Сили НАТО напоготові після провалу переговорів Сербії та Косова, - Столтенберг

Місія під керівництвом НАТО KFOR, відповідальна за забезпечення стабільності в Косові, залишається напоготові після провалу переговорів між Приштиною та Белградом щодо автомобільних номерних знаків.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив після телефонної розмови з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми розчаровані тим, що не вдалося вирішити суперечку щодо номерних знаків. Зараз час відповідальності та прагматичних рішень. Слід уникати ескалації. Сили НАТО KFOR залишаються напоготові", - зазначив Столтенберг.

Сербія і Косово 21 листопада не змогли досягти згоди на переговорах за посередництва Європейського Союзу щодо суперечки про автомобільні номерні знаки.

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Влада Косова вирішила штрафувати косовських сербів, чиї автомобілі не отримали національних косовських номерів. Вимогу щодо перереєстрації Приштина відкладала багато років, але тепер вирішила не йти на поступки.

У відповідь косовські серби почали виходити з місцевих органів влади та поліції і погрожували протестами.