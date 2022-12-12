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Війна закінчиться тоді, коли вся наша земля буде деокупована, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Війна Росії проти України закінчиться тоді, коли уся територія нашої країни буде звільнена від російських загарбників, а захисники вийдуть на міжнародно визнані кордони держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ніхто вам не скаже, скільки буде продовжуватись (війна. - Ред.). Я відповідальна людина і я розумію, що це значить для людей - почути, коли закінчиться війни. Тому що це головне питання. Відповідь повинна бути головною. Я не граю з такими речами", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що кінець війни для українців - це тоді коли ми відвоюємо свою землю і будемо на своїх кордонах.

Він додав, що кінець війни - це не заморозка конфлікту.

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"Це не значить, що не літають дрони, а десь там далеко вбивають людей. Війна не далеко, вона всюди, в кожній домівці. Війна закінчить тоді, коли вся наша земля буде деокупована", - сказав президент.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
А могла й не початись, якби шут залишився гастролювати по саунах олігархів з 95-им кварталом
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12.12.2022 15:41
+10
то це Порох замість будувати ракети, розвиввати ЗСУ, тупо піарився на "великому крадівництві" і при цьому безбожно крав, розвалював, скорочував ЗСУ повертав туди кацапо-совкові стандарти, розімінував Чонгар, тощо ???



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12.12.2022 15:50
+8
Я особисто вважаю що війна буде закінчена тоді коли відбудеться розпад рф.
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12.12.2022 15:42
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До Зеленого Клина?
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12.12.2022 15:40 Відповісти
А ти думаєш, чого в нашого Президента таке прізвище...
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12.12.2022 15:47 Відповісти
Я думал - совпадение
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12.12.2022 15:54 Відповісти
О воно знає, що таке " Зелений Клин" і столиця Хабаровськ.
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12.12.2022 15:57 Відповісти
Від зеленого лайна
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12.12.2022 16:10 Відповісти
Наркоман-янелох,вопрос,что мешает оркостану обстреливать Украину со своей территории???ты???
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12.12.2022 16:20 Відповісти
Такого не було в Оманських перемовинах.
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12.12.2022 19:34 Відповісти
А могла й не початись, якби шут залишився гастролювати по саунах олігархів з 95-им кварталом
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12.12.2022 15:41 Відповісти
Не факт, але могла й не початись. А цей тєрпіла спровокував
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12.12.2022 15:47 Відповісти
то це Порох замість будувати ракети, розвиввати ЗСУ, тупо піарився на "великому крадівництві" і при цьому безбожно крав, розвалював, скорочував ЗСУ повертав туди кацапо-совкові стандарти, розімінував Чонгар, тощо ???



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12.12.2022 15:50 Відповісти
Там його вже гірше ніж плечевих сприймали
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12.12.2022 15:46 Відповісти
Я особисто вважаю що війна буде закінчена тоді коли відбудеться розпад рф.
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12.12.2022 15:42 Відповісти
Агласите пажалуйста весь список деокупации
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12.12.2022 15:43 Відповісти
уся тимчасово окупована територія України згідно чинної Конституції України !!!
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12.12.2022 15:44 Відповісти
При Зе владі можемо ще щось розмінувати та здати
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12.12.2022 16:21 Відповісти
х*й то правда !!! війна закінчиться тоді коли здохне і розвалиться остання на планеті Земле нацистька недо-імперія зла і тюрма народів - паРаша ***** !!!



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12.12.2022 15:43 Відповісти
Не закінчиться. Вона закінчиться,коли каРФаген буде зруйнований.
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12.12.2022 15:47 Відповісти
Війна закінчить тоді, коли росія буде зруйнована
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12.12.2022 15:48 Відповісти
Вирок тим, хто незаконно окупував українське ТБ, стане однією з ознак закінчення війни.
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12.12.2022 15:49 Відповісти
"Я не граю з такими речами". Ви, пане президенте, гралися з такими речами!
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12.12.2022 15:50 Відповісти
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12.12.2022 15:54 Відповісти
" Я відповідальна людина"-смішно.
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12.12.2022 15:54 Відповісти
нам необходимо не окончание войны - нам нужна Победа...
деоккупация территории не решит проблему полной демилитаризации русни (кто им запретит со своей стороны обстреливать наше прикордонье?)...
деоккупация территории не решит проблему контрибуции и репатриации (либо просто отошедшая на свою говень раша не признает себя побежденной и никогда не признает себя виновной в разрушении Украины)
и последнее - сколько месяцев или лет мы проживем с таким соседом в условном мире, если просто прогоним побитую ВСУ рашку за наши кордоны???
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12.12.2022 15:55 Відповісти
Загроза війни буде існувати, поки існує рф в тутешніх кордонах.
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12.12.2022 15:55 Відповісти
*****-шобло орда орков это причина а следствие война...чтобы все закончилось нужно начинать с причины...
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12.12.2022 15:57 Відповісти
Война закончится тогда ,когда тебя суки на Банковой не будет вместе с твоим преступным кодлом
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12.12.2022 16:04 Відповісти
Дорогие подписчики и гости канала! 10.12.2022 президент России Владимир Путин провел два совещания с представителями руководства силового и военного блоков. Совещания проходили в режиме видеосвязи, но есть один нюанс, если Путин видел на своем экране изображения участников совещания, то вместо самого Путина на экранах участников совещания изображение отсутствовало. Накануне Путин перенес несложную проктологическую операцию и по рекомендации врачей был вынужден вести совещания в положении лёжа. Именно поэтому изображение президента отсутствовало во время совещания и участники только слышали голос Путина. Во время совещаний обсуждали положение на фронте, предстоящий этап мобилизации, а в узком кругу с представителями руководства силового блок, президент обсудил необходимость кадровых решений в руководстве военного блока. Кадровые решения в военном блоке зреют давно и Путин в общении с силовиками эти вопросы обсуждает, но здесь важно понимать, что любые кадровые решения будут связаны с потерей «новых территорий». То есть надо будет обозначить виновных, ВНИМАНИЕ, не наказать, а лишь обозначить, мягко, но демонстративно отстранив от руководства. На стадии обсуждения Путин пытается определиться когда лучше совершить ротации, до потери территорий, и таким образом вывести из под основного удара нынешний состав руководства военного блока, размазав ответственность за потерю с пришедшими к ним на смену, либо уже после, и тогда, в зависимости от реакции общества и элит, назначать виновных.
Возможно Путин, понимая, что его изображение на экранах участников совещания отсутствует, разговорился больше обычного, но он впервые, на столь широкий круг лиц, допустил потерю ВСЕХ оккупированных территорий включая Крым. Для некоторых участников совещания эти откровения стали большой неожиданностью, так как до этого, в основном, Путину предлагали разные варианты по «корректировке линии фронта «путем её уменьшения и сдачи части территорий для укрепления позиций на других направлениях, о Крыме даже не заикаясь, на что президент в лучшем случае мрачно молчал, а в худшем начинал кричать что-то вроде «только прос..рать всё умеете». На выходных Путин прямым текстом допустил потерю «новых территорий», правда в среднесрочной перспективе, дословно: «в конце следующего- начале 24-го года». Само высказывание было в контексте обсуждения уничтожения крупных городов перед и во время отступления из них. Для российских граждан отступление должно быть обосновано полным уничтожением «вооружениями НАТО бывших украинских городов», дескать, там защищать нечего, там выжженная земля. По мнению Путина Донецк и Луганск должны быть стерты полностью, тот же план по Крыму. Но это, как утверждает президент, «крайний случай».
В воскресенье вечером Путин уже довольно уверенно прохаживался, а врачи после осмотра всё же рекомендовали в ближайшие несколько дней много не сидеть и желательно на месте не стоять, опасаясь осложнений после даже столь не сложной операции.
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12.12.2022 16:35 Відповісти
А таке можливо тільки під особистим контролем главнаркома.
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12.12.2022 17:56 Відповісти
А поиім буде війна з ЗЄрмаками.
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12.12.2022 18:21 Відповісти
Так вже було у Греції в 1943-1947 рр. Спочатку війна з Німеччиною, а потім громадянська війна.
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12.12.2022 19:30 Відповісти
Зеля не слова не сказав про Оманськи перемовини. Але там говорилось про Лівоберіжжя. Там якимось чином був Херсон.Не всі учні мали п'ять з географії.
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12.12.2022 19:27 Відповісти
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12.12.2022 20:27 Відповісти
 
 