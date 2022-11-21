Путін зробив дві стратегічні помилки в Україні, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російський президент Володимир Путін зробив "дві стратегічні помилки", недооцінивши мужність українського народу та єдність Північноатлантичного альянсу.
Про це він заявив, виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї у Мадриді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.
Як зазначається, Столтенберг попередив про необхідність бути готовими до тривалої війни.
За його словами, попри те, що Путін, і зазнав невдач у військових діях, "було б помилкою недооцінювати військову міць Росії".
"Ми маємо бути готові підтримувати Україну протягом тривалого часу. Ми не можемо думати, що демократії не зможуть зберігати свої зусилля протягом часу", - додав генсек НАТО.
Столтенберг вважає зрозумілим, що війна закінчиться за столом переговорів, але попередив, що "якщо ми хочемо прийнятного результату для України, спосіб досягти його - збільшити нашу підтримку України".
"Ми хочемо переговорів, але ми не хочемо результату, який означає тріумф жорстокого застосування сили. Путін не може перемогти, це буде катастрофа", – додав він.
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саме через це зелене чмо, плани ***** стали виглядати реалістичними і він почав масштабне вторгнення
тодішнє керівництво розробляло ракетні програми, які мали на меті створити систему стримування кацапів! прийдешне зелене чмо всі ракетні програми порубало заради того, щоб красти мільярди на дорогах
Може продемонструєте ці заяви?
Не піднімаймайте наративи Зе і бені ще з 19 року.
Да ХЛО вообще одна большая ошибка...
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - США тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші (зі збереженням чекистського режиму) - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
Хоча, з іншого боку, якщо війна затягнеться і кількість загиблих рашистів перетне якусь межу, в раші може статися народний бунт, який змете весь нинішній чекистький режим та зробить реальним розпад раші на окремі маленькі території-країни.
До речі - у випадку розпаду раші на менші країни, Китай може претендувати на якісь території раші (в існуючих на сьогодні кордонах) - що, в свою чергу, може не викликати захоплення у США.
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Хотілося б найскоріше закінчення війни повною нашою перемогою (з українським Кримом в тому числі).
А с рашею нехай США розбираються окремо.
Зброї треба більше, але у нас он преЗЕдент просить ППО,а не танки…
вони хочуть щоб одні циганє вбили інших!
їм на все насрати, окрім власного добробуту!
той хто думає, що західний світ нам друг і брат - той імбіцил
він взагалі нічого не зробив
Дві головні помилки путлєра:
1. Розпортошив сили (160-180 тис.), що вторглися в Україну 24 лютого. Якщо б наступ йшов не по 6-7, а по 3 напрямках (з білорашки через Іванків, з рашки через Чернігів та через Суми), , скоріше за все орки зайшли б у Київ на початку березня.
2. Не оголосив мобілізацію в рашці у квітні. Якщо оголосив би у квітні (відразу після звалу з-під Києва) , то вже в травні-червні пішло б посилення фронту, і тоді б звільнення Харківщини і Херсонщини було б під великим питанням).
Все, що тепер робиться рашкою у плані стратегії - до сраки. Вибити кадрові частини (передусім - молодші офіцери і сержанти, без яких чмобікі є звичайним натовпом, а не військом) і нова/модернізована бронетехніка. Тепер рашка лише затягує поразку...