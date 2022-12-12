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Косово (84) МЗС (3559) Сербія (256)

МЗС закликало українців утриматися від відвідування Сербії чи Косова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мзс

Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від відвідування регіону Західних Балкан через загострення відносин між Белградом та Приштиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"У зв'язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває – уникати місць масового скупчення людей", - йдеться у повідомленні.

Для отримання допомоги українці можуть звертатися на цілодобову "гарячу лінію" посольства України в Сербії: +381631113185 або на "гарячу лінію" МЗС +380442381588.

Нагадаємо, ситуація на півночі Косова загострилася ще наприкінці липня цього року, після того, як косовський уряд постановив перереєструвати номерні знаки та документи, видані в Сербії.

За день до того, як постанова набула чинності, серби з північного Косова заблокували дороги.

Сербія, яка не визнає незалежність Косово та вважає його своєю територією, відповідно, не визнає і його права щодо реєстрації таких документів.

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Водночас прем’єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що "нелегальні сербські структури на півночі почали блокувати дороги та стріляти" ще до того, як Косово почало видавати документи на в’їзд-виїзд на кордоні з Сербією.

У серпні влада Косова та Сербія змогли домовитися щодо перереєстрації документів та автомобільних номерних знаків. Тоді високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що косовські серби зможуть вільно подорожувати між Косовом та Сербією, використовуючи свої ідентифікаційні картки.

У листопаді після переговорів Сербія погодилася більше не видавати номерні знаки з позначеннями міст Косова. У використанні залишаться номерні знаки, які видали за останні три роки, але нові номери тепер не випускатимуть.

Автор: Наталя Джума
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Дуже зворушлива турбота.
Головне, що вона життєво важлива для переважної більшості українців.
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12.12.2022 07:28 Відповісти
Мешканці Херсона та Бахмута дуже налякані. Нізащо не проміняють рідне затишне місто на пекельно небезпечну приштину
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12.12.2022 09:32 Відповісти
А в нас все заїбись війни нема
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12.12.2022 07:40 Відповісти
ну, это и понятно: три наших туриста из 93-й после ротации могут существенно повлиять на соотношение сил в Косово.
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12.12.2022 07:55 Відповісти
Что-то подобное ОРДЛО, только в основном признаное, что является, на мой взгляд, большой международной провокацией.
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12.12.2022 08:27 Відповісти
Вони над нами стелиться.
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12.12.2022 10:26 Відповісти
 
 