Косово і Сербія домовилися щодо номерних знаків

Сербія та Косово досягли домовленості у конфлікті про автомобільні номерні знаки.

Про це повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже приємно повідомити, що головні переговорники Косово та Сербії за сприяння ЄС домовилися про заходи, щоб уникнути подальшої ескалації та повністю зосередитися на пропозиції щодо нормалізації їхніх відносин", - написав він у твіттері

За словами Борреля, Сербія припинить видачу номерних знаків із назвами міст Косова, а Косово припинить подальші дії, пов'язані із перереєстрацією транспортних засобів. Він запросить сторони найближчими днями для обговорення подальших кроків

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США вітають угоду та вважають її гігантським кроком на шляху до забезпечення миру та стабільності в регіоні, йдеться у заяві спікера Держдепу Неда Прайса.

"Ми підтримуємо діалог за сприяння ЄС як найкращий шлях для просування європейського майбутнього Сербії та Косова", - додав він.

Напруженість між двома країнами загострилася останніми тижнями після того, як сербська меншина Косова висловила обурення рішенням уряду розпочати процес перереєстрації автомобілів із незаконними сербськими номерними знаками. План передбачає перереєстрацію автомобілів на сербських номерах до 21 квітня. Сербія заперечує, наполягаючи на тому, що номерні знаки, датовані 1990-ми роками, коли Косово було частиною Сербії, є нейтральними щодо статусу Косова.

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Косовська влада почала реалізацію плану зміни номерних знаків 1 листопада, попри заклики міжнародної спільноти відкласти його. 20 листопада уряд повідомив, що з 22 листопада на порушників чекає штраф у розмірі 150 євро.