УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10164 відвідувача онлайн
Новини Війна
19 353 70

Путін: "Спецоперація" триває, ніяких питань і проблем немає"

путін

Російський диктатор Володимир Путін сказав, що так звана "спецоперація" триває та "ніяких питань і проблем там немає".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Щодо тривалості процесу СВО, я мав на увазі тривалість процесу врегулювання. СВО йде своєю чергою, там все стабільно у нас, жодних питань і проблем там сьогодні немає", - сказав він.

За словами Путіна, "процес врегулювання" буде непростим і вимагатиме певного часу.

"Але так чи інакше всім учасникам цього процесу доведеться погодитись з реаліями, які складаються "на землі", - додав російський диктатор.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що так звана "спецоперація" може бути тривалим процесом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Якщо росіяни хочуть зупинити війну, то Путін може зробити це прямо сьогодні", - посол США Брінк

Автор: 

путін володимир (23773) росія (65010)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+40
Лживое ничтожество крысоподобное
показати весь коментар
09.12.2022 16:19
+40
показати весь коментар
09.12.2022 16:23
+35
все по плану панікі нєт
показати весь коментар
09.12.2022 16:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.12.2022 16:18 Відповісти
Робити хорошу міну при поганій погоді
показати весь коментар
09.12.2022 16:19 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2022 16:40 Відповісти
- "Куда подевались 100 тысяч российских военных ?
- "Их пристрелили".
показати весь коментар
09.12.2022 17:03 Відповісти
Фото. Ой *** мне на пенис утюг горячий упал..а какие вопросы могут быть у дуриков коим является *****
показати весь коментар
09.12.2022 17:23 Відповісти
Лживое ничтожество крысоподобное
показати весь коментар
09.12.2022 16:19 Відповісти
<*******
показати весь коментар
09.12.2022 16:21 Відповісти
Таки да!!!!
показати весь коментар
09.12.2022 16:29 Відповісти
головна проблема для йухла буде випросити собі медичний укол, замість електричного стільця чи мотузки
показати весь коментар
09.12.2022 16:20 Відповісти
все по плану панікі нєт
показати весь коментар
09.12.2022 16:20 Відповісти
Для країни, що вимирає, і то вимирає катастрофічними темпами, де вимирають в основному чоловіки, 100.000 молодих самців мінус, це, так, це "за планом". Навіть боюся собі уявити, що у нього мається на увазі "НЕ за планом"
показати весь коментар
09.12.2022 16:44 Відповісти
Российский оккупант, в буквальном смысле оставивший руки на войне в Украине, обмыл полученную за это медаль. Он призвал российских военных не сдаваться и дальше идти вперед.
Соответствующее видео опубликовали в https://t.me/worldprotest/22468 сети . На кадрах на вид довольно молодой россиянин без рук и с перемотанной головой празднует в кругу друзей получение медали. Самостоятельно он теперь не может даже поднести ко рту рюмку и сходить в туалет, однако очень радуется награде (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

показати весь коментар
09.12.2022 16:53 Відповісти
Олицетворение расеи в целом! Только китайцы рюмку рисовой водки не поднесут!..
показати весь коментар
09.12.2022 17:52 Відповісти
Обратите внимание на выражение его лица.
Улыбка жизнерадостного идиота.
Он улыбается, к нему пришли друзья, медальку нацепили, водки налили, ободряющие слова говорят, и ему приятно.
То, что рук не будет уже навсегда, до конца жизни, он, кажется, так и не понял
показати весь коментар
09.12.2022 18:08 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2022 21:30 Відповісти
Ото точно Шевченко казав:" кацап то не людина а скотина"
показати весь коментар
09.12.2022 18:47 Відповісти
Представьте какая у него сейчас депрессия. Это уже было давно. Ну пришли собутыльники, побухали несколько дней, а потом забили на него. Сейчас он без рук, никому не нужен, выплат по инвалидности никаких нет, работать не может, водяры купить не на что, что бы друзей позвать, а по другому они не придут, он им не нужен! Кормить друзья(собутыльники) не будут, жопу подтереть не кому, за компом или в телефоне не посидеть с удовольствием, только с трудом. Девушкам он не нужен, вместо дрочки самоотсос. Да эта улыбка, и призывы ехать в Украину - отдать руки за путина, это просто действия безмозглого существа, который от нищей безнадёги завоет, и захочет самоубиться.))))))))
показати весь коментар
09.12.2022 21:04 Відповісти
Не всім, а тобі прийдеться погодитись з реаліями, які склалися на землі...
показати весь коментар
09.12.2022 16:21 Відповісти
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області Збройні сили завдали удару по окупантах. Знищили 2 російських гелікоптери, близько 50 окупантів убито та поранено. Про це https://t.me/a_shtirlitz/23210 повідомив журналіст і полковник Збройних сил України Анатолій Штефан
показати весь коментар
09.12.2022 16:23 Відповісти
господи, ну добийте вже дєдушку, воно ж блаженне..
показати весь коментар
09.12.2022 16:23 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2022 16:23 Відповісти
Агент ЗЕРМАК працює,хоч і не в тих умовах. Тому має надію.
показати весь коментар
09.12.2022 16:23 Відповісти
Криса їбана, здохни *****. Як таке уйобіще взагалі з'явилося на світ. Шкода, що його батьки-дегенерати не зробили аборт
показати весь коментар
09.12.2022 16:24 Відповісти
передивляючись історію, знову і знову дивуєшься, як невчасно або помилково траплялися ті чи інші історичні події - наприклад, передачю розенбергами планів ядерної зброї радянському лайну, та низьке розповсюдження гандонів в 1952-му році
показати весь коментар
09.12.2022 16:30 Відповісти
І що з того, якби зробили? Кацапи іншого упиря взростили б. На Чечню не ***** нападало. Голодомор не ***** влаштовували і т.д і т.п.
показати весь коментар
09.12.2022 18:14 Відповісти
проблем нема , баби ще нарожають
показати весь коментар
09.12.2022 16:26 Відповісти
у пукина очередная много-ходов-очка
показати весь коментар
09.12.2022 16:27 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2022 16:28 Відповісти
То муйло смалодушничало во время сочинской оленьяды - уже давал приказ на уничтожение иностранческого пассажирского самолета. Но в этот момент ему доложили , шо на самолете отремонтировали систему идентификации. SURE, у ботоксного чмо, со слезой проявилось и недержание прямой кишки - психический срыв из-за того, шо чуть не наделал скверных делов, ведь он же себя преподносил "голубем мира".
показати весь коментар
09.12.2022 16:46 Відповісти
Не, ну а че? Тут он абсолютно прав. Всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями которые СКЛАДЫВАЮТСЯ на земле!
показати весь коментар
09.12.2022 16:28 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2022 16:29 Відповісти
С швабры на бутылку, и кувалдой шлеп!

(Боевой клич пригожинских петухов)
показати весь коментар
09.12.2022 17:13 Відповісти
Проблем не має, а воно чомусь то схудло!
Недоторкане *****, мене дивує твій щенячий оптимізм...
показати весь коментар
09.12.2022 16:29 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2022 16:30 Відповісти
Мінетно- вафельні війська під керівництвом ПІВНЯ
показати весь коментар
09.12.2022 16:49 Відповісти
Красивое...
показати весь коментар
09.12.2022 21:34 Відповісти
⁉️ Знову кацапський Інтерфакс
показати весь коментар
09.12.2022 16:32 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2022 16:35 Відповісти
Проблем немає для ПУТЛЕРА але для армії є бо там погане забезпечення а те що підвозять знищують їхні склади а гинуть у великих кількостях. В Херсоні провів референдум а ПУТЛЕРА ВИКИНУЛИ. А ВІН ВЖЕ І НЕ ЗГАДУЄ ЗА ХЕРСОН.
Під час війни в кожній армії є свої проблеми -а перемога буде залежати від того як розумно та швидко ці проблеми буде вирішувати кожна зі сторін.
показати весь коментар
09.12.2022 16:37 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2022 16:38 Відповісти
Побольше сигарет надо в рашу - хай курять всюди
показати весь коментар
09.12.2022 16:39 Відповісти
Шоб ты всрался ***** проклятое и обосранным сдох. Весь Мир вздохнет с облегчением!
показати весь коментар
09.12.2022 16:44 Відповісти
очень хочу до жить до этого момента, но боюсь что запад снова дрогнет
показати весь коментар
09.12.2022 16:48 Відповісти
когда же ты сдохнешь **** ты
показати весь коментар
09.12.2022 16:44 Відповісти
Всё идёт путём, но правда кацапские вояки быстро заканчиваются !
показати весь коментар
09.12.2022 16:44 Відповісти
Зимняя война Сралина в 1939-40 годах против Финляндии закончилась успешно в марте..подохло 350 000 красных армейцев, из них от холода и голода 100 000...,и это всего за 295 дней той войны...но бабы рюzkие уже нарожали Шариковых...для очередной бойни...Могилизация продолжается...типа можем повторить...💀💀💀👹👹👹🦍🦍🦍☠️☠️☠️
показати весь коментар
09.12.2022 16:49 Відповісти
Sorry..105 дней войны 🤒
показати весь коментар
09.12.2022 16:50 Відповісти
Блин, дык финны будут попроизводительней.
показати весь коментар
09.12.2022 16:53 Відповісти
У мацковської шльондри обвисли цицькі.... але це по плану... руснява бидло-маса сприйме це як чергову скрепу рузького міра
показати весь коментар
09.12.2022 16:49 Відповісти
Братья и сестры, муйлуша уже около 4-х лет лежит жмуром в морозильнике. Ща рулит комитет 300 старых кремлевских маразматиков. жонглируя бутафорскими двойниками муйла. Кремлядь уже не рада , шо ввязалась в нацистскую авантюру. Не сегодня-завтра последует официальная часть -похороны муйла, шобы покончить с войной, а все грехи повесить на муйла... ЗЫ... двойников кремлядь тоже похоронит.
показати весь коментар
09.12.2022 16:52 Відповісти
https://youtu.be/nUmbvbYylOY ...

Видос о 350 000 дохляков в финской войне...
показати весь коментар
09.12.2022 17:00 Відповісти
Какие могут быть проблемы???

показати весь коментар
09.12.2022 17:03 Відповісти
Х.ло и шагу не сделает...
показати весь коментар
09.12.2022 17:05 Відповісти
Судя по блеянию этого психопата засрашка в полном анусе.
показати весь коментар
09.12.2022 17:10 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2022 17:13 Відповісти
Минав дев'ятий місяць спєцапірациі - " Кієв за трі дня " . 🤣..
..
показати весь коментар
09.12.2022 17:20 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2022 17:23 Відповісти
Хто тут рупор кацапської пропаганди?! Навіщо українцям читати і чути це лайно?!
показати весь коментар
09.12.2022 18:32 Відповісти
Ідіот!
показати весь коментар
09.12.2022 18:44 Відповісти
А в остальном прекрасная маркиза. все хорошо все хорошо.
показати весь коментар
09.12.2022 18:46 Відповісти
Проблем нет, рабские вьімиратьі здьіхают по плану
показати весь коментар
09.12.2022 18:49 Відповісти
Еще раз подтвердил, что только отстрел обитателей кремля закончит эту войну.
показати весь коментар
09.12.2022 19:07 Відповісти
Придурок
показати весь коментар
09.12.2022 20:11 Відповісти
Все хорошо,прекрасная маркиза

Узнал ваш муж, прекрасная маркиза,
Что разорил себя и вас,
Не вынес он подобного сюрприза
И застрелился в тот же час.

- Упавши мертвым у печи,
Он опрокинул две свечи,
Попали свечи на ковер,
И запылал он, как костер,
Погода ветреной была,
Ваш замок выгорел до тла,
Огонь усадьбу всю спалил
И в ней конюшню охватил,
Конюшня запертой была,
А в ней кобыла умерла.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
показати весь коментар
09.12.2022 20:15 Відповісти
Шарль де Голь- «Русские люди никогда не будут счастливы, зная что кто то живет лучше их. А поскольку к прогрессу они не склонны, злость и фрустрация - есть их постоянным состоянием.» «



Нет ненависти к россиянам, но есть чудо брезгливости, как к дохлой скоте".- Джохар Дудаев.
показати весь коментар
09.12.2022 20:22 Відповісти
Пока на дверях стоят суворовцы в золотых киверах и с резиновыми жопами - никаких проблем нет.
показати весь коментар
09.12.2022 21:10 Відповісти
Учитывая что этот оборотень в погонах за последние 25 лет наговорил про коммунизм и отцов основателей СССР при Андропове его бы просто расстреляли без особых разговоров.
показати весь коментар
09.12.2022 21:15 Відповісти
А в чем он не прав? Дочь Шойгу получила новый контракт на 10 млрд кацапорубликов, далеко не первый. Рублевка, Сочи и другие дворцы живут в роскоши, икрой и элитным коньяком забиты до отвала. Никто не потерял ни гроша.

При этом плавного падения и ущерба не будет. Либо 0, либо 1. Либо мобилизованное мясо поймет, что пора брать власть в свои руки, навалившись всеми силами на Рублевку и другие сытые места, где есть чем поживиться, а врагов куда меньше, мусора через 2-3 суток сложат оружие, не желая класть жизнь за богатеньких сынков чинушей (в золотых украшениях и с ********** укладками волос, вызывающих ненависть у типичных орков), либо все будет как сейчас. Притом это мгновенно произойдет. На данный момент кадыровцы и даже пригожинцы экономят людей, отнимают экипировку у богатеньких мобилизованных, отправляют все к себе, вооружают своих родственников, сами проходят какое-никакое обучение. Русаки дохнут, их тоже все устраивает. Еще побольше русаков-нациков положить и больше не будет руснявых мужчин на России, можно брать голыми руками, мусора не защитят против такой армии. И у них все хорошо, боеспособность растет, их враг (русаки и ФСО всякие) ослабевают и политически, и в плане вооружений. ***** сбежит в ЦАР и будет шиковать там с золотыми коронами из оружейной палаты. Шойгу в Монголию куда-то поедет с золотом и построит там азиатский домик. Все хорошо у них есть и будет тоже хорошо.
показати весь коментар
09.12.2022 21:41 Відповісти
В мире грез
показати весь коментар
10.12.2022 09:17 Відповісти
 
 