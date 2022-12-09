Іран, ймовірно, поставив Росії нові партії дронів, - британська розвідка

Російська армія, ймовірно, отримала від Ірану нову партію дронів-камікадзе Shahed-136. Тому і відновила атаки ними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

Розвідники заявляють, що вперше за три тижні з'явилися повідомлення про атаки іранськими дронами — цілком імовірно, що Росія вичерпала свій попередній запас безпілотників та отримала нову партію від Ірану.

Британці згадують повідомлення українського Генерального штабу про збиття "шахедів" у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Останнє раніше повідомлене про збиття Shahed-136 в Україні було 17 листопада 2022 року — якщо це підтвердиться, швидше за все, що Росія відновила атаки за допомогою нещодавно поставлених систем БПЛА, резюмували у звіті.

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