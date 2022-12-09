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Новости Агрессия России против Украины
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Иран, вероятно, поставил России новые партии дронов, - британская разведка

дрон,іран,камікадзе

Российская армия, вероятно, получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136. Потому и возобновила атаки ими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Разведчики заявляют, что впервые за три недели появились сообщения об атаках иранскими дронами — по всей вероятности, Россия исчерпала свой предварительный запас беспилотников и получила новую партию от Ирана.

Британцы вспоминают сообщение украинского Генерального штаба о сбитии "шахедов" в Днепропетровской и Запорожской областях.

Последнее сообщение о сбитии  Shahed-136 в Украине было 17 ноября 2022 года — если это подтвердится, скорее всего, что Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных систем БПЛА, резюмировали в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морозы не влияют на работу иранских дронов-камикадзе, - Игнат

Иран (1786) разведка (4171) россия (95441) дроны (3875)


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Топ комментарии
+4
****** черномазые.
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09.12.2022 10:09
+4
чому сраний іран щє не розбомбили? несуть терроризм у всюди по світу
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09.12.2022 12:30
+3
Когда уже на территории Ирана что-то "случайно" произойдёт?
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09.12.2022 11:15
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****** черномазые.
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09.12.2022 10:09 Ответить
Герань для козлів. Щоб вам пусто було
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09.12.2022 10:28 Ответить
...не вероятно,а точно поставил...
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09.12.2022 10:33 Ответить
https://youtu.be/weW3FT6NKAU ..

Малахов стал крутым Гадалкой рабZeи... прямо Нострадамус...🤣🤣🤣ржач капец 👆видос сверху
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09.12.2022 10:43 Ответить
АналоГовнеты из Ирана...вторая армия из третьего Мира...это шедевр мавзолейного Вермахта 🤣🤣🤣
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09.12.2022 10:45 Ответить
Одни людоеды помогают другим людоедам. Все как обычно.
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09.12.2022 10:45 Ответить
Когда уже на территории Ирана что-то "случайно" произойдёт?
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09.12.2022 11:15 Ответить
напевно, Каспієм возять. Було б непогано, якби іранські кораблики трохи "притомили". Випадково, на старих мінах. Ехо війни, чо..
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09.12.2022 11:30 Ответить
Настало время аятол салом накормить
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09.12.2022 12:10 Ответить
чому сраний іран щє не розбомбили? несуть терроризм у всюди по світу
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09.12.2022 12:30 Ответить
с*котно
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09.12.2022 21:25 Ответить
 
 