Косово відтермінувало штрафи для водіїв із сербськими номерами на 48 годин

Прем’єр-міністр Альбін Курті відтермінував запровадження штрафів для водіїв, чиї автівки мають сербські номери, на 48 годин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Про відтермінування попросили Сполучені Штати після переговорів між Курті та президентом Сербії Александром Вучичем.

Голова уряду Косова заявив, що готовий працювати з Вашингтоном та Європейським Союзом, аби вирішити проблему протягом наступних двох днів.

Напередодні речник Державного департаменту Нед Прайс висловив розчарування провалом переговорів між Курті та Вучичем 21 листопада і закликав їх до "чесного компромісу".

"Як прем’єр-міністр Курті, так і президент Вучич мають піти на поступки, аби ми не поставили під загрозу важко здобутий мир у і без того крихкій ситуації", - заявив він.

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Напередодні переговори між президентом Сербії Александром Вучичем і прем’єр-міністром Косова Альбіном Курті в Брюсселі не змогли пом’якшити напружену ситуацію на півночі Косова, пов’язану з поступовою відмовою від сербських номерних знаків.

Напруженість між двома країнами загострилася останніми тижнями після того, як сербська меншина Косова висловила обурення рішенням уряду розпочати процес перереєстрації автомобілів із незаконними сербськими номерними знаками.

План передбачає перереєстрацію автомобілів на сербських номерах до 21 квітня. Сербія заперечує, наполягаючи на тому, що номерні знаки, датовані 1990-ми роками, коли Косово було частиною Сербії, є нейтральними щодо статусу Косова.

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Косовська влада почала реалізацію плану зміни номерних знаків 1 листопада, попри заклики міжнародної спільноти відкласти його. 20 листопада уряд повідомив, що з 22 листопада на порушників чекає штраф у розмірі 150 євро.