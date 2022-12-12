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Україна сьогодні захищає не лише власну свободу, але й Молдови, - Санду

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санду

У війні з РФ Україна захищає не лише власну свободу, але й свободу Молдови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президентка Молдови Майя Санду заявила в інтерв'ю CNN.

"Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною. Є спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Ми бачимо, що корумповані групи в Молдові разом з проросійськими політичними силами, які підтримуються Росією, організували протести з метою дестабілізації ситуації. Але як би важко не було, ми маємо знаходити рішення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: НАТО посилює допомогу Молдові на тлі наростання гібридних загроз з боку Росії, - Санду

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Наш клоун тобі пояснив навіщо він викрав Чауса?
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12.12.2022 06:50
+6
Я думаю,що її рівень інтелекту набагато вище того про кого ви написали. І вона прекрасно розуміє, що відповідь буде мля,мля,мля.
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12.12.2022 07:17
+6
Не так все просто. Вона намагається хоч якось навести порядок в своїй країні. Але майже тридцятирічне панування в Молдові після 1991 року проросійських комуністів-соціалістів (Вороні, Додон і т.д.) не пройшло безслідно. Вони всюди розставили свої кадри. Як тільки долдона заарештували то судді призначені при його владі випустили. В Україні ситуація не краща. Тяжко ламається олігархічно-корупційна система
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12.12.2022 09:11
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Наш клоун тобі пояснив навіщо він викрав Чауса?
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12.12.2022 06:50 Відповісти
Я думаю,що її рівень інтелекту набагато вище того про кого ви написали. І вона прекрасно розуміє, що відповідь буде мля,мля,мля.
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12.12.2022 07:17 Відповісти
так она ж власть. пусть посадит силы врага и все будет норм в стране. все, кто сотрудничают с русскими - это террористы теперь! арестовывайте с удовольствием!
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12.12.2022 07:31 Відповісти
Не так все просто. Вона намагається хоч якось навести порядок в своїй країні. Але майже тридцятирічне панування в Молдові після 1991 року проросійських комуністів-соціалістів (Вороні, Додон і т.д.) не пройшло безслідно. Вони всюди розставили свої кадри. Як тільки долдона заарештували то судді призначені при його владі випустили. В Україні ситуація не краща. Тяжко ламається олігархічно-корупційна система
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12.12.2022 09:11 Відповісти
Взагалі-то у Молдови унікальна ситуація, про яку Україна може лише помріяти. У них відкритий найкоротший шлях щоб стати членами НАТО та Європейського Союзу. Достатньо прийняти рішення про об'єднаня зі своїми братами за р. Прут. І колишня столиця молдовського князівства там знаходиться. У них одна мова, одна історія. А ставши складовою частиною Румунії автоматично отримуєш бонус - членство в НАТО та ЄС. Українці, як тільки випала нагода, найперше що зробили в 1918 році це Акт Злуки, об'єднавши УНР та ЗУНР. Нажаль в Молдові рашистська пропаганда не дозволяє населенню побачити очевидне і найкраще на мою думку рішення та возз'єднатися з Румунією.
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12.12.2022 09:28 Відповісти
я теж так вважала
коли мої знайомі молдовани сказали, що вони зовсім не мріють об'єднуватися з Румунією
(чим мене дуже здивували)
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12.12.2022 11:43 Відповісти
Есть такое. И Румыны не так, что бы спят и видят обьединение. Во первых они считают, что это "русские румыны, во вторых- денег у 20 млн. страны на интеграцию 4 млн Молдовы нет.
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12.12.2022 14:47 Відповісти
через це я у румунів навіть не питала
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12.12.2022 17:15 Відповісти
Да, это путлеровцы стараются. ФСБ платит таким как они за подобные комментарии, твари..
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12.12.2022 10:00 Відповісти
ЗСУ та генерал Залужний кажуть що Україна захищає Східну частину блока НАТО,тому що мавзолєйні Щури Лізуть в усі щілини від Латвії до Казахстану ...
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12.12.2022 10:02 Відповісти
риторика правильна, а віддати Україні міг-29 всрались... яких там всьго було кажись 4 шт. і то невідомо чи літаючих... - молдавани...мамалижники... вояки ніякі.
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12.12.2022 11:35 Відповісти
Самолеты стоят на приколе 30 лет. Может наши их уже ревизовали?
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12.12.2022 14:49 Відповісти
Санду как беспоощная овечка. Очень напоминает Тихановскую.
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12.12.2022 11:37 Відповісти
Тихановской до Санду как Гундосику до Порошенко
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13.12.2022 02:22 Відповісти
 
 