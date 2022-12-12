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В энергосистеме значительный дефицит мощности. Ситуация усложнена погодой, - "Укрэнерго". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на 12 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, за прошедшую неделю энергосистема подверглась трем российским атакам - уже восьмая массированная ракетная атака в понедельник 5 декабря и две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на юге и востоке страны в выходные. Разрушения, которые нанес враг энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы.

"В Одесской области ситуация все еще сложная, возобновление питания потребителей продолжается", - говорится в сообщении.

Бригады "Укрэнерго", генерации и облэнерго совместно работают по устранению последствий российских атак на энергетическую систему Украины. Из-за сложности повреждений работы продолжаются дольше и осложняются плохой погодой (порывистый ветер с мокрым снегом).

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"Но мы прилагаем максимум усилий для улучшения ситуации с энергоснабжением. В настоящее время для обеспечения баланса в энергосистеме каждому облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления. При превышении доказанных лимитов, применяются аварийные отключения", - объясняют в компании.

В энергосистеме значительный дефицит мощности. Ситуация усложнена погодой, - Укрэнерго 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Там писали, что ДТЕК не будут ремонтировать подстанции из-за того, что устарело все. А куда ж делись деньги за все эти годы? И не нужно забывать, что ДТЕК частная контора, которая сейчас делает модернизацию за счет ЕС. Вполне возможно, что не случайно бьют именно по их станциям.
А не по водо - газораспределительным системам
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12.12.2022 12:26
+6
Дефицита мощностей нет, на Ровенской и Хмельницкой большая часть блоков сейчас не задействована. Проблема в том что электричество от них не передать потребителю... трансформаторы на 750 и 300 КВ разрушены. Это основная проблема
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12.12.2022 12:36
+4
значить на його лінії лікарня чи котельня чи підстанція. Напишіть скаргу російським окупантам в 1960й рік, що змушували українців будувати собі енергосистему через сраку
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12.12.2022 13:41
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Т.е. не от желания Ахметова продавать газ в Европу, от погоды, да?
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12.12.2022 12:19 Ответить
русня ти реально кумедна, "газ в Європу". Чую дзвін та не знаю де він
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12.12.2022 13:40 Ответить
Там писали, что ДТЕК не будут ремонтировать подстанции из-за того, что устарело все. А куда ж делись деньги за все эти годы? И не нужно забывать, что ДТЕК частная контора, которая сейчас делает модернизацию за счет ЕС. Вполне возможно, что не случайно бьют именно по их станциям.
А не по водо - газораспределительным системам
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12.12.2022 12:26 Ответить
Вполне может быть, что и дефицита мощностей, ***, нет...
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12.12.2022 12:27 Ответить
Дефицита мощностей нет, на Ровенской и Хмельницкой большая часть блоков сейчас не задействована. Проблема в том что электричество от них не передать потребителю... трансформаторы на 750 и 300 КВ разрушены. Это основная проблема
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12.12.2022 12:36 Ответить
О 12-10 відімкнули, будинок навпроти взагалі не знає що воно таке. Вдень і вночі сяє як новорічна ялинка. І кажуть що перевищений ліміт.
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12.12.2022 12:38 Ответить
значить на його лінії лікарня чи котельня чи підстанція. Напишіть скаргу російським окупантам в 1960й рік, що змушували українців будувати собі енергосистему через сраку
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12.12.2022 13:41 Ответить
в энергетике одна проблема это ахметов и его монополия которая работает на *********
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12.12.2022 12:53 Ответить
тобі повістка ще не прийшла, свинособака? Чому среш на українських сайтах, а не в окопі?)
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12.12.2022 13:42 Ответить
працюю на ахметова, хочеш повістку ахметову вручити? сам не обсерешся?
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12.12.2022 17:44 Ответить
Де тут інфографіка, тут 0 інформації і 0 графіки
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12.12.2022 13:44 Ответить
 
 