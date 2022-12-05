Окупанти безуспішно намагаються знищити український безпілотник "Лелека-100". ВIДЕО

Російські окупанти намагалися знищити український розвідувальний безпілотник "Лелека-100".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спроби знищення зафіксувала камера самого БПЛА. Судячи із запису, в БПЛА було два влучання, однак він і надалі продовжував працювати.

"Москалі безуспішно намагаються знищити "Лелеку-100", один із найкращих розвідувальних дронів бригадного рівня", - пише у коментарі до відео автор публікації.

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