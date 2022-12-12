Путин и его окружение победили россиян и их разум, - Зеленский
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Кремлевская пропаганда промыла мозги российскому обществу и сумела убедить их в том, что "не было никогда никакой Украины".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом президент Владимир Зеленский рассказал в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".
Ведущий Дэвид Леттерман задал ему вопрос: "В РФ говорят, что не было никогда никакой Украины. Как можно считать, что Украины нет?"
Глава государства ответил, что "это все нарративы, как и политика Путина, его окружения", которые Кремль "специально развивает и представляет своему обществу".
"К сожалению, скажу честно: они победили свое общество. Победили их разум. ... Чтобы сработало это вторжение, нужно было… полностью окунуть их в этот информационный пузырь: что украинцев нет, что это где-то там какая-то окраина, что у них нет языка, наследия, истории, что все это они у нас оторвали с распадом Советского Союза, они оторвались временно", – отметил президент.
Между тем, уточнил Зеленский, это примитивная конструкция лжи, и "сами это увидите, когда мы победим, – как быстро они сами все это поймут".
Пожалуйста, подождите...
"Здесь вам не рассея,
Здесь климат иной..."
Телевізор легко перемагає не лише телевізор, але і здоровий глузд.
Я бачив як і що телевізор робив із кацами і теж саме бачу тут, з однією поправкою, те на що кацам знадобилось 20 років ми пройшли за 7-8 років.
«не имеет значения, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована, где нет разницы, у которого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен».
Промивка мізків спрацювала і в нас
Поэтому и началось вторжение!
Но украинский народ не согласился с мнением этих обоих "стратегов"... , а Запад оказался сплочённым, чего и сам не ожидал! И дело идёт, к ужасу многих, к поражению паРаши!
А "стратеги", каждый по своему, играют роли: Путлер, как представитель питерской подворотни, каждый день выдаёт какие-то понты, но от бункера далеко не отходит, а Зе-клоун вошел в роль Наполеона, что у него неплохо получается! Артист!
Але так можно закрити на це глаза і волати що цапи всі генетичні дибіли а ми всі сверхлюди...