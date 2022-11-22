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У России есть ресурс еще для 3-4 массированных ракетных ударов, - Данилов

данілов

Алексей Данилов заявил, что у России еще "слишком много" ракет С-300.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в эфире Радио Свобода.

"У нас есть достоверная информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения. Имеем понимание, сколько осталось – некоторых ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски много на территории РФ, – это ракеты С-300. Их слишком много. Их сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, Харьковщину. У них их еще много. Что касается высокоточных ракет,  мы четко осознаем, сколько они на сегодняшний день их имеют. Если бы все было хорошо, то они бы точно не обращались к другой стране (Ирану. – Ред.) для того, чтобы им помогали ракетами", – рассказал он.

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По его словам, у России есть ресурс для 3-4 массированных ударов, равноценных атаке, которая произошла 15 ноября.

"То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15-го числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы", - добавил секретарь СНБО.

Читайте также: Россия использует белорусские ракеты С-300 не для массированного удара, - Воздушные силы

Автор: 

Данилов Алексей (1066) ракеты (3618) россия (96231) атака (405)


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Топ комментарии
+30
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22.11.2022 19:30 Ответить
+16
І де тоді був "стратег" Данілов? Я попри критику знову і знову запитую, чому не робили ракетні комплекси "Грім 2"? Чому не робили ракетні комплекси "Нептун"? Ракети до "Вільхи"? Чому не створювали цілі підрозділи з "Богдан"? Як не крути, але складається таке враження що хтось діяв на користь ворога, а як ще можна пояснити такі дії під час війни? Бувають помилки, бо людям властиво помилятися, але не було вибачень і фактична вся дія до 24.02.2022 сплошна помилка.
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22.11.2022 19:56 Ответить
+15
Напрягает отсутствие тревог . кремлевская гнида готовит что-то . Урод не успокоится , его надо успокоить .
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22.11.2022 19:28 Ответить
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Обрадував, блін!!!
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22.11.2022 19:25 Ответить
Ты конечно ******* сказочный!это тебе орки позвонили и сказали, сколько у них ракеты?но то о чем ты серешь здесь,хватит чтобы вся страна замёрзла на хрен до нового года
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22.11.2022 21:47 Ответить
То так як арестович обіцяв 24 лютого ще потерпіти тиждень і росії кінець...
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22.11.2022 19:25 Ответить
арістовіч з фейгиним то вояки хоть куди...міста беруть штурмом на ютюбі
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22.11.2022 19:55 Ответить
Там таких "экспердов" от слова "перднуть" во власти пруд пруди. То ракет уже не осталось, то больше 48 в залп они не могут и т.д. Пора уже битву устраивать.

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22.11.2022 20:48 Ответить
Я б на це подивилась. Хоча, здається, Арестовича ніхто не переплюне.
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22.11.2022 23:36 Ответить
Валити іх треба --- або ми або вони -- третього не дано .
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22.11.2022 19:27 Ответить
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22.11.2022 19:30 Ответить
Для такого не треба було "зелених асфальтовкладальників" до влади приводити
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22.11.2022 19:48 Ответить
позна пить
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22.11.2022 19:55 Ответить
І де тоді був "стратег" Данілов? Я попри критику знову і знову запитую, чому не робили ракетні комплекси "Грім 2"? Чому не робили ракетні комплекси "Нептун"? Ракети до "Вільхи"? Чому не створювали цілі підрозділи з "Богдан"? Як не крути, але складається таке враження що хтось діяв на користь ворога, а як ще можна пояснити такі дії під час війни? Бувають помилки, бо людям властиво помилятися, але не було вибачень і фактична вся дія до 24.02.2022 сплошна помилка.
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22.11.2022 19:56 Ответить
Эта "ошибка" очень хорошо и конкретно описывается статьей 111 ук Украины.
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22.11.2022 20:51 Ответить
вечірній збір казкарів...а ще б Ігнат сказав шо ядерну бомбу пригаючу дали то взагалі чудо булоб
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22.11.2022 19:58 Ответить
до чого тут ваші хворі фантазії,він цілком слушно каже,був би Грім.не було б ніякого прориву ні на Чонгарі,ні з півночі,а русня всю авіацію відтягла подалі,що суттєво б знижувало фактор несподіванки для нашої ППО,плюс витрати на карасін сильно б далися в знаки,одне діло летіти хвилини 3,а інше півгодини
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23.11.2022 02:52 Ответить
А де це пан нарахував 30 років? Якщо рахувати всю незалежність від 1991 року, то виходить 31 рік. А якщо від 31 року відняти 5 років предиденства Порошенко, то тоді клепалася зброя, відродилася армія і створені ************ проекти на 5 і більше ракетних комплексів, то виходить 26 плюс ще як три прокаканих роки, коли молода воровита команда зелено-голубих закатала все це в асфальт.
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22.11.2022 20:24 Ответить
я помню ще турчинов ракетну програму створював.

ракету вільха запускав.

ця влада зупинила ракетну програму.
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22.11.2022 21:03 Ответить
Напрягает отсутствие тревог . кремлевская гнида готовит что-то . Урод не успокоится , его надо успокоить .
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22.11.2022 19:28 Ответить
Готовит следующий удар, к бабке не ходи! По времени между сериями ударовпромежуток увеличивается (если считать 15 и 17 ноября за одну серию). Так что в ноябре вряд ли, а первая декада декабря самое оно!
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22.11.2022 19:52 Ответить
Скоріш за все,готує суперудар,можливо,навіть ядерний,бо побачив ссиклівість Заходу!
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22.11.2022 22:07 Ответить
Ми щось подібне в різних варіаціях чуємо десь од початку війни 🥴
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22.11.2022 19:29 Ответить
ВХОЧЕШЬ МИРА ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ , а не ШАШЛЫКАМ !"нужно просто перестать стрелять" Назначить Баканова , Наумова и всех ГНИД в областных СБУ -ФСБ
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22.11.2022 19:54 Ответить
Начать говорить с людьми как со взрослыми, а не сказочные бредни для идиотов вытирать? Возможно, арестович и ко и были полезными а первые недели войны, чтоб люди совсем кукухой не поехали, но сейчас рассказывать про 2-3 недели, про всего 3-4 залпа - это уже перебор. Нужно не успокаивать, а готовить людей.
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22.11.2022 19:55 Ответить
Я вот чо подумал. Нужно в социанальных сетях кацапстана возрождать группы смерти, типа синего кита, что бы подростки кацапы накладывали на себя руки. Гламурные чики из инстограма должны брать участие в сопротивлении и расказывать маленьким руским девочкам, что если те хотят стать феями они должны на ночь открывать газовые конфорки и никому ничего не говорить, ведь это единственный путь к успеху. только так. нужно уничтожить их детей!!!! Эти ***** должны все нахер сдохнуть. не судите строго. не говорите что мы не должны быть как они. мы должны быть еще хуже, если хотим выжить. Вот взлетит на воздух хата како-то топ чиновника таким образом, это ж будет праздником. сердобольщики можете меня в сраку цемнуть
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22.11.2022 19:34 Ответить
Еще можно выпустить зеков-головозерозов и всяких маньяков, этапировать их на границу к прифронтовым селам, дать им полный картбланш и индульгенцию и под дулом автоматов отправить в тыл врага. Пусть идут, режут грабят и убивают от мала до велика всех кого увидят на своем пути. Можна и в бульборейх отправить такой контингент. За одно разгрузим пенитенциарную систему, нагрузку на экономику и внесем хаос в редуты вражины.
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22.11.2022 19:40 Ответить
Подумай ещё.этой ****** войну не выиграть
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22.11.2022 22:46 Ответить
це щось не дуже заспокоює...
не так вже багато зосталось цілої енергетичної інфраструктури шоби вона витримала ще 3-4 масованих удари...
тоді питаннячко - а що збираєтесь протиставити? як запобігти? чи тільки констатація ????
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22.11.2022 19:34 Ответить
ракети і літаки.
такі, які могли б відповідати адекватно - ударом на кожний удар.
Конгресу треба переконати Байдена, що це все потрібно Україні і зараз,
а Щольца, вже тоді, переконає Байден.
не бачу іншого виходу - недопрацьовує Захід.
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22.11.2022 19:43 Ответить
Байден тупит,скоро Шольц будет его переубеждать дать нам самолеты
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22.11.2022 22:48 Ответить
ветеринар знает...
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22.11.2022 19:37 Ответить
А это мало или много, ветеринар?
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22.11.2022 19:41 Ответить
А мне говорили - иди на ветерина ручись
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22.11.2022 19:43 Ответить
Ермак стоко не выпьет как эти братки, ведь его зеля ушатал одной плящкой водки. Хоть мужчина и статный, но видимо много не выпьет, нету толирантности организма к алкоголю

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22.11.2022 19:48 Ответить
Кто на фото на против зеленского ? На против д'Ерьмака - крот демченко в очках
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22.11.2022 19:59 Ответить
А черт их разберешь. Вобще похож. Там вообще все свои в кабаке. зеля не пил бысо случайными прохожими в одном помещении
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22.11.2022 20:01 Ответить
Где вы, друг мой, в этом раскормленном хряке дЕрьмаке увидели статного мужчину?
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22.11.2022 22:22 Ответить
Нихуясе выжрали бухла и без закуси!!с таким полководцем мы победим!
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22.11.2022 22:51 Ответить
Ніхто працювати не бажає. Тільки Вангами можуть.
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22.11.2022 19:42 Ответить
Белорусы, Иран Северная корея помогает рашке. Принимать всё на себя опасно. У белорусов полонез один из лучших комплексов....
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22.11.2022 19:45 Ответить
Енергетики запевняють що знищити всю повністю нашу енергетику , кацапня не зможе ,, але в гіршому варіанті , можливо доведеться всій країні сидіти без світла по кілька діб . .
Все залежить від кількості ППО , чим швидше нам постачатимуть нові системи , тим більше шансів на те що без електрики ми не сидітимемо .
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22.11.2022 19:48 Ответить
Будут просто островки оазисы со светом. остальные будут на блек-ауте. все, на самом деле, очень серйозно. Но ничего, померзнем, будем злее. и может дойдет до всех что нас спасет только тотальный геноцид росеян где только их встретишь. в турции в отеле встретишь, подставишь главе семьи подножку возле басейна шоб он разбил голову об плитку и умер в коме, а потом под покровом ночи, длинным ножем, вырезать всю его семью, а доллары ихние задонатить на ВСУ!!!
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22.11.2022 19:51 Ответить
сегодня уже группу украинцев в Катаре арестовали.
вы поосторожнее с вашими заявлениями.
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22.11.2022 21:25 Ответить
Ну, цю добу ми сиділи без світла, тому що випав сніг з дощем, влітку по дві доби сиділи без світла, після кожної грози, так що, думаю, кілька діб якось витримаємо.
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22.11.2022 19:55 Ответить
смелое второе место тебе после абдрыстовича, знаток
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22.11.2022 19:53 Ответить
Как по мне, лучше несколько недель без света, чем поражение и/или позорный мир!
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22.11.2022 19:54 Ответить
*** !!! данилов , ******* об угол дома головой с разбегу , как может закончится что-то у того , кто это производит , кацапы в оборонку перевели на трехсменную работу ( в отличае от вас дегенератов шашлычных, разрушивших армию ),
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22.11.2022 20:07 Ответить
Дядя, какая трехсменка? Тебе кацы и не такое расскажут. Даже для сборки ракет нужны не алкаши, а трезвые специалисты. Где они их взяли и тем более обучили, что бы трехсменку организовать? Та Это с ремонтом танков, с патронами еще можно устроить трехсменку. С ракетами такое не выйдет.
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22.11.2022 21:25 Ответить
я вам могу рассказать как при том же количестве увеличить производительность.
меняем 8 часов на 12 и повышаем зарплату на 100%.

в Корее вообще 52 часов работают в неделю и не жужжат и то это с 18 года сделали, раньше было 68.
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22.11.2022 21:37 Ответить
С-300 не має броні (на відміну від деяких крилатих ракет). Якщо це правильно, то чи не буде він слабким проти старих «зенітних» гармат Другої світової війни (противоповітряної артилерії, тієї, що вибухає, як граната, у повітрі з великою кількістю осколків)
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22.11.2022 20:16 Ответить
Шрапнель
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22.11.2022 22:11 Ответить
О чем ты дядя? скорость полета снаряда зенитки 900 м с,а скорость полета ракеты С300 2000 м/ с. Ты даже среагировать не успеешь.
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22.11.2022 22:59 Ответить
Чи не слідував би він балістичною траєкторією? Я не думаю, що S300 був розроблений для виявлення вхідної оболонки та зміни шляху, щоб уникнути її. Отже, мова йде про прицілювання, куди летить ракета, і різниця у швидкості не має значення. Радіус вибуху подбає про решту.
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23.11.2022 07:03 Ответить
тому необхідно заздалегідь виявити ракету. цей метод не спрацює для зйомки ззаду.
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23.11.2022 07:05 Ответить
Хай шмаляють по ОП і ВР, депутати потерплять.
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22.11.2022 20:41 Ответить
Чому на початку війни вони не побудували в Польщі завод по виробництву Грім 2?

На даний час був би вже якийсь запас ракет.

Чому м не зробити це вже ЗАРАЗ? можливо війна ще на 9 місяців затянеться. і через цей період у нас будуть вже якісь ракети.
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22.11.2022 21:02 Ответить
Зачем,если по мнению Зели нам все должны
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22.11.2022 23:00 Ответить
А кацапські ракетні заводи продовжують працювати...
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22.11.2022 21:13 Ответить
Надеюсь что наши энергетики, воины света-воины добра, готовы, и выстоят.
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22.11.2022 21:29 Ответить
 
 