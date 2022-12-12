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У Білорусі медикам вручають повістки, - DW

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

врач

У Білорусі проводять перевірку даних військовозобов’язаних медичних працівників. Їм приходять повістки до військкоматів, їхніми даними цікавляться у родичів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на власні джерела та координаторку білоруського правозахисного Фонду медичної солідарності Лідію Тарасенко.

Повідомлення про те, що у Білорусі медикам активно вручають повістки на збори, з'явилося 5 грудня у телеграм-каналі "Білі халати", зазначає видання. "Під призов потрапляють навіть жінки – як лікарі, так і медсестри. Термін на збори – від 10 днів. Також військкомат уточнює розмір одягу та взуття медпрацівників. Відомі випадки, коли медиків цілими відділеннями приписували до військової частини", – йдеться в повідомленні.

Інформацію про перевірку даних медпрацівників агентству на умовах анонімності підтвердили кілька людей. За їхніми словами, у військкоматах у медиків запитують про місце роботи, нові адреси, телефони, родичів, стан здоров'я.

"Ми точно не знаємо, скільком лікарям прийшли повістки, але вони приходять у всіх містах, починаючи від великих столичних поліклінік і закінчуючи найменшими районними лікарнями", – сказала координаторка Фонду медичної солідарності.

За її словами, людей викликають на збори, деяким видають так звані мобілізаційні розпорядження, "тобто медики отримують вказівки, куди їм треба з'явитися у разі оголошення мобілізації".

Тарасенко зазначає, що отримання припису "накладає певні зобов'язання, ці люди у разі мобілізації не зможуть виїхати з країни".

"Не хочеться бути алармістом і говорити, що це обов'язково станеться, але навіщось це робиться. Також зараз на базі Білоруської медичної академії післядипломної освіти проходять курси з військово-польової хірургії", – сказала правозахисниця.

На запитання про те, як у військкоматах пояснюють те, що відбувається, вона відповіла, що "найчастіше ніяк не пояснюють, кажуть, що це "стандартна процедура".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Та ясно, що звідти вони полізуть. Не сьогодні, так завтра. А якщо не завтра, то післязавтра. Ось саме тому і треба діяти на випередження. До речі, це може нам допомогти "вирівняти" ситуацію з ракетними обстрілами. Якщо вони спробують щось подібне ще раз, можна завдати удар по території бульбостану. І попередити, що подібні "акції" будуть супроводжуватися знищенням бульбостанської інфраструктури. Всі їхні НПЗ, заводи з виробництва добрив, підприємства агропромислового комплексу. І не треба казати, зо бульбостан нейтральний. З їхньої території вже був наступ, отже вони є співучасниками агресії.
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12.12.2022 14:54
+7
К Новому Году пойдёт скотинка ************ на убой или после кацапского Рождества? Вот в чём вопрос!
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12.12.2022 14:51
+7
вот для этого и требовалось "не настаиваем но и не возражаем" от западных партнеров, чтобы мы могли от всей души встретить белорашку и уверенно, с оттяжкой шмалять спокойно по белорашкиным аэродромах и базах с кацапскими войсками на *********** территории
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12.12.2022 15:00
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К Новому Году пойдёт скотинка ************ на убой или после кацапского Рождества? Вот в чём вопрос!
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12.12.2022 14:51 Відповісти
Та наче казали, що не підуть... Інститут вивчення війни таке казав
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12.12.2022 15:14 Відповісти
Фифти фифти.
Мы с вами не знанм, на 99%, военного, политического и паскудно - парашнобульбашного расклада. Мое, чисто субьективное, мнение - пойдут. В мае 2013 года, я своим сокурсникам, что живут в Параше, сказал, что РФ начнет войну с Украиной в 2017 году. Начала в 2014. Немного ошибся в сроках. Не учел фактор того, что янек типичный донецкий бычара с петушинным уклоном и двумя ходками, возомнит себя Юпитером.
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12.12.2022 17:34 Відповісти
Від цих падлів можна чекати що завгодно. Сподіваюся що блефують, кажуть наші укріпилися дуже там. А як полізуть, то коли? Взимку?
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12.12.2022 19:03 Відповісти
Та ясно, що звідти вони полізуть. Не сьогодні, так завтра. А якщо не завтра, то післязавтра. Ось саме тому і треба діяти на випередження. До речі, це може нам допомогти "вирівняти" ситуацію з ракетними обстрілами. Якщо вони спробують щось подібне ще раз, можна завдати удар по території бульбостану. І попередити, що подібні "акції" будуть супроводжуватися знищенням бульбостанської інфраструктури. Всі їхні НПЗ, заводи з виробництва добрив, підприємства агропромислового комплексу. І не треба казати, зо бульбостан нейтральний. З їхньої території вже був наступ, отже вони є співучасниками агресії.
показати весь коментар
12.12.2022 14:54 Відповісти
по мозирському НПЗ не погано було б бомбанути ...
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12.12.2022 15:00 Відповісти
Офіційно участь ********* у війні Україною не визнана (на міжнародно-прлвтичному рівні). Ніхто превентивних ударів по бульборейху завдавати не буде: не з цим сцикливим Верховним і не з ОПою нз кремлівським кротом на чолі. Залужний молодець, проте він ходить під Блазнем. Якби удари мали бути, то вже давно були б завдані
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12.12.2022 15:32 Відповісти
Тоді готуємося до евакуації з великих міст. Бо наша енергетична інфраструктура вже на межі. Ще клька ударів і ми зануримося у тотальну темряву.

Desperate times call for desperate measures
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12.12.2022 18:31 Відповісти
вот для этого и требовалось "не настаиваем но и не возражаем" от западных партнеров, чтобы мы могли от всей души встретить белорашку и уверенно, с оттяжкой шмалять спокойно по белорашкиным аэродромах и базах с кацапскими войсками на *********** территории
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12.12.2022 15:00 Відповісти
И каждому выдать аналоговнетный бульбомьот
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12.12.2022 15:28 Відповісти
Если бульбаши пойдут на нас, а мы им дадим по шапке и зайдем в Беларусь, они смогут ОДКБ задействовать?
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12.12.2022 18:05 Відповісти
Питання: а хто входить др РДКБ? Кацапстан? Так ми з ним вже воюємо. Вірменія, яка ганебно програла Азербайджану? Таджикістан та Киргизія, у яких таліби на кордоні? Казахстан, де народ підтримує Україну? І якщо навіть хтось спробує рипнутися, то це вже стає не регіональним, а міжнародним конфліктом. Відповідно, наслідки ніхто прорахувати зараз не зможе. Та й східні деспотії луже нерішучі та надто помірковані. Вони не ******* ризикувати...
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12.12.2022 18:37 Відповісти
 
 