Путін закликав росіян не вірити звітам Міноборони Росії. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін заявив, що мають не довіряти ні Міноборони РФ, ні російським окупантам, а мають вірити лише йому.

Про це Путін заявив на пресконференції на саміті ЄАЕС у Бішкеку, передає Цензор.НЕТ.

"Кому вірити – звітам Міністерства оборони чи бійцям із передової?", – запитала журналістка у Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін: "Спецоперація" триває, ніяких питань і проблем немає"

"Вірити нікому не можна, тільки мені можна", – відповів Путін.