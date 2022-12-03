Песков анонсировал визит Путина на оккупированный Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина "впоследствии" приехать на оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Путин впоследствии посетит Донбасс", – заявил Песков.

Он не сообщил никаких подробностей или дат.

Также Песков говорит, что в РФ "мобилизация завершена", а никакой дополнительной информации российские власти сообщать не будут.

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