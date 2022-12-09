В трех городах Беларуси увеличилось количество мобилизованных россиян, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что в белорусских городах – Мозыре, Гомеле и Могилеве зафиксировано увеличение количества российских войск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области продолжаются мероприятия по проверке учетных данных военнослужащих".
Топ комментарии
+5 Krotow
показать весь комментарий09.12.2022 20:50
+4 Don Bessam #359417
показать весь комментарий09.12.2022 19:30
+4 Senator #518037
показать весь комментарий09.12.2022 20:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
треба біларуським жинкам виіджати подалі от зверей.
(добре видно)
сотрудничать с людоедскими, террористическими режимами нельзя.
как можно призывать добавить санкций против террористических режимов ирана и паРаши и одновременно самим их осознанно нарушать?
хватит бредить и писать ерундой. Украина не закупает газ у паРаши уже много лет, а выполняет лишь свои обязательства, как транзитера газа, перед ЕС.
ни одной санкции против паРаши или ирана Украина, как государство, сейчас не нарушает, а наоборот призывает санкции усилить.
есть куча других, нормальных стран, где можно приобретать дроны.
сдается мне, мил человек, что ты козел-провокатор. или дебил. покеда, не кашляй.
а рожи...ни грани интеллекта в глазах. просто упоротые орки из паРаши.
вру. один, вроде как, в сомнении...который в очечках...)