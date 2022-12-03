Песков анонсировал визит Путина на оккупированный Донбасс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина "впоследствии" приехать на оккупированные территории Украины.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"Путин впоследствии посетит Донбасс", – заявил Песков.
Он не сообщил никаких подробностей или дат.
Также Песков говорит, что в РФ "мобилизация завершена", а никакой дополнительной информации российские власти сообщать не будут.
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+29 Кацапам Здесь Не Место
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+24 Randall Flag #387882
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А может это спецоперация Патрушева? Привезут на площадь ленина, разберут, вместе с руководством республики, на запчасти, посыпят осколками от Хаймерсов(благо насобирали их уже 100500) и визитками Яроша, спишут всё на киевскую хунту и вуаля- все довольны, все смеются, Патрушев полетит в вашингтонский обком за гонораром
Приехал в Донецк. Попал под обстрел. Геройски погиб…
Все облегченно вздохнули.
А сам в Аргентину, как Гитлер после второй мировой.
"згодом" приїхати
а Хімери згоди не дають !
Після твєрі, де побачивши наш прапор, обдристалося півміста це розумна передсторога.
Прикрутять плямкаючого писка до пиджака у фотошопі і... вул а ля -
буйло на дамбабве 😂
кацапи, завжди туди весь свій непотріб звозили.,
в ху@ла - шаманьі.
писькову верить - ***** уважать )))) а оно нам надо???
фу-фу-фу...даже представлять не хочу)))))
Хоть и двойнику.
Дамбасята губу раскатали фюрера живого увидеть? Болт вам, лобызайте калмыка. Бункерный из норы не выползет.
А ще він не може зрозуміти своїми мозгами,як це так друга армія світу,яка наштампувала всякого заліза,не може захопити Бахмут..не може пробити нашу оборону.
...Шкода, що в ЗСУ нема такої бімби, щоб ******* нею по місцю перебування ***** разом з його фанклюбом.