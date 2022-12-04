На відбудову України потрібно до 600 млрд євро, - Світовий банк
Повоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро.
Таку думку висловила віцепрезидент Світового банку Анна Б'єрде в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Раніше ми опублікували цифру, яка була розрахована спільно з Європейською комісією та українським урядом. Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Україну, а також привести її до європейських стандартів, наприклад у плані енергоефективності? Станом на початок червня це було близько 350 млрд євро", - заявила Б'єрде.
Вона додала, що зараз ця цифра значно збільшилася: "Це точно зростання до 500-600 млрд євро".
За словами віцепрезидента СБ, для відновлення України потрібен великий план на кшталт "плану Маршалла", і це має бути "поєднання державних і приватних грошей".
Коментуючи наслідки російських ракетних обстрілів для функціонування української промисловості, віцепрезидент заявила, що "українці проводять чудову роботу, відновлюючи зруйноване". Та якщо так триватиме і далі, незабаром Україна може стикнутися з браком запчастин. "Тому ми працюємо з іншими партнерами над екстреною допомогою, щоб надати як обладнання, так і ліквідність для продовження ремонтних робіт", - констатувала вона.
Б'єрде повідомила, що до початку атак на цивільну інфраструктуру у Світовому банку прогнозували падіння ВВП України цього року на 35%, однак тепер цей показник може бути більшим. "Напевно, це буде ближче до 40%. Без інфраструктури немає економіки, а отже, немає податкових надходжень для Української держави. Це дуже тривожна ситуація", - зазначила віцепрезидент СБ.
Вона також звернула увагу на катастрофічні гуманітарні наслідки російської війни проти України: "До кінця 2022 року в Україні вісім мільйонів людей житимуть за межею бідності. Рівень бідності зросте з двох до 25%".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Жодного посадовця з українським досвідом не має бути.
Малєц бере із запасом - собі і Опі.
лохомарофон не дивитесь???!!! Ви точно "провокатор"....
І Вікторію Спартц з Валерією Гонтарєвою, щоб ніяка пліснява наволоч, з її слугами та хазяями, не торкнулась жодної копійки.
Нажаль, в нас нема традиції репутації політиків, яка є в країнах сталої демократії.
На репутацію працюють все життя. Ії можна миттєво втратити, та потім не можна знову отримати. Репутація дорожче грошей.
В Англії раз Джонсона спіймали на брехні - все - до побачення прем'єрство.
А в нас?
Можна роками говорити одне, потім говорити протилежне, ще можна брехати виборцям, бути спійманними на брехні,
потім можна красти гроші з бюджету (надавати фінансування в правильні руки - які потім уже (можливо в офшорах) переведуть кошти на ваш рахунок),
мати безліч схем виведення капіталів за кордон, та "інвестицій" з офшорів в Україну для примноження статків тощо.
В нас же вони всі брехали народу, розкрадали бюджети, карколомно збагачувались за невеликий проміжок часу.
І все одно пруться і пруться у топ-владу.
Якби це було в розвинутій демократії з інститутом репутації - щодному нашому політику минулих років
навіть не можна було подумати та намагатись обратися на виборах або отримати посаду у виконавчих органах влади.
Бо в корумпованій Україні політична влада може швидко принести набагато більше грошей, ніж комерційна діяльність.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
Нажаль, саме ця брехня довела Україну до розорення і повномаштабного вторгнення.
Forbes: Ексголова Нацбанку Гонтарева відповіла, як організовуватиметься «План Маршалла» для України
26 та 27 травня 2022 року у Лондонській школі економіки (LSE) відбувся Ukraine Recovery Forum. 45 економістів та топчиновників із десятка країн дискутували про те, як правильно відновлювати Україну після війни з Росією. Серед учасників були представники Єврокомісії, МВФ, бізнес-асоціацій та українського уряду, а також голова НБУ у 2014-2017 роках Валерія Гонтарева.
Якщо для тебе те, що вони всі (Яценюк, Порошенко, Тимошенко, Гонтарєва) , як ми всі бачили, працюють на державних посадах на персональне збагачення за рахунок суспільства, а правильні слова - виключно для лохторату - не аргумент, і ти готовий знову їх підтримувати - то це твій вибір.
Зрештою - всім тим персонажам - місце на смітнику історії.
На рахунок - що можна чи не можна довести злочини Гонтарєвої і К.
Найбільш відомого в США мафіози Аль Капоне в 30-х посадили не за те, що він мафіозі, а за несплату податків. За те, що змогли довести прокурори (навіть в Америці!) в суді. Хоча вся Америка знала, що він мафіозі.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
Я ж не бажаю танцювати на граблях.
Якщо не виберуть/не призначать "старих", то новим буде наука - що, якщо красти собі в кишеню, то (можливий) другий термін не світитиме, таким чином буде зворотній зв'язок від народу до можновладців.
процвітаючукраїну зі 108 тис грн. у держскарбниці, зданим Кримом, окупованим Донбасом та війною.
До нього у вас питань немає з приводу чому долар стрибнув з 8 до 27?
А до ВАЗеленського, з приводу курсу питань немає? Як так сталося, що "кінець епохи бідності" для лохів, перетворився в план запровадження продуктових карток. До вторгнення.
Що там з мародерством Порошенка, Гонтарєвої, яких поважає весь світ, та не жертви пропагандонства факти будуть, чи знову і знову пропагандонство Г+Г коломойського-медведчука?
До речі, Гонтарєва, найвірогідніше, очолить "план Маршалла" для України.
Бо Захід довіряє своїй розвідці, а не зЕбілмарафону.
Нових, кажете, не політиків? То вже ж вибрали у 2019-му.
Пліснява мафія, завдяки телеідіотам, отримала всю повноту влади.
Невже вам не подобається?
2. До Зеленського питання є, і будуть ще. Але свій прямий мандат він отримав від народу на виборах (які в нас Є, на відміну від раші та білорусі). "Пліснява мафія, завдяки телеідіотам" - ці мантри мені не подобаються, бо ця теза ображає народ України, що його тоді обрав, як буде на наступних виборах раз - подивимось.
Нагадую нашу історію:
Безпосередньо перед виборами Президента в 2019 в українському сегменті інтернета більше 80 відсотків постів була за діючого на той момент Президента: галасливих порохоботів-активістів - в інеті повно.
Проте в реалі на виборчих дільницях 73% набрав інший кандидат.
Потрібно не бути "вкушеними соціальними мережами" та йти за натовпом, а думати своєю головою.
Як правило, правА не більшість, а меншість. Бо насправді індівідуально розумних людей менше, ніж звичайних.
В дискусії натовп опустить тебе до свого інтелектуального рівня та там внизу просто задавить масою. А прості відповіді на складні питання - для дебілів.
3."Що там з мародерством Порошенка, Гонтарєвої, яких поважає весь світ" - нууу, такий собі аргумент: світ поважав і Януковича, коли він був Президентом, світ поважав і злочинця Пу - 22 роки.
Нажаль, в нас нема традиції репутації політиків, яка є в країнах сталої демократії.
На репутацію працюють все життя. Ії можна миттєво втратити, та потім не можна знову отримати. Репутація дорожче грошей.
Якби це було в розвинутій демократії з інститутом репутації - щодному нашому політику минулих років навіть не можна було подумати та намагатись обратися на виборах або отримати посаду у виконавчих органах влади.
Бо в корумпованій Україні політична влада може швидко принести набагато більше грошей, ніж комерційна діяльність.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
2. "Безпосередньо перед виборами Президента в 2019 в українському сегменті інтернета більше 80 відсотків постів була за діючого на той момент Президента: галасливих порохоботів-активістів - в інеті повно."
-Звідки така статистика? Поділіться інформацією.
"В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского", - заявил Коломойский.
На уточняющий вопрос, поддерживал ли Зеленского Ринат Ахметов, Коломойский ответил: "Да. Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше".
По его словам, Ахметов сказал ему о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016 году, после первого выпуска сериала "Слуга народа", когда сам Зеленский не говорил о своем намерении баллотироваться на эту должность."
3. Нагадую. 2022. Порошенко- не президент, Гонтарєва- не голова НБУ.
З останнього.
20 листопада 2022 г. - ... Порошенко традиційно був запрошений для участі у щорічній міжнародній безпековій конференції, що проходить у канадському Галіфаксі ( перелік запрошених знайдіть самі, якщо забажаєте.)
23 листопада 2022, 14:30
Порошенко провів у США низку зустрічей у Держдепі, міністерстві оборони, з конгресменами, сенаторами та експертним середовищем.
Про Гонтарєву і її запрошення на міжнародний форум ведучих банкірів ви можете прочитати вище.
Те, що вся слідча та судова система з 2019 року працює в ручному режимі Банкової, очевидно. Та судячи по кількості дИбільних справ, її, навряд чи можна звинуватити в симпатіях до Порошенка. Перше.
Друге. Порошенко, Гонтарєва перевірені захидними розвідками. Без цього їх нікуди б не запросили, а Гонтарєва не отримала б престижної роботи у Великобританії.
2. "галасливих порохоботів-активістів - в інеті повно."
-Звідки така статистика? Поділіться інформацією." - Гугл на допомогу
3.Про Порошенка:
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих олігархів: Ахметов, Пінчук, Жеваго,Коломойський,Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "газова принцеса" Тимошенко. В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали. Але. Війна значно збільшила вимогу на справедливість. Після війни, я сподіваюся, що всі ці питання будуть переглянуті. Ті, хто повертається з війни, не потерплять несправедливості, яка була раніше. Тому владі доведеться відповісти. Розмова буде короткою.
Олігарх Порошенко у 2014 році казав правильні слова та отримував від народу кредит довіри на Президентських виборах. Проте на цій посаді від державником так і не став, працював на персональне збагачення за рахунок суспільства, а правильні слова - виключно для лохторату.
Судити потрібно не по словах, а по справах. Президент України Порошенко зареєстрував компанію на Британських Віргінських островах під назвою Prime Asset Partners Ltd 21 серпня 2014 року як єдиний власник компанії.
Ця реєстрація відбулася на тлі однієї з найкривавіших битв у війні на Сході України. 20 серпня 2014 року, за день до реєстрації офшорної фірми Порошенка, українські війська потрапили в оточення біля міста Іловайськ. Тоді загинули близько тисячі солдатів, а ще кілька сотень було поранено та захоплено в полон.
Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанію CEE Confectionery Investments Limited, яка, у свою чергу, започаткувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.
Той факт, що Порошенко займався створенням нової офшорної структури, будучи президентом у той же час, коли його країна була втягнута у війну, в ході якої загинуло понад 9 тисяч людей, щонайменше змушує здивуватися. Українську владу саме критикують за не проведення реформи та відсутність боротьби з корупцією.
Можна ще згадати Гладковського, товариша Порошенка, згадати поставки білоруських Мазів до української армії з шильдиками Богдан (де частка доданої вартості була менше 5%),
формулу Роттердам+ Ахметова-Порошенка, за яку заплатили всі громадяни країни.
Загалом же статки Порошенка разом з Roshen у 2021 році Forbes оцінив в 1,6 мільярда доларів.
Порошенко переписав корпорацію Roshen та інший великий бізнес на старшого сина, що фактично може дозволити уникнути арешту цих активів.
(Експерти оцінюють Roshen у понад 1,1 мільярда доларів).
До чого призводить жага до персональної наживи Президента - ми бачили по Порошенко. "Не сотвори собі кумира".
"Те, що вся слідча та судова система з 2019 року працює в ручному режимі Банкової, очевидно. " - Тут ти брешеш.
Згадай хоча б смотрящего за судами від Порошенка за часів його президенства - грановського.
Наша корумпована правоохоронна, судова система так працює більше 30 років
"Порошенко, Гонтарєва перевірені захидними розвідками. Без цього їх нікуди б не запросили, а Гонтарєва не отримала б престижної роботи у Великобританії." Це нісенитниця. Порошенко і Гонтарєва на свободі тому, що у нас все правоохоронна і судова системи корумповані.
Нашого ж екс-прем'ера Пашу Лазаренко (у якого правою рукою была "газова принцеса" Ю.Тимошенко) посадили американці (не можна даже уявити, що його можна (було і є!) посадити за вироком суду в Україні).
----------
А Зеленський, на відміну від Порошенка, нічого не прихватизував, а зробив свої статки з 0 сам. КВК, та наступна діяльність у медійному бізнесі.
2. "Гугл на допомогу"
У такому випадку я можу стверджувати, що у вас немає фактів, і ви говорите неправду.
3. Улюблена передвиборна тема пропагандонів, офшори.
То що з тими офшорами, знайшли статки Порошенка, чи погалділи, як завжди і вибрали те, що повлномаштабне вторгнення? Хоча, можна згадати ще й панамські офшори. Нагадаю, що портнова розшукують у Панамі за брехню.
4. Іловайськ.
Хто дав наказ наступати? Де зараз головнокомандувач ВАЗеленського хомчак?
5. Гладковського? Так і пишіть"свиначука", завдяки контрабандним клістронам якого небо над українськими містами було, хоч частково закрите 24 лютого 2022 року.
Маєте інформацію, скільки клістронів, чи хоч чогось, для ППО було зроблено за три роки ВАЗеленським?
Знищена ракетна програма, вироблення БПЛА, снарядів.
6. Ротердам+.
https://ukranews.com/ua/htmlsitemap/category/news/date/20.08.2019 20 СЕРПНЯ 2019,
Ціна вугілля за формулою "Роттердам+" є найнижчою для України, - підсумок наради у Президента за участю НАБУ.
7. Вас і зараз турбують статки Порошенка? Ви б хотіли, щоб він переписав їх на вас? Вас не турбу кількість того, що він купив за власний кошт для захисту країни, починаючи з 2014 року.
Чому вас не хвилюють статки ВАЗеленського та його спіпраця з кацапами ( по цей день)?
07.05.2019
"Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією повернення через п'ять років".
Скільки ВАЗеленський витратив власних коштів на допомогу країні?
8. ""Судова реформа Зеленського". Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня 2019 року у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін."
9. Ви хоч гопки скачіть, а Порох та Гонтарєва, були, є і будуть поважними людьми у світі.
____________
Своїми руками з 0?
Жарт у дусі 95 кварталу? Можна сміятися?
Почнемо з того, що на ТВ у 2005 його привів та спонсорував бізнеспартнер коломойського, мертвечук.
"Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Зокрема журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей «Приватбанку». "
І, якщо чесно, то мені, за три роки, набридло обговорювати та спростовувати передвиборчий пропагандистський набір маячні від пригожина-подоляка-дерьмака.
2."У такому випадку я можу стверджувати, що у вас немає фактів, і ви говорите неправду." У бідних слуг немає - шукай сам у гуглі.
3. Пропагандон тут тільки ти.
4." Іловайськ.Хто дав наказ наступати? Де зараз головнокомандувач ВАЗеленського хомчак?" - Яке відношення до наведеного факту того, що мародер займався створенням нової офшорної структури, будучи президентом у той день, коли був Іловайськ, і коли країна була втягнута у війну, в ході якої загинуло понад 9 тисяч людей" - має цей твій висер?
5."Гладковського?" - наведені факти не спростовані, замість цього є спроба відволікти увагу з Порошенка на інші питання.
6. "Ротердам+." - причому тут нарада у Президента, коли слідство зараз продовжується.
7. "Вас і зараз турбують статки Порошенка?" - наведені факти не спростовані, замість цього є спроба відволікти увагу з Порошенка на інші питання.
8. ""Судова реформа Зеленського" - наведені факти не спростовані, замість цього є спроба відволікти увагу з Порошенка на інші питання.
9"Ви хоч гопки скачіть, а Порох та Гонтарєва, були, є і будуть поважними людьми у світі." - до тої пори, допоки їх тут не посадять. Хоча з їх накраденими у суспільства статками, та нашою корупцією, це дуже важко уявити.
--
"Своїми руками з 0?
Жарт у дусі 95 кварталу? Можна сміятися?
Почнемо з того, що на ТВ у 2005 його привів та спонсорував бізнеспартнер коломойського, мертвечук.
"Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Зокрема журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей «Приватбанку». " - Так, можна сміятися. На відміну від мародера Порошенка - Зеленський нічого не прихватизував і у Зеленського немає статків 1.6 млрд$.
Ви наводити тезу про " які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей" -(наскільки я пам'ятаю там мова йшла про одну транзакцію у 40 млн$ - з Приват на підприємсто Зеленського), - фрази "могли отримати" - та "могли бути частиною" - ви видаєте як за доведений у суді факт злочину. Але це є брехня. Тобто могли отримати - а могли і не отримати, могли бути - а могли і не бути. Тобто, по суті - це маячня для дебілів.
Зрештою, переконувати фанатиків-дебілів - це марна трата часу.
Фанатизм не лікується.
Хоча, з огляду на твою завзятісь, скоріше, ти просто на зарплаті у мародера. Пропагандон тут тільки ти.
Бувай.
На вибори прийшли не 100 % виборців, а 61%. З цих 61% 73% проголосувало за "хужеНеБудет". Скільки % від 100% виборців України прогрорсувало за Боневтіка?
Навіть не буду витрачати час на ваші опуси, "во всем виноват Порошенко", "мАрадЬор" та інший пропагандонський мотлох., який ви не зможете підтвердити фактами.
Судячи по вашій фанатичній завзятості, ви будете головою битися об стіну, та у вас ніколи не вистачить сміливості визнати відповідальність за свій вибір і його результати. Трирічне скорочення армії, руйнацію оборони, знищення економіки, енергетики, "велике крадівництво".
У тому, що твориться в країні винні ви, ті, хто три роки тому проголосував пАприколу, за "кого угодно" , як веліло *****.
І ваша неспроможність аналізувати факти, а тупо повторювати мантри бабломойської пропагандонши, мені не цікава.
Бувайте.
"матиматика- маніпуляція?
На вибори прийшли не 100 % виборців, а 61%. З цих 61% 73% проголосувало за "хужеНеБудет". Скільки % від 100% виборців України прогрорсувало за Боневтіка?"
Проте твоє постійне намагання применшити перемогу Зеленського є очевидними та набридли. Нагадую, що у 2014 на виборах Президента Петро Порошенко отримав 54,70% голосів за явки 59,48%. Тобто значно менше, ніж у 2019 - за Зеленського у 2019. І це 32.53% від усіх виборців. Голосували ті, хто не бажав думати, та мріяв, що олігарх стане державником. Вони помилилися.
2."Навіть не буду витрачати час на ваші опуси, "во всем виноват Порошенко", "мАрадЬор" та інший пропагандонський мотлох., який ви не зможете підтвердити фактами."
А факти, які я вже загадував, такі:
1.Прихватизація у народу власності на 1.6млрд$
2.Порошенко займався створенням нової офшорної структури, будучи президентом прямо у дні Іловайську.
3. Поставки білоруських Мазів до української армії з шильдиками Богдан (де частка "доданої вартості" була менше 5%),
4. формулу Роттердам+ Ахметова-Порошенка, за яку заплатили всі громадяни країни, і розслідування ще продовжується.
Ці факти неспростовні.
Так шо на зарплаті у мародера і пропагандон тут тільки ти. Сходи до мародера за платнею.
За ВАЗеленського голосували ті, кому похрін на власну гідністі, та гідність країни.
На " *****************", "порноактрису,*****************************", "передвинутьГарницу", "термос" і т.д.
Ті, кому похнір, що клоун, можливо, буде
вчитисяставити експеременти на них та їх дітях.
Відкликати багатоміліардні позови проти "газпрому", щоб заглянути в очі *****, відвести війська, відкликати багатоміліонний позов за окупацію криму, знищувати армію, торгувати з кацапами, розставити на всі посади держави відвертих ворогів (дерьмак, демченко, татаров, тимошенко, арахамія та вся інша наволоч), своїх тупорилих друзів, сусідів, квартальних здатних, виключно, красти, безкінечно відпочивати, зливати бюджет країни каломойському, ахметову та іншій сволоті, жерти шашлики, срат.ися з партнерами та обісц.ти наріду.
І це не факти, а, звичний, для вас, передвиборчий, пропагандонський фуфел.
Де посилання на розслідування та результати?
Бубочці часу не вистачило, за три роки? Дивно. Йому Захід криком кричах, що ***** нападе, а він клав та розширював дороги, по напрямках ворожих атак та, під керівнитвом собачого роту -портнова, тільки тим і займався, що порушував дебілкуваті справи проти Порошенка, Марченка та інших патріотів.
Ми вияснили тільки те, що за Зеленського у 2019 проголосувало значно більше, ніж за олігарха Порошенка у 2014 (44.5 > 32.53).
Наскільки я розумію, про мародера-олігарха-По та його помічницю в розкраданні суспільних грошей Гонтарєву ми вже все вияснили - ти злився.
Але ти бажаєш тут продовжити - про інших персонажів - пішов якийсь потік сміття.
Нажаль, мушу тебе розчарувати - далі цю гілку продовжувати не маю бажання.
Іншим разом, під іншими новинами.
Бувай.
$400млрд - зепокидькам на кішеню
Загалом - $1 трильон
Все як і казало зеленське
Як гарно, що корупції в Україні вже нема!