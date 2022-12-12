До конца года Всемирный банк планирует выделить Украине еще $1,7 млрд.

До конца 2022 года Всемирный банк планирует выделить Украине еще 1,7 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

"По нашим оценкам, до конца 2022 года мы выделим еще 1,7 миллиарда долларов США. Остальные средства будут выделены в начале следующего года", - сказала она.

По словам Бьерде, всего более 50 процентов всей экономической помощи, предоставленной Украине с начала войны, прошло через Всемирный банк.

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