклюбом.