У трьох містах Білорусі збільшилася кількість мобілізованих росіян, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що у білоруських містах - Мозирі, Гомелі та Могильові зафіксовано збільшення кількості російських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. У містах Мозир, Гомель та Могильов відзначено збільшення російських мобілізованих військовослужбовців. У військоматах Гомельської області тривають заходи з перевірки облікових даних військовозобов’язаних".
Топ коментарі
+5 Krotow
показати весь коментар09.12.2022 20:50
+4 Don Bessam #359417
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+4 Senator #518037
показати весь коментар09.12.2022 20:45
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треба біларуським жинкам виіджати подалі от зверей.
(добре видно)
сотрудничать с людоедскими, террористическими режимами нельзя.
как можно призывать добавить санкций против террористических режимов ирана и паРаши и одновременно самим их осознанно нарушать?
хватит бредить и писать ерундой. Украина не закупает газ у паРаши уже много лет, а выполняет лишь свои обязательства, как транзитера газа, перед ЕС.
ни одной санкции против паРаши или ирана Украина, как государство, сейчас не нарушает, а наоборот призывает санкции усилить.
есть куча других, нормальных стран, где можно приобретать дроны.
сдается мне, мил человек, что ты козел-провокатор. или дебил. покеда, не кашляй.
а рожи...ни грани интеллекта в глазах. просто упоротые орки из паРаши.
вру. один, вроде как, в сомнении...который в очечках...)