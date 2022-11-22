У России есть ресурс еще для 3-4 массированных ракетных ударов, - Данилов
Алексей Данилов заявил, что у России еще "слишком много" ракет С-300.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в эфире Радио Свобода.
"У нас есть достоверная информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения. Имеем понимание, сколько осталось – некоторых ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски много на территории РФ, – это ракеты С-300. Их слишком много. Их сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, Харьковщину. У них их еще много. Что касается высокоточных ракет, мы четко осознаем, сколько они на сегодняшний день их имеют. Если бы все было хорошо, то они бы точно не обращались к другой стране (Ирану. – Ред.) для того, чтобы им помогали ракетами", – рассказал он.
По его словам, у России есть ресурс для 3-4 массированных ударов, равноценных атаке, которая произошла 15 ноября.
"То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15-го числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы", - добавил секретарь СНБО.
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ракету вільха запускав.
ця влада зупинила ракетну програму.
не так вже багато зосталось цілої енергетичної інфраструктури шоби вона витримала ще 3-4 масованих удари...
тоді питаннячко - а що збираєтесь протиставити? як запобігти? чи тільки констатація ????
такі, які могли б відповідати адекватно - ударом на кожний удар.
Конгресу треба переконати Байдена, що це все потрібно Україні і зараз,
а Щольца, вже тоді, переконає Байден.
не бачу іншого виходу - недопрацьовує Захід.
Все залежить від кількості ППО , чим швидше нам постачатимуть нові системи , тим більше шансів на те що без електрики ми не сидітимемо .
вы поосторожнее с вашими заявлениями.
меняем 8 часов на 12 и повышаем зарплату на 100%.
в Корее вообще 52 часов работают в неделю и не жужжат и то это с 18 года сделали, раньше было 68.
На даний час був би вже якийсь запас ракет.
Чому м не зробити це вже ЗАРАЗ? можливо війна ще на 9 місяців затянеться. і через цей період у нас будуть вже якісь ракети.