Путін: "Спецоперація" триває, ніяких питань і проблем немає"

Російський диктатор Володимир Путін сказав, що так звана "спецоперація" триває та "ніяких питань і проблем там немає".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Щодо тривалості процесу СВО, я мав на увазі тривалість процесу врегулювання. СВО йде своєю чергою, там все стабільно у нас, жодних питань і проблем там сьогодні немає", - сказав він.

За словами Путіна, "процес врегулювання" буде непростим і вимагатиме певного часу.

"Але так чи інакше всім учасникам цього процесу доведеться погодитись з реаліями, які складаються "на землі", - додав російський диктатор.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що так звана "спецоперація" може бути тривалим процесом.

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