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"Спецоперация" может быть длительным процессом, – Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" в Украине может стать "длительным процессом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Конечно, этот долгий процесс может быть", - сказал он.

Кроме того, по словам российского диктатора, "появление новых территорий" является "значительным результатом" для России.

В то же время он подчеркнул, что разговор о дополнительной мобилизации в Российской Федерации не имеет смысла, нет необходимости.

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Автор: 

путин владимир (31267)


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Топ комментарии
+50
"канешна, дарагие расеяне, многие из вас умрут, но это жертва, которую я готов принять!" (тм)
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07.12.2022 17:00
+41
Схоже, цій плешивій ****** до сих пір розповідають казочки про "нєпабєдімую расейскую армію". А час вже заряджати в бункері пістолет, як Гітлер.
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07.12.2022 17:01
+35
Да, за 3 дня до Киева )))) ***** и этим все сказано.
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07.12.2022 17:00
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Може...а може й не може...
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07.12.2022 16:58 Ответить
Подивіться як воно радіє "новьім тєріторіям"... Це ж кривавий маніяк, абсолютне зло, таких злодіїв навіть найгеніальніші актори в кіно не змогли зіграти.
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07.12.2022 18:13 Ответить
маньяк?!?!?!?? більше схоже на кусок зашуганого лайна
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07.12.2022 21:37 Ответить
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07.12.2022 16:59 Ответить
"канешна, дарагие расеяне, многие из вас умрут, но это жертва, которую я готов принять!" (тм)
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07.12.2022 17:00 Ответить
Понти.
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07.12.2022 17:08 Ответить
Понти аж їбало йому перекосило.
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07.12.2022 17:36 Ответить
да, мне тоже так кажется!
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08.12.2022 02:08 Ответить
улыбка - это маска, ...он в бешенстве, все мускулы напряжены. Может, есть кто специалист?
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08.12.2022 02:06 Ответить
Да, за 3 дня до Киева )))) ***** и этим все сказано.
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07.12.2022 17:00 Ответить
Схоже, цій плешивій ****** до сих пір розповідають казочки про "нєпабєдімую расейскую армію". А час вже заряджати в бункері пістолет, як Гітлер.
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07.12.2022 17:01 Ответить
У Гітлера висточило мужньості застрелитись. А путін сцикліва мерзота.
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07.12.2022 17:03 Ответить
Сподіваюсь, його хтось таки втопить в чемодані.
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07.12.2022 17:05 Ответить
Взагалі то він труївся і його потім дострелювали(як одна з версій).
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07.12.2022 17:26 Ответить
Гітлер, при всій його мерзотності, був справжнім солдатом і мав два ордени за військові звитяги. Пуйло - це ссикливий гебістський щур, такі обсираються, а не стріляються.
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07.12.2022 18:27 Ответить
Нам розповідали, що він отруївся.
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07.12.2022 17:23 Ответить
Пошурши в кармане найди капсулу и вали нах к жирику и сталину.
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07.12.2022 17:01 Ответить
а как же 3-4 дня, *****????
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07.12.2022 17:02 Ответить
Нові територіі -- ти своім раду даи -- вилупок .
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07.12.2022 17:02 Ответить
Козломорді, і цей плєшивий карлік керує вашими життями. Капець!
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07.12.2022 17:02 Ответить
ага , почекаєм до березня 2023 коли ти здохнеш), а може і раніше коли ЗСУ зайдуть в Сімферопіль))
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07.12.2022 17:03 Ответить
Цілком підтримую👏
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07.12.2022 17:05 Ответить
Тривала спецоперація ТОБТО АЖ ДОКИ НЕ ЗДОХНЕ ПУТЛЕР
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07.12.2022 17:04 Ответить
Йому мало своїх територій....занедбано все..
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07.12.2022 17:04 Ответить
Я думаю що ця заява більше чоловіче населення московії злякало!
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07.12.2022 17:05 Ответить
Само навіжене вже наполовину згнило, але чіпляється за життя кігтями та вставною щелепою
А молоді ваньки мають гинути десятками тисяч і далі для розваги божевільного старпера.
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07.12.2022 17:06 Ответить
Випускайте задостанова! Він і до Рейк'явіку язиком долиже!

А так все правильно - процес довготривалий: скликання міжнародного трибуналу, визнання нових незалежних країн та прийняття їх до міжнародних організацій, обмін ЯЗ на їжу та товари першої необхідності...
Все йде за планом, да Вова?
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07.12.2022 17:06 Ответить
***** признало что оно проиграло...)))
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07.12.2022 17:07 Ответить
Та да. До Камчатки всіх денацифікувати, то довго. Хоча, може тільки до Уралу то швидше, але... ще й ядерну зброю утилізувати... згодом так. Процесс не швидкий.
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07.12.2022 17:10 Ответить
Да подольше может быть если до Москвы идти

Пока по хорошему предлагают просто все вернуть и заплатить

Идиот не понимает
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07.12.2022 17:10 Ответить
Не спорю *****, до Владика довольно далеко!
Но нам, достаточно будет, твоё приспособление для приёма пищи!
Блин, даже "безтолковкой", не назовёшь...
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07.12.2022 17:16 Ответить
Часом, не двійник написані Дімоном тези за ***** читає?
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07.12.2022 17:18 Ответить
Не удивительно будет если выяснится потом что Путина (настоящего)
давно нет

А правит там фсбэшное кодло Х@йлов
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07.12.2022 17:22 Ответить
***** смешно от понимания сколько ещё будет жертв
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07.12.2022 17:22 Ответить
***** 150 сантиметровий, без портків залишишся ти і твої рашистські ********.
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07.12.2022 17:23 Ответить
Жалкое зрелище. Пора этого уй@бка ликвидировать.
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07.12.2022 17:24 Ответить
Сам себя спалил... впрочем так было всегда..типа а мы впереди себя поставим женщин и детей...и прочие ИХТАМНЕТ,но самый крутой прокол был в 2015 году...лучшего полигона чем Сирия и Донбасс трудно найти...
Шакал позорный... Ютьюб все помнит...Детей в Беслане тоже...
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07.12.2022 17:25 Ответить
противная рожа какая
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07.12.2022 17:25 Ответить
.
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07.12.2022 17:35 Ответить
Явно не знає що ще збрехати. Тому, як то кажуть, меле щось як з гарячки.
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07.12.2022 17:27 Ответить
Мені його ухмиляння нагадало сміх і погляд Чикотило🤦🤦🤦
Це ж чмо на камеру само призналося - ціль війни не захист Донбасу, не біолабараторії НАТО, а нові території 🤔
Це піздєц Гітлер 2:0
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07.12.2022 17:31 Ответить
Тебе бы подумать, как без старых территорий не остаться..
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07.12.2022 17:39 Ответить
На хера тебе ***** дополнительные территории , ты и с теми , что есть освоить не можешь . Население все , что дальше москвы , живет в говне , тырят стиралки и унитазы . О чем он в обще .
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07.12.2022 17:41 Ответить
Шел пятьдесят третий год кратковременной спецоперации в Украине.- Наши доблестные Сахалинские войська закрепились на северной части острова Сахалин что бы собраться с силами и наконец то окончательно победить хвашиздскую гадину киевского режима, однако. - Из речи владимира путина - Президента Великой Северосахалинской Руси. Президенту было всего тридцать пять, но выглядел он, как и все представители хорошо пьющих северных народностей на все семьдесят. К сожалению, все европоидные расеяне давно стали хахлами и копии владимира владимировича приходилось делать из оставшихся жителей Великай Руси.
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07.12.2022 17:47 Ответить
https://youtu.be/76zVy2BOMok ...

Ракеты из США под названием HARM уже в Украине, каже Саша Кушнарь из Литвы,почему они важны именно сейчас..видос вверху 👆
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
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07.12.2022 17:51 Ответить
Яке ж воно гидке....
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07.12.2022 17:53 Ответить
новина чесно кажучи ху....йова. схоже ху..й..ло вирішив йти до кінця.
отже нам треба більше зброї/сухпайків та військова амуніциї .
Шкода найбільше невинних жертв серед дітей.
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07.12.2022 18:07 Ответить
Тю, а ви якої новини очікували? Що ця паскуда забере армію та закінчить війну?
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07.12.2022 22:22 Ответить
Десь дааалеко в глибині душі надія була. Але відразу згасла.
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08.12.2022 08:11 Ответить
Твої території метер на два ,коли ти здохнеш паскуда ?
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07.12.2022 18:19 Ответить
Мав пес буду..
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07.12.2022 18:22 Ответить
Ох и плачет черенок лопаты по пуйловскому очку, Каддафи просто обычной поц по сравнению с этим маньяком-психопатом.
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07.12.2022 18:35 Ответить
ДУРЕНЬ ДУМКОЙ БОГАТІЄ !) БО ВЖЕ НЕМА ЧИМ )))
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07.12.2022 18:45 Ответить
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07.12.2022 18:46 Ответить
«Может быть»?? Значит конкретного плана в соответствии с которым спецапирацыя идёт таки не существует?))) Или это мы так стеснительно-неряшливо намекаем шо он таки был, но пошёл по п*зде?
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07.12.2022 19:03 Ответить
Пуйло будет воевать с Украиной и Западом до последнего кацапа.
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07.12.2022 20:16 Ответить
Да никто и звать никак. Это говорящая голова конторы, не пуганной с совка. Выхода нет у него, а на тот свет не хочется в ад
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07.12.2022 23:09 Ответить
 
 