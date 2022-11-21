НАТО приводить більшу кількість військ у підвищену готовність, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс наразі робить все, щоб не допустити ескалації конфлікту в Україні за її межі. Таким чином кількість бойових груп у східній частині ліній збільшено з чотирьох до восьми, а також ще більше військ приводять в підвищену готовність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, Альянс повинен бути готовим підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

"Так, я знаю, що ця підтримка має свою ціну. У наших країнах багато людей стикаються з кризою вартості життя. Це важкі часи для багатьох. Але ціна, яку ми платимо як союзники по НАТО, вимірюється грошима, а українська держава платить ціну, яка вимірюється кров’ю. І якщо ми дозволимо Путіну перемогти, усім нам доведеться заплатити набагато вищу ціну, інакше авторитарні режими в усьому світі дізнаються, що вони можуть отримати те, що хочуть. Це матиме прямі наслідки для нашої безпеки, це зробить світ більш небезпечним", - наголосив генсек НАТО.

Він також додав, що було б великою помилкою недооцінювати Росію, оскільки вона "зберігає значний військовий потенціал, велику кількість військ, готова зазнати значних втрат і готова завдати жахливих страждань українському народу".

Столтенберг повідомив, що 2022 рік стане восьмим поспіль роком збільшення витрат на оборону в Європі та Канаді. До кінця року НАТО витратить понад 350 мільярдів доларів США додатково на оборону.

"І треба усвідомлювати, що ця війна, швидше за все, закінчиться на якомусь етапі за столом переговорів. Але ми також знаємо, що результат цих переговорів повністю залежить від сили на полі бою. Отже, якщо ми хочемо результату, прийнятного для України, результату, який гарантує, що Україна зможе переважати як суверенна, незалежна демократична нація в Європі, найкращим способом досягнення цього є широка військова підтримка України", - підсумував він.

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