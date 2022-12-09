Украина атаковала российские авиабазы "Энгельс-2" и "Дягилево" модифицированными советскими дронами, – Politico

Удар по российским военным аэродромам "Энгельс" и "Дягилево" Украина нанесла с помощью модифицированных беспилотников советских времен

Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинские источники, информирует Цензор.НЕТ

Беспилотники, которые были использованы для ударов по авиабазам РФ, скорее всего, модифицированные беспилотники-разведчики Ту-141, оставшиеся с советских времен.

"Такие модификации демонстрируют способность украинской оборонной промышленности к инновациям на фоне того, когда Россия вынуждена покупать дешевые иранские беспилотники для ведения воздушной войны", - отмечают украинские источники.

Технологии дрона были исключительно украинского производства и не были предоставлены США или каким-либо другим западным государством.

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Украина в течении нескольких месяцев просила ракеты большой дальности и беспилотники у своих западных союзников, но США и Европа пока отказывались удовлетворить эти запросы из-за опасений, что они будут использованы для ударов внутри России. Без дополнительных ресурсов для наращивания своих возможностей дальнего радиуса действия Украине, возможно, придется продолжать полагаться на модифицированные беспилотники, которые сейчас Москва, вероятно, пытается отследить.

"Ключевым фактором успеха была неожиданность. Россия просто не ожидала ничего подобного", – сказал один из сотрудников украинского правительства.

"Сейчас они будут подготовлены", – добавил другой источник в украинских властях.

На этой неделе российское правительство признало, что в результате этих ударов по авиабазам погибли трое российских военнослужащих и были повреждены два самолета. В то же время в Москве решили не сообщать, что стало причиной таких потерь.

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