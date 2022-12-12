В енергосистемі значний дефіцит потужності. Ситуація ускладнена погодою, - "Укренерго". ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, за минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки - вже восьма масована ракетна атака у понеділок 5 грудня та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні. Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи.

"На Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває", - йдеться у повідомленні.

Бригади "Укренерго", генерації та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України. Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом).

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"Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням. Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення", - пояснюють у компанії.