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Новини
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Сили НАТО напоготові після провалу переговорів Сербії та Косова, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Місія під керівництвом НАТО KFOR, відповідальна за забезпечення стабільності в Косові, залишається напоготові після провалу переговорів між Приштиною та Белградом щодо автомобільних номерних знаків.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив після телефонної розмови з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми розчаровані тим, що не вдалося вирішити суперечку щодо номерних знаків. Зараз час відповідальності та прагматичних рішень. Слід уникати ескалації. Сили НАТО KFOR залишаються напоготові", - зазначив Столтенберг.

Сербія і Косово 21 листопада не змогли досягти згоди на переговорах за посередництва Європейського Союзу щодо суперечки про автомобільні номерні знаки.

Також читайте: НАТО поки що не планує запроваджувати безпольотну зону над Україною, - Столтенберг

Влада Косова вирішила штрафувати косовських сербів, чиї автомобілі не отримали національних косовських номерів. Вимогу щодо перереєстрації Приштина відкладала багато років, але тепер вирішила не йти на поступки.

У відповідь косовські серби почали виходити з місцевих органів влади та поліції і погрожували протестами.

Автор: 

Косово (93) НАТО (6557) Сербія (378) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+11
звичайно кацапські брудні свинячи вуха...
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22.11.2022 09:01 Відповісти
+9
Ну и чьи уши торчат за спинами братушек?
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22.11.2022 08:59 Відповісти
+4
"У відповідь косовські серби почали виходити з місцевих органів влади та поліції і погрожували протестами" - кацапы на минималках
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22.11.2022 09:02 Відповісти
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Ну и чьи уши торчат за спинами братушек?
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22.11.2022 08:59 Відповісти
звичайно кацапські брудні свинячи вуха...
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22.11.2022 09:01 Відповісти
Svinjachoe obshestvo obidelos i protestuet za sravnenie ruSSkimi kacapami... 🐷
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22.11.2022 11:59 Відповісти
"У відповідь косовські серби почали виходити з місцевих органів влади та поліції і погрожували протестами" - кацапы на минималках
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22.11.2022 09:02 Відповісти
Серби *************.
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22.11.2022 09:03 Відповісти
там руССкий дух, там всРусью пахнет..
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22.11.2022 09:07 Відповісти
Хм, дві країни за номерні знаки не можуть дійти згоди.А нам "********" переговори з терористами, окупантами, вбивцями де ставки дуже високі. Лицеміри!
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22.11.2022 09:20 Відповісти
Яка різниця, хто там що ******, якщо це ми вирішуємо?
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22.11.2022 09:39 Відповісти
Албанія, Сербія, Угорщина... додайте списку! Гнійників в центрі Європи.
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22.11.2022 09:21 Відповісти
Про Албанію ти не в касу брякнув, вони такі ж прозахідні, як і Косово.
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22.11.2022 09:36 Відповісти
Логічніше було б Чорногорію згадати, ніж Албанію.
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22.11.2022 09:37 Відповісти
НАТО бореться з наслідками, а потрібно знищити причину. причина це московія, доки вона не знищена в світі війни не вщухатимуть.
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22.11.2022 09:29 Відповісти
як грізно заявив...як відрізав...
а шо як там впаде "українська ракета" що тоді заспіваєте?
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22.11.2022 10:01 Відповісти
наваляйте им еще раз как в 99 м
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22.11.2022 10:12 Відповісти
 
 