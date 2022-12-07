"Спецоперація" може бути тривалим процесом, - Путін. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що так звана "спеціальна військова операція" в Україні може стати "тривалим процесом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Звісно це тривалий процес може бути", - сказав він.

Також, за словами російського диктатора, "поява нових територій" це є "значимим результатом" для Росії.

При цьому він наголосив, що розмови про додаткову мобілізацію в РФ не мають сенсу, у цьому немає необхідності.

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