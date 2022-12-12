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Франция передала Украине шесть гаубиц TRF1

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

trf1

Франция за последние месяцы передала украинским военным шесть 155-миллиметровых буксированных гаубиц TRF1.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Франция отправила в Украину большое количество материалов, охватывающих весь спектр высказанных украинцами потребностей. Среди них: шесть буксируемых 155-миллиметровых гаубиц TRF1, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, две ракетные пусковые установки LRU и две зенитные системы Crotale".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция продолжит военную поддержку Украины для усиления переговорных позиций, - Макрон

Гаубица была представлена в 1979 году и производилась компанией GIAT. Предназначена для оснащения артиллерийских полков пехотных и танковых дивизий, имеет полуавтоматическую подзарядку.

Он также отметил, что правительство Франции передало Украине топливо, противотанковое и зенитное оборудование, экипировку (шлемы, бронежилеты, пайки, приборы ночного видения и медоборудования), а также боеприпасы разных калибров.
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Топ комментарии
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Дякуємо ))
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12.12.2022 19:22
+10
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12.12.2022 20:05
+9
Дякую сердечно!

Сподіваємось на скору нову поставку!
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12.12.2022 19:24
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12.12.2022 19:22 Ответить
Дякую сердечно!

Сподіваємось на скору нову поставку!
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12.12.2022 19:24 Ответить
Конкретно ТИ можеш важати рятівником армії зелену плісняву, попри те, що вона задвигала закон про покарання бійців ЗСУ за невиконання наказів, і що за всі роки Зелі при владі всі програми розвитку ракетних програм були похерені зеленою владою.... як і вирбництво патронів і снарядів для армії! Але ти не зважай на те, що в нас практично немає ані "Нептунів", ані "Грому", ані "Верби", ані нормальних беспілотників - головне стару владу звинуватити у хайпі і збагаченні на крові!

Пашинського з Чорновіл ще можно назвати агентами русні, і сфабрикувати проти них кримінальні справи за те, що спасли і передали "Стугни" у військо... Можно ще журналістів звинуватити у всіх смертних гріхах, і прийняти відповідний Закон... це ж так робиться Перемога на думку Плісняви, правда ж?
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12.12.2022 20:35 Ответить
Та я бачу, що тобі на все начхати, і, зважаючи на дату твоєї регістрації на Цензорі - я навіть не дивуюсь цьому!
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12.12.2022 20:48 Ответить
Т.е. с 2014 по 2019 годы при Петре не было построено ни один патронный завод и звод по выпуску снарядов, а виноват Зе? А при Зе хоть один склад был взорван?
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12.12.2022 21:08 Ответить
Скільки дивізіонів "Нептунів", повністю розроблений, і прийнятих на озброєння у ВСУ, було поставлене у військо при Зелі? От буквально - досьогодні?

Скільки "Громів"та "Верб", теж повністю розроблених при Пороху, було поставлено?

А це якраз та сама "Довга рука", яку ми просимо і навіть вимагаємо у союзників!

Але Ви не зважайте на це - будемо шашликами відбиватись"
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12.12.2022 21:14 Ответить
23 августа 2020 года указом министра обороны Украины ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение Вооруженными силами Украины

Береговой комплекс РК-360МЦ обеспечивают возможность залпа сразу 24 крылатых ракет по разным целям с интервалом от 3 до 5 сек.

На вооружении комплекса находится до 72 ракет Р-360, по четыре в пусковой установке, транспортно-заряжающей машине и столько же на транспортной машине.

В состав комплекса входит
6 пусковых установок УСПУ-360Командный пункт РКП-360 для управления всем комплексом6 транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360 с транспортно-пусковыми контейнерами ТПК-3606 транспортных машин ТМ-360 для перевозки дополнительных четырёх контейнеров с ракетами Р-360

9 серпня 2022 року на аеродромі «Саки» в смт Новофедорівка неподалік м. Саки в окупованому Росією Криму пролунали вибухи. Збройні сили України не стверджували, що причетні до вибухів. Після статті у The New York Times, де наводилися слова українського військовослужбовця на правах анонімності про те, що удар було завдано «зброєю українського виробництва», у соцмережах припускали, що можливо був використаний комплекс «Грім-2» («Сапсан»)

В лютому 2021 року Міністерство оборони України повідомило про підписання контракту на перший дослідний дивізіон ОТРК «Сапсан». Дослідний дивізіон маэ бути скороченого складу та складатися з елементів, потрібних для випробувань: одна дослідна батарея та елементи управління дивізіоном оперативно-тактичного комплексу. Заступник міністра оборони України Олександр Миронюк повідомив, що перша батарея буде виконана в такому складі: по дві пускові установки та машини заряджання, а також дві машини керування - рівня командира батареї та рівня командира дивізіону

15 сентября 2021 года РСЗО "Верба" была официально принята на вооружение вооружённых сил Украины
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12.12.2022 21:30 Ответить
скільки патронних заводі побудував зелений тридвараз?
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12.12.2022 21:15 Ответить
Знаешь кто вопросом на вопрос отвечает?
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12.12.2022 21:32 Ответить
ТОбто ти на моє питання не можеш відповісти, лише підтверджуєш мої слова, що комплекс таки дійсно був поставлений на озброєння?

Так я повторю своє питання - скільки комплексів "Нептун" було поставлено у військо на сьогоднішнеій день?

Не що входить у склад комплексу, а СКІЛЬКИ ПОВНОЦІННИХ КОМПЛЕКСІВ поставлено у військо?

У громади вибачаюсь за капслок, писав так виключно для зебілів, які не в змозі зрозуміти питання, які їм задають... чи роблять придуркуватий вигляд, що не розуміють!
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12.12.2022 21:40 Ответить
Соррі, вы тупий?
23 августа 2020 года указом министра обороны Украины ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение Вооруженными силами Украины
ОДИН!!!!
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12.12.2022 21:49 Ответить
Дякую за відповідь, я бачу що ви настільки тупий, що не розумієте людську мову, і відповідаєте на питання, яке вам не задавали.

Розумію, що це зумовлене тим, що на моє питання вам відповісти нічого.

Більше питань до вас не маю! Навіть про те, скільки комплексів "Грім" та "Верба" поставлено у військо!
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12.12.2022 21:52 Ответить
Специалист. Гром - начали разрабатывать еще в 2013 году при Яныке для Саудитов. За все время до 2019 года не было построено ни одной живой системы. Опытный образец Вербы был поставлен в 2015 году, но до 2019 году так и не было сделано второй машины. САУ Богдана сделана тоже в одном экземпляре. Как и с Вербой - на базе Краза. Узнай у военных. Краз сыпется - сборка отвратная. Ствол на Богдане кривой. Автомата заряжания нет. За это время было взорвано три основных склада боеприпасов, не построен ни один завод боеприпасов и ни одногопатронный завода.
При этом был сдан Крым, организовано два котла, подписаны два минских соглашения, похоронено дело Майдана в недрах Генпрокурора чекиста Луценка, раскручен Медведчук и его телеканалы и т.д.
Молчал бы в тряпочку провокатор хренов...
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12.12.2022 22:07 Ответить
А крим теж Порошенко здав???
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12.12.2022 22:11 Ответить
Напрямую нет, косвенно ДА. В обоих Минских соглашениях, не было никакого упоминания о Крыме!
Еще есть вопросы?
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12.12.2022 22:16 Ответить
Є. В тебе погодинна ставка чи за комент?
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13.12.2022 11:52 Ответить
Тобто нічого сказати руснявий?
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15.12.2022 11:49 Ответить
Клоун, принят на вооружение - это значит только то, что дан "зеленый свет" на закупку комплекса ВСУ. Первый дивизион должен был быть поставлен в войска к апрелю месяцу 2022 года - это открытая информация. https://mil.in.ua/uk/news/pershyj-dyvizion-neptun-bude-do-kvitnya-2022-go-roku-neyizhpapa/
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12.12.2022 22:35 Ответить
А как можно принять на вооружение без испытаний и подтверждение ТТХ на практике?
А неклоун?
Значит машины есть)
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12.12.2022 22:46 Ответить
Ты наверное реально альтернативно одаренный? Когда его принимали на вооружение в 2020 году, он вообще еще был на платформе Краза, а новая платформа только предполагалась! Но это не помешало пройти испытания. Для этого достаточно одной установки и пары ракет. https://defence-ua.com/news/skilki_zsu_otrimajut_neptuniv_koli_tse_vidbudetsja_ta_chi_zakupovujetsja_vilha-3448.html

Кстати, финансирование было выделено уже после назначения Резникова Министром обороны, т.е. в конце 2022 года. Так что я сильно сомневаюсь, что даже без войны этот комплекс поступил бы в войска в срок. А десяток изготовленных для этого комплекса ракет - это как бы "немного" меньше скопированных тобой из Вики 72 ракет для дивизиона. Если бы у нас были эти 72 ракеты, то маневры москалей вокруг Змеиного вообще бы были невозможны.
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12.12.2022 23:10 Ответить
Трололо) Пошли отмазки))
А писал что
Первый дивизион должен был быть поставлен в войска к апрелю месяцу 2022 года

Кстати Резников стал Министром Обороні 4 ноября 2021 года, а не в конце 2022 года. Ну єто так. Я понимаю, нервничаешь, опечатка)))
Руснявый - досвидос
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12.12.2022 23:17 Ответить
Клоун, да причем здесь нервы? Ну не сижу я постоянно за компом - у меня есть более интересные занятия. Ты же понимаешь, что это была просто механическая описка. Логично предположить, что если комплекс планировали изготовить к апрелю 2022, то финансирование выделили в 2021 году. После назначения Резникова, что я и написал.
Ты статью-то прочитало, на которую я тебе кидал ссылку?
"Зразки машин першого дивізіону протикорабельного наземного комплексу РК-360МЦ "Нептун" українці можуть побачити вже на військовому параді на День Незалежності України"(с) - это оттуда, если что.
Так что никак это не противоречит твоему ролику . И тем не менее оттуда же:
Зокрема він повідомив, що попри неповне фінансування замовлення (був перерахований лише авансовий платіж, якого недостатньо для завершення робіт) на комплекс РК-360МЦ "Нептун", на підприємстві вже почали працювати над його створенням й планують передати Міноборони перший дивізіон у першому кварталі 2022 року.
Что из написанного до тебя не дошло? Или без видосиков ты информацию не всасываешь?
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12.12.2022 23:43 Ответить
Трололооо, досвидос...
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12.12.2022 23:55 Ответить
И еще трололо. Август 2021 Киев. Дивизион ЗРК "Нептун" https://www.youtube.com/watch?v=vHj7k5iapf8
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12.12.2022 22:51 Ответить
И? Я их вживую видел. А вот с ракетами для них так и не сложилось.
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12.12.2022 23:13 Ответить
Скажи это крейсеру Москва, руснявый)
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12.12.2022 23:19 Ответить
Ну это ты скажи спасибо Залужному, который смог удачно применить изготовленные ракеты. Он молодец - без вопросов. Вот только на вооружении у Украины уже должны были быть сотни этих ракет и десятки пусковых установок. Но не срослось, потому что кто-то войну в своей голове уже закончил. Сейчас Зеля действительно хорошо справляется с формированием положительного образа Украины на Западе и неплохо выпрашивает международную помощь. Но это никак не снимает с него вины за полную неготовность Украины к широкомасштабному вторжению рашки.
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12.12.2022 23:53 Ответить
Дивно читати суперечку про те, який з олігархів кращий.

Совок ще міцно тримає українців в обіймах.
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12.12.2022 21:33 Ответить
мерси боку
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12.12.2022 19:27 Ответить
І не гаубицею більше, а то раптом Украіна почне перемагати і як тоді дзвонити путіну…
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12.12.2022 19:34 Ответить
Як би там не було,а Франція,як і Німеччина НІЧОГО НАМ НЕ ВИННІ,бо вони нам НЕ ДАВАЛИ ГАРАНТІЙ у меморандумі 5 грудня 1994 на відміну від декого. Це їхня ДОБРА ВОЛЯ- і ми маємо бути вдячними їм за кожен набій чи снаряд.
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12.12.2022 19:42 Ответить
Від дій Німеччини у другій світовій війні страждали саме українці,а компенсації та вибачення отримували кацапи.Якби не шість мільонів українців у червоній армії Франція ще б була під рейхом.а так дякуємо.дуже дякуємо.передали б нам півсотні літаків вже б кацапського духу не залишилось і багато наших хлопців були б живими.
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12.12.2022 19:53 Ответить
Ті шість мільйонів «українців» воювали у московській армії за московські інтереси,а не за Україну. Якщо не розумієте про що мова-подивіться на орден слави дідуся. Там навіть намальовано,за ЧИЮ славу він воював. о чому ви дивуєтесь,що всі преференції отримали кацапи? Це все одно,що нащадок якогось лугандона буде розповідати про нинішні страждання «українців» у лавах кацапської армії.
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12.12.2022 20:15 Ответить
Як це спростовує мої слова?
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12.12.2022 21:43 Ответить
Францію від нацистів звільняли союзники,а не сталінські орди,а Париж французи звільнили самі . Так, що нам вони НІЧОГО НЕ ВИННІ. Тим більше,хохлам,що воювали за підкорення Європи сталіну замість гітлера.
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12.12.2022 22:00 Ответить
Полностью согласен!!!надо быть благодарными за все!!!а то кричат мало! ещё давай!или что вы нам дали?дайте другое!так нельзя!тем более никто ничего не должен!
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12.12.2022 19:53 Ответить
хєровий ти історик! як раз Франція є "гарантом" по Будапештскому меморандуму! хоч би вікіпєдію відкрив, школота
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12.12.2022 20:23 Ответить
Відкрив. Де там Франція,бовдуре? Йди біля генделя своїх корєшей повчай ,дурко.
Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї (англ. Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) - міжнародна угода[1], укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу.
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12.12.2022 20:30 Ответить
пхахаха! школота негодує! читати вчись
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12.12.2022 20:44 Ответить
Так де там Франція,баранталь? Прочитай ЗА БАРОМ. Для тебе,бидляка неосвіченого,скажу,що вона приєдналась згодом,разом з Китаєм,ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ. Тобто,ГАРАНТОМ НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ.
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12.12.2022 20:52 Ответить
тупень, в чому полягає китайське та французьке "застереження"?
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12.12.2022 21:02 Ответить
Почитай сам,якщо читати вмієш. і не тобі тут на людей гавкати,тупе ти бидло.
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12.12.2022 21:09 Ответить
школота, тиж почало блєять про "застереження"! тож чому ти вирішило, що "застереження" - це відсутність участі в гарантіях?
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12.12.2022 21:14 Ответить
ОБТІКАЙ,бовдуре.
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12.12.2022 21:28 Ответить
НА,ЧИТАЙ В ОРИГІНАЛІ,БОВДУРЕ Щоби не мав сумніву,що я історик. Там в кінці відповідь на твоє питання.

Заява Франції про приєднання України до ДНЯЗ від 05.12.1994
 (Текст Заяви Франції можна знайти в збірнику під назвою «Гарантії безпеки», стор. K-8)

Statement by France on the Accession of Ukraine to the NPT
[le 5 décembre 1994]

La France réaffirme, à l'intention de l'Ukraine, en tant qu'Etat partie au TNP comme Etat non nucléaire, la déclaration faite à l'intention des Etats non dotés de l'arme nucléaire et qui se sont engagés à le rester, de ne pas utiliser d'armes nucléaires contre eux, excepté dans le cas d'une agression menée en association ou en alliance avec un Etat ou d'autres Etats dotés d'armes nucléaires contre la France ou contre un Etat envers qui elle a contracté un engagement de sécurité.

La France, en tant que membre permanent du Conseil de Sécurité, affirme son intention d'obtenir que le Conseil prenne des mesures immédiates en vue de fournir, conformément à la Charte, l'assistance néssaire à l'Ukraine en tant qu'Etat non possesseur d'armes nucléaires partie au TNP, au cas où celle-ci serait victime d'un acte d'agression ou ferait l'objet d'une menance d'agression avec emploi d'armes nucléaires.

La France réaffirme son engagement de respecter l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine dans ses frontières actuelles, conformément aux principes de l'Acte final d'Helsinki et de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Elle rappelle son attachment aux principes de la CSCE selon lesquels les frontières ne peuvent être modifiées que par des ****** pacifiques et par voie d'accord, et les Etats participants s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, soit de toute autre maniére incompatible avec les buts des Nations Unies.

La France rappelle également, à l'intention de l'Ukraine, l'importance qu'elle attache au respect, par l'ensemble des pays de la CSCE, de l'obligation de s'abstenir de tout acte de contrainte militaire ou polique, économique ou autre, visant à subordonner à leur propre intérêt l'exercice par un autre Etat particpant des droits inhérents à sa souveraineté et à obtenir ainsi un avantage quelconque.

На відміну від Будапештського меморандуму, заява Франції не містить зобов'язань консультуватися у разі виникнення запитання щодо гарантій.
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12.12.2022 21:40 Ответить
говноїд ти, а не історік! вчитайся уважно в другий абзац свого тексту
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13.12.2022 02:35 Ответить
Та жуй лайно,бидло ти тупе До кінця текст ні асіліл,бовдуре?
«На відміну від Будапештського меморандуму, заява Франції не містить зобов'язань консультуватися у разі виникнення запитання щодо гарантій».
Це ж треба,яка гнила падлюка... Облажалося,і ще гавкає. Міняй нік,виродку. Я тебе тепер скрізь гнобитиму.
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13.12.2022 12:53 Ответить
Ну що ж ти засох,баранталь? По суті є щось сказати,чи ти тільки пердіти у калюжу здатен? Тож,на майбутнє,спочатку матчастину вчи,а потім пельку в мережі відкривай,бовдуре.
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12.12.2022 21:07 Ответить
Нормально ты его убрал!
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12.12.2022 21:24 Ответить
почену так много?
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12.12.2022 19:37 Ответить
Дякуємо-але за такої війни це замало...
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12.12.2022 19:37 Ответить
Щось хранцузи надто хоробрі, треба було 5! А то не дай боже ще ескалація буде....
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12.12.2022 19:39 Ответить
Я бачу ти козачок засланий.
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12.12.2022 19:41 Ответить
6 гаубиц на более чем 1200 км фронта это капля в море,но и на этом спасибо как говориться
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12.12.2022 19:41 Ответить
дякуємо! дуже вчасно...
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12.12.2022 19:43 Ответить
Щось тут іронії забагато. Весело дуже? Як би там не було,а Франція,як і Німеччина НІЧОГО НАМ НЕ ВИННІ,бо вони нам НЕ ДАВАЛИ ГАРАНТІЙ у меморандумі 5 грудня 1994 на відміну від омериги і роззброювтись не примушували. Це їхня ДОБРА ВОЛЯ- і ми маємо бути вдячними їм за кожен набій чи снаряд.
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12.12.2022 19:46 Ответить
Большинство работников российских компаний признались в желании переехать

HeadHunter: 37% сотрудников российских компаний хотели бы уехать из страны
а жители столиц чаще говорят о стремлении переехать в другую страну (45 процентов). Наибольшая доля желающих сменить страну проживания среди менеджеров высшего звена (56 процентов), специалистов по маркетингу и рекламе (52 процента) и IT (47 процентов).
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12.12.2022 19:48 Ответить
У Першу світову війну центральні газети Франції виходили під лозунгом прямо над "передовицею" "Гармат! Снарядів!"
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12.12.2022 19:49 Ответить
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12.12.2022 20:05 Ответить
Що таке mlrs trlg-230? Для початку поясніть
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12.12.2022 22:20 Ответить
Макрон після кожних переговорів з путіним, передає зброю.
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12.12.2022 21:02 Ответить
с миру по нитке - путину гаплык
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12.12.2022 21:20 Ответить
Два LRU - це вже не нитка, а гарна така крепка мотузка. Так що не варто применьшувати.
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12.12.2022 22:03 Ответить
французкий аналог FH70.
максимум на 30км бьет, не более.
в активно-реактивные и всякие другие эскалибуры не умеет.
y ЗСУ будет тот еще зоопарк из вооружений.
это не ист айс - чем больше номенклатура вооружений, тем сложнее все это обслуживать.
может странам НАТО как то договориться - типа поставляем это и то то, а не всего понемногу и то что нам уже не нужно.
Нате вам боже что нам уже негоже.
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12.12.2022 21:31 Ответить
Страны НАТО давно все расписали .. сколько,от кого и для чего...там сидят не дураки..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🇺🇦🔱❤️🖤🔱👍🇱🇷🇨🇦🇬🇧🇦🇮🇺🇦
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13.12.2022 05:51 Ответить
 
 