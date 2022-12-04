На відбудову України потрібно до 600 млрд євро, - Світовий банк

Повоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро.

Таку думку висловила віцепрезидент Світового банку Анна Б'єрде в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Раніше ми опублікували цифру, яка була розрахована спільно з Європейською комісією та українським урядом. Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Україну, а також привести її до європейських стандартів, наприклад у плані енергоефективності? Станом на початок червня це було близько 350 млрд євро", - заявила Б'єрде.

Вона додала, що зараз ця цифра значно збільшилася: "Це точно зростання до 500-600 млрд євро".

За словами віцепрезидента СБ, для відновлення України потрібен великий план на кшталт "плану Маршалла", і це має бути "поєднання державних і приватних грошей".

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Коментуючи наслідки російських ракетних обстрілів для функціонування української промисловості, віцепрезидент заявила, що "українці проводять чудову роботу, відновлюючи зруйноване". Та якщо так триватиме і далі, незабаром Україна може стикнутися з браком запчастин. "Тому ми працюємо з іншими партнерами над екстреною допомогою, щоб надати як обладнання, так і ліквідність для продовження ремонтних робіт", - констатувала вона.

Б'єрде повідомила, що до початку атак на цивільну інфраструктуру у Світовому банку прогнозували падіння ВВП України цього року на 35%, однак тепер цей показник може бути більшим. "Напевно, це буде ближче до 40%. Без інфраструктури немає економіки, а отже, немає податкових надходжень для Української держави. Це дуже тривожна ситуація", - зазначила віцепрезидент СБ.

Вона також звернула увагу на катастрофічні гуманітарні наслідки російської війни проти України: "До кінця 2022 року в Україні вісім мільйонів людей житимуть за межею бідності. Рівень бідності зросте з двох до 25%".