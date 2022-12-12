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Новости За рубежом
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Беларусь (7521) медицина (2449) повестка (77)

В Беларуси медикам вручают повестки, - DW

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

врач

В Беларуси проводятся проверки данных военнообязанных медицинских работников. Им приходят повестки к военкоматам, их данными интересуются у родственников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на собственные источники и координатора белорусского правозащитного Фонда медицинской солидарности Лидию Тарасенко.

Сообщения о том, что в Беларуси медикам активно вручают повестки на сборы, появилось 5 декабря в телеграм-канале "Белые халаты", отмечает издание. "Под призыв попадают даже женщины – как врачи, так и медсестры. Срок на сборы – от 10 дней. Также военкомат уточняет размер одежды и обуви медработников. Известны случаи, когда медиков целыми отделениями приписывали в воинскую часть", – говорится в сообщении.

Информацию о проверке данных медработников агентству на условиях анонимности подтвердили несколько человек. По их словам, в военкоматах у медиков спрашивают о месте работы, новых адресах, телефонах, родственниках, состоянии здоровья.

"Мы точно не знаем, скольким врачам пришли повестки, но они приходят во всех городах, начиная от крупных столичных поликлиник и заканчивая самыми маленькими районными больницами", – сказала координатор Фонда медицинской солидарности.

По ее словам, людей вызывают на сборы, некоторым выдают так называемые мобилизационные распоряжения, "то есть медики получают указания, куда им нужно явиться в случае объявления мобилизации".

Тарасенко отмечает, что получение предписания "налагает определенные обязательства, эти люди в случае мобилизации не смогут уехать из страны".

"Не хочется быть алармистом и говорить, что это обязательно произойдет, но зачем это делается. Также сейчас на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования проходят курсы по военно-полевой хирургии", - сказала правозащитница.

На вопрос о том, как в военкоматах объясняют происходящее, она ответила, что "чаще никак не объясняют, говорят, что это "стандартная процедура".

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Топ комментарии
+11
Та ясно, що звідти вони полізуть. Не сьогодні, так завтра. А якщо не завтра, то післязавтра. Ось саме тому і треба діяти на випередження. До речі, це може нам допомогти "вирівняти" ситуацію з ракетними обстрілами. Якщо вони спробують щось подібне ще раз, можна завдати удар по території бульбостану. І попередити, що подібні "акції" будуть супроводжуватися знищенням бульбостанської інфраструктури. Всі їхні НПЗ, заводи з виробництва добрив, підприємства агропромислового комплексу. І не треба казати, зо бульбостан нейтральний. З їхньої території вже був наступ, отже вони є співучасниками агресії.
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12.12.2022 14:54
+7
К Новому Году пойдёт скотинка ************ на убой или после кацапского Рождества? Вот в чём вопрос!
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12.12.2022 14:51
+7
вот для этого и требовалось "не настаиваем но и не возражаем" от западных партнеров, чтобы мы могли от всей души встретить белорашку и уверенно, с оттяжкой шмалять спокойно по белорашкиным аэродромах и базах с кацапскими войсками на *********** территории
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12.12.2022 15:00
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К Новому Году пойдёт скотинка ************ на убой или после кацапского Рождества? Вот в чём вопрос!
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12.12.2022 14:51 Ответить
Та наче казали, що не підуть... Інститут вивчення війни таке казав
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12.12.2022 15:14 Ответить
Фифти фифти.
Мы с вами не знанм, на 99%, военного, политического и паскудно - парашнобульбашного расклада. Мое, чисто субьективное, мнение - пойдут. В мае 2013 года, я своим сокурсникам, что живут в Параше, сказал, что РФ начнет войну с Украиной в 2017 году. Начала в 2014. Немного ошибся в сроках. Не учел фактор того, что янек типичный донецкий бычара с петушинным уклоном и двумя ходками, возомнит себя Юпитером.
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12.12.2022 17:34 Ответить
Від цих падлів можна чекати що завгодно. Сподіваюся що блефують, кажуть наші укріпилися дуже там. А як полізуть, то коли? Взимку?
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12.12.2022 19:03 Ответить
Та ясно, що звідти вони полізуть. Не сьогодні, так завтра. А якщо не завтра, то післязавтра. Ось саме тому і треба діяти на випередження. До речі, це може нам допомогти "вирівняти" ситуацію з ракетними обстрілами. Якщо вони спробують щось подібне ще раз, можна завдати удар по території бульбостану. І попередити, що подібні "акції" будуть супроводжуватися знищенням бульбостанської інфраструктури. Всі їхні НПЗ, заводи з виробництва добрив, підприємства агропромислового комплексу. І не треба казати, зо бульбостан нейтральний. З їхньої території вже був наступ, отже вони є співучасниками агресії.
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12.12.2022 14:54 Ответить
по мозирському НПЗ не погано було б бомбанути ...
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12.12.2022 15:00 Ответить
Офіційно участь ********* у війні Україною не визнана (на міжнародно-прлвтичному рівні). Ніхто превентивних ударів по бульборейху завдавати не буде: не з цим сцикливим Верховним і не з ОПою нз кремлівським кротом на чолі. Залужний молодець, проте він ходить під Блазнем. Якби удари мали бути, то вже давно були б завдані
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12.12.2022 15:32 Ответить
Тоді готуємося до евакуації з великих міст. Бо наша енергетична інфраструктура вже на межі. Ще клька ударів і ми зануримося у тотальну темряву.

Desperate times call for desperate measures
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12.12.2022 18:31 Ответить
вот для этого и требовалось "не настаиваем но и не возражаем" от западных партнеров, чтобы мы могли от всей души встретить белорашку и уверенно, с оттяжкой шмалять спокойно по белорашкиным аэродромах и базах с кацапскими войсками на *********** территории
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12.12.2022 15:00 Ответить
И каждому выдать аналоговнетный бульбомьот
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12.12.2022 15:28 Ответить
Если бульбаши пойдут на нас, а мы им дадим по шапке и зайдем в Беларусь, они смогут ОДКБ задействовать?
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12.12.2022 18:05 Ответить
Питання: а хто входить др РДКБ? Кацапстан? Так ми з ним вже воюємо. Вірменія, яка ганебно програла Азербайджану? Таджикістан та Киргизія, у яких таліби на кордоні? Казахстан, де народ підтримує Україну? І якщо навіть хтось спробує рипнутися, то це вже стає не регіональним, а міжнародним конфліктом. Відповідно, наслідки ніхто прорахувати зараз не зможе. Та й східні деспотії луже нерішучі та надто помірковані. Вони не ******* ризикувати...
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12.12.2022 18:37 Ответить
 
 