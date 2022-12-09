У трьох містах Білорусі збільшилася кількість мобілізованих росіян, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що у білоруських містах - Мозирі, Гомелі та Могильові зафіксовано збільшення кількості російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. У містах Мозир, Гомель та Могильов відзначено збільшення російських мобілізованих військовослужбовців. У військоматах Гомельської області тривають заходи з перевірки облікових даних військовозобов’язаних".

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