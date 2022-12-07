"Спецоперація" може бути тривалим процесом, - Путін. ВIДЕО
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що так звана "спеціальна військова операція" в Україні може стати "тривалим процесом".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Звісно це тривалий процес може бути", - сказав він.
Також, за словами російського диктатора, "поява нових територій" це є "значимим результатом" для Росії.
При цьому він наголосив, що розмови про додаткову мобілізацію в РФ не мають сенсу, у цьому немає необхідності.
Топ коментарі
+50 ьля
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+41 Светлана Круп
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+35 Вадим Думи
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А молоді ваньки мають гинути десятками тисяч і далі для розваги божевільного старпера.
А так все правильно - процес довготривалий: скликання міжнародного трибуналу, визнання нових незалежних країн та прийняття їх до міжнародних організацій, обмін ЯЗ на їжу та товари першої необхідності...
Все йде за планом, да Вова?
Пока по хорошему предлагают просто все вернуть и заплатить
Идиот не понимает
Но нам, достаточно будет, твоё приспособление для приёма пищи!
Блин, даже "безтолковкой", не назовёшь...
давно нет
А правит там фсбэшное кодло Х@йлов
Шакал позорный... Ютьюб все помнит...Детей в Беслане тоже...
Це ж чмо на камеру само призналося - ціль війни не захист Донбасу, не біолабараторії НАТО, а нові території 🤔
Це піздєц Гітлер 2:0
Ракеты из США под названием HARM уже в Украине, каже Саша Кушнарь из Литвы,почему они важны именно сейчас..видос вверху 👆
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
отже нам треба більше зброї/сухпайків та військова амуніциї .
Шкода найбільше невинних жертв серед дітей.