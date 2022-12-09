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Новости Война
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Путин: "Спецоперация" продолжается, никаких вопросов и проблем нет"

путін

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что так называемая "спецоперация" продолжается и "никаких вопросов и проблем там нет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"О продолжительности процесса СВО, я имел в виду продолжительность процесса урегулирования. СВО идет в своей чередой, там все стабильно у нас, никаких вопросов и проблем там сегодня нет", - сказал он.

По словам Путина, "процесс урегулирования" будет непростым и потребует определенного времени.

"Но так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться со складывающимися "на земле" реалиями", - добавил российский диктатор.

Напомним, ранее Путин заявил, что так называемая "спецоперация" может быть продолжительным процессом.

Читайте также: Премьер-министр Индии Моди отказался от встречи с Путиным из-за ядерных угроз Украине, - Bloomberg

Автор: 

путин владимир (31231) россия (95441)


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Топ комментарии
+40
Лживое ничтожество крысоподобное
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09.12.2022 16:19
+40
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09.12.2022 16:23
+35
все по плану панікі нєт
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09.12.2022 16:20
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Правила форума Совет форумчан
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09.12.2022 16:18 Ответить
Робити хорошу міну при поганій погоді
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09.12.2022 16:19 Ответить
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09.12.2022 16:40 Ответить
- "Куда подевались 100 тысяч российских военных ?
- "Их пристрелили".
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09.12.2022 17:03 Ответить
Фото. Ой *** мне на пенис утюг горячий упал..а какие вопросы могут быть у дуриков коим является *****
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09.12.2022 17:23 Ответить
Лживое ничтожество крысоподобное
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09.12.2022 16:19 Ответить
<*******
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09.12.2022 16:21 Ответить
Таки да!!!!
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09.12.2022 16:29 Ответить
головна проблема для йухла буде випросити собі медичний укол, замість електричного стільця чи мотузки
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09.12.2022 16:20 Ответить
все по плану панікі нєт
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09.12.2022 16:20 Ответить
Для країни, що вимирає, і то вимирає катастрофічними темпами, де вимирають в основному чоловіки, 100.000 молодих самців мінус, це, так, це "за планом". Навіть боюся собі уявити, що у нього мається на увазі "НЕ за планом"
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09.12.2022 16:44 Ответить
Российский оккупант, в буквальном смысле оставивший руки на войне в Украине, обмыл полученную за это медаль. Он призвал российских военных не сдаваться и дальше идти вперед.
Соответствующее видео опубликовали в https://t.me/worldprotest/22468 сети . На кадрах на вид довольно молодой россиянин без рук и с перемотанной головой празднует в кругу друзей получение медали. Самостоятельно он теперь не может даже поднести ко рту рюмку и сходить в туалет, однако очень радуется награде (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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09.12.2022 16:53 Ответить
Олицетворение расеи в целом! Только китайцы рюмку рисовой водки не поднесут!..
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09.12.2022 17:52 Ответить
Обратите внимание на выражение его лица.
Улыбка жизнерадостного идиота.
Он улыбается, к нему пришли друзья, медальку нацепили, водки налили, ободряющие слова говорят, и ему приятно.
То, что рук не будет уже навсегда, до конца жизни, он, кажется, так и не понял
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09.12.2022 18:08 Ответить
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09.12.2022 21:30 Ответить
Ото точно Шевченко казав:" кацап то не людина а скотина"
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09.12.2022 18:47 Ответить
Представьте какая у него сейчас депрессия. Это уже было давно. Ну пришли собутыльники, побухали несколько дней, а потом забили на него. Сейчас он без рук, никому не нужен, выплат по инвалидности никаких нет, работать не может, водяры купить не на что, что бы друзей позвать, а по другому они не придут, он им не нужен! Кормить друзья(собутыльники) не будут, жопу подтереть не кому, за компом или в телефоне не посидеть с удовольствием, только с трудом. Девушкам он не нужен, вместо дрочки самоотсос. Да эта улыбка, и призывы ехать в Украину - отдать руки за путина, это просто действия безмозглого существа, который от нищей безнадёги завоет, и захочет самоубиться.))))))))
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09.12.2022 21:04 Ответить
Не всім, а тобі прийдеться погодитись з реаліями, які склалися на землі...
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09.12.2022 16:21 Ответить
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області Збройні сили завдали удару по окупантах. Знищили 2 російських гелікоптери, близько 50 окупантів убито та поранено. Про це https://t.me/a_shtirlitz/23210 повідомив журналіст і полковник Збройних сил України Анатолій Штефан
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09.12.2022 16:23 Ответить
господи, ну добийте вже дєдушку, воно ж блаженне..
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09.12.2022 16:23 Ответить
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09.12.2022 16:23 Ответить
Агент ЗЕРМАК працює,хоч і не в тих умовах. Тому має надію.
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09.12.2022 16:23 Ответить
Криса їбана, здохни *****. Як таке уйобіще взагалі з'явилося на світ. Шкода, що його батьки-дегенерати не зробили аборт
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09.12.2022 16:24 Ответить
передивляючись історію, знову і знову дивуєшься, як невчасно або помилково траплялися ті чи інші історичні події - наприклад, передачю розенбергами планів ядерної зброї радянському лайну, та низьке розповсюдження гандонів в 1952-му році
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09.12.2022 16:30 Ответить
І що з того, якби зробили? Кацапи іншого упиря взростили б. На Чечню не ***** нападало. Голодомор не ***** влаштовували і т.д і т.п.
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09.12.2022 18:14 Ответить
проблем нема , баби ще нарожають
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09.12.2022 16:26 Ответить
у пукина очередная много-ходов-очка
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09.12.2022 16:27 Ответить
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09.12.2022 16:28 Ответить
То муйло смалодушничало во время сочинской оленьяды - уже давал приказ на уничтожение иностранческого пассажирского самолета. Но в этот момент ему доложили , шо на самолете отремонтировали систему идентификации. SURE, у ботоксного чмо, со слезой проявилось и недержание прямой кишки - психический срыв из-за того, шо чуть не наделал скверных делов, ведь он же себя преподносил "голубем мира".
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09.12.2022 16:46 Ответить
Не, ну а че? Тут он абсолютно прав. Всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями которые СКЛАДЫВАЮТСЯ на земле!
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09.12.2022 16:28 Ответить
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09.12.2022 16:29 Ответить
С швабры на бутылку, и кувалдой шлеп!

(Боевой клич пригожинских петухов)
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09.12.2022 17:13 Ответить
Проблем не має, а воно чомусь то схудло!
Недоторкане *****, мене дивує твій щенячий оптимізм...
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09.12.2022 16:29 Ответить
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09.12.2022 16:30 Ответить
Мінетно- вафельні війська під керівництвом ПІВНЯ
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09.12.2022 16:49 Ответить
Красивое...
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09.12.2022 21:34 Ответить
⁉️ Знову кацапський Інтерфакс
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09.12.2022 16:32 Ответить
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09.12.2022 16:35 Ответить
Проблем немає для ПУТЛЕРА але для армії є бо там погане забезпечення а те що підвозять знищують їхні склади а гинуть у великих кількостях. В Херсоні провів референдум а ПУТЛЕРА ВИКИНУЛИ. А ВІН ВЖЕ І НЕ ЗГАДУЄ ЗА ХЕРСОН.
Під час війни в кожній армії є свої проблеми -а перемога буде залежати від того як розумно та швидко ці проблеми буде вирішувати кожна зі сторін.
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09.12.2022 16:37 Ответить
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09.12.2022 16:38 Ответить
Побольше сигарет надо в рашу - хай курять всюди
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09.12.2022 16:39 Ответить
Шоб ты всрался ***** проклятое и обосранным сдох. Весь Мир вздохнет с облегчением!
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09.12.2022 16:44 Ответить
очень хочу до жить до этого момента, но боюсь что запад снова дрогнет
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09.12.2022 16:48 Ответить
когда же ты сдохнешь **** ты
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09.12.2022 16:44 Ответить
Всё идёт путём, но правда кацапские вояки быстро заканчиваются !
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09.12.2022 16:44 Ответить
Зимняя война Сралина в 1939-40 годах против Финляндии закончилась успешно в марте..подохло 350 000 красных армейцев, из них от холода и голода 100 000...,и это всего за 295 дней той войны...но бабы рюzkие уже нарожали Шариковых...для очередной бойни...Могилизация продолжается...типа можем повторить...💀💀💀👹👹👹🦍🦍🦍☠️☠️☠️
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09.12.2022 16:49 Ответить
Sorry..105 дней войны 🤒
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09.12.2022 16:50 Ответить
Блин, дык финны будут попроизводительней.
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09.12.2022 16:53 Ответить
У мацковської шльондри обвисли цицькі.... але це по плану... руснява бидло-маса сприйме це як чергову скрепу рузького міра
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09.12.2022 16:49 Ответить
Братья и сестры, муйлуша уже около 4-х лет лежит жмуром в морозильнике. Ща рулит комитет 300 старых кремлевских маразматиков. жонглируя бутафорскими двойниками муйла. Кремлядь уже не рада , шо ввязалась в нацистскую авантюру. Не сегодня-завтра последует официальная часть -похороны муйла, шобы покончить с войной, а все грехи повесить на муйла... ЗЫ... двойников кремлядь тоже похоронит.
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09.12.2022 16:52 Ответить
https://youtu.be/nUmbvbYylOY ...

Видос о 350 000 дохляков в финской войне...
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09.12.2022 17:00 Ответить
Какие могут быть проблемы???

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09.12.2022 17:03 Ответить
Х.ло и шагу не сделает...
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09.12.2022 17:05 Ответить
Судя по блеянию этого психопата засрашка в полном анусе.
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09.12.2022 17:10 Ответить
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09.12.2022 17:13 Ответить
Минав дев'ятий місяць спєцапірациі - " Кієв за трі дня " . 🤣..
..
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09.12.2022 17:20 Ответить
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09.12.2022 17:23 Ответить
Хто тут рупор кацапської пропаганди?! Навіщо українцям читати і чути це лайно?!
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09.12.2022 18:32 Ответить
Ідіот!
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09.12.2022 18:44 Ответить
А в остальном прекрасная маркиза. все хорошо все хорошо.
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09.12.2022 18:46 Ответить
Проблем нет, рабские вьімиратьі здьіхают по плану
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09.12.2022 18:49 Ответить
Еще раз подтвердил, что только отстрел обитателей кремля закончит эту войну.
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09.12.2022 19:07 Ответить
Придурок
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09.12.2022 20:11 Ответить
Все хорошо,прекрасная маркиза

Узнал ваш муж, прекрасная маркиза,
Что разорил себя и вас,
Не вынес он подобного сюрприза
И застрелился в тот же час.

- Упавши мертвым у печи,
Он опрокинул две свечи,
Попали свечи на ковер,
И запылал он, как костер,
Погода ветреной была,
Ваш замок выгорел до тла,
Огонь усадьбу всю спалил
И в ней конюшню охватил,
Конюшня запертой была,
А в ней кобыла умерла.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
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09.12.2022 20:15 Ответить
Шарль де Голь- «Русские люди никогда не будут счастливы, зная что кто то живет лучше их. А поскольку к прогрессу они не склонны, злость и фрустрация - есть их постоянным состоянием.» «



Нет ненависти к россиянам, но есть чудо брезгливости, как к дохлой скоте".- Джохар Дудаев.
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09.12.2022 20:22 Ответить
Пока на дверях стоят суворовцы в золотых киверах и с резиновыми жопами - никаких проблем нет.
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09.12.2022 21:10 Ответить
Учитывая что этот оборотень в погонах за последние 25 лет наговорил про коммунизм и отцов основателей СССР при Андропове его бы просто расстреляли без особых разговоров.
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09.12.2022 21:15 Ответить
А в чем он не прав? Дочь Шойгу получила новый контракт на 10 млрд кацапорубликов, далеко не первый. Рублевка, Сочи и другие дворцы живут в роскоши, икрой и элитным коньяком забиты до отвала. Никто не потерял ни гроша.

При этом плавного падения и ущерба не будет. Либо 0, либо 1. Либо мобилизованное мясо поймет, что пора брать власть в свои руки, навалившись всеми силами на Рублевку и другие сытые места, где есть чем поживиться, а врагов куда меньше, мусора через 2-3 суток сложат оружие, не желая класть жизнь за богатеньких сынков чинушей (в золотых украшениях и с ********** укладками волос, вызывающих ненависть у типичных орков), либо все будет как сейчас. Притом это мгновенно произойдет. На данный момент кадыровцы и даже пригожинцы экономят людей, отнимают экипировку у богатеньких мобилизованных, отправляют все к себе, вооружают своих родственников, сами проходят какое-никакое обучение. Русаки дохнут, их тоже все устраивает. Еще побольше русаков-нациков положить и больше не будет руснявых мужчин на России, можно брать голыми руками, мусора не защитят против такой армии. И у них все хорошо, боеспособность растет, их враг (русаки и ФСО всякие) ослабевают и политически, и в плане вооружений. ***** сбежит в ЦАР и будет шиковать там с золотыми коронами из оружейной палаты. Шойгу в Монголию куда-то поедет с золотом и построит там азиатский домик. Все хорошо у них есть и будет тоже хорошо.
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09.12.2022 21:41 Ответить
В мире грез
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10.12.2022 09:17 Ответить
 
 