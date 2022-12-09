Україна атакувала російські авіабази "Енгельс-2" та "Дягілєво" модифікованими радянськими дронами, – Politico
Удар по російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" Україна завдала за допомогою модифікованих безпілотників радянської доби
Про це повідомляє Politico з посилання українські джерела, інформує Цензор.НЕТ
Безпілотники, які були використані для ударів по авіабазах РФ, скоріш за все, є модифікованими безпілотниками-розвідниками Ту-141, які залишились із радянських часів.
"Такі модифікації демонструють здатність української оборонної промисловості до інновацій, на тлі того, коли Росія змушена купувати дешеві іранські безпілотники для ведення повітряної війни", - зазначають українські джерела видання.
Технології дрона були виключно українського виробництва і не були надані США чи будь-якою іншою західною державою.
Україна протягом кількох місяців просила ракети великої дальності та безпілотники у своїх західних союзників, але США та Європа поки що відмовлялися задовольнити ці запити через побоювання, що вони будуть використані для ударів усередині Росії. Без додаткових ресурсів для нарощування своїх можливостей далекого радіусу дії Україні, можливо, доведеться продовжувати покладатися на модифіковані безпілотники, які Москва зараз, ймовірно, намагається відстежити.
"Ключовим фактором успіху була несподіванка. Росія просто не очікувала нічого подібного", – сказав один зі співробітників українського уряду.
"Зараз вони будуть підготовлені", – додало інше джерело в українській владі.
Цього тижня російський уряд визнав, що внаслідок цих ударів по авіабазах загинуло троє російських військовослужбовців і було пошкоджено два літаки. Водночас у Москві вирішили не повідомляти, що стало причиною таких втрат.
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Уже несколько таких "оправданий"
не знаю, ты может бы и дал.
а я - нет.
Європу можна зрозуміти, там техніки та *********** на тиждень війни, а США(демократи, соціалісти) в 30-і(під час голодомору) ставили на ноги СССР, розбудовували важку та машинобудівну промисловість, енергетику ітд. Під час 2-ї Світової вийняли СССР з дупи гітлера, відмили, одягнули, нагодували, озброїли, створивши монстра яким не можуть натішитись по сьогодні(зов предків, карочє )
ну так, створили монстра на крові.
як і Китай.
до речі, реально би було круто, ну типу альтернативно - шо би як би Гітлер дожив до 95 років?
(хаває шніцель за 30 пфенігів), - Шо, шо, жував би хорошо(поправляє значок від участі у взятті в рот Сраліну)
Пам'ятаєте таке?
До армії спав міцно, тому що знав - охороняють!
В армії спав поганенько, тому що сам охороняв.
Після армії взагалі не сплю, тому що знаю ЯК охороняють
Не побачити і не почути в небі таку махіну , це треба бути повністю - глухим і сліпим .
******* радари бачать ледве не горобця у польоті , а тут проморгали таку - гравіцапу . . Щось не віриться .
Хіба що наші інженери натягли на Стрижа , шапку - невидимку .
там звукан реально був - знайди відос, заціни -
блін хотів картинку приліпити тіпа чувак - блаженство, ну, мем такий.
Трудно поверить, что оператор сделал бы выбор между Ту 160 и Ту 95, стоявших на одном аэродроме, в пользу последнего, будь у него более точные инструменты наведения, которые есть на современных бпла.
Українські безпілотники, які атакували військові аеродроми в Рязанській і Саратовській областях РФ 5 грудня, є спільною розробкою держструктур і приватного бізнесу.
Атаки об'єктів у центральній частині Росії є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати військове планування Кремля та "розбурхати" населення в РФ.
Атаки повторюються. У нас немає обмежень щодо дальності, і незабаром ми зможемо вразити всі цілі на території Росії, у тому числі в Сибіру. Незабаром і Росія не матиме безпечних зон.
https://focus.ua/uk/digital/540155-mogut-proizvodit-chasto-udarivshie-po-aerodromam-v-rossii-bpla-sozdal-chastnyy-biznes-ft https://focus.ua/uk/digital/540155-mogut-proizvodit-chasto-udarivshie-po-aerodromam-v-rossii-bpla-sozdal-chastnyy-biznes-ft
Израиль это давно понял. Украина имеет в 5 раз больше возможностей чем Израиль(я не Еврей есличе)
Так само думав *****.