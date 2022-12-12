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Путин и его окружение победили россиян и их разум, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Кремлевская пропаганда промыла мозги российскому обществу и сумела убедить их в том, что "не было никогда никакой Украины".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом президент Владимир Зеленский рассказал в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

Ведущий Дэвид Леттерман задал ему вопрос: "В РФ говорят, что не было никогда никакой Украины. Как можно считать, что Украины нет?"

Глава государства ответил, что "это все нарративы, как и политика Путина, его окружения", которые Кремль "специально развивает и представляет своему обществу".

"К сожалению, скажу честно: они победили свое общество. Победили их разум. ... Чтобы сработало это вторжение, нужно было… полностью окунуть их в этот информационный пузырь: что украинцев нет, что это где-то там какая-то окраина, что у них нет языка, наследия, истории, что все это они у нас оторвали с распадом Советского Союза, они оторвались временно", – отметил президент.

Между тем, уточнил Зеленский, это примитивная конструкция лжи, и "сами это увидите, когда мы победим, – как быстро они сами все это поймут".

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Топ комментарии
+25
ну, давай уже про "синьор-голодомор", про "термос"... не сдерживай себя.
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12.12.2022 13:28
+18
Який там розум? Що ти мелеш,клован?🤦
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12.12.2022 13:24
+18
То же можно сказать и про Коломойского. Только целевая аудитория другая.
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12.12.2022 13:25
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Який там розум? Що ти мелеш,клован?🤦
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12.12.2022 13:24 Ответить
То же можно сказать и про Коломойского. Только целевая аудитория другая.
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12.12.2022 13:25 Ответить
Не можливо перемогти те-чого ніколи не було...
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12.12.2022 13:26 Ответить
Те саме зеля робить із українцями і доволі успішно тре зауважити.
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12.12.2022 13:26 Ответить
навіть нехай і не думає,

"Здесь вам не рассея,
Здесь климат иной..."
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12.12.2022 14:06 Ответить
телевізор то страшна сила. І якщо хтось вважає що ми якісь особливі, то ви дуже помиляєтесь.
Телевізор легко перемагає не лише телевізор, але і здоровий глузд.
Я бачив як і що телевізор робив із кацами і теж саме бачу тут, з однією поправкою, те на що кацам знадобилось 20 років ми пройшли за 7-8 років.
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12.12.2022 17:03 Ответить
слухайте, народ, а хіба оці мантри "що українців немає, що це десь там якась околиця, що у них немає мови, спадщини, історії" ще до 2019-го не казав сам Зе?
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12.12.2022 13:27 Ответить

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12.12.2022 13:31 Ответить
Та ні, просто селюками нас називав. Але це не причина для сумнівів для розумних виборців найвеличнішого лідера
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12.12.2022 13:31 Ответить
Добре що виборцям полководця нашого Зеленського неможливо промити мізки. Асфальт на хліб намажеш! Ave Ceasar!
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12.12.2022 13:28 Ответить
ну, давай уже про "синьор-голодомор", про "термос"... не сдерживай себя.
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12.12.2022 13:28 Ответить
Да там постоянно "шуточки" над Украиной были
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12.12.2022 13:34 Ответить
для того медведчук и "выписал" его из масковского кавеена.
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12.12.2022 13:35 Ответить
До сих пор в РПЦ ходишь? Любишь термос от сралина?)
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12.12.2022 13:47 Ответить
Язиком ляпати - не мішки тягати
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12.12.2022 13:29 Ответить
"як швидко вони самі все це зрозуміють" - пустослов, ніколи вони цього не зрозуміють. Ніколи. Як і ті 73% довбнів, які голосували па пріколу і худе нє будєт, ніколи не зрозуміють своєї помилки. Ніколи.
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12.12.2022 13:29 Ответить
хуже нє будєт, хуже настало 24 лютого 2022 року.
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12.12.2022 13:31 Ответить
от як так можна 73% процентів народу,народу,який гине в окопах за незалежність України,обзтвати довбнями?В окопах 27%?
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12.12.2022 14:45 Ответить
73% вибрали війну па пріколу, розформована танкова частина на кордоні з білокацапами, розмінований Чонгар, знищена ракетна програма, асфальт на першому місці, замість армії. То хто довбень?
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12.12.2022 18:26 Ответить
Невже в цьому є щось особливе? Зеленський переміг розум українців, лише брехня була сценічно-професійна.
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12.12.2022 13:34 Ответить
Тем же способом причем за полгода(!)
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12.12.2022 13:36 Ответить
Ми разом з цивілізованим суспільством повторимо кацапам 1000 разів що вони свині. Навіть не сумнівайтесь! Захрюкають всі.
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12.12.2022 13:37 Ответить
Люди глупы, и, если правдоподобно объяснить, почти все поверят во что угодно. Люди глупы и могут поверить лжи, оттого что хотят верить, будто это правда, или оттого что боятся знать правду. Головы людей полны всякими знаниями и верованиями, большинство из которых ложны, но все же люди в это верят. Люди глупы: они редко могут отличить правду от лжи, но не сомневаются, что способны на это. Тем легче их одурачить.
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12.12.2022 13:40 Ответить
щоб промити кацапам мізки, їх потрібно ще мати, а в головах московитів окрім браги, мізками і не пахне. А взагалі, оці болотні мавпи, як завжди, заздрісні до всього, дбають тільки про себе, на решті, в т.ч. і членів сім'ї їм начхати, раболепство до царя в них закладено на генетичному рівні. Для кацапа пляшка горілки сьогодні, дорожча за любу свободу завтра.
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12.12.2022 13:42 Ответить
А окружение нашего президента похоже не против помучить украинцев: "Днями заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко навідався до Одеси та спостерігав за тим, як відновлюють енергетичні об'єкти, які рашисти атакували дронами. Після цього він оприлюднив світлини з поїздки у соцмережах. Незабаром після цього рашисти нанесли черговий удар по Одещині. Громадський активіст Вадим Лабас у Facebook проаналізував фото Тимошенка та висловив думку, що ці світлини могли стати джерелом інформації для розвідки окупантів та корегування обстрілу критичної інфраструктури Одеси. Фото 1. Є чітка точка прив'язки у вигляді пам'ятника «рука». Крана, який вказує на місце де проводяться ремонті роботи. Є елементи пошкодження будівлі і з чого прораховується напрямок вибухової хвилі. Фото 2. Бачимо те ж саме, але ще й саме пошкодження у вигляді обірваних високовольтних проводів. Фото 3. Бачимо місце влучання і елементи цегли, які використовуються для фасаду будівлі на фото 1. Тобто, знову ж таки, вираховуємо радіус від будівлі з похибкою в пару метрів. Фото 4. (За таке фото треба розстрілювати). Ми бачимо чіткий напрямок вибухової хвилі, непошкоджений вузол трансформаторів і точну відстань і азимут від будинку, який до цього вже визначили. Ці фото мають всі ознаки допомоги агресору і мають стати причиною для відкриття кримінальної справи, бо більш детальні звіти росіянам не висилає навіть їх агентура", - пише Лабас.
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12.12.2022 13:45 Ответить
Питання: Чому рядового громадянина за таке саджають у тюрму, а помічник офісу президента досі на волі?! СБУ, куди ви дивитесь, де шукаєте - ось він, наводчик!
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12.12.2022 13:57 Ответить
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12.12.2022 14:00 Ответить
Странно, но я и до ***** от кацапов слышал что никакой Украины не существует... Так это ***** им промыл мозги или они *****??? Оно хоть когда нибудь поумнеет? Или и будет дальше мимикрировать под обстоятельства?
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12.12.2022 13:51 Ответить
Вони усі ОДНАКОВІ. )(уйло каже те, що подобається роССіянцям, тому вони його і підтримують. До речі, Зеленський теж казав і каже українцям те, що вони у більшості підтримують, за це його й обрали президентом. Звичайний піар!
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12.12.2022 13:55 Ответить
Дивно. До 1991 встиг два роки прослужити в армії в ********** і ще декілька разів подорожував. Аж до Байкалу добирався. Жодного разу ніхто з кацапів ніколи не сумнівався в існуванні України. Загалом чим ближче до москви тим паскудніші люди.
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12.12.2022 14:08 Ответить
У існуванні УССР ніхто не сумнівався, як і у існуванні інших республік СРСР, АЛЕ завжди сприймали усі народи Союзу як второсортні і дуже ********* це висловлювати, звідки й взялися усі ці анекдоти, де роССіянин завжди був найрозумніший, найкмітливіший, а українці такі собі "селюки", молдовани - "тупі", корені народи півночі, Сибіру, Далекого сходу, Чукотки та камчатки, Середньої Азії - "чурками", Кавказу - "чорними", прибалтийских республік - "довгодумцями", білоруси - "бульбашами". РоССіяни завжди сприймали СРСР як свою власність, а республіки як адміністративні округи. Українська мова для роССіян завжди виглядала лише як суржик, який більше роССійська мова з якимось "південним колоритом" та геканьєм! Як наприклад роССіяни може сумніватися у існуванні Татарстану, або Калмикії і т.д.? Ніяк, але він "ЇХ", і якогось відокремлення, самостійності терпіти не бажають, що дуже кроваво продемонстровано на прикладі Ічкерії!!! Тому "НБ" не замилюй очі своєю "незрозумілістю"!!!
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12.12.2022 14:25 Ответить
Все верно.. Украина как окраина рашки или Украина как отдельное государство и тем более отдельный народ...
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12.12.2022 14:58 Ответить
Тут є один нюанс. Альма матер Московії (Рашки) є саме Україна, що є єдиним можливим, хоча б морально-ідеологічним нащадком Русі, як наприклад РоССія вважає себе морально-ідеологічним нащадком СРСР та РоССійської імперії, Московії. Але Московія і т.д. ніяк не є нащадком Русі, бо вона у складі Золотої орди воювала разом із суздальцями ПРОТИ Русі та міст, князівских родин що її заснували. У порівнянні з іншими імперіями намагання Москви виставити себе нащадком Русі, це все одно що, наприклад, США, або Австралія, або Нова Зеландія.... заявлять, що вони "нащадки Великобританії"! Це смішно! Бо всі знають, що Велику Британію заснувала Англія, а територія США, Австралії, Нової Зеландії були колоніями! А от роССіянці, корені яких виходять з фактично колонії Русі із столицею в Києві, чомусь не сміються і вірять у самими ними створений фейк!
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12.12.2022 15:21 Ответить
Ну нет... Вот эту альма матер нужно выбить из их основ навсегда) Именно на этом и построена их идеологическая основа, основа их империи... Фактическая основа их империи это Золотая орда и нех к нам примазываться))) Я больше использую в таких случаях пример Румынии(Romania), как наследницы Рима(Roma)... Ну какие с итальянцев наследники Рима? А вон у румын почти все буквы совпадают))) Правда один раз отхватил от румына, за то что по незнанию использовал термин рабы, вместо вашего колонии))) Но в принципе румын не возражал от такого сравнения рашиков и румынов) И мы с ним вдвоем посмеялись, чего это румыны не претендуют на наследников Рима))) Нет давно Римской империи и Руси давно нет, а одному пришибленому народцу все неймется одновременно стать и третьим Римом и быть наследником Руси))) Кстати... В один момент мне было показалось, что вы Вокс Веритатис... Потом присмотрелся и понял что нет))) Хотя....
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12.12.2022 15:56 Ответить
На ютуб-каналі "История Руси", автор каналу викладав скан документа 19-го століття, де давали настанову всім вчителям і держслужбовцям розповідати, що Україна - це окраина Московії. Для поляків такі самі, але польською мовою.
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12.12.2022 14:27 Ответить
Не заперечую. Більше того, у ті часи дуже багато народів усього світу бажали захопити побільше земель та для цього шукали приводи, а ті народи що захоплювали завжди призначалися як второсортні. Та й сенс був, бу тоді і раніш чим більше була території, тим більше було продуктів, та й корисні копалини у час раннього розвитку промисловості мали значення, т.я. глобальної торгівлі ще не було, а на глибині добувати було надто коштовно. Тоді і англічани, і німетчина, і голандці, і іспанці, і французи, і поляки намагалися розширити свої володіння як робили усі народи до них. Але у 20-му сторіччі імперії почали розвалюватися одна за одною, і у наш час, у 21 сторіччі, єдиним народом (якщо забути про китайців, що прагнуть відновити Великий Китай) який хоче відновлення імперії, є роССіяни!!! Те що було нормою ДО 20 сторіччя, є ВИНЯТКОМ та аномалією у 21-му. Невже, наприклад, ти "баба" вважаєш "нормальним" масові страти, або расизм, або жертвоприношення, або канібалізм який був, і серед наших наших пращурів?! Тоді з якого будуна ти пропонуєш приймати як виправдання для ******** злочинів і ідей те, що десь, колись було в історії людства 100, 200, 500, тисячі років тому?!
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12.12.2022 14:52 Ответить
шооо??? ви до чого???? я лише сказала, що промивка мізків в імперії була з самого початку, ще як Мазепа повстав проти петра першого, а може і раніше...
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12.12.2022 15:32 Ответить
Не розумію що не так, я просто прокоментував, що у попередні часи подібне було нормою, але ми живемо не тоді, а ЗАРАЗ, і у 21 сторіччі є злочином багато з того, що раніше вважалося нормою, до чого можна віднести й принизливе тлумачення слова "Малоросія" впроваджене Єкатериною 2-ю у зовсім іншому контексті - як Русь ізначальна, мала, на прикладі Британія - Велика Британія, хоча б краще було Україну іменувати просто - Русью! От і було б Русь - Велика Русь, а не так як це вирішила ця німкеня!
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12.12.2022 15:41 Ответить
В существовании КАКОЙ Украины они не сомневались? В существовании суверенного ГОСУДАРСТВА Украина, согласно статьи 76 Конституции СССР? Или в Украине как окраине рашки?) А может они и украинский народ считали отдельным народом и признавали право на его существование? А может мне соврал одноклассник, приехавший из Якутска в 86-м, который хвалился как они били украинца за его що, покуда он не стал говорить что?
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12.12.2022 15:29 Ответить
Щоб спрацювало це вторгнення, треба було… повністю занурити їх у цю інформаційну бульбашку: що українців немає, що це десь там якась околиця, що у них немає мови, спадщини, історії Джерело: https://censor.net/ua/n3386472
«не имеет значения, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована, где нет разницы, у которого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен».
Промивка мізків спрацювала і в нас
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12.12.2022 14:02 Ответить
Те, що ти "нікі1" перерахував зовсім не причина, це виключно виправдання роССінців для самих себе! Вони ДУЖЕ ЖОБРЕ розуміють, що роблять протизаконно, що ніякого дійсного "волевиявлення народу" у 2014 ані у Криму, ані на Донбасі не було. Розуміють що саме Рашка це все організувала, сфальсіфікувала, забезпечила, у тому числі своїми військовими. А всі ці розмови про "захист мешканців" Донбасу, або Криму, або роССійськомовних та роССіян в Україні, це як виправдання для втоплення цуценят, або котиків тим, що нібито вони "не виживуть". А на справді у роССіян просто є манія величі, віра у свою "обраність", "особливе призначення", яка є у будь якого нациста (не плутати з націоналістом), яка надає йому у власних очах "право" на те, щоб знищувати інших або фізично, або морально, захоплювати все що бажають заради самоствердження, бо у 21 сторіччі не має сенсу у захопленні територій, і не треба його шукати у роССіянців, які шукають лише самозадоволення і нічого іншого! Так само як лише самозадоволення шукає від своїх злочинів маньяк, а зовсім не збагачення чи якоїсь іншої вигоди!!!
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12.12.2022 14:39 Ответить
Почти... Почти раскрыли вопрос) Но не совсем) Почему они именно такие... Почему право силы для них норма... Почему ты начальник, я дурак)
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12.12.2022 15:14 Ответить
Історія дає на це відповідь: Спершу це вплив того, що у західній Русі, з якої вона і почалась, буле право віче, східне з магдебургським правом, коли важливі питання вирішувались не одноголосно князем, а зібранням поважних представників та навіть простими громадянами, у той час як суздальські князі, та московські правили як монархи, одноосібно! Потім, коли східні князівства Русі швидко та без бою здалися Орді були прийняті ординські норми, що хтось вищий за інших, відлуння чого ми бачимо й зараз, коли українці можуть зібратися щоб дати зрозуміти владі, що вона не права і повинна йти на поступки, не дивлячись на силовіків, а у РоССії та Беларусі лише безхребтові "протести" з непротистоянням силовикам. Ну а після Орди кожен новий керівник Московії, потім імперії завжди керувався лише жорстокістю та примушував країну йти війною на інщі народи насаджуючи знов таки ідею величі відносно до інших народів і навіть у часи СРСР саме роССійську культуру ставили понад усе, хоча б таж середньоазійська набагато древніша та різноманітніша! Все просто!
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12.12.2022 15:33 Ответить
Как подробно вы описали простое слово РАБЫ))) И рабское мышление))) Немного добавлю... В совке единственной их гордостью было, что весь мир их боится и что они могут весь мир в труху... И вот в 91-м этой единственной гордости их лишили... А виноваты кто? Украинцы, которые посмели захотеть жить отдельно... А без Украины раша и не империя совсем... Это и есть основными причинами войны...
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12.12.2022 16:09 Ответить
Действительно, до войны ФСБ внушило Путлеру, что Украины нет, а Зе-клоун представлял Украину, как проститутку, которая на всё согласна...
Поэтому и началось вторжение!
Но украинский народ не согласился с мнением этих обоих "стратегов"... , а Запад оказался сплочённым, чего и сам не ожидал! И дело идёт, к ужасу многих, к поражению паРаши!
А "стратеги", каждый по своему, играют роли: Путлер, как представитель питерской подворотни, каждый день выдаёт какие-то понты, но от бункера далеко не отходит, а Зе-клоун вошел в роль Наполеона, что у него неплохо получается! Артист!
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12.12.2022 14:19 Ответить
Ніхто нікого ні у чому не переконував. Першим було, є і буде бажання захопити Україну. У когось заради самоствердження, у іншого заради втримання при владі, у третіх заради того, щоб саме їх точка зору на історію Масквабада була єдиною, та ніким не піддавалась сумніву за що треба знищіти цілий народ нащадків русичів який є бельмом на глазу московитів, що вирішили себе примазати до Русі та русічів. А всі побрехеньки Кремля не що інше як виправдання для самих себе злочинів, про що і я, і багато інших пишуть, розповідають опираючись не на фантазії, а на реальний перебіг історії що підтверджується не якимись ПЕРЕПИСАННИМИ у 19 сторіччі "документами" за відсутності оригіналів на які посилаються (яких можливо ніколи й не було), а на те що писали про Русь, русичів, руських, українців, московитів іноземці перебуваючи у східній Європі, на основі документів міждержавних угод, а не фантазій засновників рашизму починаючи з того ж 19 сторіччя!!!
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12.12.2022 15:06 Ответить
Коли вже дійде до всіх,що НІХТО НІКОМУ НІЯКІ МІЗКИ НЕ ПРОМИВАВ? Це не було потрібно від слова ВЗАГАЛІ. І справа не в путіні. На його місці може бути будь-хто. Головна умова популярності-дозволити кацапам робити ТЕ,що в них закладено на генному рівні і про що вони МРІЮТЬ все своє нікчемне життя. Не треба пошуків раціоналізму в них,треба шукати засоби і методи їх фізичного знищення і розвалу їхньої помийки.
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12.12.2022 15:44 Ответить
ви помиляєтесь. Подивітся як телевізор промив мізки нашим "вумним", на відміну від цапів - українцям. Як носят на руках і малюють ікони зрадникам.
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12.12.2022 17:05 Ответить
Я НЕ ПОМИЛЯЮСЬ. Це ви ототожнюєте генетичних кацапів з місцевим зманкуртизованим конформічним бидлом.
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12.12.2022 18:33 Ответить
Телевізор нікого не шкодує. Подивіться на цапів. Там що бомж що академік,нікого не обійшло теж саме буде, а верніше вже відбувається тут.
Але так можно закрити на це глаза і волати що цапи всі генетичні дибіли а ми всі сверхлюди...
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12.12.2022 22:14 Ответить
немає там розуму, тільки тотальна ненависть до усього світу
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12.12.2022 15:45 Ответить
они смогли промыть мозги и части населения Украины, которые ничем не лучше росиянского.
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12.12.2022 15:47 Ответить
Слушайте , ну хватит уже гнат ,на Зеленского, не ну в самом деле , ему реально не легко , и он лишён, кучи пряников ,которые у него были . Народ его уже избрал ,демократическим путем , и теперь играет как умеет, короче до конца войны он президент. И это факт . А теперь история . Был состоявшийся актёр, кумир миллионов , фильмы снимал , делал ток шоу и все у него было ,ездил по свету туда сюда ,не в чём себе не отказывал . И тут пришёл Игорь Валерьевич и предложил сыграть, офигительную роль за дорого и престижную , на пять лет . Делать ничего не надо , все расскажут ,что читать . И тут трах бах война . А он уже президент, и украинцы не хотят задаваться, как было договорено в Омане , . И ему это ,как сером по яйцам . Но он потерял очень , много , и для него это реальные мучения , он уже давно , больше 20-ти лет живёт в зоне полного комфорта . А сейчас это все оборвалась, мало того он стал врагом N1для кремля . Так что , у него просто нет выхода ,как только вести Украину к победе . А насчёт татарова и ермака , ну так поймайте их в частном порядке и посадите на подвал до конца войны
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12.12.2022 18:13 Ответить
откуда у кацапов разум взялся если его отродясь не было?!
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12.12.2022 18:57 Ответить
уйло также победил слабый ум местных ботов зрадофилов.
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12.12.2022 20:46 Ответить
 
 