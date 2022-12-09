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Україна атакувала російські авіабази "Енгельс-2" та "Дягілєво" модифікованими радянськими дронами, – Politico

аеродром,дягілево

Удар по російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" Україна завдала за допомогою модифікованих безпілотників радянської доби

Про це повідомляє Politico з посилання українські джерела, інформує Цензор.НЕТ

Безпілотники, які були використані для ударів по авіабазах РФ, скоріш за все, є модифікованими безпілотниками-розвідниками Ту-141, які залишились із радянських часів. 

"Такі модифікації демонструють здатність української оборонної промисловості до інновацій, на тлі того, коли Росія змушена купувати дешеві іранські безпілотники для ведення повітряної війни", - зазначають українські джерела видання.

Технології дрона були виключно українського виробництва і не були надані США чи будь-якою іншою західною державою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники, які атакували аеродроми РФ, летіли з України. Один з ударів координували спецпризначенці, - NYT

Україна протягом кількох місяців просила ракети великої дальності та безпілотники у своїх західних союзників, але США та Європа поки що відмовлялися задовольнити ці запити через побоювання, що вони будуть використані для ударів усередині Росії. Без додаткових ресурсів для нарощування своїх можливостей далекого радіусу дії Україні, можливо, доведеться продовжувати покладатися на модифіковані безпілотники, які Москва зараз, ймовірно, намагається відстежити.

"Ключовим фактором успіху була несподіванка. Росія просто не очікувала нічого подібного", – сказав один зі співробітників українського уряду.

"Зараз вони будуть підготовлені", – додало інше джерело в українській владі.

Цього тижня російський уряд визнав, що внаслідок цих ударів по авіабазах загинуло троє російських військовослужбовців і було пошкоджено два літаки. Водночас у Москві вирішили не повідомляти, що стало причиною таких втрат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти безуспішно намагаються знищити український безпілотник "Лелека-100". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4127) росія (65010) атака (338) дрони (4652)


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Топ коментарі
+11
Стрижі налетіли....що посіяли те і пожали. Горіть в пеклі москалі
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09.12.2022 09:14
+10
Не вірю. Старе корито розміром з Ф-16, яке гуде як тепловоз, пролетіло 700+ км над прикритою ППО місцевістю.
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09.12.2022 09:34
+8
Значить наша віиськова промисловість починає шевелитись .
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09.12.2022 09:15
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Стрижі налетіли....що посіяли те і пожали. Горіть в пеклі москалі
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09.12.2022 09:14 Відповісти
Значить наша віиськова промисловість починає шевелитись .
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09.12.2022 09:15 Відповісти
Нє, ну раз Політико сказало, значить бить па сєму, краще нього володіють інформацією хіба що Зоряна ..., можливо...ще й Шкіряк
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09.12.2022 09:19 Відповісти
Да, никто не знает а Politico знает.. Кстати, а куда подевались Байрактары, вроде их много было и они были хоть и дорогие но достаточно эффективные..
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09.12.2022 11:45 Відповісти
Совкові дрони діють на більшу відстань ніж *******?
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09.12.2022 09:21 Відповісти
це такі літачки маленькі, двічі більше за байрактар.
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09.12.2022 09:23 Відповісти
Там дрон по сути крылатая ракета
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09.12.2022 09:24 Відповісти
А Европа, та Америка все ще "на задніх лапках" перед *уйлом бігають. Щоб не напав!
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09.12.2022 09:26 Відповісти
Вот это удивительно

Уже несколько таких "оправданий"
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09.12.2022 09:32 Відповісти
нет блин - Демченко, Ермак, Быканов... Европа должна давать оружие этому, кто там, зарослый какой то клоун - вот таким деятелям ты бы сам дал?
не знаю, ты может бы и дал.
а я - нет.
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09.12.2022 09:33 Відповісти
А Европа, та Америка все ще "на задніх лапках" перед *уйлом бігають. Щоб не напав!
 Європу можна зрозуміти, там техніки та *********** на тиждень війни, а США(демократи, соціалісти) в 30-і(під час голодомору) ставили на ноги СССР, розбудовували важку та машинобудівну промисловість, енергетику ітд. Під час 2-ї Світової вийняли СССР з дупи гітлера, відмили, одягнули, нагодували, озброїли, створивши монстра яким не можуть натішитись по сьогодні(зов предків, карочє )
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09.12.2022 09:50 Відповісти
тьху((((
ну так, створили монстра на крові.
як і Китай.
до речі, реально би було круто, ну типу альтернативно - шо би як би Гітлер дожив до 95 років?
(хаває шніцель за 30 пфенігів), - Шо, шо, жував би хорошо(поправляє значок від участі у взятті в рот Сраліну)
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09.12.2022 12:09 Відповісти
Не вірю. Старе корито розміром з Ф-16, яке гуде як тепловоз, пролетіло 700+ км над прикритою ППО місцевістю.
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09.12.2022 09:34 Відповісти
Ну летит себе,кто его знает чей он
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09.12.2022 09:50 Відповісти
Подивіться на карту тієї місцевості. Її неможливо закрити ППО. Єдине, на що спроможні кацапи - прикрити важливі об'єкти, відстані між якими - сотні кілометрів.
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09.12.2022 10:02 Відповісти
Що може бути важливішим ніж головний аеродром стратегічної авіації (компонент ядерної тріади)?
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09.12.2022 10:30 Відповісти
Відповідь проста - про...ли, бо не чекали.
Пам'ятаєте таке?
До армії спав міцно, тому що знав - охороняють!
В армії спав поганенько, тому що сам охороняв.
Після армії взагалі не сплю, тому що знаю ЯК охороняють
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09.12.2022 13:07 Відповісти
Той Стриж може пролетіти на таку відстань лише за умови повної відсутності ппо у кацапні . .
Не побачити і не почути в небі таку махіну , це треба бути повністю - глухим і сліпим .
******* радари бачать ледве не горобця у польоті , а тут проморгали таку - гравіцапу . . Щось не віриться .
Хіба що наші інженери натягли на Стрижа , шапку - невидимку .
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09.12.2022 09:47 Відповісти
так відео є -- орчиня дрочить домофон і тут такий звук - Вжжжжжууух, обгадилась і через дек. секунд спалах, а потім Бавовна - і навіть сигналки спрацювали у дворі. тобто Бавівна(Азірів бі сказів так) за 6 км. була така шо якось так.
там звукан реально був - знайди відос, заціни -
блін хотів картинку приліпити тіпа чувак - блаженство, ну, мем такий.
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09.12.2022 09:52 Відповісти
Салом намастили .
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09.12.2022 11:02 Відповісти
Якщо це дійстно "Стрижі", то можна вже писати адресу "Мокша, Хренль". Навряд чи навкруг мокші ППО краща. Та, навіть, якщо й краща - пукани там порозриває з фкєрверком...
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09.12.2022 10:01 Відповісти
Возможно именно так, атака была осуществлена модифицированными советскими бпла.
Трудно поверить, что оператор сделал бы выбор между Ту 160 и Ту 95, стоявших на одном аэродроме, в пользу последнего, будь у него более точные инструменты наведения, которые есть на современных бпла.
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09.12.2022 10:13 Відповісти
Це те "політіко" яке назвало бубонного шашличника вижившиго на мівіні - найвеличнішим лідером Європи))) Так що дивуватися такій новині не варто.
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09.12.2022 10:13 Відповісти
Бумеранг 80 рівня, в..бати по маскві савецкім дроном-ракетою
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09.12.2022 10:23 Відповісти
...та ладно,это были боевые **********...А шо там так горело...
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09.12.2022 10:37 Відповісти
БПЛА, що вдарили по аеродромах у Росії, створив приватний бізнес!

Українські безпілотники, які атакували військові аеродроми в Рязанській і Саратовській областях РФ 5 грудня, є спільною розробкою держструктур і приватного бізнесу.
Атаки об'єктів у центральній частині Росії є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати військове планування Кремля та "розбурхати" населення в РФ.
Атаки повторюються. У нас немає обмежень щодо дальності, і незабаром ми зможемо вразити всі цілі на території Росії, у тому числі в Сибіру. Незабаром і Росія не матиме безпечних зон.

https://focus.ua/uk/digital/540155-mogut-proizvodit-chasto-udarivshie-po-aerodromam-v-rossii-bpla-sozdal-chastnyy-biznes-ft https://focus.ua/uk/digital/540155-mogut-proizvodit-chasto-udarivshie-po-aerodromam-v-rossii-bpla-sozdal-chastnyy-biznes-ft

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09.12.2022 10:38 Відповісти
Следующие удары по Мацкве. Желательно под 1 Января и желателнл по ТЕЦ-чтобы много квартир мацквичей замерзщло Только тогда русские нелюди начнут задумываться
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09.12.2022 10:58 Відповісти
А що там такого цінного з військової точки зору? Та ще й ППО, як ніде більше.
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09.12.2022 12:42 Відповісти
И Еще:имея такие реактивные дроны-Украина уже по-факту имеет грязное оружие-достаточно в головку дрона напихать ОЯТ. Это чтобы русские ******** знали что не стоит применять по Украине ЯО
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09.12.2022 10:59 Відповісти
Ну, вдасться радіоактивно забруднити декілька гектарів. Кого ти хочеш цим налякати?
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09.12.2022 12:44 Відповісти
Мацквицей кто реальные хозяева земли руцкой:в Новоогарево,на Рублевском шоссе,кто в 500 метрах от Кремля живет-им всем не хочется помирать от лучевой болезни. На всех остальных-им плевать. Они должны рассматривать такую возможность. Украина должна производить СВОЕ оружие-только тогда с нами будут считаться. Как вынуждены считаться с Северной Коеей-хоть она никому не нужна. Украина ДОЛЖНА иметь свои ракеты и ЯО. Иначе нами и дальше будут играть.
Израиль это давно понял. Украина имеет в 5 раз больше возможностей чем Израиль(я не Еврей есличе)
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09.12.2022 20:18 Відповісти
Хочете стати північною кореєю? ******* що тільки наявність ЯЗ дозволить стати розвиненою країною з якою рахуються?
Так само думав *****.
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09.12.2022 20:39 Відповісти
Від себе додам, що Японія економічно й технологічно здатна протягом трьох місяців створити ядерну зброю й засоби її доставки. Чомусь не квапиться.
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10.12.2022 08:36 Відповісти
По-перше - москва має щільну ППО, по-друге - жителі Рублівки реально ніхіба не вирішують, по-третє - всі радіоактивні матеріали, в тому числі й відпрацьоване ядерне пальне, перебувають під щільним контролем МАГАТЕ, по-четверте - стати країною-ізгоєм - сумнівне досягнення.
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10.12.2022 08:43 Відповісти
Думаю "Стриж" - це просто без назви той пакет "військова допомога"! Ну а навіщо телемпати язиком зайве ?
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09.12.2022 12:03 Відповісти
 
 