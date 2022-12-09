Путин: "Спецоперация" продолжается, никаких вопросов и проблем нет"
Российский диктатор Владимир Путин сказал, что так называемая "спецоперация" продолжается и "никаких вопросов и проблем там нет".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"О продолжительности процесса СВО, я имел в виду продолжительность процесса урегулирования. СВО идет в своей чередой, там все стабильно у нас, никаких вопросов и проблем там сегодня нет", - сказал он.
По словам Путина, "процесс урегулирования" будет непростым и потребует определенного времени.
"Но так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться со складывающимися "на земле" реалиями", - добавил российский диктатор.
Напомним, ранее Путин заявил, что так называемая "спецоперация" может быть продолжительным процессом.
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+40 Ziu Zou
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+40 Mykola Trofimenko #544375
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+35 Максім ХОЙ #398010
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- "Их пристрелили".
Соответствующее видео опубликовали в https://t.me/worldprotest/22468 сети . На кадрах на вид довольно молодой россиянин без рук и с перемотанной головой празднует в кругу друзей получение медали. Самостоятельно он теперь не может даже поднести ко рту рюмку и сходить в туалет, однако очень радуется награде (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Улыбка жизнерадостного идиота.
Он улыбается, к нему пришли друзья, медальку нацепили, водки налили, ободряющие слова говорят, и ему приятно.
То, что рук не будет уже навсегда, до конца жизни, он, кажется, так и не понял
(Боевой клич пригожинских петухов)
Недоторкане *****, мене дивує твій щенячий оптимізм...
Під час війни в кожній армії є свої проблеми -а перемога буде залежати від того як розумно та швидко ці проблеми буде вирішувати кожна зі сторін.
Видос о 350 000 дохляков в финской войне...
..
Узнал ваш муж, прекрасная маркиза,
Что разорил себя и вас,
Не вынес он подобного сюрприза
И застрелился в тот же час.
- Упавши мертвым у печи,
Он опрокинул две свечи,
Попали свечи на ковер,
И запылал он, как костер,
Погода ветреной была,
Ваш замок выгорел до тла,
Огонь усадьбу всю спалил
И в ней конюшню охватил,
Конюшня запертой была,
А в ней кобыла умерла.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
Нет ненависти к россиянам, но есть чудо брезгливости, как к дохлой скоте".- Джохар Дудаев.
При этом плавного падения и ущерба не будет. Либо 0, либо 1. Либо мобилизованное мясо поймет, что пора брать власть в свои руки, навалившись всеми силами на Рублевку и другие сытые места, где есть чем поживиться, а врагов куда меньше, мусора через 2-3 суток сложат оружие, не желая класть жизнь за богатеньких сынков чинушей (в золотых украшениях и с ********** укладками волос, вызывающих ненависть у типичных орков), либо все будет как сейчас. Притом это мгновенно произойдет. На данный момент кадыровцы и даже пригожинцы экономят людей, отнимают экипировку у богатеньких мобилизованных, отправляют все к себе, вооружают своих родственников, сами проходят какое-никакое обучение. Русаки дохнут, их тоже все устраивает. Еще побольше русаков-нациков положить и больше не будет руснявых мужчин на России, можно брать голыми руками, мусора не защитят против такой армии. И у них все хорошо, боеспособность растет, их враг (русаки и ФСО всякие) ослабевают и политически, и в плане вооружений. ***** сбежит в ЦАР и будет шиковать там с золотыми коронами из оружейной палаты. Шойгу в Монголию куда-то поедет с золотом и построит там азиатский домик. Все хорошо у них есть и будет тоже хорошо.