НАТО поки що не планує запроваджувати безпольотну зону над Україною, - Столтенберг

Північноатлантичний альянс не планує найближчим часом запроваджувати безпольотну зону в небі України.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"НАТО поки що не планує вводити в небі України безпольотну зону", - зазначив Столтенберг.

За його словами, НАТО поки що не планує "закривати" небо від російських ракет і літаків, тому що блок не хоче втручатися у російсько-українську війну.

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