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До кінця року Світовий банк планує виділити Україні ще $1,7 млрд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

банк,світовий

До кінця 2022 року Світовий банк планує виділити Україні ще 1,7 мільярда доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

"За нашими оцінками, до кінця 2022 року ми виділимо ще 1,7 мільярда доларів США. Решта коштів буде виділена на початку наступного року", - сказала вона.

За словами Б'єрде, загалом понад 50 відсотків усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк.

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Автор: Наталя Джума
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зелень все розкраде...
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12.12.2022 14:23 Відповісти
нашо??? за 20 дней это никуда не расписать по-белому.... это только можно стырить по-черному...
какие-то дыры возможно прикрыть... но не такими деньжищами, которые жабы пристроят на корпоративы и бонусы себе-любимым к новому году...
понимаете, что в этом году - это 3 недели (15 рабочих дней) ???
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12.12.2022 14:46 Відповісти
 
 