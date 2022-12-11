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війна (56124) енергетика (1644) електроенергія (1900) Денис Шмигаль (2690)

Шмигаль про ситуацію в енергосистемі: Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, нас чекають суттєві обмеження взимку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергетика,укренерго,обстріл

В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності.

Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.

"Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії", - зазначає він.

Тому уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання.

 Перший пріоритет - це критична інфраструктура й лікарні.

 Другий пріоритет - підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу.

 Третій пріоритет - бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти.

Четвертий пріоритет - житловий сектор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не було жодних закликів до евакуації, - Одеська ОВА роз’яснила інформацію про те, що ремонт електромереж може тривати 2-3 місяці

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+38

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11.12.2022 16:25
+30
Шмигаль показав що він неефективний та непрофесійний прем'єр, а ситуація вимагає швидких та професійних рішень до того ж рішень проти інтересів олігарха Ахметова, націоналізація та цілодобове відновлення всіх пошкоджених об'єктів енергомережі та генерації! Ці потрібні державі рішення ахметівський менеджер Шмигаль не прийме ніколи, бо це нанесе Ахметову непоправної шкоди!
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11.12.2022 16:04
+24
Ще літом був скандал, що ТЕЦ не забезпечені вугілля, щоб пройти зиму. Бо ті обсяги, які браво хтось у відосику зачитав, виявились торф'яним вугіллям. Який на ТЕЦ використовувати не можна. Навіщо купувати, якщо війна все зпише?
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11.12.2022 15:57
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ну шмигаля, припустимо, ці обмеження як раз і оминуть!
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11.12.2022 15:54 Відповісти
Шмигаль показав що він неефективний та непрофесійний прем'єр, а ситуація вимагає швидких та професійних рішень до того ж рішень проти інтересів олігарха Ахметова, націоналізація та цілодобове відновлення всіх пошкоджених об'єктів енергомережі та генерації! Ці потрібні державі рішення ахметівський менеджер Шмигаль не прийме ніколи, бо це нанесе Ахметову непоправної шкоди!
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11.12.2022 16:04 Відповісти
Та Ахметов буде всіх у дупу цілувати, якщо ДТЕК націоналізують, бо воно було не дуже прибуткове, а зараз суцільні збитки.Стосовно націоналізації.Ви серйозно? Найбільш збитковими та розкраденими є якраз державні, зокрема Центренерго.
До речі Центренерго при Пороху було вельми прибутковим.Так що міняйте методичку, або вивчайте матчастин
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11.12.2022 16:12 Відповісти
по Центренерго....Трипільську ТЕЦ відключили від газу за борги,21 жовтня.а це 60 % генерації Київської області,відтіль і блек Аут.такі поражєнія наносить влада енергосистемі держави.
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11.12.2022 16:34 Відповісти
Потрібно було всі ТЕС тримати на мінімалках, а всю нічну генерацію покладати на АЕС, тоді б і не було блекауту!
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11.12.2022 17:32 Відповісти
А передавати струм від АЕС ви повітрям будете
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11.12.2022 17:56 Відповісти
Струм потрібно передавати від будь якої електростанції, що від АЕС що від ТЕС.
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11.12.2022 17:58 Відповісти
Для АЕС немає нічної та іншої генерації.Вони весь час працюють в однаковому режимі, а то що ви там собі надумали немає ніякого відношення до енергосистем
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11.12.2022 19:16 Відповісти
АЕС не може оперативно балансувати потужність своїх енергоблоків, тому енергоблоки АЕС мають виводити на рівень нічного споживання електрики, а вдень додавати генерацію ТЕС та ГЕС щоб покрити денне збільшення споживання електрики. Але останні роки Ахметов продавив через власних міністрів та прем'єрів роботу своїх ТЕС та ГЕС і вночі, щоб заробляти якомога більше грошей від генерації. А для цього прийшлось зменшувати потужність АЕС і в результаті цього корупційного дисбалансів ми отримали блекаут після ракетної атаки російських терористів! Терористи атакували ТЕС Ахметова і вивели їх з генерації, а енергоблоки АЕС були на такому критично низькому рівні потужності, що не змогли витягнути на собі енергосистему і сталась катастрофа!
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11.12.2022 19:32 Відповісти
ПриватБанк, Обленерго....
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11.12.2022 20:36 Відповісти
шмыгаль сам не решает эти вопросы
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11.12.2022 17:03 Відповісти
Що там Шмигаль, навіть Самий Главний не рішає таких питань!
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11.12.2022 17:28 Відповісти
Не націоналізацію потрібно проводити, за яку потрібно сплачувати кошти, а повернення незаконно за безцінь прихватизованого державного майна і притягати до кримінальної відповідальності усіх причетних
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11.12.2022 18:06 Відповісти
справа не в шкоді а в тому що че поетапні пункти плану...

якого звичайні популуси розуміти не хочуть.. .таке ж саме як не розуміли навіщо в неурожай НКВД забирало все зерно (навіть на посів) у людей... Голод сьогодні реально зробити? Ось це головне питання яке повинно вас турбувати всих.

Адже зебеня не проста так землю продав збрехавши лохам.
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11.12.2022 20:24 Відповісти
ахмєтовському куєсосу шмигалю вірити, себе не поважати.
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11.12.2022 15:56 Відповісти
Ще літом був скандал, що ТЕЦ не забезпечені вугілля, щоб пройти зиму. Бо ті обсяги, які браво хтось у відосику зачитав, виявились торф'яним вугіллям. Який на ТЕЦ використовувати не можна. Навіщо купувати, якщо війна все зпише?
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11.12.2022 15:57 Відповісти
Щороку журналізди щось таке пишуть.
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11.12.2022 16:00 Відповісти
ТЕС а не ТЕЦ
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11.12.2022 18:09 Відповісти
Повірити беня-медведчуковсько-ахметовсько-татаровській команді - себе обдурити. Все вони знали, вони вони мали знати, але як завжди дурили нарід. Проте потрібно пам'ятати, що голоний ворог на цей час і до нашої перемоги - це московія. Спочатку знищимо її, а потім візьмемось за своїх бариг.
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11.12.2022 16:03 Відповісти
Залишати ворога у себе в тилу для продовження його підривної діяльності завідомо програшний план
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11.12.2022 18:11 Відповісти
пріоритетом уряду є графіки відключень а не щонайскоріше відновлення енергопостачання українському народові.
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11.12.2022 16:03 Відповісти
Ну відновлять? А далі що? Прилетять нові ракети і роздовбають все те, що відремонтували.
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11.12.2022 16:16 Відповісти
так не відновлювать??
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11.12.2022 17:04 Відповісти
восстановление стоит дешевле ракет это раз, во вторых в другую рабочую точку прилетит потом. будешь сидеть сложа руки как околопризедентанутые?
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11.12.2022 17:07 Відповісти
А далі ракети, гроші закінчаться, зіб'ють усі нові ракети, заховають за бетоном, під землею усе те, що відремонтували, поставлять більше ППО, і т.д.
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11.12.2022 18:15 Відповісти
та де там "графіки", є 1 єдиний графік: це повний хаос, при якому ніхто ні за що не відповідає

звісно, рибка ловиться краще в каламутній воді

знову ж просте питання: чого тут більше - пошкоджень в енергосистемі чи хронічної некомпетентності "голів правління"?
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11.12.2022 16:16 Відповісти
Хронічної голобородьківщини
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11.12.2022 18:23 Відповісти
А як впевненозе влада "надихала словами" влітку,вона просякла "хуцпою",щодня: зранку -мала брехня, обід- наростаюча брехня ,а вже навечір брехня від "найвеличнішого брехуна року"
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11.12.2022 16:07 Відповісти
А ввечері вечірня казка "Володін кінозал"
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11.12.2022 18:24 Відповісти
З цього всього я роблю висновок, що ще чотирьох чи п'яти прогнозованих атак система не витримає і накриється мідним тазом. З усім супутніми наслідками. Будемо реалістами: можна хизуватися пунктами незламності, але 40% це ДУЖЕ багато.

Тактика у кацапів дуже проста: вони не шкодують раакет, бо знають, що принаймні п'ять0шість гарантовано влучать у ціль. Тому наші ППО-шникиЮ звісно, молодці, але їхні зусилля просто відтерміновують тотальний блекаут.
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11.12.2022 16:08 Відповісти
Ключові слова «певноюмірою» пошкоджено.
Брехуни від зеленої влади зрозуміли, що їхня брехня проходить на ура, отже, брехатимуть далі, більше, зухваліше…
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11.12.2022 17:38 Відповісти
Тепер на відновлення старих ахметівськокаломийськосурківських Тец,гідроелектростанцій,які вони отримали можливо за дарма,держава в особі колишнього ахметівського халуя,буде вивалювати скажену суму з бюджету,
тобто ми всі скинимось на нові тец,для олігархів?
Супер!
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11.12.2022 16:11 Відповісти
Ніхто відновлювати ТЕС вже не буде.Вони й так були майже всі збитковими.Зараз енергетика ніякому бізнесу не потрібна, бо немає платоспроможного споживача і не скоро буд
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11.12.2022 16:15 Відповісти
по 6грн для промышленности это неплатежеспособные? но правильней - для всех одна цена, как на западе
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11.12.2022 17:32 Відповісти
А много ли сейчас промышленности работает?Из тех, кто много потребляет?Все стоит
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11.12.2022 17:54 Відповісти
а магазины, сфера услуг тоже по 6. всё всё кроме населения
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11.12.2022 18:22 Відповісти
у нас по 6.70
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11.12.2022 18:38 Відповісти
Один металлургический завод потребляет енергии как область средних размеро
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11.12.2022 19:14 Відповісти
Так может остановим нефтепровод бульбашам и мадьярам или сами бес света будем сидеть а врагам качать ресурсы и деньги?
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11.12.2022 16:23 Відповісти
Після того,як через білорусь зерно "продамо"((
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11.12.2022 16:27 Відповісти

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11.12.2022 16:25 Відповісти
Полезный идиот для разведки
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11.12.2022 18:39 Відповісти
думаете он сможет заменить буданова?
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11.12.2022 20:16 Відповісти
а чого ж ні,теж "маладой і перспєктівний",плюс "свой парєнь",хоч завтра став до керма хоч СБУ,хоч ГУР...
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11.12.2022 23:00 Відповісти
это да. Чем он хуже буданова с его кентом-помощником депутата госдуры?
У падаляка тоже бэкграундный кент-связник имеется:
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11.12.2022 23:06 Відповісти
Такое ощущение, что первые ТРИ пункта обслуживают роботы, а не живые люди, которым И ДОМА НЕОБХОДИМЫ тепло и свет!
БОльшая часть населения без работы на местах! Насильно удерживается большАя часть людей дома без возможности выехать за границу. У всех дети, старики! Им свет и тепло разве не надо?
Зрада на каждом шагу. Люди не обязаны верить вашему бреду, который доносится из каждого богатого рта, у которого дворцы всегда со всеми удобствами, которых лишают народ страны!
Враг - снаружи и еще такой же коварный враг - внутри страны!

Вам бы всем только хвосты свиньям крутить, а не страной руководить.
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11.12.2022 16:30 Відповісти
Це він за ДТЕК відчитався ? А хто бабло получить за енергію коли ДТЕК не працює ,нє ну працює ,наприклад дерев'яні стовпи міяють на бетонні , щоб показати свою зайнятість .Я спочатку думав що аварійне відключеня по області ,а воно ні - планова заміна стовпів ..Дов...би ,про себе сказав я про них ,а може й 3.14дараси
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11.12.2022 16:32 Відповісти
ніякого пошкодження нема,влада знову бреше щоб сховати свій провал в підготовці до опалювального сезону.шахіди тут якраз в масть,все списують на обстріли а самі,в той час економлять на нас з вами,щоб хоч як небудь протягнути зиму.як завжди у зелених - брехнябрехнябрехня......
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11.12.2022 16:40 Відповісти
Нема пошкоджень? Ти хворий?
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11.12.2022 17:27 Відповісти
Скільки пошкоджень ти бачив на власні очі, щоб стверджувати це?
Вони, безумовно, є, але чи можна вірити людям, що обіцяли шашлики замість війни?
Телевізор ваше всьо?
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11.12.2022 17:43 Відповісти
Ти теж тут на зміні?
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11.12.2022 18:01 Відповісти
Трипільську ТЕЦ зупинили відключивши газ за борги.якщо ви це вважаєте за ПОШКОДЖЕННЯ,то тільки від влади.тут з вами я згоден.
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11.12.2022 18:19 Відповісти
Енергетична інфраструктура країни - це не тільки ТЕЦ. Бачу, IQ у вас не захмарний. )
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11.12.2022 18:23 Відповісти
ваш айкю не знаю який,але....Трипільська ТЕЦ потужністю 1800 мегв,а це як 2 атомних реактора,давала 60 % електроенергії Київської,Черкаської і Житомирської областей.відключивши тец ці області отримали 60 % енергетичний голод.про блекаут в м. Київ навіть говорити не буду - столиця України.і що ? чому б не відновити генерацію і покрити дефіцит ? газу нема.просрали підготовку до зими ваші хуженебудєт.які ж ви ниці,зебарани....
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11.12.2022 18:47 Відповісти
У країні війна, економіки нема, кацапи регулярно луплять ракетами по критичній інфраструктурі, а ти тут якусь *уйню несеш.
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11.12.2022 18:57 Відповісти
так війни ж не буде....це все паніка і провокації наших західних партнерів.вралвруидальшебудуврать.
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11.12.2022 19:23 Відповісти
дость жалюгідно
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11.12.2022 20:07 Відповісти
ну спорити не буду,среш ти дуже жалюгідно,у мене підстанцію ввалили ще в жовтні,її уже замінили,але от світло рубають як за добрий день
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11.12.2022 23:03 Відповісти
Шуруй в окопи і не стогни, чудо горохове
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11.12.2022 23:33 Відповісти
Ця заява ахмєтовської шмиги відверта маніпуляція і брехня.
Можливо і були певним чином пошкоджені електростанції, але уже давно відновлені і працюють на мін. парах., якщо в енергосистемі не вистачає генерації. Про це шмига замовчує.
Як може бути пошкоджено 40% високовольтних ЛЕП? Це тисячі км ЛЕП. На це не вистачить навіть усіх мокшанських ракет. Очевидна брехня.
Крім того, електроенергія є у всіх неокупованих регіонах України, що підтверджує функціонування високовольтних ЛЕП на всій неокупованій території України.
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11.12.2022 18:28 Відповісти
Дивиться ці ролики за посиланням і відкриваєте очі:
https://www.youtube.com/watch?v=J7D6x_Xfyoc&list=PL088F37260B3E71FF&index=3

а ось іще,світ вирубають при непошкоджених лініях по дзвінку зверху:
https://www.youtube.com/watch?v=bP9SdoPPN0I
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11.12.2022 19:05 Відповісти
Друге відео маячня психічно нездорових людей. Навіщо таке сміття розповсюджувати прикриваючись відключеннями електроенергії?
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11.12.2022 20:28 Відповісти
На мене цей Шмигаль справляє враження ...ніяке. Якесь порожнє місце,безголовий бевзь,якого поставили прем"єром щоб він просто займав крісло...Але не все,думаю,просто-цей Шмигаль один з топ-менеджерів Рінатіка і саме в галузі енергетики.....Можливо,всі ці апокаліпсиси з електирикою,просто якась комбінація ЗЕлені спільно з Рашкою...
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11.12.2022 17:05 Відповісти
Можливо,всі ці апокаліпсиси з електирикою,просто якась комбінація ЗЕлені спільно з Рашкою...
Не можливо,а так і є.
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11.12.2022 19:07 Відповісти
Саме так і є насправді. Так званий "блекаут" чи апокаліпсис лише добре замаскована чергова зелена диверсія (як і розмінування Чонгару) під ракетниий удар рашистів.

Якщо поглянути на перетоки електроенергії з України до Угорщини 23.11.2022, то можна помітити, що з 13 год дня різко впала потужність генерації з України, хоча ракетна атака розпочалася лише з 14 год дня, а прильоти по енергооб'єктах трапились ще пізніше. Це пов'язано з особливостями функціонування атомних реакторів, які мабуть не можна заглушити миттєво у повний нуль без катастрофічних наслідків, тому генерацію почали знижувати заздалегідь до початку масованого ракетного удару. Через велике навантаження на "скручені" генеруючі потужності і впала частота в системі, внаслідок чого міг спрацювати аварійний захист.
Це викликало велику тривогу МАГАТЕ, через небезпеку атомної аварії глобального масштабу, яке ініціювало тотальну перевірку всіх атомних станцій в Україні і заявило про безпрецедентну в історії ситуацію з одномоментного вимкнення всіх атомних блоків у країні.
До того ж, незважаючи на також повний блекаут у Молдові 23.11.2022, статистика перетоків з Молдови жодним чином не змінилися, що вказує на можливу фальсифікацію цієї статистики.
Не всі можновладці повірили прорашистським дитиковській і зеленій командам при владі і створили комісію по розслідуванню справжніх причин та обставин "блекауту".
https://www.google.com/amp/s/amp.lenta.ua/u-kabmini-stvorili-komisiyu-dlya-rozsliduvannya-blekautu-23-listopada-129727/

Сподіваюся результати розслідування не будуть такими ж нікчемними як і по Вагнергейту.
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11.12.2022 19:44 Відповісти
Блок АЭС глушится за максимум 4 секунды без проблем.На практике около 2. Теперь понятно,как умудрились отвалить блоки по снижению частоты.Ручками разгрузили заранее АЭС,дождались отвала тепловой генерации,не дали автоматике разделить систему(трипільская выключена центр при разелении погаснет) и вуаля!
Предположение.
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11.12.2022 21:54 Відповісти
Так заглушили у 1986 на ЧАЕС. Відомо до чого це призвело. Мабуть більше на таке не наважуються, навіть не зважаючи, що уже немає в експлуатації блоків типу РБМК.
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11.12.2022 23:41 Відповісти
Хрен vs палець? Чернобыль бахнул когда какраз не дали блоку остановиться - эксперименты на выбеге ТГ. Когда нарулили жопу с физикой - тогда попытались остановить реактор ,который уже не останавливался...(популярно).Быстрый останов или ускоренная разгрузка(урб) блоков АЭС - это штатные вещи.Гораздо хуже развалить собственные нужды,к чему мы и пришли в тот раз.
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17.12.2022 20:58 Відповісти
предурочный предатель как и вся свора
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11.12.2022 17:09 Відповісти
не так давно--- на 75 відсотків енергосистема відновлена..
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11.12.2022 17:23 Відповісти
Останню цифру, здається, пам'ятаю-17% дефіцит потужностей генерації.
Що сталось, що дефіцит став «значним»?
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11.12.2022 17:46 Відповісти
До кого звернутись, щоб продали місце у списку третього пріоритету? Брат Єрмака ще при ділах, нє?
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11.12.2022 17:52 Відповісти
я біля ГЄС, вона не пошкоджена.
Вірити цьому пройдисвіту себе не поважати, він за коронашизу ще не відповів.
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11.12.2022 17:56 Відповісти
То есть мы должны поверить на слово таким вот дебилам, которые (ну вы сами все знайте, про Чонгар, полесский асфальт и финансирование ракетной программы уже нет сил говорить)?

Строят свои планы и графики, будучи тотально и наглухо некомпетентными.

А обычным гражданам Украины можно только посоветовать разгрести свой гараж автомобильный, быстренько его утеплить: пенопласт и пленка подойдут, область с минватой для вентиляции нужна, ворота утеплить на вагонку обычную досточки и тоже пенопласт менее горючий насколько найдете. Пол утеплять в принципе не требуется, это сложнее сделать. Затащить туда буржуйку, подключить ее к трубе или сделать трубу, если ее не было до вас. Вместо буржуйки можно вебасто дизельный обогреватель, но он слабенький, если вентиляция напрямую с улицы холодным воздухом. И нормально там зиму провести можно. У кого есть 300-400 долларов лишних, могут солнечную батарею на крышу поставить метра на 3-4 квадратных, сейчас темнее рано, но в феврале будет нормально заряжать уже аккумуляторы. Главное, чтобы соседи слева и справа тоже жили и тоже топили, друг друга согревать будете, можно не утеплять эти стены и заднею тоже, если там другой гараж имеется. Может у кого-то рекуператор есть, им можно сразу на 5-6 гаражей вентиляцию сделать и снизить охлаждение помещения прилично, но это и не требуется, пару дров закинул в печку и уже жарко будет, особенно у кого подвал еще есть.
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11.12.2022 18:01 Відповісти
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11.12.2022 18:34 Відповісти
Скільки російських тес і гес пошкоджено?
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11.12.2022 18:39 Відповісти
У свій час всі були епідеміологами, політологами. Зараз прийшла пора військових аналітиків і енергетиків. Обвислі треніки підтягнуті, чай заварений, інтернет за місяць проплачений. )))
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11.12.2022 18:42 Відповісти
ну хоч ти собі вірний і сраку лижеш ********* ЗАВЖДИ
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11.12.2022 23:08 Відповісти
На відміну від тебе у мене нема ідолів для поклоніння
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11.12.2022 23:32 Відповісти
разные люди мониторят сайты
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11.12.2022 19:09 Відповісти
Атож, атож!
Я теж свято вірую, що лишилися самі об'єктвні причини, бо жадібність панська з війною повністю самоліквідувалася, як ті демони!
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11.12.2022 19:25 Відповісти
шо воно вже чеше "лохам" - там тільки грошима вже на сьогодні влили більше двох лярдів на відновлення і ще плюс трансформатори, кабель, комплектуючі, техніку тягнуть зі всього світу кожень день ...
Чи це шмигло думає шо відновлення це "відключення"...
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11.12.2022 19:38 Відповісти
Німеччина, Норвегія, Литва, США, можливо й інші країни уже виділили сотні мільйонів доларів фінансової допомоги, а також матеріальну допомогу обладнанням на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури України. Азербайджан нещодавно надіслав силові трансформатори та генератори.
Мабуть у них рука не піднімається щоб використати допомогу союзників для швидкого відновлення зруйнованого обладнання, бо там не вийде вкрасти, отримати величезні відкати.
Вони хочуть тримати українців у темряві і холоді до кінця зимового періоду. Самих українців, які уже місяцями відключені від електроенергії, вони бачать лише як мішені для мокшанських ракет і джерело для чергової наживи.
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11.12.2022 19:57 Відповісти
а 6й приорет какой? а 7й?
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11.12.2022 19:48 Відповісти
Шмигаля треба гнати, так як не закуповував засоби ППО та ПРО а догоги мостив окупантам.
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11.12.2022 20:11 Відповісти
попало в ціль за останні два місяці максимум 50 ракет і дронів зі всіх випущених.
Наскільки всрату енергосистему збудували в тюрмі народів, якщо її так легко положити.... Добре, що мосКАЛЛі її тепер добили!!

тепер черга блекаутів в самій мацакві!
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11.12.2022 21:21 Відповісти
Я,к несчастью,видел выступление премьера. Впечатление тяжёлое.Мужик не в теме,читает бумагу,не вникал.Убили 2 момента:
1.Повреждены ВСЕ гидро и тепловые станции.
2.Уряд направил 400 кубометров дров в харьковскую обладминистацию для нужд области !??Вокруг лесА,а из Киева дрова шлют 400 кубов?
Хочу проснутся...
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11.12.2022 22:03 Відповісти
піждіть,скоро буба особисто накаже віддати голодуючим останні запаси нерозпареної мівіни...
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11.12.2022 23:10 Відповісти
І візьме під свій контроль)
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11.12.2022 23:50 Відповісти
 
 