"Спецоперация" может быть длительным процессом, – Путин. ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" в Украине может стать "длительным процессом".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Конечно, этот долгий процесс может быть", - сказал он.
Кроме того, по словам российского диктатора, "появление новых территорий" является "значительным результатом" для России.
В то же время он подчеркнул, что разговор о дополнительной мобилизации в Российской Федерации не имеет смысла, нет необходимости.
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А молоді ваньки мають гинути десятками тисяч і далі для розваги божевільного старпера.
А так все правильно - процес довготривалий: скликання міжнародного трибуналу, визнання нових незалежних країн та прийняття їх до міжнародних організацій, обмін ЯЗ на їжу та товари першої необхідності...
Все йде за планом, да Вова?
Пока по хорошему предлагают просто все вернуть и заплатить
Идиот не понимает
Но нам, достаточно будет, твоё приспособление для приёма пищи!
Блин, даже "безтолковкой", не назовёшь...
давно нет
А правит там фсбэшное кодло Х@йлов
Шакал позорный... Ютьюб все помнит...Детей в Беслане тоже...
Це ж чмо на камеру само призналося - ціль війни не захист Донбасу, не біолабараторії НАТО, а нові території 🤔
Це піздєц Гітлер 2:0
Ракеты из США под названием HARM уже в Украине, каже Саша Кушнарь из Литвы,почему они важны именно сейчас..видос вверху 👆
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
отже нам треба більше зброї/сухпайків та військова амуніциї .
Шкода найбільше невинних жертв серед дітей.