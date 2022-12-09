Иран, вероятно, поставил России новые партии дронов, - британская разведка

Российская армия, вероятно, получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136. Потому и возобновила атаки ими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Разведчики заявляют, что впервые за три недели появились сообщения об атаках иранскими дронами — по всей вероятности, Россия исчерпала свой предварительный запас беспилотников и получила новую партию от Ирана.

Британцы вспоминают сообщение украинского Генерального штаба о сбитии "шахедов" в Днепропетровской и Запорожской областях.

Последнее сообщение о сбитии Shahed-136 в Украине было 17 ноября 2022 года — если это подтвердится, скорее всего, что Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных систем БПЛА, резюмировали в отчете.

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