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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У трьох містах Білорусі збільшилася кількість мобілізованих росіян, - Генштаб

рф,ворог,армія,кацап,мобілізація,русня,орк,чмобік,мобілізований

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що у білоруських містах - Мозирі, Гомелі та Могильові зафіксовано збільшення кількості російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. У містах Мозир, Гомель та Могильов відзначено збільшення російських мобілізованих військовослужбовців. У військоматах Гомельської області тривають заходи з перевірки облікових даних військовозобов’язаних".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі зростає невдоволення серед військових через загрозу втягування республіки у війну проти України, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17277) Білорусь (7926)


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Топ коментарі
+5
Уже проходило в Цензоре как отдельная статья. Могу похвалить ВСУ за точность артиллерии. Выглядело как в игре "Red Alert" =)
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09.12.2022 20:50
+4
это нормально....повестки жыдоугрофиннобурятам в беларуси никого не должны удивлять..
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09.12.2022 19:30
+4
Дроны в Украине есть и очень много.. их Зеля прячет на складах и прочих тайных квартирах дачах...кажуть Волонтеры на фронт поступает третья часть...от привезённого...
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09.12.2022 20:45
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Деж їх будемо хоронить?
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09.12.2022 19:17 Відповісти
не веришь в передвижные жыдоугрофиннобурятские камазокрематории?
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09.12.2022 19:35 Відповісти
это нормально....повестки жыдоугрофиннобурятам в беларуси никого не должны удивлять..
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09.12.2022 19:30 Відповісти
Усатый картофан заигрался, оркостан под шумок быстрее Белорусь захватит чем помирать к нам сунется.
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09.12.2022 19:33 Відповісти
та да...пора коленьке супруга шукаты...
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09.12.2022 19:38 Відповісти
Кацапи зараз і біларуських дівчат почнуть гвалтувати

треба біларуським жинкам виіджати подалі от зверей.
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09.12.2022 19:53 Відповісти
У китай на бітьківщину.
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09.12.2022 20:24 Відповісти
А як же вони будуть "брацтва русскава и бяларускава народав" проявлять? "Яны ж патиотки"! "Хлопцы далека ат Радзины без кахання сябе незручна пачувают!"
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09.12.2022 20:38 Відповісти
Белоруси давно нет...есть Могилевская область от слова Могилизация путлера 💀☠️🦍🦍🦍🦍обезьян ещё нарожают...як казав маршал жюков
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09.12.2022 19:59 Відповісти
Хочется верить что причина пассивного наблюдения генштабом этой ситуации в беларуси, заключается в каких то важных оперативных данных, согласно которым Залужный не хочет наносить удар по бульбафюреру первым. Надо понимать, что бульбафюрер может выдумать и сбрехать совершенно любую причину, для вступления в войну.
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09.12.2022 20:08 Відповісти
Дя тих, хто у танку: бєломосковія у війні з нами з 24-го лютого.
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09.12.2022 21:53 Відповісти
Це все тому, що "наступальних формувань не зафіксовано" (поки що). Зафіксують коли будуть вже на марші.
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10.12.2022 00:50 Відповісти
Білосруські курви рапортують про своє бажання вислсати пятирічку за півроку!
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09.12.2022 20:24 Відповісти
https://youtu.be/UtmcsdjTXD8 --- Украинские военные уничтожили российские БМП в Донецке
(добре видно)
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09.12.2022 20:27 Відповісти
Уже проходило в Цензоре как отдельная статья. Могу похвалить ВСУ за точность артиллерии. Выглядело как в игре "Red Alert" =)
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09.12.2022 20:50 Відповісти
А почему бы Украине тоже не покупать дроны и ракеты у Ирана? Для Ирана деньги не пахнут, а раз Запад не дает, то почему бы не купить в "военторге"?
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09.12.2022 20:33 Відповісти
дурачок? может, напрямую у паРаши? )

сотрудничать с людоедскими, террористическими режимами нельзя.
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10.12.2022 09:14 Відповісти
Когда нельзя, но очень нужно, то можно. Если Украина купит у Ипана дроны и ракеты, то Рашке меньше достанется.
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10.12.2022 10:20 Відповісти
Иран под санкциями. не в курсе? паРаша под санкциями, которые постоянно добавляют.

как можно призывать добавить санкций против террористических режимов ирана и паРаши и одновременно самим их осознанно нарушать?
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10.12.2022 10:26 Відповісти
Так щас же сами нарушаем - получаем от РФ деньги за транзит газа в Европу. Вот на эти деньги и закупить. Тихонько, по секрету всиму свету )) Бить врага можно и нужно его же оружием.
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10.12.2022 10:30 Відповісти
сами нарушаем - получаем от РФ деньги за транзит газа в Европу

хватит бредить и писать ерундой. Украина не закупает газ у паРаши уже много лет, а выполняет лишь свои обязательства, как транзитера газа, перед ЕС.
ни одной санкции против паРаши или ирана Украина, как государство, сейчас не нарушает, а наоборот призывает санкции усилить.

есть куча других, нормальных стран, где можно приобретать дроны.
сдается мне, мил человек, что ты козел-провокатор. или дебил. покеда, не кашляй.
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10.12.2022 10:44 Відповісти
Как говорится - вам шашечки или ехать?
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10.12.2022 10:32 Відповісти
Дроны в Украине есть и очень много.. их Зеля прячет на складах и прочих тайных квартирах дачах...кажуть Волонтеры на фронт поступает третья часть...от привезённого...
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09.12.2022 20:45 Відповісти
.

а рожи...ни грани интеллекта в глазах. просто упоротые орки из паРаши.
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10.12.2022 08:05 Відповісти
.

вру. один, вроде как, в сомнении...который в очечках...)
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10.12.2022 08:07 Відповісти
 
 