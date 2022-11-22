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Росія має ресурс ще для 3-4 масованих ракетних ударів, - Данілов

данілов

Олексій Данілов заявив, що Росія має ще "занадто багато" ракет С-300.

Як інформує Цензор.НЕТ, про Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов сказав в ефірі Радіо Свобода.

"У нас є достеменна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння. Маємо розуміння, скільки залишилося – певних ракет залишилося менше 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ – це ракети С-300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато. Що стосується високоточних ракет – ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогодні їх мають. Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни (Іран - ред.) для того, щоб їм допомагали ракетами", – розповів він.

Також читайте: Путін заявив, що масований ракетний удар по інфраструктурі Україні є відповіддю на атаку кораблів російського Чорноморського флоту

За його словами, Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада.

"Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо йдеться про такий обстріл, який був 15-го числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли", – додав секретар РНБО.

Читайте: Скільки ракет залишилося у Росії: Резніков опублікував оцінку залишків ракетного арсеналу РФ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Данілов Олексій (1259) ракети (4078) росія (66125) атака (370)


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Топ коментарі
+30
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22.11.2022 19:30 Відповісти
+16
І де тоді був "стратег" Данілов? Я попри критику знову і знову запитую, чому не робили ракетні комплекси "Грім 2"? Чому не робили ракетні комплекси "Нептун"? Ракети до "Вільхи"? Чому не створювали цілі підрозділи з "Богдан"? Як не крути, але складається таке враження що хтось діяв на користь ворога, а як ще можна пояснити такі дії під час війни? Бувають помилки, бо людям властиво помилятися, але не було вибачень і фактична вся дія до 24.02.2022 сплошна помилка.
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22.11.2022 19:56 Відповісти
+15
Напрягает отсутствие тревог . кремлевская гнида готовит что-то . Урод не успокоится , его надо успокоить .
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22.11.2022 19:28 Відповісти
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Обрадував, блін!!!
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22.11.2022 19:25 Відповісти
Ты конечно ******* сказочный!это тебе орки позвонили и сказали, сколько у них ракеты?но то о чем ты серешь здесь,хватит чтобы вся страна замёрзла на хрен до нового года
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22.11.2022 21:47 Відповісти
То так як арестович обіцяв 24 лютого ще потерпіти тиждень і росії кінець...
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22.11.2022 19:25 Відповісти
арістовіч з фейгиним то вояки хоть куди...міста беруть штурмом на ютюбі
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22.11.2022 19:55 Відповісти
Там таких "экспердов" от слова "перднуть" во власти пруд пруди. То ракет уже не осталось, то больше 48 в залп они не могут и т.д. Пора уже битву устраивать.

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22.11.2022 20:48 Відповісти
Я б на це подивилась. Хоча, здається, Арестовича ніхто не переплюне.
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22.11.2022 23:36 Відповісти
Валити іх треба --- або ми або вони -- третього не дано .
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22.11.2022 19:27 Відповісти
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22.11.2022 19:30 Відповісти
Для такого не треба було "зелених асфальтовкладальників" до влади приводити
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22.11.2022 19:48 Відповісти
позна пить
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22.11.2022 19:55 Відповісти
І де тоді був "стратег" Данілов? Я попри критику знову і знову запитую, чому не робили ракетні комплекси "Грім 2"? Чому не робили ракетні комплекси "Нептун"? Ракети до "Вільхи"? Чому не створювали цілі підрозділи з "Богдан"? Як не крути, але складається таке враження що хтось діяв на користь ворога, а як ще можна пояснити такі дії під час війни? Бувають помилки, бо людям властиво помилятися, але не було вибачень і фактична вся дія до 24.02.2022 сплошна помилка.
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22.11.2022 19:56 Відповісти
Эта "ошибка" очень хорошо и конкретно описывается статьей 111 ук Украины.
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22.11.2022 20:51 Відповісти
вечірній збір казкарів...а ще б Ігнат сказав шо ядерну бомбу пригаючу дали то взагалі чудо булоб
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22.11.2022 19:58 Відповісти
до чого тут ваші хворі фантазії,він цілком слушно каже,був би Грім.не було б ніякого прориву ні на Чонгарі,ні з півночі,а русня всю авіацію відтягла подалі,що суттєво б знижувало фактор несподіванки для нашої ППО,плюс витрати на карасін сильно б далися в знаки,одне діло летіти хвилини 3,а інше півгодини
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23.11.2022 02:52 Відповісти
А де це пан нарахував 30 років? Якщо рахувати всю незалежність від 1991 року, то виходить 31 рік. А якщо від 31 року відняти 5 років предиденства Порошенко, то тоді клепалася зброя, відродилася армія і створені ************ проекти на 5 і більше ракетних комплексів, то виходить 26 плюс ще як три прокаканих роки, коли молода воровита команда зелено-голубих закатала все це в асфальт.
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22.11.2022 20:24 Відповісти
я помню ще турчинов ракетну програму створював.

ракету вільха запускав.

ця влада зупинила ракетну програму.
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22.11.2022 21:03 Відповісти
Напрягает отсутствие тревог . кремлевская гнида готовит что-то . Урод не успокоится , его надо успокоить .
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22.11.2022 19:28 Відповісти
Готовит следующий удар, к бабке не ходи! По времени между сериями ударовпромежуток увеличивается (если считать 15 и 17 ноября за одну серию). Так что в ноябре вряд ли, а первая декада декабря самое оно!
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22.11.2022 19:52 Відповісти
Скоріш за все,готує суперудар,можливо,навіть ядерний,бо побачив ссиклівість Заходу!
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22.11.2022 22:07 Відповісти
Ми щось подібне в різних варіаціях чуємо десь од початку війни 🥴
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22.11.2022 19:29 Відповісти
ВХОЧЕШЬ МИРА ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ , а не ШАШЛЫКАМ !"нужно просто перестать стрелять" Назначить Баканова , Наумова и всех ГНИД в областных СБУ -ФСБ
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22.11.2022 19:54 Відповісти
Начать говорить с людьми как со взрослыми, а не сказочные бредни для идиотов вытирать? Возможно, арестович и ко и были полезными а первые недели войны, чтоб люди совсем кукухой не поехали, но сейчас рассказывать про 2-3 недели, про всего 3-4 залпа - это уже перебор. Нужно не успокаивать, а готовить людей.
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22.11.2022 19:55 Відповісти
Я вот чо подумал. Нужно в социанальных сетях кацапстана возрождать группы смерти, типа синего кита, что бы подростки кацапы накладывали на себя руки. Гламурные чики из инстограма должны брать участие в сопротивлении и расказывать маленьким руским девочкам, что если те хотят стать феями они должны на ночь открывать газовые конфорки и никому ничего не говорить, ведь это единственный путь к успеху. только так. нужно уничтожить их детей!!!! Эти ***** должны все нахер сдохнуть. не судите строго. не говорите что мы не должны быть как они. мы должны быть еще хуже, если хотим выжить. Вот взлетит на воздух хата како-то топ чиновника таким образом, это ж будет праздником. сердобольщики можете меня в сраку цемнуть
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22.11.2022 19:34 Відповісти
Еще можно выпустить зеков-головозерозов и всяких маньяков, этапировать их на границу к прифронтовым селам, дать им полный картбланш и индульгенцию и под дулом автоматов отправить в тыл врага. Пусть идут, режут грабят и убивают от мала до велика всех кого увидят на своем пути. Можна и в бульборейх отправить такой контингент. За одно разгрузим пенитенциарную систему, нагрузку на экономику и внесем хаос в редуты вражины.
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22.11.2022 19:40 Відповісти
Подумай ещё.этой ****** войну не выиграть
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22.11.2022 22:46 Відповісти
це щось не дуже заспокоює...
не так вже багато зосталось цілої енергетичної інфраструктури шоби вона витримала ще 3-4 масованих удари...
тоді питаннячко - а що збираєтесь протиставити? як запобігти? чи тільки констатація ????
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22.11.2022 19:34 Відповісти
ракети і літаки.
такі, які могли б відповідати адекватно - ударом на кожний удар.
Конгресу треба переконати Байдена, що це все потрібно Україні і зараз,
а Щольца, вже тоді, переконає Байден.
не бачу іншого виходу - недопрацьовує Захід.
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22.11.2022 19:43 Відповісти
Байден тупит,скоро Шольц будет его переубеждать дать нам самолеты
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22.11.2022 22:48 Відповісти
ветеринар знает...
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22.11.2022 19:37 Відповісти
А это мало или много, ветеринар?
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22.11.2022 19:41 Відповісти
А мне говорили - иди на ветерина ручись
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22.11.2022 19:43 Відповісти
Ермак стоко не выпьет как эти братки, ведь его зеля ушатал одной плящкой водки. Хоть мужчина и статный, но видимо много не выпьет, нету толирантности организма к алкоголю

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22.11.2022 19:48 Відповісти
Кто на фото на против зеленского ? На против д'Ерьмака - крот демченко в очках
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22.11.2022 19:59 Відповісти
А черт их разберешь. Вобще похож. Там вообще все свои в кабаке. зеля не пил бысо случайными прохожими в одном помещении
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22.11.2022 20:01 Відповісти
Где вы, друг мой, в этом раскормленном хряке дЕрьмаке увидели статного мужчину?
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22.11.2022 22:22 Відповісти
Нихуясе выжрали бухла и без закуси!!с таким полководцем мы победим!
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22.11.2022 22:51 Відповісти
Ніхто працювати не бажає. Тільки Вангами можуть.
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22.11.2022 19:42 Відповісти
Белорусы, Иран Северная корея помогает рашке. Принимать всё на себя опасно. У белорусов полонез один из лучших комплексов....
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22.11.2022 19:45 Відповісти
Енергетики запевняють що знищити всю повністю нашу енергетику , кацапня не зможе ,, але в гіршому варіанті , можливо доведеться всій країні сидіти без світла по кілька діб . .
Все залежить від кількості ППО , чим швидше нам постачатимуть нові системи , тим більше шансів на те що без електрики ми не сидітимемо .
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22.11.2022 19:48 Відповісти
Будут просто островки оазисы со светом. остальные будут на блек-ауте. все, на самом деле, очень серйозно. Но ничего, померзнем, будем злее. и может дойдет до всех что нас спасет только тотальный геноцид росеян где только их встретишь. в турции в отеле встретишь, подставишь главе семьи подножку возле басейна шоб он разбил голову об плитку и умер в коме, а потом под покровом ночи, длинным ножем, вырезать всю его семью, а доллары ихние задонатить на ВСУ!!!
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22.11.2022 19:51 Відповісти
сегодня уже группу украинцев в Катаре арестовали.
вы поосторожнее с вашими заявлениями.
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22.11.2022 21:25 Відповісти
Ну, цю добу ми сиділи без світла, тому що випав сніг з дощем, влітку по дві доби сиділи без світла, після кожної грози, так що, думаю, кілька діб якось витримаємо.
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22.11.2022 19:55 Відповісти
смелое второе место тебе после абдрыстовича, знаток
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22.11.2022 19:53 Відповісти
Как по мне, лучше несколько недель без света, чем поражение и/или позорный мир!
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22.11.2022 19:54 Відповісти
*** !!! данилов , ******* об угол дома головой с разбегу , как может закончится что-то у того , кто это производит , кацапы в оборонку перевели на трехсменную работу ( в отличае от вас дегенератов шашлычных, разрушивших армию ),
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22.11.2022 20:07 Відповісти
Дядя, какая трехсменка? Тебе кацы и не такое расскажут. Даже для сборки ракет нужны не алкаши, а трезвые специалисты. Где они их взяли и тем более обучили, что бы трехсменку организовать? Та Это с ремонтом танков, с патронами еще можно устроить трехсменку. С ракетами такое не выйдет.
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22.11.2022 21:25 Відповісти
я вам могу рассказать как при том же количестве увеличить производительность.
меняем 8 часов на 12 и повышаем зарплату на 100%.

в Корее вообще 52 часов работают в неделю и не жужжат и то это с 18 года сделали, раньше было 68.
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22.11.2022 21:37 Відповісти
С-300 не має броні (на відміну від деяких крилатих ракет). Якщо це правильно, то чи не буде він слабким проти старих «зенітних» гармат Другої світової війни (противоповітряної артилерії, тієї, що вибухає, як граната, у повітрі з великою кількістю осколків)
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22.11.2022 20:16 Відповісти
Шрапнель
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22.11.2022 22:11 Відповісти
О чем ты дядя? скорость полета снаряда зенитки 900 м с,а скорость полета ракеты С300 2000 м/ с. Ты даже среагировать не успеешь.
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22.11.2022 22:59 Відповісти
Чи не слідував би він балістичною траєкторією? Я не думаю, що S300 був розроблений для виявлення вхідної оболонки та зміни шляху, щоб уникнути її. Отже, мова йде про прицілювання, куди летить ракета, і різниця у швидкості не має значення. Радіус вибуху подбає про решту.
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23.11.2022 07:03 Відповісти
тому необхідно заздалегідь виявити ракету. цей метод не спрацює для зйомки ззаду.
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23.11.2022 07:05 Відповісти
Хай шмаляють по ОП і ВР, депутати потерплять.
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22.11.2022 20:41 Відповісти
Чому на початку війни вони не побудували в Польщі завод по виробництву Грім 2?

На даний час був би вже якийсь запас ракет.

Чому м не зробити це вже ЗАРАЗ? можливо війна ще на 9 місяців затянеться. і через цей період у нас будуть вже якісь ракети.
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22.11.2022 21:02 Відповісти
Зачем,если по мнению Зели нам все должны
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22.11.2022 23:00 Відповісти
А кацапські ракетні заводи продовжують працювати...
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22.11.2022 21:13 Відповісти
Надеюсь что наши энергетики, воины света-воины добра, готовы, и выстоят.
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22.11.2022 21:29 Відповісти
 
 