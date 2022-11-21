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Новини Війна
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НАТО поки що не планує запроваджувати безпольотну зону над Україною, - Столтенберг

небо

Північноатлантичний альянс не планує найближчим часом запроваджувати безпольотну зону в небі України.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"НАТО поки що не планує вводити в небі України безпольотну зону", - зазначив Столтенберг.

За його словами, НАТО поки що не планує "закривати" небо від російських ракет і літаків, тому що блок не хоче втручатися у російсько-українську війну.

Читайте: Путін зробив дві стратегічні помилки в Україні, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6557) Столтенберг Єнс (1596) закрите небо (71)


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Топ коментарі
+7
Скоріш Україна поки що не плануе закривати небо над НАТО
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21.11.2022 17:09 Відповісти
+6
"...НАТО поки що не планує запроваджувати безпольотну зону"

как минимум, пока война не закончится... ну а потом уже и не надо будет...
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21.11.2022 17:05 Відповісти
+5
Велике дякую
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21.11.2022 17:00 Відповісти
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Велике дякую
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21.11.2022 17:00 Відповісти
Нема за что
Мы будемо дали спати
Бункерний дидусь наш друх
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21.11.2022 17:54 Відповісти
Не за что. Главное перестать стрелять, вы же помните с чего началась война?
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21.11.2022 18:25 Відповісти
"...НАТО поки що не планує запроваджувати безпольотну зону"

как минимум, пока война не закончится... ну а потом уже и не надо будет...
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21.11.2022 17:05 Відповісти
Чому ж потім не потрбіно буде? Ще й як потріно буде!!!
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21.11.2022 17:23 Відповісти
Да, нужно будет, но вы это НАТО скажите...
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21.11.2022 17:27 Відповісти
А до чого тут НАТО? "Після" потрібно своє виробляти чи ми все життя будемо клянчить зброю по всьому Світу!
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21.11.2022 17:30 Відповісти
Верно, пусть НАТО потом просится.
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21.11.2022 17:35 Відповісти
Та ні, спочатку запитайье у Володі, чому він не їздив на саміт НАТО і обзивав їх брехунами, а потім вже запитуйте, чому ГАТО не створюють безпілотну зону над Україною.
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21.11.2022 17:51 Відповісти
Скоріш Україна поки що не плануе закривати небо над НАТО
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21.11.2022 17:09 Відповісти
...бо нічим закривати небо над НАТО, тому що свого нічого немає!
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21.11.2022 17:25 Відповісти
ахахахах серйозно? І чим же Україна може закрити небо над НАТО? Натівським же ППО? Чоловіче,без натівського озброєння і коштів ми би від сили 2 місяця протрималися,а ти тут якусь муть зморозив
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21.11.2022 19:20 Відповісти
Надо чтобы дамбы начали по Днепру плыть??
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21.11.2022 17:13 Відповісти
А в этом никто и не сомневался. Ждите пока кацапская ракета ***** по Брюсселю.
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21.11.2022 17:18 Відповісти
Поки що... - означає, що НАТО - страшно...
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21.11.2022 17:41 Відповісти
ублюдки!
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21.11.2022 17:42 Відповісти
Подсерают суки. Нас оставили на растерзание
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21.11.2022 17:48 Відповісти
Та вже саморозпуститься, а то провокуєте.
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21.11.2022 17:53 Відповісти
прямо як Байден на початку березня...,що не слово, як ніж в спину(((
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21.11.2022 17:58 Відповісти
прямо как зеленгский три года, что ни действие, то нож в спину Украины
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21.11.2022 18:11 Відповісти
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21.11.2022 18:00 Відповісти
Так встановіть 200 кілометрову зону кругом НАТО і захищайте її.
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21.11.2022 18:33 Відповісти
Ви зі Львова?
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21.11.2022 21:21 Відповісти
На жаль ні. Я працюю під Києвом.
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25.11.2022 11:52 Відповісти
Просто якийсь інститут благородних дівиць,а не могутній військовий блок.Позорище,так ганьбитися на весь світ
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21.11.2022 18:44 Відповісти
НАТО чекае поки Україна запровадить безпольотну зону над НАТО
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21.11.2022 20:10 Відповісти
Тварюки! Скільки ще людей має загинути?
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21.11.2022 20:28 Відповісти
 
 