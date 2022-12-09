Путин призвал россиян не верить отчетам Минобороны России. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя доверять ни Минобороны РФ, ни российским оккупантам, а надо верить только ему.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции на саммите ЕАЭС в Бишкеке, передает Цензор.НЕТ.

"Кому верить – отчетам Министерства обороны или бойцам с передовой?" – спросила журналистка у Путина.

"Верить никому нельзя, только мне можно", – ответил Путин.