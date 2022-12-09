Украина атаковала российские авиабазы "Энгельс-2" и "Дягилево" модифицированными советскими дронами, – Politico
Удар по российским военным аэродромам "Энгельс" и "Дягилево" Украина нанесла с помощью модифицированных беспилотников советских времен
Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинские источники, информирует Цензор.НЕТ
Беспилотники, которые были использованы для ударов по авиабазам РФ, скорее всего, модифицированные беспилотники-разведчики Ту-141, оставшиеся с советских времен.
"Такие модификации демонстрируют способность украинской оборонной промышленности к инновациям на фоне того, когда Россия вынуждена покупать дешевые иранские беспилотники для ведения воздушной войны", - отмечают украинские источники.
Технологии дрона были исключительно украинского производства и не были предоставлены США или каким-либо другим западным государством.
Украина в течении нескольких месяцев просила ракеты большой дальности и беспилотники у своих западных союзников, но США и Европа пока отказывались удовлетворить эти запросы из-за опасений, что они будут использованы для ударов внутри России. Без дополнительных ресурсов для наращивания своих возможностей дальнего радиуса действия Украине, возможно, придется продолжать полагаться на модифицированные беспилотники, которые сейчас Москва, вероятно, пытается отследить.
"Ключевым фактором успеха была неожиданность. Россия просто не ожидала ничего подобного", – сказал один из сотрудников украинского правительства.
"Сейчас они будут подготовлены", – добавил другой источник в украинских властях.
На этой неделе российское правительство признало, что в результате этих ударов по авиабазам погибли трое российских военнослужащих и были повреждены два самолета. В то же время в Москве решили не сообщать, что стало причиной таких потерь.
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Уже несколько таких "оправданий"
не знаю, ты может бы и дал.
а я - нет.
Європу можна зрозуміти, там техніки та *********** на тиждень війни, а США(демократи, соціалісти) в 30-і(під час голодомору) ставили на ноги СССР, розбудовували важку та машинобудівну промисловість, енергетику ітд. Під час 2-ї Світової вийняли СССР з дупи гітлера, відмили, одягнули, нагодували, озброїли, створивши монстра яким не можуть натішитись по сьогодні(зов предків, карочє )
ну так, створили монстра на крові.
як і Китай.
до речі, реально би було круто, ну типу альтернативно - шо би як би Гітлер дожив до 95 років?
(хаває шніцель за 30 пфенігів), - Шо, шо, жував би хорошо(поправляє значок від участі у взятті в рот Сраліну)
Пам'ятаєте таке?
До армії спав міцно, тому що знав - охороняють!
В армії спав поганенько, тому що сам охороняв.
Після армії взагалі не сплю, тому що знаю ЯК охороняють
Не побачити і не почути в небі таку махіну , це треба бути повністю - глухим і сліпим .
******* радари бачать ледве не горобця у польоті , а тут проморгали таку - гравіцапу . . Щось не віриться .
Хіба що наші інженери натягли на Стрижа , шапку - невидимку .
там звукан реально був - знайди відос, заціни -
блін хотів картинку приліпити тіпа чувак - блаженство, ну, мем такий.
Трудно поверить, что оператор сделал бы выбор между Ту 160 и Ту 95, стоявших на одном аэродроме, в пользу последнего, будь у него более точные инструменты наведения, которые есть на современных бпла.
Українські безпілотники, які атакували військові аеродроми в Рязанській і Саратовській областях РФ 5 грудня, є спільною розробкою держструктур і приватного бізнесу.
Атаки об'єктів у центральній частині Росії є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати військове планування Кремля та "розбурхати" населення в РФ.
Атаки повторюються. У нас немає обмежень щодо дальності, і незабаром ми зможемо вразити всі цілі на території Росії, у тому числі в Сибіру. Незабаром і Росія не матиме безпечних зон.
https://focus.ua/uk/digital/540155-mogut-proizvodit-chasto-udarivshie-po-aerodromam-v-rossii-bpla-sozdal-chastnyy-biznes-ft https://focus.ua/uk/digital/540155-mogut-proizvodit-chasto-udarivshie-po-aerodromam-v-rossii-bpla-sozdal-chastnyy-biznes-ft
Израиль это давно понял. Украина имеет в 5 раз больше возможностей чем Израиль(я не Еврей есличе)
Так само думав *****.