В трех городах Беларуси увеличилось количество мобилизованных россиян, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что в белорусских городах – Мозыре, Гомеле и Могилеве зафиксировано увеличение количества российских войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области продолжаются мероприятия по проверке учетных данных военнослужащих".

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