Украина сегодня защищает свободу не только собственную, но и Молдовы, - Санду

В войне с РФ Украина защищает не только свою свободу, но и свободу Молдовы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью CNN.

"Украина сегодня защищает собственную свободу, но она также защищает свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если благодаря Украине сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной. Есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Мы видим, что коррумпированные группы в Молдове вместе с поддерживаемыми Россией пророссийскими политическими силами организовали протесты с целью дестабилизации ситуации. Но как бы трудно ни было, мы должны находить решение", - говорится в сообщении.

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