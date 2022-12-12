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Новости За рубежом
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Косово (212) НАТО (8911) Сербия (349)

Власти Косово призвали миссию НАТО разобрать баррикады, построенные сербами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

косово,сербія

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти обратился к миссии НАТО KFOR с просьбой гарантировать свободное передвижение на севере республики, где сербское население построило баррикады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает косовская служба "Радио Свободы".

Он подчеркнул, что ждет, пока KFOR уберет баррикады на заблокированных дорогах на севере.

Ситуация на севере Косово обострилась еще в конце июля этого года, после того, как косовское правительство решило перерегистрировать номерные знаки и документы, изданные в Сербии.

За день до вступления постановления в силу сербы из северного Косово заблокировали дороги.

Сербия, не признающая независимость Косово и считающая его своей территорией, соответственно, не признает и его права по регистрации таких документов.

В то же время, премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что "нелегальные сербские структуры на севере начали блокировать дороги и стрелять" еще до того, как Косово начало выдавать документы на въезд-выезд на границе с Сербией.

В августе власти Косово и Сербия смогли договориться о перерегистрации документов и автомобильных номерных знаков. Тогда высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что косовские сербы смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои идентификационные карты.

В ноябре после переговоров Сербия согласилась больше не разглашать номерные знаки с обозначениями городов Косово. В использовании останутся номерные знаки, изданные за последние три года, но новые номера теперь не будут выпускаться.
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Топ комментарии
+5
Щось вони те косово якось неправильно відділили від сербії.
Частина сербів залишилась в косово.
Треба було так відділити, щоб всі серби залишились в сербії
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11.12.2022 20:40
+4
от Ви зараз призиваєте зробити рівно те що роблять кацапи з нашими захопленними теріторіями серби попри їх злочини та шовінизм мають права на ту землю не менш ніж албанці і доречі Україна не визнала незалежність Косово вгадаєте чому?
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11.12.2022 20:49
+3
Знов вуха стирчать з кремля...
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11.12.2022 21:07
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Правила форума Совет форумчан
Щось вони те косово якось неправильно відділили від сербії.
Частина сербів залишилась в косово.
Треба було так відділити, щоб всі серби залишились в сербії
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11.12.2022 20:40 Ответить
от Ви зараз призиваєте зробити рівно те що роблять кацапи з нашими захопленними теріторіями серби попри їх злочини та шовінизм мають права на ту землю не менш ніж албанці і доречі Україна не визнала незалежність Косово вгадаєте чому?
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11.12.2022 20:49 Ответить
Не удивляйтесь. Тут столько кремлеботов сидит...
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11.12.2022 23:03 Ответить
При чем здесь боты? Разве мы не имеем права на двойные стандарты?
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11.12.2022 23:09 Ответить
Томагавк. Разбор без проблем. (на правах рекламы)
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11.12.2022 20:43 Ответить
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11.12.2022 20:43 Ответить
Знов вуха стирчать з кремля...
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11.12.2022 21:07 Ответить
Братушкі кацапів знову творять напруження в ЄС
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11.12.2022 21:13 Ответить
місія НАТО була дюже стурбована від самого початку зведення сербами барикад(блокпостів), а тепер надзвичайно стурбована.
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11.12.2022 21:48 Ответить
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12.12.2022 06:25 Ответить
виїбать сербов по саміе гланді, підарасі
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11.12.2022 21:51 Ответить
Серби - це ще одні недоімперці.
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11.12.2022 22:20 Ответить
 
 