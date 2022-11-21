НАТО поки що не планує запроваджувати безпольотну зону над Україною, - Столтенберг
Північноатлантичний альянс не планує найближчим часом запроваджувати безпольотну зону в небі України.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"НАТО поки що не планує вводити в небі України безпольотну зону", - зазначив Столтенберг.
За його словами, НАТО поки що не планує "закривати" небо від російських ракет і літаків, тому що блок не хоче втручатися у російсько-українську війну.
Топ коментарі
+7 Ivan Sirko #484065
показати весь коментар21.11.2022 17:09 Відповісти Посилання
+6 Fox Zeint #542611
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+5 Ksenia VB
показати весь коментар21.11.2022 17:00 Відповісти Посилання
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Мы будемо дали спати
Бункерний дидусь наш друх
как минимум, пока война не закончится... ну а потом уже и не надо будет...