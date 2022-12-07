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"Спецоперація" може бути тривалим процесом, - Путін. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що так звана "спеціальна військова операція" в Україні може стати "тривалим процесом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Звісно це тривалий процес може бути", - сказав він.

Також, за словами російського диктатора, "поява нових територій" це є "значимим результатом" для Росії.

При цьому він наголосив, що розмови про додаткову мобілізацію в РФ не мають сенсу, у цьому немає необхідності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ продовжить боротьбу за "національні інтереси" спочатку мирно, а якщо не допоможе - усіма наявними засобами, - Путін

Автор: 

путін володимир (23818)


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Топ коментарі
+50
"канешна, дарагие расеяне, многие из вас умрут, но это жертва, которую я готов принять!" (тм)
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07.12.2022 17:00
+41
Схоже, цій плешивій ****** до сих пір розповідають казочки про "нєпабєдімую расейскую армію". А час вже заряджати в бункері пістолет, як Гітлер.
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07.12.2022 17:01
+35
Да, за 3 дня до Киева )))) ***** и этим все сказано.
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07.12.2022 17:00
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Може...а може й не може...
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07.12.2022 16:58 Відповісти
Подивіться як воно радіє "новьім тєріторіям"... Це ж кривавий маніяк, абсолютне зло, таких злодіїв навіть найгеніальніші актори в кіно не змогли зіграти.
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07.12.2022 18:13 Відповісти
маньяк?!?!?!?? більше схоже на кусок зашуганого лайна
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07.12.2022 21:37 Відповісти
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07.12.2022 16:59 Відповісти
"канешна, дарагие расеяне, многие из вас умрут, но это жертва, которую я готов принять!" (тм)
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07.12.2022 17:00 Відповісти
Понти.
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07.12.2022 17:08 Відповісти
Понти аж їбало йому перекосило.
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07.12.2022 17:36 Відповісти
да, мне тоже так кажется!
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08.12.2022 02:08 Відповісти
улыбка - это маска, ...он в бешенстве, все мускулы напряжены. Может, есть кто специалист?
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08.12.2022 02:06 Відповісти
Да, за 3 дня до Киева )))) ***** и этим все сказано.
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07.12.2022 17:00 Відповісти
Схоже, цій плешивій ****** до сих пір розповідають казочки про "нєпабєдімую расейскую армію". А час вже заряджати в бункері пістолет, як Гітлер.
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07.12.2022 17:01 Відповісти
У Гітлера висточило мужньості застрелитись. А путін сцикліва мерзота.
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07.12.2022 17:03 Відповісти
Сподіваюсь, його хтось таки втопить в чемодані.
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07.12.2022 17:05 Відповісти
Взагалі то він труївся і його потім дострелювали(як одна з версій).
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07.12.2022 17:26 Відповісти
Гітлер, при всій його мерзотності, був справжнім солдатом і мав два ордени за військові звитяги. Пуйло - це ссикливий гебістський щур, такі обсираються, а не стріляються.
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07.12.2022 18:27 Відповісти
Нам розповідали, що він отруївся.
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07.12.2022 17:23 Відповісти
Пошурши в кармане найди капсулу и вали нах к жирику и сталину.
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07.12.2022 17:01 Відповісти
а как же 3-4 дня, *****????
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07.12.2022 17:02 Відповісти
Нові територіі -- ти своім раду даи -- вилупок .
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07.12.2022 17:02 Відповісти
Козломорді, і цей плєшивий карлік керує вашими життями. Капець!
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07.12.2022 17:02 Відповісти
ага , почекаєм до березня 2023 коли ти здохнеш), а може і раніше коли ЗСУ зайдуть в Сімферопіль))
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07.12.2022 17:03 Відповісти
Цілком підтримую👏
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07.12.2022 17:05 Відповісти
Тривала спецоперація ТОБТО АЖ ДОКИ НЕ ЗДОХНЕ ПУТЛЕР
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07.12.2022 17:04 Відповісти
Йому мало своїх територій....занедбано все..
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07.12.2022 17:04 Відповісти
Я думаю що ця заява більше чоловіче населення московії злякало!
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07.12.2022 17:05 Відповісти
Само навіжене вже наполовину згнило, але чіпляється за життя кігтями та вставною щелепою
А молоді ваньки мають гинути десятками тисяч і далі для розваги божевільного старпера.
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07.12.2022 17:06 Відповісти
Випускайте задостанова! Він і до Рейк'явіку язиком долиже!

А так все правильно - процес довготривалий: скликання міжнародного трибуналу, визнання нових незалежних країн та прийняття їх до міжнародних організацій, обмін ЯЗ на їжу та товари першої необхідності...
Все йде за планом, да Вова?
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07.12.2022 17:06 Відповісти
***** признало что оно проиграло...)))
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07.12.2022 17:07 Відповісти
Та да. До Камчатки всіх денацифікувати, то довго. Хоча, може тільки до Уралу то швидше, але... ще й ядерну зброю утилізувати... згодом так. Процесс не швидкий.
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07.12.2022 17:10 Відповісти
Да подольше может быть если до Москвы идти

Пока по хорошему предлагают просто все вернуть и заплатить

Идиот не понимает
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07.12.2022 17:10 Відповісти
Не спорю *****, до Владика довольно далеко!
Но нам, достаточно будет, твоё приспособление для приёма пищи!
Блин, даже "безтолковкой", не назовёшь...
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07.12.2022 17:16 Відповісти
Часом, не двійник написані Дімоном тези за ***** читає?
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07.12.2022 17:18 Відповісти
Не удивительно будет если выяснится потом что Путина (настоящего)
давно нет

А правит там фсбэшное кодло Х@йлов
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07.12.2022 17:22 Відповісти
***** смешно от понимания сколько ещё будет жертв
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07.12.2022 17:22 Відповісти
***** 150 сантиметровий, без портків залишишся ти і твої рашистські ********.
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07.12.2022 17:23 Відповісти
Жалкое зрелище. Пора этого уй@бка ликвидировать.
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07.12.2022 17:24 Відповісти
Сам себя спалил... впрочем так было всегда..типа а мы впереди себя поставим женщин и детей...и прочие ИХТАМНЕТ,но самый крутой прокол был в 2015 году...лучшего полигона чем Сирия и Донбасс трудно найти...
Шакал позорный... Ютьюб все помнит...Детей в Беслане тоже...
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07.12.2022 17:25 Відповісти
противная рожа какая
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07.12.2022 17:25 Відповісти
.
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07.12.2022 17:35 Відповісти
Явно не знає що ще збрехати. Тому, як то кажуть, меле щось як з гарячки.
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07.12.2022 17:27 Відповісти
Мені його ухмиляння нагадало сміх і погляд Чикотило🤦🤦🤦
Це ж чмо на камеру само призналося - ціль війни не захист Донбасу, не біолабараторії НАТО, а нові території 🤔
Це піздєц Гітлер 2:0
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07.12.2022 17:31 Відповісти
Тебе бы подумать, как без старых территорий не остаться..
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07.12.2022 17:39 Відповісти
На хера тебе ***** дополнительные территории , ты и с теми , что есть освоить не можешь . Население все , что дальше москвы , живет в говне , тырят стиралки и унитазы . О чем он в обще .
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07.12.2022 17:41 Відповісти
Шел пятьдесят третий год кратковременной спецоперации в Украине.- Наши доблестные Сахалинские войська закрепились на северной части острова Сахалин что бы собраться с силами и наконец то окончательно победить хвашиздскую гадину киевского режима, однако. - Из речи владимира путина - Президента Великой Северосахалинской Руси. Президенту было всего тридцать пять, но выглядел он, как и все представители хорошо пьющих северных народностей на все семьдесят. К сожалению, все европоидные расеяне давно стали хахлами и копии владимира владимировича приходилось делать из оставшихся жителей Великай Руси.
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07.12.2022 17:47 Відповісти
https://youtu.be/76zVy2BOMok ...

Ракеты из США под названием HARM уже в Украине, каже Саша Кушнарь из Литвы,почему они важны именно сейчас..видос вверху 👆
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
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07.12.2022 17:51 Відповісти
Яке ж воно гидке....
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07.12.2022 17:53 Відповісти
новина чесно кажучи ху....йова. схоже ху..й..ло вирішив йти до кінця.
отже нам треба більше зброї/сухпайків та військова амуніциї .
Шкода найбільше невинних жертв серед дітей.
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07.12.2022 18:07 Відповісти
Тю, а ви якої новини очікували? Що ця паскуда забере армію та закінчить війну?
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07.12.2022 22:22 Відповісти
Десь дааалеко в глибині душі надія була. Але відразу згасла.
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08.12.2022 08:11 Відповісти
Твої території метер на два ,коли ти здохнеш паскуда ?
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07.12.2022 18:19 Відповісти
Мав пес буду..
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07.12.2022 18:22 Відповісти
Ох и плачет черенок лопаты по пуйловскому очку, Каддафи просто обычной поц по сравнению с этим маньяком-психопатом.
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07.12.2022 18:35 Відповісти
ДУРЕНЬ ДУМКОЙ БОГАТІЄ !) БО ВЖЕ НЕМА ЧИМ )))
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07.12.2022 18:45 Відповісти
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07.12.2022 18:46 Відповісти
«Может быть»?? Значит конкретного плана в соответствии с которым спецапирацыя идёт таки не существует?))) Или это мы так стеснительно-неряшливо намекаем шо он таки был, но пошёл по п*зде?
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07.12.2022 19:03 Відповісти
Пуйло будет воевать с Украиной и Западом до последнего кацапа.
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07.12.2022 20:16 Відповісти
Да никто и звать никак. Это говорящая голова конторы, не пуганной с совка. Выхода нет у него, а на тот свет не хочется в ад
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07.12.2022 23:09 Відповісти
 
 