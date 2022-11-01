Війська Сербії приведені в стан підвищеної боєготовності через ситуацію в Косові

У Сербії армія приведена в стан підвищеної боєготовності через ситуацію в Косові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання Vecernje Novosti, про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич.

"Президент Сербії як верховний головнокомандувач віддав наказ сербській армії бути в бойовій готовності у зв'язку із ситуацією в Косові, тобто підняти рівень бойової готовності до такого рівня, щоб вона могла відповісти на будь-яке завдання", - сказав Вучевич.

"Звичайно, ніхто не хоче конфліктів і воєн, і нікому не спадає на думку грати в такі ігри. Сербія - серйозна країна і робить всі кроки для того, щоб мати можливість реагувати на кожну складну ситуацію, тобто на кожну потенційну проблему", - зазначив міністр.

Він додав, що Сербії не можна розслаблятися, але вона виступає за діалог.

Він заявив, що армія готова виконати кожен наказ Вучича, захищаючи всіх громадян Сербії, в тому числі сербів у Косові, "і ніхто не повинен в цьому сумніватися".

"Сербія - за діалог. Краще вести переговори тисячу днів, ніж бути в окопі або траншеї один день", - сказав Вучевич.

У ніч з понеділка на вівторок поліція Косова винесла перше попередження транспортним засобам, які не були перереєстровані з сербських номерів на номерні знаки Республіки Косово.

З 1 листопада Косово планувало запровадити обов’язкову перереєстрацію всіх автомобільних номерів на власні. Це рішення впливає на косовських сербів, що досі користуються сербськими номерами авто й так подорожують через адміністративний кордон із Сербією.

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