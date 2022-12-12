В энергосистеме значительный дефицит мощности. Ситуация усложнена погодой, - "Укрэнерго". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, за прошедшую неделю энергосистема подверглась трем российским атакам - уже восьмая массированная ракетная атака в понедельник 5 декабря и две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на юге и востоке страны в выходные. Разрушения, которые нанес враг энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы.

"В Одесской области ситуация все еще сложная, возобновление питания потребителей продолжается", - говорится в сообщении.

Бригады "Укрэнерго", генерации и облэнерго совместно работают по устранению последствий российских атак на энергетическую систему Украины. Из-за сложности повреждений работы продолжаются дольше и осложняются плохой погодой (порывистый ветер с мокрым снегом).

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"Но мы прилагаем максимум усилий для улучшения ситуации с энергоснабжением. В настоящее время для обеспечения баланса в энергосистеме каждому облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления. При превышении доказанных лимитов, применяются аварийные отключения", - объясняют в компании.