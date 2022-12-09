Путин: "Спецоперация" продолжается, никаких вопросов и проблем нет"

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что так называемая "спецоперация" продолжается и "никаких вопросов и проблем там нет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"О продолжительности процесса СВО, я имел в виду продолжительность процесса урегулирования. СВО идет в своей чередой, там все стабильно у нас, никаких вопросов и проблем там сегодня нет", - сказал он.

По словам Путина, "процесс урегулирования" будет непростым и потребует определенного времени.

"Но так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться со складывающимися "на земле" реалиями", - добавил российский диктатор.

Напомним, ранее Путин заявил, что так называемая "спецоперация" может быть продолжительным процессом.

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