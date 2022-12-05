Оккупанты безуспешно пытаются уничтожить украинский беспилотник "Лелека-100". ВИДЕО

Российские оккупанты пытались уничтожить украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100".

Как сообщает Цензор.НЕТ, попытки уничтожения зафиксирована камерой самого БПЛА. Судя по записи, в БПЛА было два попадания, однако он и дальше продолжал работать.

"Москали безуспешно пытаются уничтожить "Лелека-100", один из лучших разведывательных дронов бригадного уровня", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

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