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Украина сегодня защищает свободу не только собственную, но и Молдовы, - Санду

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санду

В войне с РФ Украина защищает не только свою свободу, но и свободу Молдовы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью CNN.

"Украина сегодня защищает собственную свободу, но она также защищает свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если благодаря Украине сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной. Есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Мы видим, что коррумпированные группы в Молдове вместе с поддерживаемыми Россией пророссийскими политическими силами организовали протесты с целью дестабилизации ситуации. Но как бы трудно ни было, мы должны находить решение", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+8
Наш клоун тобі пояснив навіщо він викрав Чауса?
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12.12.2022 06:50
+6
Я думаю,що її рівень інтелекту набагато вище того про кого ви написали. І вона прекрасно розуміє, що відповідь буде мля,мля,мля.
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12.12.2022 07:17
+6
Не так все просто. Вона намагається хоч якось навести порядок в своїй країні. Але майже тридцятирічне панування в Молдові після 1991 року проросійських комуністів-соціалістів (Вороні, Додон і т.д.) не пройшло безслідно. Вони всюди розставили свої кадри. Як тільки долдона заарештували то судді призначені при його владі випустили. В Україні ситуація не краща. Тяжко ламається олігархічно-корупційна система
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12.12.2022 09:11
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Наш клоун тобі пояснив навіщо він викрав Чауса?
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12.12.2022 06:50 Ответить
Я думаю,що її рівень інтелекту набагато вище того про кого ви написали. І вона прекрасно розуміє, що відповідь буде мля,мля,мля.
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12.12.2022 07:17 Ответить
так она ж власть. пусть посадит силы врага и все будет норм в стране. все, кто сотрудничают с русскими - это террористы теперь! арестовывайте с удовольствием!
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12.12.2022 07:31 Ответить
Не так все просто. Вона намагається хоч якось навести порядок в своїй країні. Але майже тридцятирічне панування в Молдові після 1991 року проросійських комуністів-соціалістів (Вороні, Додон і т.д.) не пройшло безслідно. Вони всюди розставили свої кадри. Як тільки долдона заарештували то судді призначені при його владі випустили. В Україні ситуація не краща. Тяжко ламається олігархічно-корупційна система
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12.12.2022 09:11 Ответить
Взагалі-то у Молдови унікальна ситуація, про яку Україна може лише помріяти. У них відкритий найкоротший шлях щоб стати членами НАТО та Європейського Союзу. Достатньо прийняти рішення про об'єднаня зі своїми братами за р. Прут. І колишня столиця молдовського князівства там знаходиться. У них одна мова, одна історія. А ставши складовою частиною Румунії автоматично отримуєш бонус - членство в НАТО та ЄС. Українці, як тільки випала нагода, найперше що зробили в 1918 році це Акт Злуки, об'єднавши УНР та ЗУНР. Нажаль в Молдові рашистська пропаганда не дозволяє населенню побачити очевидне і найкраще на мою думку рішення та возз'єднатися з Румунією.
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12.12.2022 09:28 Ответить
я теж так вважала
коли мої знайомі молдовани сказали, що вони зовсім не мріють об'єднуватися з Румунією
(чим мене дуже здивували)
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12.12.2022 11:43 Ответить
Есть такое. И Румыны не так, что бы спят и видят обьединение. Во первых они считают, что это "русские румыны, во вторых- денег у 20 млн. страны на интеграцию 4 млн Молдовы нет.
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12.12.2022 14:47 Ответить
через це я у румунів навіть не питала
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12.12.2022 17:15 Ответить
Да, это путлеровцы стараются. ФСБ платит таким как они за подобные комментарии, твари..
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12.12.2022 10:00 Ответить
ЗСУ та генерал Залужний кажуть що Україна захищає Східну частину блока НАТО,тому що мавзолєйні Щури Лізуть в усі щілини від Латвії до Казахстану ...
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12.12.2022 10:02 Ответить
риторика правильна, а віддати Україні міг-29 всрались... яких там всьго було кажись 4 шт. і то невідомо чи літаючих... - молдавани...мамалижники... вояки ніякі.
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12.12.2022 11:35 Ответить
Самолеты стоят на приколе 30 лет. Может наши их уже ревизовали?
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12.12.2022 14:49 Ответить
Санду как беспоощная овечка. Очень напоминает Тихановскую.
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12.12.2022 11:37 Ответить
Тихановской до Санду как Гундосику до Порошенко
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13.12.2022 02:22 Ответить
 
 