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Новини
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Косово і Сербія домовилися щодо номерних знаків

косово

Сербія та Косово досягли домовленості у конфлікті про автомобільні номерні знаки.

Про це повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже приємно повідомити, що головні переговорники Косово та Сербії за сприяння ЄС домовилися про заходи, щоб уникнути подальшої ескалації та повністю зосередитися на пропозиції щодо нормалізації їхніх відносин", - написав він у твіттері

За словами Борреля, Сербія припинить видачу номерних знаків із назвами міст Косова, а Косово припинить подальші дії, пов'язані із перереєстрацією транспортних засобів. Він запросить сторони найближчими днями для обговорення подальших кроків

Читайте: Косово відтермінувало штрафи для водіїв із сербськими номерами на 48 годин

США вітають угоду та вважають її гігантським кроком на шляху до забезпечення миру та стабільності в регіоні, йдеться у заяві спікера Держдепу Неда Прайса.

"Ми підтримуємо діалог за сприяння ЄС як найкращий шлях для просування європейського майбутнього Сербії та Косова", - додав він.

Напруженість між двома країнами загострилася останніми тижнями після того, як сербська меншина Косова висловила обурення рішенням уряду розпочати процес перереєстрації автомобілів із незаконними сербськими номерними знаками. План передбачає перереєстрацію автомобілів на сербських номерах до 21 квітня. Сербія заперечує, наполягаючи на тому, що номерні знаки, датовані 1990-ми роками, коли Косово було частиною Сербії, є нейтральними щодо статусу Косова.

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Косовська влада почала реалізацію плану зміни номерних знаків 1 листопада, попри заклики міжнародної спільноти відкласти його. 20 листопада уряд повідомив, що з 22 листопада на порушників чекає штраф у розмірі 150 євро.

Автор: 

Косово (93) Сербія (381) США (23483) Боррель Жозеп (1074) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+5
паРаша погано спрацювала, вона, звичайно, хотiла би вiйни на Балканах.
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24.11.2022 10:03 Відповісти
+3
Ка говорят хорваты"сербе на вербе", Сербія таке ж гівно ***** як расея та угорщина
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24.11.2022 10:00 Відповісти
+2
потужна міжнародна спільнота вирішила питання переєстрації автомобільних номерів!
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24.11.2022 09:56 Відповісти
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потужна міжнародна спільнота вирішила питання переєстрації автомобільних номерів!
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24.11.2022 09:56 Відповісти
"Косово припинить подальші дії, пов'язані із перереєстрацією транспортних засобів." - що значить припинить ??? це що різна серсько-імперіалістична, окупаційна наволоч з півночі Косово і далі буде іздити на номерах окупантів ??? Косово це країна чи що ???
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24.11.2022 09:56 Відповісти
А Украина не признала Косово: https://en.wikipedia.org/wiki/2008_Kosovo_declaration_of_independence
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24.11.2022 10:20 Відповісти
Якщо Україна признає Косово, то Сербія буде почувати себе вільною признати ЛДНР. Воно нам надо?
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25.11.2022 00:32 Відповісти
Надо определяться. Или Вам важнее мнение ЕС, или Сербии.
Смотрите карту. США, Канада, Австралия, Великобритания (главные англоязычные страны), Германия, Австрия, Швейцария (немецкоязычные), Ирландия, Чехия, Польша и страны Балтии, Хорватия, Словения, Мальта, Турция, Бенелюкс, Скандинавия, Италия, Болгария, Португалия, Япония, Южная Корея, Колумбия - все признали. Большинство этих стран поддерживает Украину.
Признали также венгры (у них с сербами свои тёрки), а Словакия и Румыния не признали (не буду пробовать угадать почему). ОАЭ, Страны Африки и Океании пропущу.
Кроме того, 1) насколько Украине важно мнение Сербии, 2) чем Сербия помогает Украине.
Конечно, есть вопрос чем Косово помогает Украине (и должно ли).
Ну и напоследок - я отвечал на вопрос, страна ли Косово
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25.11.2022 10:44 Відповісти
Ну и напоследок - я отвечал на вопрос, страна ли Косово

Так, так

Але у данному випадку ми маємо майже дзеркально нашу сітуацію з ЛДНР. Мені здається, що такий крок буде дуже нерозумним - хоча б з цієї точки зору, Признання Україною Косово нічого не додасть нам від усіх країн, що вже оце новоутворення признали. Хто нас підтримує, будуть підтримувати і без цього. Але тоді ми будемо мати безліч нових ворогів у Сербії та Монтенегро, які зараз займають нейтральну або прихильну до нас позицію. Таких людей досить багато - прямо зараз спілкуюсь з чорногорцями.

Ще раз питання з мого першого допису - а воно нам надо? Не бачу у цьому кроку жодних плюсів, а минусів - безліч...
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25.11.2022 20:48 Відповісти
Согласен, есть другие приоритеты.
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27.11.2022 17:23 Відповісти
Ка говорят хорваты"сербе на вербе", Сербія таке ж гівно ***** як расея та угорщина
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24.11.2022 10:00 Відповісти
паРаша погано спрацювала, вона, звичайно, хотiла би вiйни на Балканах.
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24.11.2022 10:03 Відповісти
данный конфликт будут закапывать.
тут несколько причин, сами подумайте.
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24.11.2022 10:11 Відповісти
Лише одна причина.смердюч сербія пха свою сраку до ЄС,так любе підорашку,але жити хоче в Європі,із за того й не рипнеться на косово
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24.11.2022 10:34 Відповісти
100 вiдсоткiв.
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24.11.2022 14:21 Відповісти
Как подумаешь,из-за какой ***** возникают войны,и как легко их можно избежать...
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24.11.2022 11:29 Відповісти
 
 