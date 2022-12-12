Франция передала Украине шесть гаубиц TRF1
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Франция за последние месяцы передала украинским военным шесть 155-миллиметровых буксированных гаубиц TRF1.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Франция отправила в Украину большое количество материалов, охватывающих весь спектр высказанных украинцами потребностей. Среди них: шесть буксируемых 155-миллиметровых гаубиц TRF1, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, две ракетные пусковые установки LRU и две зенитные системы Crotale".
Гаубица была представлена в 1979 году и производилась компанией GIAT. Предназначена для оснащения артиллерийских полков пехотных и танковых дивизий, имеет полуавтоматическую подзарядку.
Он также отметил, что правительство Франции передало Украине топливо, противотанковое и зенитное оборудование, экипировку (шлемы, бронежилеты, пайки, приборы ночного видения и медоборудования), а также боеприпасы разных калибров.
Пожалуйста, подождите...
Дякуємо ))
Сподіваємось на скору нову поставку!
Пашинського з Чорновіл ще можно назвати агентами русні, і сфабрикувати проти них кримінальні справи за те, що спасли і передали "Стугни" у військо... Можно ще журналістів звинуватити у всіх смертних гріхах, і прийняти відповідний Закон... це ж так робиться Перемога на думку Плісняви, правда ж?
Скільки "Громів"та "Верб", теж повністю розроблених при Пороху, було поставлено?
А це якраз та сама "Довга рука", яку ми просимо і навіть вимагаємо у союзників!
Але Ви не зважайте на це - будемо шашликами відбиватись"
Береговой комплекс РК-360МЦ обеспечивают возможность залпа сразу 24 крылатых ракет по разным целям с интервалом от 3 до 5 сек.
На вооружении комплекса находится до 72 ракет Р-360, по четыре в пусковой установке, транспортно-заряжающей машине и столько же на транспортной машине.
В состав комплекса входит
6 пусковых установок УСПУ-360Командный пункт РКП-360 для управления всем комплексом6 транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360 с транспортно-пусковыми контейнерами ТПК-3606 транспортных машин ТМ-360 для перевозки дополнительных четырёх контейнеров с ракетами Р-360
9 серпня 2022 року на аеродромі «Саки» в смт Новофедорівка неподалік м. Саки в окупованому Росією Криму пролунали вибухи. Збройні сили України не стверджували, що причетні до вибухів. Після статті у The New York Times, де наводилися слова українського військовослужбовця на правах анонімності про те, що удар було завдано «зброєю українського виробництва», у соцмережах припускали, що можливо був використаний комплекс «Грім-2» («Сапсан»)
В лютому 2021 року Міністерство оборони України повідомило про підписання контракту на перший дослідний дивізіон ОТРК «Сапсан». Дослідний дивізіон маэ бути скороченого складу та складатися з елементів, потрібних для випробувань: одна дослідна батарея та елементи управління дивізіоном оперативно-тактичного комплексу. Заступник міністра оборони України Олександр Миронюк повідомив, що перша батарея буде виконана в такому складі: по дві пускові установки та машини заряджання, а також дві машини керування - рівня командира батареї та рівня командира дивізіону
15 сентября 2021 года РСЗО "Верба" была официально принята на вооружение вооружённых сил Украины
Так я повторю своє питання - скільки комплексів "Нептун" було поставлено у військо на сьогоднішнеій день?
Не що входить у склад комплексу, а СКІЛЬКИ ПОВНОЦІННИХ КОМПЛЕКСІВ поставлено у військо?
У громади вибачаюсь за капслок, писав так виключно для зебілів, які не в змозі зрозуміти питання, які їм задають... чи роблять придуркуватий вигляд, що не розуміють!
23 августа 2020 года указом министра обороны Украины ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение Вооруженными силами Украины
ОДИН!!!!
Розумію, що це зумовлене тим, що на моє питання вам відповісти нічого.
Більше питань до вас не маю! Навіть про те, скільки комплексів "Грім" та "Верба" поставлено у військо!
При этом был сдан Крым, организовано два котла, подписаны два минских соглашения, похоронено дело Майдана в недрах Генпрокурора чекиста Луценка, раскручен Медведчук и его телеканалы и т.д.
Молчал бы в тряпочку провокатор хренов...
Еще есть вопросы?
А неклоун?
Значит машины есть)
Кстати, финансирование было выделено уже после назначения Резникова Министром обороны, т.е. в конце 2022 года. Так что я сильно сомневаюсь, что даже без войны этот комплекс поступил бы в войска в срок. А десяток изготовленных для этого комплекса ракет - это как бы "немного" меньше скопированных тобой из Вики 72 ракет для дивизиона. Если бы у нас были эти 72 ракеты, то маневры москалей вокруг Змеиного вообще бы были невозможны.
А писал что
Первый дивизион должен был быть поставлен в войска к апрелю месяцу 2022 года
Кстати Резников стал Министром Обороні 4 ноября 2021 года, а не в конце 2022 года. Ну єто так. Я понимаю, нервничаешь, опечатка)))
Руснявый - досвидос
Ты статью-то прочитало, на которую я тебе кидал ссылку?
"Зразки машин першого дивізіону протикорабельного наземного комплексу РК-360МЦ "Нептун" українці можуть побачити вже на військовому параді на День Незалежності України"(с) - это оттуда, если что.
Так что никак это не противоречит твоему ролику . И тем не менее оттуда же:
Зокрема він повідомив, що попри неповне фінансування замовлення (був перерахований лише авансовий платіж, якого недостатньо для завершення робіт) на комплекс РК-360МЦ "Нептун", на підприємстві вже почали працювати над його створенням й планують передати Міноборони перший дивізіон у першому кварталі 2022 року.
Что из написанного до тебя не дошло? Или без видосиков ты информацию не всасываешь?
Совок ще міцно тримає українців в обіймах.
Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї (англ. Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) - міжнародна угода[1], укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу.
Заява Франції про приєднання України до ДНЯЗ від 05.12.1994
(Текст Заяви Франції можна знайти в збірнику під назвою «Гарантії безпеки», стор. K-8)
Statement by France on the Accession of Ukraine to the NPT
[le 5 décembre 1994]
La France réaffirme, à l'intention de l'Ukraine, en tant qu'Etat partie au TNP comme Etat non nucléaire, la déclaration faite à l'intention des Etats non dotés de l'arme nucléaire et qui se sont engagés à le rester, de ne pas utiliser d'armes nucléaires contre eux, excepté dans le cas d'une agression menée en association ou en alliance avec un Etat ou d'autres Etats dotés d'armes nucléaires contre la France ou contre un Etat envers qui elle a contracté un engagement de sécurité.
La France, en tant que membre permanent du Conseil de Sécurité, affirme son intention d'obtenir que le Conseil prenne des mesures immédiates en vue de fournir, conformément à la Charte, l'assistance néssaire à l'Ukraine en tant qu'Etat non possesseur d'armes nucléaires partie au TNP, au cas où celle-ci serait victime d'un acte d'agression ou ferait l'objet d'une menance d'agression avec emploi d'armes nucléaires.
La France réaffirme son engagement de respecter l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine dans ses frontières actuelles, conformément aux principes de l'Acte final d'Helsinki et de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Elle rappelle son attachment aux principes de la CSCE selon lesquels les frontières ne peuvent être modifiées que par des ****** pacifiques et par voie d'accord, et les Etats participants s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, soit de toute autre maniére incompatible avec les buts des Nations Unies.
La France rappelle également, à l'intention de l'Ukraine, l'importance qu'elle attache au respect, par l'ensemble des pays de la CSCE, de l'obligation de s'abstenir de tout acte de contrainte militaire ou polique, économique ou autre, visant à subordonner à leur propre intérêt l'exercice par un autre Etat particpant des droits inhérents à sa souveraineté et à obtenir ainsi un avantage quelconque.
На відміну від Будапештського меморандуму, заява Франції не містить зобов'язань консультуватися у разі виникнення запитання щодо гарантій.
«На відміну від Будапештського меморандуму, заява Франції не містить зобов'язань консультуватися у разі виникнення запитання щодо гарантій».
Це ж треба,яка гнила падлюка... Облажалося,і ще гавкає. Міняй нік,виродку. Я тебе тепер скрізь гнобитиму.
HeadHunter: 37% сотрудников российских компаний хотели бы уехать из страны
а жители столиц чаще говорят о стремлении переехать в другую страну (45 процентов). Наибольшая доля желающих сменить страну проживания среди менеджеров высшего звена (56 процентов), специалистов по маркетингу и рекламе (52 процента) и IT (47 процентов).
максимум на 30км бьет, не более.
в активно-реактивные и всякие другие эскалибуры не умеет.
y ЗСУ будет тот еще зоопарк из вооружений.
это не ист айс - чем больше номенклатура вооружений, тем сложнее все это обслуживать.
может странам НАТО как то договориться - типа поставляем это и то то, а не всего понемногу и то что нам уже не нужно.
Нате вам боже что нам уже негоже.
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🇺🇦🔱❤️🖤🔱👍🇱🇷🇨🇦🇬🇧🇦🇮🇺🇦