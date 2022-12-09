Путин призвал россиян не верить отчетам Минобороны России. ВИДЕО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя доверять ни Минобороны РФ, ни российским оккупантам, а надо верить только ему.
Об этом Путин заявил на пресс-конференции на саммите ЕАЭС в Бишкеке, передает Цензор.НЕТ.
"Кому верить – отчетам Министерства обороны или бойцам с передовой?" – спросила журналистка у Путина.
"Верить никому нельзя, только мне можно", – ответил Путин.
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+71 Sav UA
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+58 Fjall_Raven
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+51 Mykola Trofimenko #544375
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Но есть свидетельства и других людей, которые указывают на бисексуальность Путина. Женщины, с которыми у Путина были отношения, рассказывают о мазохистских девиациях президента. В интимном плане он любит быть в подчинении у властных женщин с крепкой спортивной фигурой. Обожает "золотой дождь".
Стоит вспомнить и увлечение Путина персонами Сталина и Гитлера и откровенное восхищение нацистским укладом, атрибутами и символикой времен третьего рейха, о чем мы рассказывали у нас в ютуб-канале, еще задолго до начала войны.
Надо понимать: всё, что сейчас представляет из себя президент России Владимир Путин, это лживое, жалкое существо с нарушенной психикой, абсолютной властью, находящееся в плену идиотских представлений о мироустройстве, обиженное на весь мир, больное онкологией без шансов на излечение, готовое забрать с собой весь мир. Ему сегодня 72, это вероятно последний год его жизни, нельзя допустить, что бы он обнулил цивилизацию.
Певно так названий закон "Діми Яковлєва" й прийняли для того, щоб кацапські(кремлівські педофіли" самі " попали ", цих маленьких хлопчиків.
Тьху, гидота кацапсько-єрзянська.
Будь ти проклятий,скот болотний. Я тільки маю надію, що все таки,його чекає найкращий котел у пеклі. Ну а до цього, його все таки "провідає" наш спецназ разом з якоюсь Дельта форс, чи SASівцями. Амінь
Це кончена людина яка одержима демонами під завязку
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правильно! кацапи вірте Генштабу ЗСУ.
Воно що, героіну собі вкололо?
Про те, що якогось дня 1986-го року у Дрездені його пєрєвєрбовалі люді оттуда.
фсб при цьому буде з задоволенням "разряжать рожкі" і у тих, і у інших. Рожкі ефесбешникам буде постачати росармія, у якої їх "неміряно".
За цим всим ї&&наріумом буде спостерігати світ, і найбільш "сєрдобольні" періодично висловлюватимуть slight concern. Але вистава триватиме довго.
Не вийде перекласти провину на одного *****.
система идет в разнос
Люди, люди, караул!
Покажіть цей допис тим, хто накидував на мінські угоди. Бо, бачте, вони таки зробили свою справу.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319 Старий плюгавий дідо, якого зачекалися вже в Гаазі на лаві підсудних, заскиглив, що мінськими угодами його обдурили та затягли в пастку. Каже, що треба було повномасштабне вторгнення робити ще у той час, коли від нашої армії за часів яника нічого не залишилося.
Меркель теж це підтвердила у своєму інтерв'ю 7 грудня, що Порошенко продемонстрував плюгавцю комбінацію з трьох пальців та обдурив шилом бритого, як кажуть у нас в Україні. Вграв кривавого диктатора по самі вуха, а сам в той час зайнявся прокачкою нашого війська за стандартами НАТО.
Отже, висновок: якщо ще раз почуєте від когось, що угоди були непотрібні, то перед вами або зрадник, або дурень.
А вот у русских офицеров и политиков чувство собственного достоинства отсутствует по определению.