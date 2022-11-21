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Новини Війна
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Путін зробив дві стратегічні помилки в Україні, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російський президент Володимир Путін зробив "дві стратегічні помилки", недооцінивши мужність українського народу та єдність Північноатлантичного альянсу.

Про це він заявив, виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї у Мадриді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  El Pais.

Як зазначається, Столтенберг попередив про необхідність бути готовими до тривалої війни.

За його словами, попри те, що Путін, і зазнав невдач у військових діях, "було б помилкою недооцінювати військову міць Росії".

"Ми маємо бути готові підтримувати Україну протягом тривалого часу. Ми не можемо думати, що демократії не зможуть зберігати свої зусилля протягом часу", - додав генсек НАТО.

Столтенберг вважає зрозумілим, що війна закінчиться за столом переговорів, але попередив, що "якщо ми хочемо прийнятного результату для України, спосіб досягти його - збільшити нашу підтримку України".

"Ми хочемо переговорів, але ми не хочемо результату, який означає тріумф жорстокого застосування сили. Путін не може перемогти, це буде катастрофа", – додав він.

Також читайте: НАТО приводить більшу кількість військ у підвищену готовність, - Столтенберг

Автор: 

путін володимир (24127) росія (66104) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+18
Пуйло виріс на брехливій московитській пропаганді, що вони завжди все виграють, що вони переможці і повірив в неї, думав, що українці злякаються такої величезної орди, яка зо всіх сторін повзе в Україну, а країни НАТО злякаються їх, як країни, яка має і може застосувати ядерну зброю. Помилився бо без України армія московитів жалюгідне створіння, яке обсирається і біжить при маленькому супротиві. Всього три десятки Хаймерсів привели до трезвості армію терористів, а якби ми ще мали в достатній кількості "Нептуни", "Грім 2", "Вільху М", "Стугну", "Вербу", "Буревій" "Богдану" та інше?
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21.11.2022 16:30 Відповісти
+15
***** - це саме по собі суцільна помилка... Воно повинне було в гандоні засохнути!
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21.11.2022 16:18 Відповісти
+14
Украина защищает ценой жизни своих граждан всю Европу. Точка.
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21.11.2022 16:30 Відповісти
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Це взагалі національна риса русні: бачити себе богами, інших - лайном.
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21.11.2022 16:10 Відповісти
Да,да. Помним как и Европа и США помогали ***** сделать ети ошибки и постоянно день у день заявляли что не будут вмешиваться и помогать Украине в случае нападения.
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21.11.2022 16:11 Відповісти
все виглядає так, що західний світ просто у захваті, що на московії зʼявився такий злочинець, як *****! вони навіть мріяти не могли про такого персонажа! ну а коли в Україні зʼявився такий дебіл, якого ми маємо, внаслідок чого почалася ця війна - західний світ просто не повірив в своє щастя! тепер одні циганє повбивають інших і всі будудь щасливі
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21.11.2022 16:15 Відповісти
Чуєш, цигане, війна почалася через те що її планував путін, а не внаслідок появи дебіла. Західний світ допомагає мільйонам українців, які знаходяться там тимчасово, та витрачає мілліарди доларів на військову підтримку України. Чому ж тут радіти? В наслідок появи таких як ти, з такими думками, Україні важче перемогти. Виглядає так, що в тебе напад хворобливої маячні. У тебе наявний психічний розлад. Тобі не місце у ЄС. Ти тягар, що тягне Україну до огидного олігархічного минулого.
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21.11.2022 16:50 Відповісти
обмежений! як би в Україні продовжувались би розроблятися ракетні програми, і тих ракет в нас було налагоджене виробництво і було достатньо на бойовому чергуванні - ***** б зі своїми планами пішло б на три веселих букви!
саме через це зелене чмо, плани ***** стали виглядати реалістичними і він почав масштабне вторгнення
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21.11.2022 17:41 Відповісти
Як би не теє, та не онеє, та ще не дещо другеє... Ти застряг у минулому. Відчуваєш розпач з-за минулого. Ой, біда-біда! То зміни його, як маєш машину часу. Або повертайся у *******. Досить вже причитати, кусати лікті та посипати голову попелом. Всі йому не такі й зробили не так! Як дитя в магазині іграшок. Ти вереда? Зроблять бійці ЗСУ все, захистять тебе. Йди до мамці, вона пожаліє.
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21.11.2022 18:20 Відповісти
Війни не було б взагалі, якби не західні підерасти, не викручували Україні руки із-за ядерної зброї і які не прийняли Україну в НАТО в 2008 році, коли для цього були всі можливості. А ще причина в таких тупих дебілах, як ти, які є холуями Заходу і готові цілувати його в сраку.
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30.01.2023 15:54 Відповісти
"зʼявився такий дебіл, якого ми маємо, внаслідок чого почалася ця війна - західний світ просто не... ". Вiйна почалася у 2014, коли деякого дебiла погнали!
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21.11.2022 17:23 Відповісти
от тіки тоді ***** звʼязали граблі, і в Україні був час відновити Армію!
тодішнє керівництво розробляло ракетні програми, які мали на меті створити систему стримування кацапів! прийдешне зелене чмо всі ракетні програми порубало заради того, щоб красти мільярди на дорогах
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21.11.2022 17:32 Відповісти
захід затикає дірки
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22.11.2022 00:59 Відповісти
І обіцяли не допомагати?
Може продемонструєте ці заяви?
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21.11.2022 16:25 Відповісти
в чому вони точно відмітились, так це в обіцянках, що вони в цю війну лізти не будуть
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21.11.2022 17:35 Відповісти
Допомога і "не лізти у війну" це різні речі.
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21.11.2022 17:39 Відповісти
ну щоб ви розуміли, з під Києва москалєй вигнали майже повністю завдяки залишкам радянського озброєння
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21.11.2022 17:47 Відповісти
Американці та інші західні країни нам не допомагають?
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21.11.2022 17:54 Відповісти
є різні стадії допомоги - допомогти зупинити кров, перевʼязати рани, відвести до лікарні, або дати телефон - викликати лікаря
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21.11.2022 18:14 Відповісти
Яку допомогу надають США? Конкретно?
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21.11.2022 19:57 Відповісти
ти її теж не бачишь?
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21.11.2022 20:00 Відповісти
Я бачу. Мені цікаво що знають про неї ті, пише і лайкає коменти "заявляли что не будут вмешиваться и помогать Украине в случае нападения."
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21.11.2022 20:16 Відповісти
https://protectukrainenow.com/en/report/
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21.11.2022 20:21 Відповісти
Це більше не мені потрібно показувати, а тим, хто "криє" США.
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21.11.2022 20:32 Відповісти
Украину не взяли в НАТО в 2008 благодаря дружбану ***** саркози, и шлюхе меркель, которая ни о чем не жалеет.
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21.11.2022 23:24 Відповісти
З першим я погоджуюсь, а що до другого, то якби у ***** була гіпотетична можливість атакувати Німеччину та Францію, то війна вже б закінчилася і з'явилися б нові «версії» ндр та віші!
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21.11.2022 16:16 Відповісти
***** не може/міг навіть гіпотетично атакувати НАТО. Вже всі зрозуміли це остаточно
Не піднімаймайте наративи Зе і бені ще з 19 року.
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21.11.2022 16:50 Відповісти
***** - це саме по собі суцільна помилка... Воно повинне було в гандоні засохнути!
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21.11.2022 16:18 Відповісти
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21.11.2022 16:30 Відповісти
Папка ***** був такий бідний, що не мав грошей на гандони. А судячи з того, що виросло, то і зачинав напідпитку, а мамка ***** пиячила всю вагітність...
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21.11.2022 16:41 Відповісти
Самая большая ошибка ***** что он поторопился нападать на Украину. Подожди он еще год 5-10 и НАТО и ЕС развалились бы, а во власть всех стран пришли бы купленные за нефтедоллары кремлевские агенты. И тогда бери захватывай любую страну тепленькой голыми руками.
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21.11.2022 16:25 Відповісти
Мужність українців - так , щодо НАТО , то вони іноді ссикають , коли треба рашку за шкіру подягать.
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21.11.2022 16:26 Відповісти
"...Путін зробив дві стратегічні помилки в Україні..."

Да ХЛО вообще одна большая ошибка...
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21.11.2022 16:29 Відповісти
Пуйло виріс на брехливій московитській пропаганді, що вони завжди все виграють, що вони переможці і повірив в неї, думав, що українці злякаються такої величезної орди, яка зо всіх сторін повзе в Україну, а країни НАТО злякаються їх, як країни, яка має і може застосувати ядерну зброю. Помилився бо без України армія московитів жалюгідне створіння, яке обсирається і біжить при маленькому супротиві. Всього три десятки Хаймерсів привели до трезвості армію терористів, а якби ми ще мали в достатній кількості "Нептуни", "Грім 2", "Вільху М", "Стугну", "Вербу", "Буревій" "Богдану" та інше?
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21.11.2022 16:30 Відповісти
Украина защищает ценой жизни своих граждан всю Европу. Точка.
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21.11.2022 16:30 Відповісти
Перебор не нужно делать. А если бы Европы не существовало, то шо, не нужно защищаться?
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21.11.2022 17:52 Відповісти
Перебор был бы если бы Украина сдалась, тогда бы Буча была бы в Варшаве и Таллине. Так что Европа Украине просто ОБЯЗАНА помогать , иначе русня через 2-3 будет у них.
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21.11.2022 18:04 Відповісти
Через 2-3 года
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21.11.2022 18:05 Відповісти
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
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21.11.2022 16:42 Відповісти
Едністьʼ наша так, а от ваше нато фігня
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21.11.2022 16:44 Відповісти
США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - США тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші (зі збереженням чекистського режиму) - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
Хоча, з іншого боку, якщо війна затягнеться і кількість загиблих рашистів перетне якусь межу, в раші може статися народний бунт, який змете весь нинішній чекистький режим та зробить реальним розпад раші на окремі маленькі території-країни.
До речі - у випадку розпаду раші на менші країни, Китай може претендувати на якісь території раші (в існуючих на сьогодні кордонах) - що, в свою чергу, може не викликати захоплення у США.
--
Хотілося б найскоріше закінчення війни повною нашою перемогою (з українським Кримом в тому числі).
А с рашею нехай США розбираються окремо.
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21.11.2022 16:45 Відповісти
По перше не бояться, а не хочуть (причини різні, в першу чергу не підтримають громадяни), а по друге, Україна повинна перемогти (не якась там коаліція).
Зброї треба більше, але у нас он преЗЕдент просить ППО,а не танки…
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21.11.2022 16:58 Відповісти
ви помиляєтесь! нічого вони не бояться!
вони хочуть щоб одні циганє вбили інших!
їм на все насрати, окрім власного добробуту!
той хто думає, що західний світ нам друг і брат - той імбіцил
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21.11.2022 17:38 Відповісти
Не Путін...А МОСКАЛІ НЕДООЦІНИЛИ.... Москалі - це колективний Путін...
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21.11.2022 16:59 Відповісти
Яка тривала війна?? Вы чё там, сериал смотрите??
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21.11.2022 17:16 Відповісти
зато столтенберг жодної помилки не зробив

він взагалі нічого не зробив
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21.11.2022 18:08 Відповісти
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21.11.2022 21:00 Відповісти
На рахунок НАТО і персонально Столтенберга ***** якраз не помилився хіба може на краплю.
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21.11.2022 21:23 Відповісти
Столтенберг - лошара.
Дві головні помилки путлєра:
1. Розпортошив сили (160-180 тис.), що вторглися в Україну 24 лютого. Якщо б наступ йшов не по 6-7, а по 3 напрямках (з білорашки через Іванків, з рашки через Чернігів та через Суми), , скоріше за все орки зайшли б у Київ на початку березня.
2. Не оголосив мобілізацію в рашці у квітні. Якщо оголосив би у квітні (відразу після звалу з-під Києва) , то вже в травні-червні пішло б посилення фронту, і тоді б звільнення Харківщини і Херсонщини було б під великим питанням).
Все, що тепер робиться рашкою у плані стратегії - до сраки. Вибити кадрові частини (передусім - молодші офіцери і сержанти, без яких чмобікі є звичайним натовпом, а не військом) і нова/модернізована бронетехніка. Тепер рашка лише затягує поразку...
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21.11.2022 21:49 Відповісти
 
 