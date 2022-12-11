Шмигаль про ситуацію в енергосистемі: Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, нас чекають суттєві обмеження взимку
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності.
Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.
"Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії", - зазначає він.
Тому уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання.
Перший пріоритет - це критична інфраструктура й лікарні.
Другий пріоритет - підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу.
Третій пріоритет - бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти.
Четвертий пріоритет - житловий сектор.
Будь ласка, зачекайте...
До речі Центренерго при Пороху було вельми прибутковим.Так що міняйте методичку, або вивчайте матчастин
якого звичайні популуси розуміти не хочуть.. .таке ж саме як не розуміли навіщо в неурожай НКВД забирало все зерно (навіть на посів) у людей... Голод сьогодні реально зробити? Ось це головне питання яке повинно вас турбувати всих.
Адже зебеня не проста так землю продав збрехавши лохам.
звісно, рибка ловиться краще в каламутній воді
знову ж просте питання: чого тут більше - пошкоджень в енергосистемі чи хронічної некомпетентності "голів правління"?
Тактика у кацапів дуже проста: вони не шкодують раакет, бо знають, що принаймні п'ять0шість гарантовано влучать у ціль. Тому наші ППО-шникиЮ звісно, молодці, але їхні зусилля просто відтерміновують тотальний блекаут.
Брехуни від зеленої влади зрозуміли, що їхня брехня проходить на ура, отже, брехатимуть далі, більше, зухваліше…
тобто ми всі скинимось на нові тец,для олігархів?
Супер!
У падаляка тоже бэкграундный кент-связник имеется:
БОльшая часть населения без работы на местах! Насильно удерживается большАя часть людей дома без возможности выехать за границу. У всех дети, старики! Им свет и тепло разве не надо?
Зрада на каждом шагу. Люди не обязаны верить вашему бреду, который доносится из каждого богатого рта, у которого дворцы всегда со всеми удобствами, которых лишают народ страны!
Враг - снаружи и еще такой же коварный враг - внутри страны!
Вам бы всем только хвосты свиньям крутить, а не страной руководить.
Вони, безумовно, є, але чи можна вірити людям, що обіцяли шашлики замість війни?
Телевізор ваше всьо?
Можливо і були певним чином пошкоджені електростанції, але уже давно відновлені і працюють на мін. парах., якщо в енергосистемі не вистачає генерації. Про це шмига замовчує.
Як може бути пошкоджено 40% високовольтних ЛЕП? Це тисячі км ЛЕП. На це не вистачить навіть усіх мокшанських ракет. Очевидна брехня.
Крім того, електроенергія є у всіх неокупованих регіонах України, що підтверджує функціонування високовольтних ЛЕП на всій неокупованій території України.
https://www.youtube.com/watch?v=J7D6x_Xfyoc&list=PL088F37260B3E71FF&index=3
а ось іще,світ вирубають при непошкоджених лініях по дзвінку зверху:
https://www.youtube.com/watch?v=bP9SdoPPN0I
Не можливо,а так і є.
Якщо поглянути на перетоки електроенергії з України до Угорщини 23.11.2022, то можна помітити, що з 13 год дня різко впала потужність генерації з України, хоча ракетна атака розпочалася лише з 14 год дня, а прильоти по енергооб'єктах трапились ще пізніше. Це пов'язано з особливостями функціонування атомних реакторів, які мабуть не можна заглушити миттєво у повний нуль без катастрофічних наслідків, тому генерацію почали знижувати заздалегідь до початку масованого ракетного удару. Через велике навантаження на "скручені" генеруючі потужності і впала частота в системі, внаслідок чого міг спрацювати аварійний захист.
Це викликало велику тривогу МАГАТЕ, через небезпеку атомної аварії глобального масштабу, яке ініціювало тотальну перевірку всіх атомних станцій в Україні і заявило про безпрецедентну в історії ситуацію з одномоментного вимкнення всіх атомних блоків у країні.
До того ж, незважаючи на також повний блекаут у Молдові 23.11.2022, статистика перетоків з Молдови жодним чином не змінилися, що вказує на можливу фальсифікацію цієї статистики.
Не всі можновладці повірили прорашистським дитиковській і зеленій командам при владі і створили комісію по розслідуванню справжніх причин та обставин "блекауту".
https://www.google.com/amp/s/amp.lenta.ua/u-kabmini-stvorili-komisiyu-dlya-rozsliduvannya-blekautu-23-listopada-129727/
Сподіваюся результати розслідування не будуть такими ж нікчемними як і по Вагнергейту.
Предположение.
Що сталось, що дефіцит став «значним»?
Вірити цьому пройдисвіту себе не поважати, він за коронашизу ще не відповів.
Строят свои планы и графики, будучи тотально и наглухо некомпетентными.
А обычным гражданам Украины можно только посоветовать разгрести свой гараж автомобильный, быстренько его утеплить: пенопласт и пленка подойдут, область с минватой для вентиляции нужна, ворота утеплить на вагонку обычную досточки и тоже пенопласт менее горючий насколько найдете. Пол утеплять в принципе не требуется, это сложнее сделать. Затащить туда буржуйку, подключить ее к трубе или сделать трубу, если ее не было до вас. Вместо буржуйки можно вебасто дизельный обогреватель, но он слабенький, если вентиляция напрямую с улицы холодным воздухом. И нормально там зиму провести можно. У кого есть 300-400 долларов лишних, могут солнечную батарею на крышу поставить метра на 3-4 квадратных, сейчас темнее рано, но в феврале будет нормально заряжать уже аккумуляторы. Главное, чтобы соседи слева и справа тоже жили и тоже топили, друг друга согревать будете, можно не утеплять эти стены и заднею тоже, если там другой гараж имеется. Может у кого-то рекуператор есть, им можно сразу на 5-6 гаражей вентиляцию сделать и снизить охлаждение помещения прилично, но это и не требуется, пару дров закинул в печку и уже жарко будет, особенно у кого подвал еще есть.
Я теж свято вірую, що лишилися самі об'єктвні причини, бо жадібність панська з війною повністю самоліквідувалася, як ті демони!
Чи це шмигло думає шо відновлення це "відключення"...
Мабуть у них рука не піднімається щоб використати допомогу союзників для швидкого відновлення зруйнованого обладнання, бо там не вийде вкрасти, отримати величезні відкати.
Вони хочуть тримати українців у темряві і холоді до кінця зимового періоду. Самих українців, які уже місяцями відключені від електроенергії, вони бачать лише як мішені для мокшанських ракет і джерело для чергової наживи.
Наскільки всрату енергосистему збудували в тюрмі народів, якщо її так легко положити.... Добре, що мосКАЛЛі її тепер добили!!
тепер черга блекаутів в самій мацакві!
1.Повреждены ВСЕ гидро и тепловые станции.
2.Уряд направил 400 кубометров дров в харьковскую обладминистацию для нужд области !??Вокруг лесА,а из Киева дрова шлют 400 кубов?
Хочу проснутся...