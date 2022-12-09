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Украина атаковала российские авиабазы "Энгельс-2" и "Дягилево" модифицированными советскими дронами, – Politico

аеродром,дягілево

Удар по российским военным аэродромам "Энгельс" и "Дягилево" Украина нанесла с помощью модифицированных беспилотников советских времен

Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинские источники, информирует Цензор.НЕТ

Беспилотники, которые были использованы для ударов по авиабазам РФ, скорее всего, модифицированные беспилотники-разведчики Ту-141, оставшиеся с советских времен.

"Такие модификации демонстрируют способность украинской оборонной промышленности к инновациям на фоне того, когда Россия вынуждена покупать дешевые иранские беспилотники для ведения воздушной войны", - отмечают украинские источники.

Технологии дрона были исключительно украинского производства и не были предоставлены США или каким-либо другим западным государством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение месяца к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства, - Резников

Украина в течении нескольких месяцев просила ракеты большой дальности и беспилотники у своих западных союзников, но США и Европа пока отказывались удовлетворить эти запросы из-за опасений, что они будут использованы для ударов внутри России. Без дополнительных ресурсов для наращивания своих возможностей дальнего радиуса действия Украине, возможно, придется продолжать полагаться на модифицированные беспилотники, которые сейчас Москва, вероятно, пытается отследить.

"Ключевым фактором успеха была неожиданность. Россия просто не ожидала ничего подобного", – сказал один из сотрудников украинского правительства.

"Сейчас они будут подготовлены", – добавил другой источник в украинских властях.

На этой неделе российское правительство признало, что в результате этих ударов по авиабазам погибли трое российских военнослужащих и были повреждены два самолета. В то же время в Москве решили не сообщать, что стало причиной таких потерь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У России есть ресурс еще для 3-4 массированных ракетных ударов, - Данилов

беспилотник (3567) россия (95441) атака (374) дроны (3875)


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Топ комментарии
+11
Стрижі налетіли....що посіяли те і пожали. Горіть в пеклі москалі
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09.12.2022 09:14
+10
Не вірю. Старе корито розміром з Ф-16, яке гуде як тепловоз, пролетіло 700+ км над прикритою ППО місцевістю.
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09.12.2022 09:34
+8
Значить наша віиськова промисловість починає шевелитись .
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09.12.2022 09:15
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Стрижі налетіли....що посіяли те і пожали. Горіть в пеклі москалі
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09.12.2022 09:14 Ответить
Значить наша віиськова промисловість починає шевелитись .
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09.12.2022 09:15 Ответить
Нє, ну раз Політико сказало, значить бить па сєму, краще нього володіють інформацією хіба що Зоряна ..., можливо...ще й Шкіряк
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09.12.2022 09:19 Ответить
Да, никто не знает а Politico знает.. Кстати, а куда подевались Байрактары, вроде их много было и они были хоть и дорогие но достаточно эффективные..
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09.12.2022 11:45 Ответить
Совкові дрони діють на більшу відстань ніж *******?
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09.12.2022 09:21 Ответить
це такі літачки маленькі, двічі більше за байрактар.
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09.12.2022 09:23 Ответить
Там дрон по сути крылатая ракета
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09.12.2022 09:24 Ответить
А Европа, та Америка все ще "на задніх лапках" перед *уйлом бігають. Щоб не напав!
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09.12.2022 09:26 Ответить
Вот это удивительно

Уже несколько таких "оправданий"
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09.12.2022 09:32 Ответить
нет блин - Демченко, Ермак, Быканов... Европа должна давать оружие этому, кто там, зарослый какой то клоун - вот таким деятелям ты бы сам дал?
не знаю, ты может бы и дал.
а я - нет.
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09.12.2022 09:33 Ответить
А Европа, та Америка все ще "на задніх лапках" перед *уйлом бігають. Щоб не напав!
 Європу можна зрозуміти, там техніки та *********** на тиждень війни, а США(демократи, соціалісти) в 30-і(під час голодомору) ставили на ноги СССР, розбудовували важку та машинобудівну промисловість, енергетику ітд. Під час 2-ї Світової вийняли СССР з дупи гітлера, відмили, одягнули, нагодували, озброїли, створивши монстра яким не можуть натішитись по сьогодні(зов предків, карочє )
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09.12.2022 09:50 Ответить
тьху((((
ну так, створили монстра на крові.
як і Китай.
до речі, реально би було круто, ну типу альтернативно - шо би як би Гітлер дожив до 95 років?
(хаває шніцель за 30 пфенігів), - Шо, шо, жував би хорошо(поправляє значок від участі у взятті в рот Сраліну)
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09.12.2022 12:09 Ответить
Не вірю. Старе корито розміром з Ф-16, яке гуде як тепловоз, пролетіло 700+ км над прикритою ППО місцевістю.
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09.12.2022 09:34 Ответить
Ну летит себе,кто его знает чей он
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09.12.2022 09:50 Ответить
Подивіться на карту тієї місцевості. Її неможливо закрити ППО. Єдине, на що спроможні кацапи - прикрити важливі об'єкти, відстані між якими - сотні кілометрів.
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09.12.2022 10:02 Ответить
Що може бути важливішим ніж головний аеродром стратегічної авіації (компонент ядерної тріади)?
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09.12.2022 10:30 Ответить
Відповідь проста - про...ли, бо не чекали.
Пам'ятаєте таке?
До армії спав міцно, тому що знав - охороняють!
В армії спав поганенько, тому що сам охороняв.
Після армії взагалі не сплю, тому що знаю ЯК охороняють
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09.12.2022 13:07 Ответить
Той Стриж може пролетіти на таку відстань лише за умови повної відсутності ппо у кацапні . .
Не побачити і не почути в небі таку махіну , це треба бути повністю - глухим і сліпим .
******* радари бачать ледве не горобця у польоті , а тут проморгали таку - гравіцапу . . Щось не віриться .
Хіба що наші інженери натягли на Стрижа , шапку - невидимку .
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09.12.2022 09:47 Ответить
так відео є -- орчиня дрочить домофон і тут такий звук - Вжжжжжууух, обгадилась і через дек. секунд спалах, а потім Бавовна - і навіть сигналки спрацювали у дворі. тобто Бавівна(Азірів бі сказів так) за 6 км. була така шо якось так.
там звукан реально був - знайди відос, заціни -
блін хотів картинку приліпити тіпа чувак - блаженство, ну, мем такий.
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09.12.2022 09:52 Ответить
Салом намастили .
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09.12.2022 11:02 Ответить
Якщо це дійстно "Стрижі", то можна вже писати адресу "Мокша, Хренль". Навряд чи навкруг мокші ППО краща. Та, навіть, якщо й краща - пукани там порозриває з фкєрверком...
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09.12.2022 10:01 Ответить
Возможно именно так, атака была осуществлена модифицированными советскими бпла.
Трудно поверить, что оператор сделал бы выбор между Ту 160 и Ту 95, стоявших на одном аэродроме, в пользу последнего, будь у него более точные инструменты наведения, которые есть на современных бпла.
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09.12.2022 10:13 Ответить
Це те "політіко" яке назвало бубонного шашличника вижившиго на мівіні - найвеличнішим лідером Європи))) Так що дивуватися такій новині не варто.
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09.12.2022 10:13 Ответить
Бумеранг 80 рівня, в..бати по маскві савецкім дроном-ракетою
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09.12.2022 10:23 Ответить
...та ладно,это были боевые **********...А шо там так горело...
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09.12.2022 10:37 Ответить
БПЛА, що вдарили по аеродромах у Росії, створив приватний бізнес!

Українські безпілотники, які атакували військові аеродроми в Рязанській і Саратовській областях РФ 5 грудня, є спільною розробкою держструктур і приватного бізнесу.
Атаки об'єктів у центральній частині Росії є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати військове планування Кремля та "розбурхати" населення в РФ.
Атаки повторюються. У нас немає обмежень щодо дальності, і незабаром ми зможемо вразити всі цілі на території Росії, у тому числі в Сибіру. Незабаром і Росія не матиме безпечних зон.

https://focus.ua/uk/digital/540155-mogut-proizvodit-chasto-udarivshie-po-aerodromam-v-rossii-bpla-sozdal-chastnyy-biznes-ft https://focus.ua/uk/digital/540155-mogut-proizvodit-chasto-udarivshie-po-aerodromam-v-rossii-bpla-sozdal-chastnyy-biznes-ft

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09.12.2022 10:38 Ответить
Следующие удары по Мацкве. Желательно под 1 Января и желателнл по ТЕЦ-чтобы много квартир мацквичей замерзщло Только тогда русские нелюди начнут задумываться
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09.12.2022 10:58 Ответить
А що там такого цінного з військової точки зору? Та ще й ППО, як ніде більше.
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09.12.2022 12:42 Ответить
И Еще:имея такие реактивные дроны-Украина уже по-факту имеет грязное оружие-достаточно в головку дрона напихать ОЯТ. Это чтобы русские ******** знали что не стоит применять по Украине ЯО
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09.12.2022 10:59 Ответить
Ну, вдасться радіоактивно забруднити декілька гектарів. Кого ти хочеш цим налякати?
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09.12.2022 12:44 Ответить
Мацквицей кто реальные хозяева земли руцкой:в Новоогарево,на Рублевском шоссе,кто в 500 метрах от Кремля живет-им всем не хочется помирать от лучевой болезни. На всех остальных-им плевать. Они должны рассматривать такую возможность. Украина должна производить СВОЕ оружие-только тогда с нами будут считаться. Как вынуждены считаться с Северной Коеей-хоть она никому не нужна. Украина ДОЛЖНА иметь свои ракеты и ЯО. Иначе нами и дальше будут играть.
Израиль это давно понял. Украина имеет в 5 раз больше возможностей чем Израиль(я не Еврей есличе)
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09.12.2022 20:18 Ответить
Хочете стати північною кореєю? ******* що тільки наявність ЯЗ дозволить стати розвиненою країною з якою рахуються?
Так само думав *****.
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09.12.2022 20:39 Ответить
Від себе додам, що Японія економічно й технологічно здатна протягом трьох місяців створити ядерну зброю й засоби її доставки. Чомусь не квапиться.
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10.12.2022 08:36 Ответить
По-перше - москва має щільну ППО, по-друге - жителі Рублівки реально ніхіба не вирішують, по-третє - всі радіоактивні матеріали, в тому числі й відпрацьоване ядерне пальне, перебувають під щільним контролем МАГАТЕ, по-четверте - стати країною-ізгоєм - сумнівне досягнення.
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10.12.2022 08:43 Ответить
Думаю "Стриж" - це просто без назви той пакет "військова допомога"! Ну а навіщо телемпати язиком зайве ?
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09.12.2022 12:03 Ответить
 
 