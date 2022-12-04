На восстановление Украины нужно до 600 млрд евро, - Всемирный банк

Послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 миллиардов евро.

Такое мнение высказала вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде в интервью австрийской газете Die Presse, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Раньше мы опубликовали цифру, рассчитанную совместно с Европейской комиссией и украинским правительством. Сколько нужно денег, чтобы восстановить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например в плане энергоэффективности? По состоянию на начало июня это было около 350 млрд евро", – заявила Бьерде.

Она добавила, что сейчас эта цифра значительно увеличилась: "Это точно рост до 500-600 млрд евро".

По словам вице-президента ВБ, для восстановления Украины нужен большой план наподобие "плана Маршалла", и это должно быть "сочетание государственных и частных денег".

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Комментируя последствия российских ракетных обстрелов для функционирования украинской промышленности, вице-президент ВБ заявила, что "украинцы проводят отличную работу, восстанавливая разрушенное". Но если так будет продолжаться и дальше, Украина может столкнуться с нехваткой запчастей. "Поэтому мы работаем с другими партнерами над экстренной помощью, чтобы предоставить как оборудование, так и ликвидность для продолжения ремонтных работ", – заявила она.

Бьерде сообщила, что до начала атак на гражданскую инфраструктуру во Всемирном банке прогнозировали падение ВВП Украины в этом году на 35%, однако теперь этот показатель может быть больше. "Наверное, это будет ближе к 40 процентам. Без инфраструктуры нет экономики, а значит, нет налоговых поступлений для Украинского государства. Это очень тревожная ситуация", - отметила вице-президент ВБ.

Она также обратила внимание на катастрофические гуманитарные последствия российской войны против Украины: "До конца 2022 года в Украине восемь миллионов человек будут жить за чертой бедности. Уровень бедности вырастет с двух до 25%".