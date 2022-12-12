МИД призвал украинцев воздержаться от посещения Сербии или Косово

Министерство иностранных дел призвало граждан Украины воздержаться от посещения региона Западных Балкан из-за обострения отношений между Белградом и Приштиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины сейчас воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а находящимся там - избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Для получения помощи украинцы могут обращаться на круглосуточную "горячую линию" посольства Украины в Сербии: +381631113185 или на "горячую линию" МИД +380442381588.

Напомним, ситуация на севере Косово обострилась еще в конце июля этого года, после того, как косовское правительство решило перерегистрировать номерные знаки и документы, изданные в Сербии.

За день до вступления постановления в силу сербы из северного Косово заблокировали дороги.

Сербия, не признающая независимость Косово и считающая его своей территорией, соответственно, не признает и его права по регистрации таких документов.

В то же время, премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что "нелегальные сербские структуры на севере начали блокировать дороги и стрелять" еще до того, как Косово начало выдавать документы на въезд-выезд на границе с Сербией.

В августе власти Косово и Сербия смогли договориться о перерегистрации документов и автомобильных номерных знаков. Тогда высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что косовские сербы смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои идентификационные карты.

В ноябре после переговоров Сербия согласилась больше не разглашать номерные знаки с обозначениями городов Косово. В использовании останутся номерные знаки, изданные за последние три года, но новые номера теперь не будут выпускаться.