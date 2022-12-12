Война закончится тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована - Зеленский
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Война России против Украины закончится, когда вся территория нашей страны будет освобождена от российских захватчиков, а защитники выйдут на международно признанные границы государства.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Никто вам не скажет, сколько будет продолжаться (война - ред.). Я ответственный человек и я понимаю, что это значит для людей - услышать, когда закончится война. Потому что это главный вопрос. Ответ должен быть главным. Я не играю с такими вещами", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что конец войны для украинцев - это тогда, когда мы отвоюем свою землю и будем на своих границах.
Он добавил, что конец войны - это не заморозка конфликта.
"Это не значит, что не летают дроны, а где-то там далеко убивают людей. Война не далеко, она повсюду, в каждом доме. Война закончит тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована", - сказал президент.
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деоккупация территории не решит проблему полной демилитаризации русни (кто им запретит со своей стороны обстреливать наше прикордонье?)...
деоккупация территории не решит проблему контрибуции и репатриации (либо просто отошедшая на свою говень раша не признает себя побежденной и никогда не признает себя виновной в разрушении Украины)
и последнее - сколько месяцев или лет мы проживем с таким соседом в условном мире, если просто прогоним побитую ВСУ рашку за наши кордоны???
Возможно Путин, понимая, что его изображение на экранах участников совещания отсутствует, разговорился больше обычного, но он впервые, на столь широкий круг лиц, допустил потерю ВСЕХ оккупированных территорий включая Крым. Для некоторых участников совещания эти откровения стали большой неожиданностью, так как до этого, в основном, Путину предлагали разные варианты по «корректировке линии фронта «путем её уменьшения и сдачи части территорий для укрепления позиций на других направлениях, о Крыме даже не заикаясь, на что президент в лучшем случае мрачно молчал, а в худшем начинал кричать что-то вроде «только прос..рать всё умеете». На выходных Путин прямым текстом допустил потерю «новых территорий», правда в среднесрочной перспективе, дословно: «в конце следующего- начале 24-го года». Само высказывание было в контексте обсуждения уничтожения крупных городов перед и во время отступления из них. Для российских граждан отступление должно быть обосновано полным уничтожением «вооружениями НАТО бывших украинских городов», дескать, там защищать нечего, там выжженная земля. По мнению Путина Донецк и Луганск должны быть стерты полностью, тот же план по Крыму. Но это, как утверждает президент, «крайний случай».
В воскресенье вечером Путин уже довольно уверенно прохаживался, а врачи после осмотра всё же рекомендовали в ближайшие несколько дней много не сидеть и желательно на месте не стоять, опасаясь осложнений после даже столь не сложной операции.