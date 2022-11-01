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Війська Сербії приведені в стан підвищеної боєготовності через ситуацію в Косові

косово,сербія

У Сербії армія приведена в стан підвищеної боєготовності через ситуацію в Косові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання Vecernje Novosti, про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич.

"Президент Сербії як верховний головнокомандувач віддав наказ сербській армії бути в бойовій готовності у зв'язку із ситуацією в Косові, тобто підняти рівень бойової готовності до такого рівня, щоб вона могла відповісти на будь-яке завдання", - сказав Вучевич.

"Звичайно, ніхто не хоче конфліктів і воєн, і нікому не спадає на думку грати в такі ігри. Сербія - серйозна країна і робить всі кроки для того, щоб мати можливість реагувати на кожну складну ситуацію, тобто на кожну потенційну проблему", - зазначив міністр.

Він додав, що Сербії не можна розслаблятися, але вона виступає за діалог.

Він заявив, що армія готова виконати кожен наказ Вучича, захищаючи всіх громадян Сербії, в тому числі сербів у Косові, "і ніхто не повинен в цьому сумніватися".

"Сербія - за діалог. Краще вести переговори тисячу днів, ніж бути в окопі або траншеї один день", - сказав Вучевич.

У ніч з понеділка на вівторок поліція Косова винесла перше попередження транспортним засобам, які не були перереєстровані з сербських номерів на номерні знаки Республіки Косово.

З 1 листопада Косово планувало запровадити обов’язкову перереєстрацію всіх автомобільних номерів на власні. Це рішення впливає на косовських сербів, що досі користуються сербськими номерами авто й так подорожують через адміністративний кордон із Сербією.

Також читайте: Якщо НАТО не захистить сербів у Косові, це зробимо ми, - президент Сербії Вучич 

Автор: 

армія (3771) Косово (93) Сербія (367)


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Топ коментарі
+6
Косово це незалежна країна і на її території автомобілі мають мати саме номерні знаки Косово, а не сербське, імперіалістичне окупаційне лайно !!! хто на території Косово хоче все сербське - чемоодан, вокзал, белград !!!
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01.11.2022 14:12
+5
це війна не за номерні знаки !! це війна за суверінітет Косово на усій своїй міжнародно визнаній території !!! На півночі Косово живуть серби які себе не вважають громадянами Косово !!!! так далі тривати не може - або це сербське лайно підпорядковується законам Косово, або пакує чемодани і худко 3.14здує на сербію !!!
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01.11.2022 14:33
+3
Сербятина српские номерные знаки "защищать" угрожает. Ты опять палишься.
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01.11.2022 14:20
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ще одні імперіалісти, на цей раз балканські, нариваються по щам отримати ...
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01.11.2022 14:02 Відповісти
Одни дибилы русский язык защищают, другие косовские номерные знаки
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01.11.2022 14:05 Відповісти
Косово це незалежна країна і на її території автомобілі мають мати саме номерні знаки Косово, а не сербське, імперіалістичне окупаційне лайно !!! хто на території Косово хоче все сербське - чемоодан, вокзал, белград !!!
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01.11.2022 14:12 Відповісти
тут я просто не правильно написал, нужно было так: другие косовские номерные знаки. но смысл мысли от этого не меняется
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01.11.2022 14:31 Відповісти
Сербятина српские номерные знаки "защищать" угрожает. Ты опять палишься.
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01.11.2022 14:20 Відповісти
да мне если честно насрать кто там за что, я их кухню не знаю. Просто начать войну из-за номерных знаков это по-моему ваще дибилизм выщего гатунка. Более того ни у тех ни у тех нету атомной бомбы, а значит косовцам дадут ракеты дальностью 1000 км и дед Байден подпишет ленд-лиз хоть после завтра
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01.11.2022 14:28 Відповісти
це війна не за номерні знаки !! це війна за суверінітет Косово на усій своїй міжнародно визнаній території !!! На півночі Косово живуть серби які себе не вважають громадянами Косово !!!! так далі тривати не може - або це сербське лайно підпорядковується законам Косово, або пакує чемодани і худко 3.14здує на сербію !!!
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01.11.2022 14:33 Відповісти
Я надеюсь албанцы дадут им просраться.
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01.11.2022 14:16 Відповісти
там батальон НАТО стоит, ничего не будет, вучич просто в лужу пердит.
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01.11.2022 14:21 Відповісти
Тобто уряд Сербії підтримує контрабандистів, за рахунок яких має надію втримати гегемонію та вплив в регіоні. Так само, з тими ж цілями Московія підтримувала сепарів в Криму та на Донбасі( вже хотів написати на Домбабве, якісь такі ассоціації?) Сербія в плані національної політики мало відрізняється від улуса Джучі.
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01.11.2022 15:46 Відповісти
В Косові, то в столиці гуцульщини. Треба писати в Косово.
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01.11.2022 19:30 Відповісти
 
 