У России есть ресурс еще для 3-4 массированных ракетных ударов, - Данилов

Алексей Данилов заявил, что у России еще "слишком много" ракет С-300.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в эфире Радио Свобода.

"У нас есть достоверная информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения. Имеем понимание, сколько осталось – некоторых ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски много на территории РФ, – это ракеты С-300. Их слишком много. Их сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, Харьковщину. У них их еще много. Что касается высокоточных ракет, мы четко осознаем, сколько они на сегодняшний день их имеют. Если бы все было хорошо, то они бы точно не обращались к другой стране (Ирану. – Ред.) для того, чтобы им помогали ракетами", – рассказал он.

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По его словам, у России есть ресурс для 3-4 массированных ударов, равноценных атаке, которая произошла 15 ноября.

"То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15-го числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы", - добавил секретарь СНБО.

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