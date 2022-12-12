Україна сьогодні захищає не лише власну свободу, але й Молдови, - Санду
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У війні з РФ Україна захищає не лише власну свободу, але й свободу Молдови.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президентка Молдови Майя Санду заявила в інтерв'ю CNN.
"Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною. Є спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові.
Ми бачимо, що корумповані групи в Молдові разом з проросійськими політичними силами, які підтримуються Росією, організували протести з метою дестабілізації ситуації. Але як би важко не було, ми маємо знаходити рішення", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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+6 Валентина Саюн c856325a
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+6 Vlad Isaia
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коли мої знайомі молдовани сказали, що вони зовсім не мріють об'єднуватися з Румунією
(чим мене дуже здивували)