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Новини За кордоном
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Косово (84) НАТО (5101) Сербія (256)

Влада Косова закликала місію НАТО розібрати барикади, які спорудили серби

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

косово,сербія

Прем’єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті звернувся до місії НАТО KFOR з проханням гарантувати вільне пересування на півночі республіки, де сербське населення збудувало барикади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє косовська служба"Радіо Свободи".

Він наголосив, що чекає, поки KFOR прибере барикади на заблокованих дорогах на півночі.

Ситуація на півночі Косова загострилася ще наприкінці липня цього року, після того, як косовський уряд постановив перереєструвати номерні знаки та документи, видані в Сербії.

За день до того, як постанова набула чинності, серби з північного Косова заблокували дороги.

Сербія, яка не визнає незалежність Косово та вважає його своєю територією, відповідно, не визнає і його права щодо реєстрації таких документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Косово сталась стрілянина між демонстрантами та поліцією. Вучич хоче ввести до сусідньої держави сербських силовиків

Водночас прем’єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що "нелегальні сербські структури на півночі почали блокувати дороги та стріляти" ще до того, як Косово почало видавати документи на в’їзд-виїзд на кордоні з Сербією.

У серпні влада Косова та Сербія змогли домовитися щодо перереєстрації документів та автомобільних номерних знаків. Тоді високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що косовські серби зможуть вільно подорожувати між Косовом та Сербією, використовуючи свої ідентифікаційні картки.

У листопаді після переговорів Сербія погодилася більше не видавати номерні знаки з позначеннями міст Косова. У використанні залишаться номерні знаки, які видали за останні три роки, але нові номери тепер не випускатимуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Косово і Сербія домовилися щодо номерних знаків

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Щось вони те косово якось неправильно відділили від сербії.
Частина сербів залишилась в косово.
Треба було так відділити, щоб всі серби залишились в сербії
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11.12.2022 20:40
+4
от Ви зараз призиваєте зробити рівно те що роблять кацапи з нашими захопленними теріторіями серби попри їх злочини та шовінизм мають права на ту землю не менш ніж албанці і доречі Україна не визнала незалежність Косово вгадаєте чому?
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11.12.2022 20:49
+3
Знов вуха стирчать з кремля...
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11.12.2022 21:07
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Щось вони те косово якось неправильно відділили від сербії.
Частина сербів залишилась в косово.
Треба було так відділити, щоб всі серби залишились в сербії
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11.12.2022 20:40 Відповісти
от Ви зараз призиваєте зробити рівно те що роблять кацапи з нашими захопленними теріторіями серби попри їх злочини та шовінизм мають права на ту землю не менш ніж албанці і доречі Україна не визнала незалежність Косово вгадаєте чому?
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11.12.2022 20:49 Відповісти
Не удивляйтесь. Тут столько кремлеботов сидит...
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11.12.2022 23:03 Відповісти
При чем здесь боты? Разве мы не имеем права на двойные стандарты?
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11.12.2022 23:09 Відповісти
Томагавк. Разбор без проблем. (на правах рекламы)
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11.12.2022 20:43 Відповісти
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11.12.2022 20:43 Відповісти
Знов вуха стирчать з кремля...
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11.12.2022 21:07 Відповісти
Братушкі кацапів знову творять напруження в ЄС
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11.12.2022 21:13 Відповісти
місія НАТО була дюже стурбована від самого початку зведення сербами барикад(блокпостів), а тепер надзвичайно стурбована.
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11.12.2022 21:48 Відповісти
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12.12.2022 06:25 Відповісти
виїбать сербов по саміе гланді, підарасі
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11.12.2022 21:51 Відповісти
Серби - це ще одні недоімперці.
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11.12.2022 22:20 Відповісти
 
 