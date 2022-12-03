РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12315 посетителей онлайн
Новости Война
13 068 78

Песков анонсировал визит Путина на оккупированный Донбасс

путін

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина "впоследствии" приехать на оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Путин впоследствии посетит Донбасс", – заявил Песков.

Он не сообщил никаких подробностей или дат.

Также Песков говорит, что в РФ "мобилизация завершена", а никакой дополнительной информации российские власти сообщать не будут.

Читайте также: Россия не планирует покидать ЗАЭС и Энергодар, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1856) путин владимир (31214) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
А чому не в Херсон?
показать весь комментарий
03.12.2022 16:29
+24
Чекаємо:

показать весь комментарий
03.12.2022 16:35
+24
Був вже один мандрівник!

показать весь комментарий
03.12.2022 16:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому не в Херсон?
показать весь комментарий
03.12.2022 16:29 Ответить
Да хз... Бункер далеко по ходу везти.
показать весь комментарий
03.12.2022 16:31 Ответить
Бо то був хєр- овий сон 😂
показать весь комментарий
03.12.2022 16:45 Ответить
Как бы ***** там ☠️Утилизировать ⁉️Или будет двойник ⁉️
показать весь комментарий
03.12.2022 16:55 Ответить
Если москвичей разгоняют в радиусе 10 км от пути его следования, то можно представить что будет в Донецке ...

А может это спецоперация Патрушева? Привезут на площадь ленина, разберут, вместе с руководством республики, на запчасти, посыпят осколками от Хаймерсов(благо насобирали их уже 100500) и визитками Яроша, спишут всё на киевскую хунту и вуаля- все довольны, все смеются, Патрушев полетит в вашингтонский обком за гонораром
показать весь комментарий
03.12.2022 18:00 Ответить
Если в мокше 10км то на Донбассе 700км+-!так это плюс?легче Пацанам гасить будет!!!ОРКОВ!!!
показать весь комментарий
03.12.2022 19:54 Ответить
Тому що в Україні Херсон, а росії ХерВам
показать весь комментарий
03.12.2022 17:59 Ответить
А это выход для него!

Приехал в Донецк. Попал под обстрел. Геройски погиб…
Все облегченно вздохнули.

А сам в Аргентину, как Гитлер после второй мировой.
показать весь комментарий
03.12.2022 18:19 Ответить
можливо, тільки тушкою.................
показать весь комментарий
03.12.2022 18:24 Ответить
его в Гааге ждут... а оно вечно не туда ...
показать весь комментарий
03.12.2022 16:31 Ответить
Как Усаму бен Ладена💥💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
показать весь комментарий
03.12.2022 16:56 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2022 16:59 Ответить
Якого з них?...
показать весь комментарий
03.12.2022 16:31 Ответить
Прощатись іде -- остання гастроль .
показать весь комментарий
03.12.2022 16:31 Ответить
зверніть увагу !

"згодом" приїхати
а Хімери згоди не дають !
показать весь комментарий
03.12.2022 17:18 Ответить
Да,навєрна вмєстє с бункєрам...
показать весь комментарий
03.12.2022 16:31 Ответить
Знач ! Тре наймарсами зустрічати !
показать весь комментарий
03.12.2022 16:31 Ответить
Підняти місцеву партизанку, сплячих агентів для визначення координатів
показать весь комментарий
03.12.2022 16:46 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2022 16:32 Ответить
КРАСИВИЙ ТЕЖ!!!
показать весь комментарий
03.12.2022 19:55 Ответить
Решил посетить город Шахты в ростовской области
показать весь комментарий
03.12.2022 16:34 Ответить
ЇЇ величність,смерть,видайте рашистському вбивці- куйлу ,будь- ласка, безплатний білет на концерт до кабздона.
показать весь комментарий
03.12.2022 16:34 Ответить
Декорації ослобуждйонного бамбасу вже почали зводити під Челябінськом
Після твєрі, де побачивши наш прапор, обдристалося півміста це розумна передсторога.
показать весь комментарий
03.12.2022 16:35 Ответить
Навіщо декорації?

Прикрутять плямкаючого писка до пиджака у фотошопі і... вул а ля -
буйло на дамбабве 😂
показать весь комментарий
03.12.2022 16:50 Ответить
Відома історія, як Сталін їзди на фронт. Сміх тай годі! Скоріше всього путін сам не поїде. Може двійник. А скоріше всього проведуть показуху по типу "встреча с матерями".
показать весь комментарий
03.12.2022 16:35 Ответить
Чекаємо:

показать весь комментарий
03.12.2022 16:35 Ответить
"урочистим салютом" 😂
показать весь комментарий
03.12.2022 16:51 Ответить
Хмм...хуйло когда в Европу летает, серет в чемодан,что ж за тару придется брать при визите в Домбас???
показать весь комментарий
03.12.2022 16:36 Ответить
Двiйники поприi'жджають, а ***** залишиться у бункерi.
показать весь комментарий
03.12.2022 16:36 Ответить
може сразу в Киев - оформлять явку с повинной...
показать весь комментарий
03.12.2022 16:36 Ответить
А на парад в Києві бункерний сцикун вже з'їздив чи ще не підібрав грибну суміш для мандрівок?
показать весь комментарий
03.12.2022 16:37 Ответить
Ху#ло-мандрівник ...
показать весь комментарий
03.12.2022 16:39 Ответить
Був вже один мандрівник!

показать весь комментарий
03.12.2022 16:48 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2022 17:23 Ответить
Та отож, домандрувався до 200км ...
показать весь комментарий
03.12.2022 19:02 Ответить
Хіба що в якості засудженого...
кацапи, завжди туди весь свій непотріб звозили.,
показать весь комментарий
03.12.2022 16:42 Ответить
Та ляльку чергову привезуть. Комедія.
показать весь комментарий
03.12.2022 16:46 Ответить
Свято наближається, Хаймарс посміхається
показать весь комментарий
03.12.2022 16:46 Ответить
Приїде двійник,чи трійник))Ловля на живця : хочуть ,щоб ЗСУ ****...ли хаймерсом,щоб хаймерс засікти.Двійник того вартий,бо менше цілей буде.
показать весь комментарий
03.12.2022 16:49 Ответить
Гітлер свого часу теж відвідував Україну
показать весь комментарий
03.12.2022 16:57 Ответить
Гарний натяк....
показать весь комментарий
03.12.2022 17:02 Ответить
І не страшно?
показать весь комментарий
03.12.2022 16:58 Ответить
буде буде, аякже. Ми ж казали - трибунал буде в Маріуполі, на місці драмтеатру. там його і судить
показать весь комментарий
03.12.2022 17:01 Ответить
плани в ЗСУ!
в ху@ла - шаманьі.
показать весь комментарий
03.12.2022 17:04 Ответить
ага...прям собрал свой сральный чемоданчик и попер !!))))
писькову верить - ***** уважать )))) а оно нам надо???
показать весь комментарий
03.12.2022 17:08 Ответить
А чьо, мож на пыне уже крест стоит и беловежская-2 намечается... Главбур уже там... Походу пригожино-дону - трында тоже.
показать весь комментарий
03.12.2022 17:33 Ответить
Та там чемоданчика маловато буде, здоровенний сундук треба!
показать весь комментарий
03.12.2022 20:08 Ответить
не ...ну они ж не все-все с собой носят )))))) часть наверное где-то ...хранят ))) на память)))
фу-фу-фу...даже представлять не хочу)))))
показать весь комментарий
03.12.2022 21:53 Ответить
Когда уже он анонсует его визит до бога, а лучше вместе.
показать весь комментарий
03.12.2022 17:08 Ответить
То буде картонний Донбас, як Рейхстаг, десь під Москвою, і путін буде або банкетний екземпляр або удмурт
показать весь комментарий
03.12.2022 17:08 Ответить
ну да, ну да.. так само на Донбас приїде як і на Балі поїхав. )
показать весь комментарий
03.12.2022 17:34 Ответить
Двійничок поїде? Той, якого не жаль якщо пристукнуть
показать весь комментарий
03.12.2022 17:41 Ответить
Ну якщо піськов це сказав то - точно не приїде . . Все що говорить піськов , в реальності є - навпаки .
показать весь комментарий
03.12.2022 17:41 Ответить
Чекаємо з нетерпінням, не забудьте вказати тільки час та локацію
показать весь комментарий
03.12.2022 18:01 Ответить
А якби кувалдою, та по цій морді? Непогано б вийшло...
показать весь комментарий
03.12.2022 18:14 Ответить
Це скоріше для підняття морального духу в рашистів а насправді ПУТЛЕР нікуди не їде б знає що його скрізь ненавидять і можуть вбити
показать весь комментарий
03.12.2022 18:15 Ответить
Вискочить лукашенко з сокирою...
показать весь комментарий
03.12.2022 18:27 Ответить
Пятый двойник приедет?
показать весь комментарий
03.12.2022 18:25 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2022 18:44 Ответить
*****
показать весь комментарий
03.12.2022 18:45 Ответить
Не впоследствии, а ПОД следствием!
показать весь комментарий
03.12.2022 18:50 Ответить
Буде піднімати в'ялий патріотичний дух чмобіків?
показать весь комментарий
03.12.2022 19:01 Ответить
Двійник чи тройник?. Бо на рф ботоксів багато. а реальний вже давно засучив ратицями.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:03 Ответить
Шо у маем кейсе коврикам для сартиру.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:27 Ответить
Прощальний візіт, так сказать!
показать весь комментарий
03.12.2022 19:34 Ответить
Ага. Снимут картинку по москвой. Радостными дончано-луганчано будут служаки из госохраны(как не раз уже бывало). А стадо овец проглотнет.
показать весь комментарий
03.12.2022 20:03 Ответить
його там вже чекають
показать весь комментарий
03.12.2022 20:07 Ответить
Пис дец котёнку.
 Хоть и двойнику.
показать весь комментарий
03.12.2022 20:14 Ответить
По следам кобздона прямо.
показать весь комментарий
03.12.2022 20:22 Ответить
Который из двойников поедет?
Дамбасята губу раскатали фюрера живого увидеть? Болт вам, лобызайте калмыка. Бункерный из норы не выползет.
показать весь комментарий
03.12.2022 20:31 Ответить
Безумовно поїде. Його повезуть на трибунал у Маріуполь через усю донецьку область.
показать весь комментарий
03.12.2022 20:50 Ответить
Це його повезуть,щоб піднять "моральний" дух орків,бо вже цілі роти в отказ ідуть.
А ще він не може зрозуміти своїми мозгами,як це так друга армія світу,яка наштампувала всякого заліза,не може захопити Бахмут..не може пробити нашу оборону.
показать весь комментарий
03.12.2022 21:42 Ответить
Годов через сто?
показать весь комментарий
03.12.2022 21:47 Ответить
Ото сцикло що навіть по мацкві коли ходить всіх на 10 кварталів розганяють ))) ага. Приїде. Тільки валізу для лайна побільше прикупіть.
показать весь комментарий
03.12.2022 22:10 Ответить
В американских газетах пишут что Путин в Донбассе обосрался .... наскoлько правда .. незнаю.
показать весь комментарий
04.12.2022 01:42 Ответить
а можно поточнее , дату время и место😜
показать весь комментарий
04.12.2022 02:46 Ответить
...обдумать вариант захвата ***** в плен, если будет уничтожен тоже хорошо.Слава Солдатам Великой Ukrainy
показать весь комментарий
04.12.2022 08:56 Ответить
О! Нарешті збудеться мрія дамбазюрської вати - путєнпріді!
...Шкода, що в ЗСУ нема такої бімби, щоб ******* нею по місцю перебування ***** разом з його фанклюбом.
показать весь комментарий
04.12.2022 14:18 Ответить
 
 