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Зеленский анонсировал телефонный разговор с Байденом 11 декабря

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом сегодня, 11 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем обращении.

Президент напомнил, что сегодня он уже провел отдельные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одними из главных тем обсуждений стали украинская "формула мира" и расширение "зерновой инициативы".

"Сегодня позже запланирован разговор с президентом США Байденом. Детали и результаты после завершения разговора", - добавил Зеленский.

При этом глава государства не раскрыл детали о том, что планируется обсудить.

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Топ комментарии
+15
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11.12.2022 23:00
+12
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11.12.2022 23:04
+10
кто сдал ЮГ?
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11.12.2022 22:59
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И про русскую елочку пусть расскажет

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11.12.2022 22:59 Ответить
кто сдал ЮГ?
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11.12.2022 22:59 Ответить
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11.12.2022 23:00 Ответить
МРАЗЬ И В АФРИКЕ МРАЗЬ!!!ЭТО ИЛИ НОВОСТИ НЕЗНАЮТ ЧТО ПИСЯТЬ!!!ИЛИ ПИАР НА ВОЙНЕ И ГИБЕЛИ ТЫСЯЧЬ НЕВИННЫХ!
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11.12.2022 23:02 Ответить
"новости"от марафона? ну почему зэ-боты такие идиоты?
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11.12.2022 23:14 Ответить
И оно тебе надо, старика попусту беспокоить? Томагавки и Абрамсы проси, да Ф-16 до кучи
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11.12.2022 22:59 Ответить
КЛАСС!!!КРУТО!!!КРУТЯК!!!ПЕРФЕТТО!!!БЕНА БЕНА!!!ГУД ГУД!!!БРАВИССИМО!!!))))))))
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11.12.2022 23:00 Ответить
Гаспадин назвал меня любимой жено!!
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11.12.2022 23:01 Ответить
а кримінальну справу з подачі Деркача на Байдена и Порошенко наш генералісимус закрив? Хто знає?

Якщо закрив то Байдену це буде приємно дізнатися - нехай із цього розмову і почне
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11.12.2022 23:01 Ответить
"Містере президент! Запрошую Вас до України! Правда, справа проти Вас ще не закрита. Не можу гарантувати, що Ви відразу не попадете до "Лук'яна"..."
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11.12.2022 23:06 Ответить
Мабуть, про вовка чи беню гугнявити буде….
Або про захист України …
Час покаже, як і Оман…
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11.12.2022 23:04 Ответить
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11.12.2022 23:04 Ответить

Враги кругом! Постоянно воруют у Дмитрия Анатольевича водку. Только поставит чекушку на стол - а она уже пустая!©
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11.12.2022 23:04 Ответить
він в Тоскані має свої виноградники.. я його називаю--тосканский маньяк
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11.12.2022 23:07 Ответить
Враг поРаши у тебя димонГандон **************!!!дольше писать чем путинХуйло!!!
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11.12.2022 23:09 Ответить
САМ ТЫ димонГандон и есть с братаном путинымХуйлом!!!Вы не только поРашу свою разрушили!!!!вы разрушили ЦЕЛОСТНОСЬ ПОНИМАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЙ БАЗАР ПОДПИСАНЫЙ!!!ВЫ ПРОСТО БИБА И БОБА ДВА ********!!!
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11.12.2022 23:14 Ответить
Якщо людина вважає всіх навколо себе ворогами і дурнями, то зазвичай дурнем є ця людина! По відношенню до цілої країни це твердження також актуальне.
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11.12.2022 23:50 Ответить
Обратите внимание!!!а СЕДЛО(КРЕСЛО) ТО ЗЕЛЁНОЕ!!!А вы хотели шашлыков!!!
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11.12.2022 23:04 Ответить
Макрон без телефона---як ***** без блох
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11.12.2022 23:05 Ответить
Під час передвиборчої кампанії, підкреслюючи, що він - з народу, Зеленський з'являвся в кадрі з хот-догом чи шаурмою.

Щоби виглядати простим хлопцем з народу зараз, доводиться вигадувати історії про Мівіну.

Бо після трьох років правління шаурма стала їжею середнього класу.
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11.12.2022 23:10 Ответить
ці заяви для баранофону-типу,він там щось вирішує))
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11.12.2022 23:34 Ответить
зрадоботы - полезные касапам олигофрены.
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11.12.2022 23:52 Ответить
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11.12.2022 23:55 Ответить
https://youtu.be/kfIwWwktJwM...

Почему Крым похоронит путлера и РабZeю...
Брати Капранови знають чому...🔱💙💛🔱✊💪👍
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊👹👍
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12.12.2022 06:12 Ответить
Байден о Кучмистах ЗеКодломойских знает больше,чем сами украинцы...
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12.12.2022 06:51 Ответить
Зміст перемовин він вже доповів і Путлеру і Лукашенко.
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12.12.2022 08:23 Ответить
 
 