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Путін закликав росіян не вірити звітам Міноборони Росії. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін заявив, що мають не довіряти ні Міноборони РФ, ні російським окупантам, а мають вірити лише йому.

Про це Путін заявив на пресконференції на саміті ЄАЕС у Бішкеку, передає Цензор.НЕТ.

"Кому вірити – звітам Міністерства оборони чи бійцям із передової?", – запитала журналістка у Путіна.

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"Вірити нікому не можна, тільки мені можна", – відповів Путін.

Автор: 

путін володимир (23773) росія (65010) Міноборони рф (702)


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Топ коментарі
+71
Путін закликав росіян не вірити звітам Міноборони Росії
================
правильно! кацапи вірте Генштабу ЗСУ.
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09.12.2022 22:02
+58
такой себе мюллер, конторского разлива )
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09.12.2022 22:02
+51
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09.12.2022 22:05
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такой себе мюллер, конторского разлива )
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09.12.2022 22:02 Відповісти
Путін точно зає що МО бреше і тут суцільна правда
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10.12.2022 23:09 Відповісти
ВЕРЬТЕ ПРИГОЖИНУ И ЕГО КУВАЛДЕ.
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09.12.2022 22:02 Відповісти
Кувалде можно верить. Сапёрная лопатка ещё вернее.
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09.12.2022 23:32 Відповісти
КУВАЛДА НЕ ПРОСТА ОНА С ОЧЕНКОВКОЙ ПУТИНХУЙЛО!!!ЭТО ЧЕСТЬ!!!ДЛЯ ОРКА!!!!
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09.12.2022 23:41 Відповісти
Манія величі успішно лікується уринотерапією )
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09.12.2022 22:02 Відповісти
Часть 2
Но есть свидетельства и других людей, которые указывают на бисексуальность Путина. Женщины, с которыми у Путина были отношения, рассказывают о мазохистских девиациях президента. В интимном плане он любит быть в подчинении у властных женщин с крепкой спортивной фигурой. Обожает "золотой дождь".
Стоит вспомнить и увлечение Путина персонами Сталина и Гитлера и откровенное восхищение нацистским укладом, атрибутами и символикой времен третьего рейха, о чем мы рассказывали у нас в ютуб-канале, еще задолго до начала войны.
Надо понимать: всё, что сейчас представляет из себя президент России Владимир Путин, это лживое, жалкое существо с нарушенной психикой, абсолютной властью, находящееся в плену идиотских представлений о мироустройстве, обиженное на весь мир, больное онкологией без шансов на излечение, готовое забрать с собой весь мир. Ему сегодня 72, это вероятно последний год его жизни, нельзя допустить, что бы он обнулил цивилизацию.
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09.12.2022 23:18 Відповісти
Вы забыли главное: он подонок, а если точнее, то просто «гандон»…
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10.12.2022 04:13 Відповісти
Штопаный.
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10.12.2022 07:57 Відповісти
ВВХ уйло ---- пі тарас не ви іпаний. Чи все таки йому в дитинстві "добрий дядя все таки дав під хвоста"? Бо дивиться, яка в нього "любов нездорова до маленьких хлопчиків"
Певно так названий закон "Діми Яковлєва" й прийняли для того, щоб кацапські(кремлівські педофіли" самі " попали ", цих маленьких хлопчиків.
Тьху, гидота кацапсько-єрзянська.
Будь ти проклятий,скот болотний. Я тільки маю надію, що все таки,його чекає найкращий котел у пеклі. Ну а до цього, його все таки "провідає" наш спецназ разом з якоюсь Дельта форс, чи SASівцями. Амінь
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10.12.2022 11:02 Відповісти
Пида.р.о.к с юных лет: его соученики подопустили в просвiтницькiй вбиральнi за то, шо ходил в шузах прощай молодость.
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11.12.2022 04:05 Відповісти
російські псіхіатри зробили путіну діагноз ще до 2014 року - ГОМОСЕКСУАЛЬНА ПЕДОФІЛІЯ
Це кончена людина яка одержима демонами під завязку
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10.12.2022 21:49 Відповісти
так точно. убогий педофил. по мальчикам.

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11.12.2022 05:06 Відповісти
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11.12.2022 05:09 Відповісти
Путін закликав росіян не вірити звітам Міноборони Росії
================
правильно! кацапи вірте Генштабу ЗСУ.
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09.12.2022 22:02 Відповісти
Мюллеру можно..
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09.12.2022 22:03 Відповісти
в марте 1945 го ))
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09.12.2022 22:25 Відповісти
тільки ЗСУ !!!))
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09.12.2022 22:04 Відповісти
о чем он? - подумал штирлиц
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09.12.2022 22:04 Відповісти
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09.12.2022 22:05 Відповісти
Нічого собі ляпнув…
Воно що, героіну собі вкололо?
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09.12.2022 22:06 Відповісти
От так колись воно й проколеться.

Про те, що якогось дня 1986-го року у Дрездені його пєрєвєрбовалі люді оттуда.
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09.12.2022 22:12 Відповісти
Такиця істота існує за рахунок вколів, капельниць та поживних рідин.
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10.12.2022 00:24 Відповісти
послід землі кацапської....
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09.12.2022 22:07 Відповісти
Я думала - в назві опечатка. 🤦
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09.12.2022 22:08 Відповісти
О! Де мій поп-корн, щось у них там назріває)) Боже поможи! Дай Боже свої замочать цього крисака
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09.12.2022 22:08 Відповісти
Так і буде. А потім prigogine случайно наступить на мозоль кадир_овці. І почнеться.

фсб при цьому буде з задоволенням "разряжать рожкі" і у тих, і у інших. Рожкі ефесбешникам буде постачати росармія, у якої їх "неміряно".

За цим всим ї&&наріумом буде спостерігати світ, і найбільш "сєрдобольні" періодично висловлюватимуть slight concern. Але вистава триватиме довго.
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09.12.2022 22:19 Відповісти
Скорійше б вже так.
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09.12.2022 23:49 Відповісти
Кончене може ставати лише конченішим...
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09.12.2022 22:10 Відповісти
неіснуюча країна - просто імператор і раби
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09.12.2022 22:10 Відповісти
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09.12.2022 22:12 Відповісти
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09.12.2022 22:12 Відповісти
Похоже опять на коньках наехал на красную дорожку
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09.12.2022 22:18 Відповісти
НАСТОЯЩИЙ ***** ЭТОТ ПУКИН!!!
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09.12.2022 22:22 Відповісти
Меле вже - що попало , таке враження що він останній час - добряче під кайфом . . Якщо це звісно ВІН , а не клоун на нього схожий .
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09.12.2022 22:27 Відповісти
Я останнім часом теж придивляюсь та сумніваюсь, що це воно, справжнє.
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09.12.2022 22:35 Відповісти
Двійник - варіант "удмурт". Характеризується заплившими глазами та підвищеною схильністю до гумору.
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09.12.2022 23:41 Відповісти
Та 4 года как муйлуша - в морозильнике, чекае официозу... И не зря же по заграницам у двойника фсб-эшники отбирают кал(в чемоданчик)... Бо от настоящего муйла, с точностью до гаплогруппы, у ЦРУ есть данные(все помнят как пыня скололся в ГДР и его отловило ЦРУ, а через пол года обменяли на американского разведчика).
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11.12.2022 04:14 Відповісти
СЦарь та не настоящий , там не вооруженным глазом видно, из открытых источников четыре разных человека , кто из них ***** , не понятно , и жив ли он вообще . Чисто гипотетически представить , что оно издохло . Кремль , что вот так сразу и объявит , Жереновский два месяца был жив . А тут само ***** , сейчас его точно не время хоронить , будут держать до последнего
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09.12.2022 23:02 Відповісти
Видно, що сильно схуд. А, взагалі, на мене то варіант "удмурт".
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27.04.2023 16:56 Відповісти
Украина пережив это зло только больше сплотиталась. государство - народ - стали одним организмом. Как один психолог говорил, стебель до рая не дотянется, если корни не дотнутся до ада. - Это раздел глубинной психологии.
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09.12.2022 23:16 Відповісти
кажуть пуйло стало бухати, напевно, це правда
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09.12.2022 23:21 Відповісти
ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА!!!!И ТАК БЕСКОНЕЧНО ВЕРИТЬ ***** ПУТИНУ!!!!!!!!ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХХА ХА ХА ХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЗДРАВСТВУЙ ДЕДУШКА МОРОЗПУТИН ТЫ ПОДАРКИНАМ ПРИНЁС ***************!!!!!!!!!!ДА ПРИНЁС ******** ГОРБАТЫМ!!!!!!!!
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09.12.2022 23:24 Відповісти
Ні честі-ні сміливості.Не може піти гідно.Зганьбив всю контору.
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09.12.2022 23:30 Відповісти
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09.12.2022 23:31 Відповісти
И ВООБЩЕ КАК МОЖНО ВОСПРИНИМАТЬ ЛЮБОЕ СКАЗАННОЕ ОТ ЧЕЛОВЕКОБРАЗНОГОСУЩЕСТВАГОВНА!!!???ЭТО ПРОСТО ОШИБКА?КОТОРУЮ НУЖНО СТЕРЕТЬ ИЗ ПЯМЯТИ!!!ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ НО ЖАЛЬ НЕ ВИННЫХ СО ВСЕХ СТОРОН ТРУПЫ!!!ВСЕМУ ВИНОЙ ПУТИНХ *****!!!НАЙДЁМ ЕГО ВСЕХ ОТПРЫСКОВ И ПРОСТО КАЗНИМ!!!И ********!!!ЕГО!!!ЭТО СПРАВЕДЛИВО!!!СКОЛЬКО ИЗЗА ***** ПУТИНА УМЕРМЛО НЕВИННЫХ ДЕТЕЙ!!!!!!ПУТИН ТЫ ПДПИСАЛ СЕБЕ САМ СМЕРТНЫЙ В ЖОПУ ПРОСТРЕЛЛЛ!!!!
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09.12.2022 23:36 Відповісти
Ви помиляєтесь. Там 98% на рфії нелюди й підтримують *****.
Не вийде перекласти провину на одного *****.
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09.12.2022 23:46 Відповісти
муа ха ха.
система идет в разнос
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09.12.2022 23:37 Відповісти
верьте снежному человеку и бигфуту россияне
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09.12.2022 23:37 Відповісти
Один свихнувшийся дід й його кодла тримають у заручниках цілу країну й ненайлеться нікого придушити скаженого діда ***** й розігнати його кодлу злочинців.
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09.12.2022 23:44 Відповісти
Слухати пиззіж тільки головного *******!
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09.12.2022 23:49 Відповісти
Его нужно лечить током.
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10.12.2022 00:01 Відповісти
Це невиліковно
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10.12.2022 00:11 Відповісти
Подібним- або кадилом по лисині, 40 разів мінімум. Або кадило - в сраку. Теж 40 раз.
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10.12.2022 02:31 Відповісти
Ракообразно и токообразно.
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10.12.2022 02:27 Відповісти
І це відбувається в 21 сторіччі ... Треш.
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10.12.2022 00:12 Відповісти
И быдло-толпа, услыхав такое доверие от сцаря-батьки, от восторга умиленно прослезилась и возликовала! ,,Навек с тобой, кишки порвем и службу сослужим,, . А в Нижнем Тагиле и под танки готовы лечь при испытаниях! Ядерный лохторат. Некоторые и раньше сравнивать стали с пуздром что в Пхеньяне живёт со своими утырками---но не верилось всё таки. Оказалось точно.
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10.12.2022 00:24 Відповісти
солдат з окопа нічого не бачить, може розказати про окоп і як його годують, Міноборони годує пропагандою. Ну це як вірити ложці й мисці. Правду може сказати тільки той хто їсть, якщо не подавиться, звичайно ненароком.
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10.12.2022 00:30 Відповісти
долбо#бы нашли у кого спрашивать...
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10.12.2022 00:40 Відповісти
Свинособаки - вiрьте сцарю
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10.12.2022 00:49 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319&__cft__[0]=AZWcOYF57Uw_k2uLQHzJ7Iit-OCP--tifokU5caeIvzSOMHd7IaA3OU56o5T4JHFMzgCoQJa5pMaHF7YWk0fsIJY-H7PLhGFW6ZfUyd0BxoKNqqb_qM5DAgMQVF5AK9xqm91fFQ0amDqxB7YJOnlJIydoLFmAFP6qfymrTSpl1LcsGMJXvfF-LKvkCy5NpY8rZo7YKz7JjmHVsIGEDLArKh-&__tn__=-UC%2CP-R Гена Шарамук



Люди, люди, караул!

Покажіть цей допис тим, хто накидував на мінські угоди. Бо, бачте, вони таки зробили свою справу.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319 Старий плюгавий дідо, якого зачекалися вже в Гаазі на лаві підсудних, заскиглив, що мінськими угодами його обдурили та затягли в пастку. Каже, що треба було повномасштабне вторгнення робити ще у той час, коли від нашої армії за часів яника нічого не залишилося.

Меркель теж це підтвердила у своєму інтерв'ю 7 грудня, що Порошенко продемонстрував плюгавцю комбінацію з трьох пальців та обдурив шилом бритого, як кажуть у нас в Україні. Вграв кривавого диктатора по самі вуха, а сам в той час зайнявся прокачкою нашого війська за стандартами НАТО.

Отже, висновок: якщо ще раз почуєте від когось, що угоди були непотрібні, то перед вами або зрадник, або дурень.
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10.12.2022 01:25 Відповісти
Интересно, какой бы министр обороны на Западе после таких слов главы государства о его ведомстве не положил бы на стол заявление об отставке ?

А вот у русских офицеров и политиков чувство собственного достоинства отсутствует по определению.
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10.12.2022 02:23 Відповісти
Лукаш не положил бы...
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10.12.2022 02:39 Відповісти
Например Урсулу фон дер Лайен не уходит! Взболтнула лишнего, сразу удалила и как бы норм все.
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10.12.2022 03:28 Відповісти
российские военные - это сброд убийц, маньяков, насильников и мародеров! какая честь и достоинство?
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10.12.2022 03:33 Відповісти
Когда он скажет, чтобы не верили ему?
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10.12.2022 03:41 Відповісти
Ризаят, чи Даммам готель?
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11.12.2022 04:15 Відповісти
Московитам апріорі вірити не можна, про це ще Бісмарк сказав. А пуйло наймерзенніший представник цього стада під назвою московія.
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10.12.2022 04:57 Відповісти
Хорошо говоришь, вождь, надо бы тебе перьев добавить.
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10.12.2022 05:06 Відповісти
Э, дедушка совсем плох...
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10.12.2022 06:12 Відповісти
один фюрер . одна партия . один ***** и много тупого безмозглого мяса на фарш 200
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10.12.2022 06:33 Відповісти
Та яка "Гаага"? Його, за традицією, грохнуть свої, треба тільки щоб москва і пітєр гірше харчуватися стали.
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10.12.2022 06:46 Відповісти
ЯКЕ КОНЧЕНЕ!
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10.12.2022 06:49 Відповісти
Ого дед, на статью наговорил, этоже дискредитация второй армии мира
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10.12.2022 07:15 Відповісти
Шутка юмора
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10.12.2022 09:42 Відповісти
😂😂😂🤣😅😂🤣😭😭😭 Кашпіровский номер два... *** оце так ляп... Кацапи хворі, і повірять... 🤣🤣
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10.12.2022 10:07 Відповісти
*****- это царь или шут царя 🤔
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10.12.2022 13:43 Відповісти
Шутник наверное.
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10.12.2022 14:35 Відповісти
А.П.Чехов Быть подлецом и в то же время не хотеть сознавать этого - страшная особенность русского негодяя!»
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10.12.2022 15:15 Відповісти
вовка-передаст - молодчага... рпуская расию.. ставь не на колени, а делай ее последней проституткой... вове слава...********* .....
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10.12.2022 15:57 Відповісти
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10.12.2022 16:40 Відповісти
👍😁🤣
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10.12.2022 18:43 Відповісти
Яке ж воне *******
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10.12.2022 20:49 Відповісти
 
 