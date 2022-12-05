Оккупанты безуспешно пытаются уничтожить украинский беспилотник "Лелека-100". ВИДЕО
Российские оккупанты пытались уничтожить украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100".
Как сообщает Цензор.НЕТ, попытки уничтожения зафиксирована камерой самого БПЛА. Судя по записи, в БПЛА было два попадания, однако он и дальше продолжал работать.
"Москали безуспешно пытаются уничтожить "Лелека-100", один из лучших разведывательных дронов бригадного уровня", - пишет в комментарии к видео автор публикации.
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Це круто!Надійна конструкція.
мотор десь в повітрі ревів.
самотня малесенька пташка
летіла в тилу ворогів.
і зушка наведена миттю,
немов ріже небо мечем;
як блискавки кулі в повітрі
злітають сталевим дощем…
у крила набрала шрапнелі -
приладдя не міряє біль…
побачив пілот на панелі
за птаха важливішу ціль.
ще трішки, рідненька, вже скоро!
поки розгорталась чота
з маленькою птахою ворог
зробити не міг ні чорта.
все важче мотору тягнути,
все більше дірок у борті -
та ось по ворожих редутах
надали «зелений» арті.
гуп! гуп! роздається далеко;
бах! бах! - це вже ворога вщент.
ширяє самотній лелека -
ось він, заповітний момент!
пілот надсилає ікс-ігрек,
і цілі немає за мить;
і десь над тілами загиблих
самотній лелека парить.
додому не вистачить струму
але вже досягнута ціль
і птах надриває акуми,
повзе із останніх зусиль…
…ні слова ніхто не промовив…
лиш тихо пілот застогнав
коли зник з приладдя раптово
відважного птаха сигнал.
у тиші у темряві смутній
в руках до останнього пульт…
та ось!! донесло ледве чутний
мотора лелечого гул.
..а десь після жаркого бою
простий український солдат
тремтячи виводив рукою
у звіті начальству: без втрат.
Автор: Глеб До. Аеророзвідка