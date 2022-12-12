До кінця року Світовий банк планує виділити Україні ще $1,7 млрд
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До кінця 2022 року Світовий банк планує виділити Україні ще 1,7 мільярда доларів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.
"За нашими оцінками, до кінця 2022 року ми виділимо ще 1,7 мільярда доларів США. Решта коштів буде виділена на початку наступного року", - сказала вона.
За словами Б'єрде, загалом понад 50 відсотків усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк.
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какие-то дыры возможно прикрыть... но не такими деньжищами, которые жабы пристроят на корпоративы и бонусы себе-любимым к новому году...
понимаете, что в этом году - это 3 недели (15 рабочих дней) ???