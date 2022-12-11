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Байден (2313) Зеленський (17381)

Зеленський анонсував телефонну розмову з Байденом 11 грудня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський планує провести телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом сьогодні, 11 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у вечірньому зверненні. 

Президент нагадав, що сьогодні він уже провів окремі переговори з французьким президентом Еммануелем Макроном та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Одними з головних тем обговорень стали українська "формула миру" та розширення "зернової ініціативи".

"Сьогодні пізніше запланована розмова з президентом США Байденом. Деталі та результати - після завершення розмови", - додав Зеленський.

При цьому глава держави не розкрив деталі про те, що саме планується обговорити.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
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11.12.2022 23:00
+12
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11.12.2022 23:04
+10
кто сдал ЮГ?
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11.12.2022 22:59
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И про русскую елочку пусть расскажет

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11.12.2022 22:59 Відповісти
кто сдал ЮГ?
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11.12.2022 22:59 Відповісти
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11.12.2022 23:00 Відповісти
МРАЗЬ И В АФРИКЕ МРАЗЬ!!!ЭТО ИЛИ НОВОСТИ НЕЗНАЮТ ЧТО ПИСЯТЬ!!!ИЛИ ПИАР НА ВОЙНЕ И ГИБЕЛИ ТЫСЯЧЬ НЕВИННЫХ!
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11.12.2022 23:02 Відповісти
"новости"от марафона? ну почему зэ-боты такие идиоты?
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11.12.2022 23:14 Відповісти
И оно тебе надо, старика попусту беспокоить? Томагавки и Абрамсы проси, да Ф-16 до кучи
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11.12.2022 22:59 Відповісти
КЛАСС!!!КРУТО!!!КРУТЯК!!!ПЕРФЕТТО!!!БЕНА БЕНА!!!ГУД ГУД!!!БРАВИССИМО!!!))))))))
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11.12.2022 23:00 Відповісти
Гаспадин назвал меня любимой жено!!
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11.12.2022 23:01 Відповісти
а кримінальну справу з подачі Деркача на Байдена и Порошенко наш генералісимус закрив? Хто знає?

Якщо закрив то Байдену це буде приємно дізнатися - нехай із цього розмову і почне
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11.12.2022 23:01 Відповісти
"Містере президент! Запрошую Вас до України! Правда, справа проти Вас ще не закрита. Не можу гарантувати, що Ви відразу не попадете до "Лук'яна"..."
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11.12.2022 23:06 Відповісти
Мабуть, про вовка чи беню гугнявити буде….
Або про захист України …
Час покаже, як і Оман…
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11.12.2022 23:04 Відповісти
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11.12.2022 23:04 Відповісти

Враги кругом! Постоянно воруют у Дмитрия Анатольевича водку. Только поставит чекушку на стол - а она уже пустая!©
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11.12.2022 23:04 Відповісти
він в Тоскані має свої виноградники.. я його називаю--тосканский маньяк
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11.12.2022 23:07 Відповісти
Враг поРаши у тебя димонГандон **************!!!дольше писать чем путинХуйло!!!
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11.12.2022 23:09 Відповісти
САМ ТЫ димонГандон и есть с братаном путинымХуйлом!!!Вы не только поРашу свою разрушили!!!!вы разрушили ЦЕЛОСТНОСЬ ПОНИМАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЙ БАЗАР ПОДПИСАНЫЙ!!!ВЫ ПРОСТО БИБА И БОБА ДВА ********!!!
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11.12.2022 23:14 Відповісти
Якщо людина вважає всіх навколо себе ворогами і дурнями, то зазвичай дурнем є ця людина! По відношенню до цілої країни це твердження також актуальне.
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11.12.2022 23:50 Відповісти
Обратите внимание!!!а СЕДЛО(КРЕСЛО) ТО ЗЕЛЁНОЕ!!!А вы хотели шашлыков!!!
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11.12.2022 23:04 Відповісти
Макрон без телефона---як ***** без блох
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11.12.2022 23:05 Відповісти
Під час передвиборчої кампанії, підкреслюючи, що він - з народу, Зеленський з'являвся в кадрі з хот-догом чи шаурмою.

Щоби виглядати простим хлопцем з народу зараз, доводиться вигадувати історії про Мівіну.

Бо після трьох років правління шаурма стала їжею середнього класу.
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11.12.2022 23:10 Відповісти
ці заяви для баранофону-типу,він там щось вирішує))
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11.12.2022 23:34 Відповісти
зрадоботы - полезные касапам олигофрены.
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11.12.2022 23:52 Відповісти
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11.12.2022 23:55 Відповісти
https://youtu.be/kfIwWwktJwM...

Почему Крым похоронит путлера и РабZeю...
Брати Капранови знають чому...🔱💙💛🔱✊💪👍
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊👹👍
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12.12.2022 06:12 Відповісти
Байден о Кучмистах ЗеКодломойских знает больше,чем сами украинцы...
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12.12.2022 06:51 Відповісти
Зміст перемовин він вже доповів і Путлеру і Лукашенко.
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12.12.2022 08:23 Відповісти
 
 