Путін та його оточення перемогли росіян та їхній розум, - Зеленський
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Кремлівська пропаганда промила мізки російському суспільству і зуміла переконати їх у тому, що "не було ніколи ніякої України".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це президент Володимир Зеленський розповів у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення".
Ведучий Девід Леттерман поставив йому запитання: "У РФ кажуть, що не було ніколи ніякої України. Як можна вважати, що України немає?"
Глава держави відповів, що "це все наративи, як і політика Путіна, його оточення", які Кремль "спеціально розвиває та представляє своєму суспільству".
"На жаль, скажу чесно: вони перемогли своє суспільство. Перемогли їхній розум. ... Щоб спрацювало це вторгнення, треба було… повністю занурити їх у цю інформаційну бульбашку: що українців немає, що це десь там якась околиця, що у них немає мови, спадщини, історії, що все це вони у нас відірвали з розпадом Радянського Союзу, що вони відірвалися тимчасово", - зазначив президент.
Водночас, уточнив Зеленський, це примітивна конструкція брехні, і "самі це побачите, коли ми переможемо, – як швидко вони самі все це зрозуміють".
Будь ласка, зачекайте...
"Здесь вам не рассея,
Здесь климат иной..."
Телевізор легко перемагає не лише телевізор, але і здоровий глузд.
Я бачив як і що телевізор робив із кацами і теж саме бачу тут, з однією поправкою, те на що кацам знадобилось 20 років ми пройшли за 7-8 років.
«не имеет значения, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована, где нет разницы, у которого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен».
Промивка мізків спрацювала і в нас
Поэтому и началось вторжение!
Но украинский народ не согласился с мнением этих обоих "стратегов"... , а Запад оказался сплочённым, чего и сам не ожидал! И дело идёт, к ужасу многих, к поражению паРаши!
А "стратеги", каждый по своему, играют роли: Путлер, как представитель питерской подворотни, каждый день выдаёт какие-то понты, но от бункера далеко не отходит, а Зе-клоун вошел в роль Наполеона, что у него неплохо получается! Артист!
Але так можно закрити на це глаза і волати що цапи всі генетичні дибіли а ми всі сверхлюди...