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Новини Агресія Росії проти України
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Іран, ймовірно, поставив Росії нові партії дронів, - британська розвідка

дрон,іран,камікадзе

Російська армія, ймовірно, отримала від Ірану нову партію дронів-камікадзе Shahed-136. Тому і відновила атаки ними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

Розвідники заявляють, що вперше за три тижні з'явилися повідомлення про атаки іранськими дронами — цілком імовірно, що Росія вичерпала свій попередній запас безпілотників та отримала нову партію від Ірану.

Британці згадують повідомлення українського Генерального штабу про збиття "шахедів" у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Останнє раніше повідомлене про збиття Shahed-136 в Україні було 17 листопада 2022 року — якщо це підтвердиться, швидше за все, що Росія відновила атаки за допомогою нещодавно поставлених систем БПЛА, резюмували у звіті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна атакувала російські авіабази "Енгельс-2" та "Дягілєво" модифікованими радянськими дронами, – Politico

Автор: 

Іран (2019) розвідка (3857) росія (65010) дрони (4652)


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Топ коментарі
+4
****** черномазые.
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09.12.2022 10:09
+4
чому сраний іран щє не розбомбили? несуть терроризм у всюди по світу
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09.12.2022 12:30
+3
Когда уже на территории Ирана что-то "случайно" произойдёт?
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09.12.2022 11:15
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****** черномазые.
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09.12.2022 10:09 Відповісти
Герань для козлів. Щоб вам пусто було
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09.12.2022 10:28 Відповісти
...не вероятно,а точно поставил...
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09.12.2022 10:33 Відповісти
https://youtu.be/weW3FT6NKAU ..

Малахов стал крутым Гадалкой рабZeи... прямо Нострадамус...🤣🤣🤣ржач капец 👆видос сверху
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09.12.2022 10:43 Відповісти
АналоГовнеты из Ирана...вторая армия из третьего Мира...это шедевр мавзолейного Вермахта 🤣🤣🤣
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09.12.2022 10:45 Відповісти
Одни людоеды помогают другим людоедам. Все как обычно.
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09.12.2022 10:45 Відповісти
Когда уже на территории Ирана что-то "случайно" произойдёт?
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09.12.2022 11:15 Відповісти
напевно, Каспієм возять. Було б непогано, якби іранські кораблики трохи "притомили". Випадково, на старих мінах. Ехо війни, чо..
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09.12.2022 11:30 Відповісти
Настало время аятол салом накормить
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09.12.2022 12:10 Відповісти
чому сраний іран щє не розбомбили? несуть терроризм у всюди по світу
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09.12.2022 12:30 Відповісти
с*котно
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09.12.2022 21:25 Відповісти
 
 