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НАТО приводить більшу кількість військ у підвищену готовність, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс наразі робить все, щоб не допустити ескалації конфлікту в Україні за її межі. Таким чином кількість бойових груп у східній частині ліній збільшено з чотирьох до восьми, а також ще більше військ приводять в підвищену готовність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, Альянс повинен бути готовим підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

"Так, я знаю, що ця підтримка має свою ціну. У наших країнах багато людей стикаються з кризою вартості життя. Це важкі часи для багатьох. Але ціна, яку ми платимо як союзники по НАТО, вимірюється грошима, а українська держава платить ціну, яка вимірюється кров’ю. І якщо ми дозволимо Путіну перемогти, усім нам доведеться заплатити набагато вищу ціну, інакше авторитарні режими в усьому світі дізнаються, що вони можуть отримати те, що хочуть. Це матиме прямі наслідки для нашої безпеки, це зробить світ більш небезпечним", - наголосив генсек НАТО.

Він також додав, що було б великою помилкою недооцінювати Росію, оскільки вона "зберігає значний військовий потенціал, велику кількість військ, готова зазнати значних втрат і готова завдати жахливих страждань українському народу".

Столтенберг повідомив, що 2022 рік стане восьмим поспіль роком збільшення витрат на оборону в Європі та Канаді. До кінця року НАТО витратить понад 350 мільярдів доларів США додатково на оборону.

"І треба усвідомлювати, що ця війна, швидше за все, закінчиться на якомусь етапі за столом переговорів. Але ми також знаємо, що результат цих переговорів повністю залежить від сили на полі бою. Отже, якщо ми хочемо результату, прийнятного для України, результату, який гарантує, що Україна зможе переважати як суверенна, незалежна демократична нація в Європі, найкращим способом досягнення цього є широка військова підтримка України", - підсумував він.

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Автор: 

НАТО (6557) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+8
Коментар не по темі: там в Херсоні начебто замінували кацапи будівлі СБУ, та так, що їх треба підривати. Підозріло це, в цілому великому місті наче не було інших критичних об'єктів, їх москалі не чіпали. А от будівлю СБУ замінували щосили! Чи може це так наша влада викручується, аби приховати можливі докази, як так вийшло, що обласний центр окупували в перші дні війни?
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21.11.2022 15:13 Відповісти
+6
Забув додати про кожний дюйм. Якась неканонічна заява...
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21.11.2022 15:15 Відповісти
+5
О, це вже не жарт!
Хоча ще є надпідвищена готовність, мегапідвищена готовність…
Ще стільки усього можна придумати!
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21.11.2022 15:10 Відповісти
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а єто точно конфликт?
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21.11.2022 15:03 Відповісти
"І треба усвідомлювати, що ця війна, швидше за все, закінчиться на якомусь етапі за столом переговорів. Але ми також знаємо, що результат цих переговорів повністю залежить від сили на полі бою. Отже, якщо ми хочемо результату, прийнятного для України, результату, який гарантує, що Україна зможе переважати як суверенна, незалежна демократична нація в Європі, найкращим способом досягнення цього є широка військова підтримка України", - підсумував він. Джерело:
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21.11.2022 15:06 Відповісти
О, це вже не жарт!
Хоча ще є надпідвищена готовність, мегапідвищена готовність…
Ще стільки усього можна придумати!
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21.11.2022 15:10 Відповісти
Итак, если мы хотим результата, приемлемого для Украины, результата, гарантирующего ответ по военным целям на территории страны-агрессора.
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21.11.2022 15:12 Відповісти
Коментар не по темі: там в Херсоні начебто замінували кацапи будівлі СБУ, та так, що їх треба підривати. Підозріло це, в цілому великому місті наче не було інших критичних об'єктів, їх москалі не чіпали. А от будівлю СБУ замінували щосили! Чи може це так наша влада викручується, аби приховати можливі докази, як так вийшло, що обласний центр окупували в перші дні війни?
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21.11.2022 15:13 Відповісти
Та і так зрозуміло, хто зрадники. Звісно, там можуть бути якісь докази, але якщо іншого вибору немає, то нехай той гадючник підривають.
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21.11.2022 15:16 Відповісти
Документи вивозили. Чи всі? Чи не знищили на новому місті? - інші питання
До цього підірвали одну із будівель управління поліції, також через неможливість розмінування.
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21.11.2022 15:17 Відповісти
Ну почему только СБУ заминировли? А то что они всю энергетическую инфраструктуру уничтожили, то не считается? Там еще долго придется разминировать...
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21.11.2022 15:43 Відповісти
Забув додати про кожний дюйм. Якась неканонічна заява...
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21.11.2022 15:15 Відповісти
Михаил, не волнуйся - русне *****.
п.с. цілком зрозуміло вже дуже давно - «захід» здобич не відпустить, але звісно було б краще шою вонибезпосередньо прийняли участь у «полюванні».
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21.11.2022 15:21 Відповісти
***** менше, опудало дойчекацапське!
Ви провокатори чого тільки не розплвідали!
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21.11.2022 15:23 Відповісти
Парламентська асамблея НАТО щойно визнала росію державою-терористом! А також закликала створити спеціальний міжнародний трибунал!
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21.11.2022 15:29 Відповісти
ескалації конфлікту в Україні за її межі ---зрозуміло
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21.11.2022 15:42 Відповісти
Єнсе, ти очолюєш силовий блок чи гамністьій інтернешенл?...
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21.11.2022 15:55 Відповісти
Нато так готовилось всю жизнь, так готовилось что когда пришло время они оказались неготовы и со спушенными штанами, призывая к миру с террористами.
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21.11.2022 16:02 Відповісти
Не треба ніякої підвищеної готовності, все одно будете за нами ховатися.

Цей «конфлікт» вам не по зубам.
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21.11.2022 16:04 Відповісти
Так то оно так, насчет "не по зубам"... Но предположим Западной Европы физически не существует... Есть ли необходимость в том , чтобы кто-то за нами прятался. Или по другому вопрос: "Кто будет виноват в том, что мы защищаем сами себя?"
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21.11.2022 18:05 Відповісти
(-)
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21.11.2022 18:07 Відповісти
Мені невідомо, куди і як приводить НАТО свою бойову готовність, а головне, проти кого ... Тут погоджуюсь з полковником Світаном, у зв"язку з інцидентом з "української" ракетою в Польщі, що нинішнє НАТО - то є стадо антилоп, які готові воювати не дієво, а своєю номенклатурною більшістю. Точно так, як говорять у наших військах, про що сказав генерал Кривоніс: No Аction - Talk Only, тобто ніяких дій, а тільки болтівня. Якщо світ хоче змінитися на краще, то в ракетному інциденті в Польщі має бути відкинута брехня Росії і Заходу, і визнання правди, до якої найближчою є позиція України. В противному, з цього мороку війн і брехні світові доведеться вибиратися ще досить довго і ше більшими втратами.
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21.11.2022 16:13 Відповісти
"Звєзду" з лоба зніміть та позакривайте свої *******.1) НАТО вам нічого не винне. 2) Згадуйте поведінку українців, то їм позаблоковість, то в бік роісі дивилися, то "сайтісь гдета пасєрєдінє" та "нас там нєждут", потім "погане НАТО закрий небо), тепер "ми самі собі дартаньяни". Кретини, без зброї країн НАТО ми б давно були у складі роісі.
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21.11.2022 16:35 Відповісти
Все правильно, крім відповіді на просте одне чи два питання: 1) Хто, як не США (а значить і НАТО) гарантували Україні безпеку в 1994 році , позбавивши її військового ядерного потенціалу? 2) Хто на сьогодні, як не Україна, ціною своїх людських і матеріальних витрат захищає кордони країн НАТО? Тому питання чи винне НАТО Україні, більш, ніж риторичне.
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21.11.2022 16:58 Відповісти
Україна, що вже член НАТО? Пора би вже подорослішати, раз США сказали, що то українська ракета, значить так треба (хоч це й не так). Ще раз - позакривали *******, дартаньяни.
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21.11.2022 17:24 Відповісти
На сьогодні мова має йти не про те чи Україна в НАТО чи ні, а про те, що для світового цивілізаційного правопорядку роблять ті чи інші країни. Кажете: «Пора би вже подорослішати, раз США сказали, що то українська ракета, значить так треба (хоч це й не так)». За вашими словами маємо йти всупереч правди, здорового глузду і не зважати на слова нашого пророка Тараса Шевченка,який напиав: «Німець скаже: «Ви моголи». «Моголи! моголи!» Золотого Тамерлана Онучата голі. Німець скаже: «Ви слав'яне». «Слав'яне! слав'яне!» Славних прадідів великих Правнуки погані! І Коллара читаєте З усієї сили, І Шафарика, і Ганка, І в слав'янофіли Так і претесь... І всі мови Слав'янського люду - Всі знаєте. А своєї Дастьбі... Колись будем і по-своєму глаголать,Як німець покаже.». То чи не пора вже по своєму глаголить, тим більше, що за нами правда. А то чим ми будемо відрізнятися від тієї ж брехливої рашки? Хочете наші воєнні здобутки пустити нанівець? Я-ні!
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21.11.2022 18:38 Відповісти
Тут дозволю собі підправити Столтенберга, що ця війна, швидше за все, закінчиться на якомусь етапі не за столом переговорів , а (моє) на столі, на якому під українською п"ятою рашка підписуватиме свою капітуляцію. Прикро, що західні політики так і не врубилися в світоглядне протистояння автократичної диктатури (росія) проти демократії (захід).
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21.11.2022 17:44 Відповісти
Наконец-то НАТО зашевелилось, что нужно было сделать еще позавчера.
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21.11.2022 18:14 Відповісти
Згадалося бородате "Тисяча перше останнє китайське попередження".
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21.11.2022 18:30 Відповісти
Що це я тільки що прочитала? НАТО вступає у війну?
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21.11.2022 22:23 Відповісти
Смените уже это притрушенное обеспокоенное ссыкло во главе НАТО на кого- то более вменяемого, кого- то с яйцами типа Джонсонюка. Потому что стратегия "не злить путина" уже давно провалилась.
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21.11.2022 23:27 Відповісти
 
 