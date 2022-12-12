Війна закінчиться тоді, коли вся наша земля буде деокупована, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війна Росії проти України закінчиться тоді, коли уся територія нашої країни буде звільнена від російських загарбників, а захисники вийдуть на міжнародно визнані кордони держави.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ніхто вам не скаже, скільки буде продовжуватись (війна. - Ред.). Я відповідальна людина і я розумію, що це значить для людей - почути, коли закінчиться війни. Тому що це головне питання. Відповідь повинна бути головною. Я не граю з такими речами", - сказав він.
Зеленський підкреслив, що кінець війни для українців - це тоді коли ми відвоюємо свою землю і будемо на своїх кордонах.
Він додав, що кінець війни - це не заморозка конфлікту.
"Це не значить, що не літають дрони, а десь там далеко вбивають людей. Війна не далеко, вона всюди, в кожній домівці. Війна закінчить тоді, коли вся наша земля буде деокупована", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
деоккупация территории не решит проблему полной демилитаризации русни (кто им запретит со своей стороны обстреливать наше прикордонье?)...
деоккупация территории не решит проблему контрибуции и репатриации (либо просто отошедшая на свою говень раша не признает себя побежденной и никогда не признает себя виновной в разрушении Украины)
и последнее - сколько месяцев или лет мы проживем с таким соседом в условном мире, если просто прогоним побитую ВСУ рашку за наши кордоны???
Возможно Путин, понимая, что его изображение на экранах участников совещания отсутствует, разговорился больше обычного, но он впервые, на столь широкий круг лиц, допустил потерю ВСЕХ оккупированных территорий включая Крым. Для некоторых участников совещания эти откровения стали большой неожиданностью, так как до этого, в основном, Путину предлагали разные варианты по «корректировке линии фронта «путем её уменьшения и сдачи части территорий для укрепления позиций на других направлениях, о Крыме даже не заикаясь, на что президент в лучшем случае мрачно молчал, а в худшем начинал кричать что-то вроде «только прос..рать всё умеете». На выходных Путин прямым текстом допустил потерю «новых территорий», правда в среднесрочной перспективе, дословно: «в конце следующего- начале 24-го года». Само высказывание было в контексте обсуждения уничтожения крупных городов перед и во время отступления из них. Для российских граждан отступление должно быть обосновано полным уничтожением «вооружениями НАТО бывших украинских городов», дескать, там защищать нечего, там выжженная земля. По мнению Путина Донецк и Луганск должны быть стерты полностью, тот же план по Крыму. Но это, как утверждает президент, «крайний случай».
В воскресенье вечером Путин уже довольно уверенно прохаживался, а врачи после осмотра всё же рекомендовали в ближайшие несколько дней много не сидеть и желательно на месте не стоять, опасаясь осложнений после даже столь не сложной операции.