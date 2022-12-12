Зеленский анонсировал телефонный разговор с Байденом 11 декабря
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом сегодня, 11 декабря.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем обращении.
Президент напомнил, что сегодня он уже провел отдельные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одними из главных тем обсуждений стали украинская "формула мира" и расширение "зерновой инициативы".
"Сегодня позже запланирован разговор с президентом США Байденом. Детали и результаты после завершения разговора", - добавил Зеленский.
При этом глава государства не раскрыл детали о том, что планируется обсудить.
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Якщо закрив то Байдену це буде приємно дізнатися - нехай із цього розмову і почне
Або про захист України …
Час покаже, як і Оман…
Враги кругом! Постоянно воруют у Дмитрия Анатольевича водку. Только поставит чекушку на стол - а она уже пустая!©
Щоби виглядати простим хлопцем з народу зараз, доводиться вигадувати історії про Мівіну.
Бо після трьох років правління шаурма стала їжею середнього класу.
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