Власти Косово призвали миссию НАТО разобрать баррикады, построенные сербами

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти обратился к миссии НАТО KFOR с просьбой гарантировать свободное передвижение на севере республики, где сербское население построило баррикады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает косовская служба "Радио Свободы".

Он подчеркнул, что ждет, пока KFOR уберет баррикады на заблокированных дорогах на севере.

Ситуация на севере Косово обострилась еще в конце июля этого года, после того, как косовское правительство решило перерегистрировать номерные знаки и документы, изданные в Сербии.

За день до вступления постановления в силу сербы из северного Косово заблокировали дороги.

Сербия, не признающая независимость Косово и считающая его своей территорией, соответственно, не признает и его права по регистрации таких документов.

В то же время, премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что "нелегальные сербские структуры на севере начали блокировать дороги и стрелять" еще до того, как Косово начало выдавать документы на въезд-выезд на границе с Сербией.

В августе власти Косово и Сербия смогли договориться о перерегистрации документов и автомобильных номерных знаков. Тогда высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что косовские сербы смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои идентификационные карты.

В ноябре после переговоров Сербия согласилась больше не разглашать номерные знаки с обозначениями городов Косово. В использовании останутся номерные знаки, изданные за последние три года, но новые номера теперь не будут выпускаться.