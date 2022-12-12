Войска РФ пытаются наступать на четырех направлениях, - Генштаб ВСУ

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава оккупантов.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 12.12.2022, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут двести девяносто вторые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины.

В течение суток оккупанты нанесли 6 ракетных ударов, 4 из которых - по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также произвели обстрел из реактивных систем залпового огня по городу Херсон.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группирований противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и российская федерация продолжают находиться в приграничных с Украиной районах. За сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелечье, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречное и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении огневого поражения получили районы Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам почти двадцати населенных пунктов. В частности, это Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы подверглись, в частности, Железное, Нью-Йорк, Бердычи, Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны районы Угледара, Богоявленки, Новоукраинки и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес огненное поражение по Времеевке на Донетчине и Зеленому Полю, Новополю, Новодаровке, Малиновке, Гуляйполю, Дорожнянке, Гуляйпольскому, Чаривному, Белогорью, Малой Токмачке и Орехову Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил обстрелы со ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Херсонской области и города Херсон, есть погибшие среди мирного населения, пострадала гражданская инфраструктура.

Российские оккупанты продолжают грабить объекты гражданской инфраструктуры на временно захваченной территории Херсонской области. Так, на 11 декабря текущего года, из населенного пункта Рубановка было вывезено оборудование местных сельскохозяйственных предприятий.

В Межводном и Черноморском, что в Крыму, российские оккупационные власти активизировали административно-полицейские и контрразведывательные меры.

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Противник продолжает нести потери. В местной больнице Кременной Луганской области находится более 100 военнослужащих противника с ранениями разной степени тяжести.

В целях восполнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений 1 армейского корпуса по мобилизации призывают женщин. 28 человек женского пола уже призваны и направлены на подготовку Калининским районным военным комиссариатом Донецка.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава кафиров.

Поддерживайте Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в своде Генштаба ВСУ.