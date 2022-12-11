Зеленський анонсував телефонну розмову з Байденом 11 грудня
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Президент України Володимир Зеленський планує провести телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом сьогодні, 11 грудня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у вечірньому зверненні.
Президент нагадав, що сьогодні він уже провів окремі переговори з французьким президентом Еммануелем Макроном та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Одними з головних тем обговорень стали українська "формула миру" та розширення "зернової ініціативи".
"Сьогодні пізніше запланована розмова з президентом США Байденом. Деталі та результати - після завершення розмови", - додав Зеленський.
При цьому глава держави не розкрив деталі про те, що саме планується обговорити.
Топ коментарі
+15 Voc Vox
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+12 Олександр Дніпро
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+10 Voc Vox
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Якщо закрив то Байдену це буде приємно дізнатися - нехай із цього розмову і почне
Або про захист України …
Час покаже, як і Оман…
Враги кругом! Постоянно воруют у Дмитрия Анатольевича водку. Только поставит чекушку на стол - а она уже пустая!©
Щоби виглядати простим хлопцем з народу зараз, доводиться вигадувати історії про Мівіну.
Бо після трьох років правління шаурма стала їжею середнього класу.
Почему Крым похоронит путлера и РабZeю...
Брати Капранови знають чому...🔱💙💛🔱✊💪👍
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊👹👍