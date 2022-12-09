Україна атакувала російські авіабази "Енгельс-2" та "Дягілєво" модифікованими радянськими дронами, – Politico

Удар по російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" Україна завдала за допомогою модифікованих безпілотників радянської доби

Про це повідомляє Politico з посилання українські джерела, інформує Цензор.НЕТ

Безпілотники, які були використані для ударів по авіабазах РФ, скоріш за все, є модифікованими безпілотниками-розвідниками Ту-141, які залишились із радянських часів.

"Такі модифікації демонструють здатність української оборонної промисловості до інновацій, на тлі того, коли Росія змушена купувати дешеві іранські безпілотники для ведення повітряної війни", - зазначають українські джерела видання.

Технології дрона були виключно українського виробництва і не були надані США чи будь-якою іншою західною державою.

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Україна протягом кількох місяців просила ракети великої дальності та безпілотники у своїх західних союзників, але США та Європа поки що відмовлялися задовольнити ці запити через побоювання, що вони будуть використані для ударів усередині Росії. Без додаткових ресурсів для нарощування своїх можливостей далекого радіусу дії Україні, можливо, доведеться продовжувати покладатися на модифіковані безпілотники, які Москва зараз, ймовірно, намагається відстежити.

"Ключовим фактором успіху була несподіванка. Росія просто не очікувала нічого подібного", – сказав один зі співробітників українського уряду.

"Зараз вони будуть підготовлені", – додало інше джерело в українській владі.

Цього тижня російський уряд визнав, що внаслідок цих ударів по авіабазах загинуло троє російських військовослужбовців і було пошкоджено два літаки. Водночас у Москві вирішили не повідомляти, що стало причиною таких втрат.

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