Росія має ресурс ще для 3-4 масованих ракетних ударів, - Данілов
Олексій Данілов заявив, що Росія має ще "занадто багато" ракет С-300.
Як інформує Цензор.НЕТ, про Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов сказав в ефірі Радіо Свобода.
"У нас є достеменна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння. Маємо розуміння, скільки залишилося – певних ракет залишилося менше 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ – це ракети С-300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато. Що стосується високоточних ракет – ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогодні їх мають. Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни (Іран - ред.) для того, щоб їм допомагали ракетами", – розповів він.
За його словами, Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада.
"Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо йдеться про такий обстріл, який був 15-го числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли", – додав секретар РНБО.
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ракету вільха запускав.
ця влада зупинила ракетну програму.
не так вже багато зосталось цілої енергетичної інфраструктури шоби вона витримала ще 3-4 масованих удари...
тоді питаннячко - а що збираєтесь протиставити? як запобігти? чи тільки констатація ????
такі, які могли б відповідати адекватно - ударом на кожний удар.
Конгресу треба переконати Байдена, що це все потрібно Україні і зараз,
а Щольца, вже тоді, переконає Байден.
не бачу іншого виходу - недопрацьовує Захід.
Все залежить від кількості ППО , чим швидше нам постачатимуть нові системи , тим більше шансів на те що без електрики ми не сидітимемо .
вы поосторожнее с вашими заявлениями.
меняем 8 часов на 12 и повышаем зарплату на 100%.
в Корее вообще 52 часов работают в неделю и не жужжат и то это с 18 года сделали, раньше было 68.
На даний час був би вже якийсь запас ракет.
Чому м не зробити це вже ЗАРАЗ? можливо війна ще на 9 місяців затянеться. і через цей період у нас будуть вже якісь ракети.