Зеленский анонсировал телефонный разговор с Байденом 11 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом сегодня, 11 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем обращении.

Президент напомнил, что сегодня он уже провел отдельные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одними из главных тем обсуждений стали украинская "формула мира" и расширение "зерновой инициативы".

"Сегодня позже запланирован разговор с президентом США Байденом. Детали и результаты после завершения разговора", - добавил Зеленский.

При этом глава государства не раскрыл детали о том, что планируется обсудить.

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