До конца года Всемирный банк планирует выделить Украине еще $1,7 млрд.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
До конца 2022 года Всемирный банк планирует выделить Украине еще 1,7 млрд долларов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.
"По нашим оценкам, до конца 2022 года мы выделим еще 1,7 миллиарда долларов США. Остальные средства будут выделены в начале следующего года", - сказала она.
По словам Бьерде, всего более 50 процентов всей экономической помощи, предоставленной Украине с начала войны, прошло через Всемирный банк.
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какие-то дыры возможно прикрыть... но не такими деньжищами, которые жабы пристроят на корпоративы и бонусы себе-любимым к новому году...
понимаете, что в этом году - это 3 недели (15 рабочих дней) ???